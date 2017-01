«Charlie-Rock» de Maryse Pagé: un roman pour ados qui déménage(nt)!

ADVERTISEMENT

À l’aube de son cinquième secondaire, Charlie-Rock (oui, oui, c’est son vrai nom) voit sa vie chamboulée, le jour où ses parents lui annoncent qu’ils partent faire le tour du monde pendant un an, qu’elle et son frère devront quitter leur Abitibi natale au profit de la Vieille Capitale, où ils seront logés chez leurs grands-parents qu’ils connaissent à peine. Si la nouvelle a de quoi tétaniser la jeune adolescence, déjà un peu anxieuse, il se pourrait bien que les quinze mois à venir soient les plus beaux – et les plus mouvementés – de sa jeune vie. Parole de sa créatrice, Maryse Pagé, l’une des plus grandes amoureuses de la culture pour ado au Québec.

Comme chroniqueuse ou recherchiste, elle a travaillé sur une multitude d’émissions jeunesse, allant du Club des 100 watts à Banzaï, en passant par Kaboom et Pseudo-radio. Sans oublier l’émission qui a marqué à jamais une génération d’enfants : Vazimolo animée par André Robitaille.

«J’étais VaziMaryse, la chroniqueuse qui s’occupait de la portion apprentissage de l’émission, mais de façon totalement ludique. On a fait une centaine de capsules durant quatre ans.»

On peut d’ailleurs trouver un survol de ses meilleurs moments archivés sur YouTube.

Pas surprenant qu’elle ait eu le réflexe de marier la connaissance et le divertissement dans son premier projet littéraire, Ce livre n'est pas un journal intime. Trois tomes où l’on découvre TEZO, un jeune qui veut tout savoir et qui permettait à l’auteure de baser un chapitre sur un sujet, tout en faisant des parallèles avec la vie du garçon.

«J’ai l’impression que je me suis un peu cachée derrière tout ce contenu pendant des années. Si bien que dans ma tête, Charlie-Rock est mon premier vrai roman. J’ai ce personnage en moi depuis super longtemps, mais je ne me faisais pas confiance pour écrire une histoire complète. Jusqu’à ce que je reçoive de bons commentaires d’une jeune fille de mon entourage à qui j’ai fait lire mes premiers chapitres.»

Dès les premières pages, les lecteurs feront connaissance avec une adolescente de 16 ans, à la fois mature et pessimiste, impatiente et instinctive, qui se décrit elle-même comme une charmante chialeuse. Cohérente avec son prénom, Charlie-Rock voue un culte à la culture des années 60 et 70 : elle s’habille en partie comme les gens de l’époque, elle anime une émission de radio où elle fait découvrir la musique d’Harmonium et The Doors, et elle a même nommé son chat, pour qui elle voue un amour excessif, Jim Morrison.

«Charlie est un peu une outsider. Elle a de la difficulté à embarquer dans la culture des jeunes de son âge. Elle-même ne pourrait pas expliquer ce qui l’attire dans l’univers peace and love. Mais de mon côté, j’avais envie d’un trip de trame sonore. Au début du livre, je suggère même aux jeunes d’écouter les chansons dont il est question dans l’histoire. J’ai toujours ce souci de leur faire découvrir quelque chose.»

L’amour de la jeune fille pour la belle époque était aussi un moyen pour Maryse Pagé de créer un lien spécial avec la grand-maman qui l’accueille.

«La grand-mère tripait fort sur Jim Morrison et elle a transmis ça à sa fille, qui l’a ensuite transmis à Charlie. Dans mes écrits, les relations intergénérationnelles sont hyper présentes. Je n’ai pas connu mes grands-parents et c’est un grand manque dans ma vie. Alors c’est un thème qui me fascine.»

Adorant travailler pour les jeunes, l’auteure se fait également un devoir d’élaborer des personnages adultes qui ne sont pas dépassés et prévisibles. Comme en font foi la grande aventure des parents et l’ouverture d’esprit des grands-parents.

«Avant de déménager, Charlie avait des préjugés sur les personnes âgées, car elle n’avait pas été en contact suffisamment avec elles. Mais c’est fou ce qu’elles peuvent nous apporter! Nous vivons dans une société où on les laisse pour compte, alors que les grands-parents peuvent être tellement cool avec leurs petits-enfants.»

Cool au point de manger des muffins au pot avec eux, de jouer les entremetteurs ou de faire preuve d’ouverture quand l’adolescente se confie sur les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) qui prennent de plus en plus d’espace dans sa vie. Un aspect du personnage qui semble marquer les lecteurs qui la découvrent depuis peu.

«Je voulais simplement créer un personnage un peu anxieux, mais je me rends compte à quel point ce trait-là ressort dans les commentaires. Ce n’est absolument pas un livre sur les TOC. Mais je réalise à quel point les gens en ont beaucoup eux aussi à différents niveaux. Moi-même, j’en ai plein, sans que ce soit problématique ou que j’aie besoin de consulter. J’ai donné plusieurs de mes manies à Charlie qui, elle, décide de demander de l’aide pour éviter que ça prenne de l’ampleur.»

On comprend d’ailleurs que plus l’adolescente introvertie accepte de s’ouvrir aux autres, plus elle se transforme. «L’idée de base de changer de ville et d’école, c’est zéro original. On retrouve ça dans 70 % des romans pour ados. Mais dans mon livre, c’est surtout un prétexte pour la forcer à rencontrer de nouvelles personnes et pour montrer les capacités d’adaptation insoupçonnées de l’humain en général et des ados en particulier, puisqu’ils sont encore plus ouverts.»

À 16 ans, en pleine réflexion sur son programme d’études postsecondaires, alors qu’elle vit son premier amour, ses premières expériences dans l’intimité et son premier grand voyage, Charlie-Rock offrait une grande richesse à Maryse Pagé.

«J’adore écrire pour cet âge-là! Peut-être que je vais créer pour les adultes à un moment donné, mais pour l’instant, je continue avec Charlie. J’avais prévu boucler l’histoire à la fin du premier roman, mais plus ça avançait, plus j’avais des idées. J’ai déjà commencé la suite.»

Le roman « Charlie-Rock – Mes cinq saisons » (Éditions Druide) sera en librairies à partie du 1er février 2017.