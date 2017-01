Attentat dans une mosquée de Québec: le fil des événements

ADVERTISEMENT

Une fusillade dimanche soir dans une mosquée de Québec a fait six morts et huit blessés. Voici le fil des événements:

Cagoulés et armés

19H45 locale (00H45) - Selon les premières informations alors disponibles, deux hommes cagoulés et armés auraient ouvert le feu au rez-de-chaussée de la mosquée de Sainte-Foy, où une cinquantaine de personnes sont réunies pour la cinquième et dernière prière.

Un premier suspect interpellé

19H55 - La police reçoit plusieurs appels d'urgence émis depuis le Centre culturel islamique de Québec qui abrite lamosquée. Arrivés rapidement sur place, les policiers interpellent un premier suspect à l'extérieur du bâtiment. D'autres policiers pénètrent dans la mosquée et viennent en aide à plusieurs victimes.

Un deuxième suspect se rend

20H10 - Un deuxième suspect appelle le 911, numéro d'urgence de la police et des services de secours. Il mentionne être armé et parle de son geste aux policiers.

"Il a dit qu'il était impliqué dans l'incident", a expliqué Martin Plante, officier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Le jeune veut se rendre et dit avoir immobilisé son véhicule près du pont de l'île d'Orléans, à 20 km à l'est des lieux du drame.

21H00 - Le deuxième suspect est interpellé.

22H00 - La GRC ouvre une enquête de sécurité nationale.

Attentat 'terroriste'

Lundi 00H15 - Justin Trudeau qualifie l'attaque d'"attentat terroriste".

01H30 - Un premier bilan fait état de six morts, tous des hommes, et huit blessés. Les victimes sont âgées entre 39 et 60 ans. Lundi matin, cinq blessés se trouvaient toujours dans un état critique au Centre hospitalier universitaire de Québec.

Etudiants

08H30 - Le recteur de l'université Laval condamne des "actes odieux, inhumains, terroristes", mais refuse de commenter des informations selon lesquelles les suspects seraient des étudiants de son établissement.

09H00 - La police précise que les deux suspects, âgés de 25 à 30 ans, sont Canadiens et n'ont pas d'antécédents judiciaires.

12H00 - La Sûreté du Québec annonce qu'un seul des deux jeunes hommes interpellés après une fusillade meurtrière à la mosquée de Québec dimanche était "considéré comme suspect", le second étant entendu "comme témoin".