ADVERTISEMENT

Mahershala Ali a tenu un discours émouvant ce dimanche soir lors de la cérémonie des SAG Awards pour dénoncer le décret de Donald Trump sur l'immigration, mais c'est l'intervention de David Harbour qui a mis le feu au Shrine Auditorium de Los Angeles.

L'acteur américain de 41 ans est monté sur scène avec tout le casting de la série Stranger Things, récompensé le 29 janvier pour son travail sur la série dramatique de Netflix, et a prononcé un discours appelant ses confrères et consoeurs à travailler dur pour que l'art serve "à combattre l'égoïsme, l'exclusion et la peur de notre culture narcissique".

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il a lancé un vibrant plaidoyer pour que ceux qui se sentent "brisés, effrayés et fatigués sachent qu'ils ne sont pas seuls".

David Harbour uses 'Stranger Things' win to diss Trump: "We will shelter freaks and outcasts" https://t.co/GbdAsb8jYb #SAGawards pic.twitter.com/DnmzYvP5jm — Hollywood Reporter (@THR) 30 janvier 2017

"Nous sommes unis, nous sommes tous humains dans cette aventure douloureuse, mystérieuse, joyeuse et excitante qu'est la vie. Pour reprendre les thèmes de Stranger Things, nous combattrons les harceleurs, abriterons les gens étranges et rejetés, nous surmonterons les mensonges et chasserons les monstres", a-t-il lancé avec passion.

"Et quand nous serons perdus au milieu de l'hypocrisie et de la violence de certains individus et institutions, comme le dirait le sheriff Jim Hopper (son personnage dans la série) nous distribuerons des coups de poing à ceux qui s'attaquent aux faibles et marginaux. Et nous le ferons avec toute notre âme, tout notre coeur et toute notre joie", a conclu David Harbour soulevant les hurlements dans l'assistance.