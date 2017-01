ADVERTISEMENT

Les événements survenus au Centre culturel islamique de Québec ont donné lieu à une pluie de réactions à l'international.

Le président français François Hollande a fait savoir par voie de communiqué et sur Twitter qu’il « dénonçait avec la plus grande fermeté l'odieux attentat qui a provoqué la mort d'au moins six personnes et de nombreux blessés dans une mosquée à Québec ».

Je dénonce avec la plus grande fermeté l'odieux attentat qui a fait au moins six morts et de nombreux blessés dans une mosquée à Québec. — François Hollande (@fhollande) 30 janvier 2017

L’Élysée a également offert son soutien au premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et au premier ministre canadien, Justin Trudeau, ainsi qu’aux familles des victimes.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a indiqué sur Twitter que ses « prières étaient avec les gens de Québec qui sont confrontés à une terrible attaque ». Il a invité à l’unité et à la solidarité en ajoutant qu’il fallait « se tenir debout ensemble ».

Our prayers tonight are with the people of Quebec City as they deal with a terrible attack on a mosque. We must stand together. — Bill de Blasio (@NYCMayor) 30 janvier 2017

La police de New York a fait savoir qu’elle allait renforcer sa surveillance autour des différents lieux de culte musulmans de son territoire. Le ministre de la Justice de l’État s’est dit « horrifié » par les événements et a appelé « à résister à la haine ».

NYPD is providing additional protection for mosques in the city. All New Yorkers should be vigilant. If you see something, say something. https://t.co/WazzPd7Z8O — Bill de Blasio (@NYCMayor) 30 janvier 2017

L’attaque fait également la une de plusieurs des plus grands médias internationaux. C’est notamment le cas sur le réseau américain CNN, qui tient une couverture des événements en continu sur le web et sur la chaîne télévisée du même nom.

Le Washington Post relaie quant à lui l’histoire en une de son édition d’aujourd’hui.

En France, les médias se sont aussi rapidement intéressés à l’affaire; alors que la situation était toujours en développement dans la ville de Québec, le journal Le Monde et le Courrier international, ont fait état des différents bilans des autorités au fur et à mesure que la nuit avançait.

Ailleurs dans le monde, The Guardian au Royaume-Uni et Die Welt en Allemagne notamment, ont choisi de mettre les attentats de Québec à la une de leurs publications respectives.

