Attentat terroriste à Québec: 11 chefs d'accusation contre le suspect

Alexandre Bissonnette fera face à 11 chefs d'accusation, six de meurtre prémédité et cinq de tentative de meurtre, pour l'attaque terroriste qu'il aurait perpétrée dans une mosquée de Québec dimanche soir, qui a fait six morts et plusieurs blessés.

L'homme arrêté dimanche soir doit être officiellement accusé sous peu devant un juge au palais de justice de Québec.

L'acte de dénonciation déposé à la cour indique que les crimes ont été commis à l'aide d'une arme à feu à autorisation restreinte.

Un autre individu qui avait été arrêté dimanche soir est maintenant considéré comme un témoin, a indiqué plus tôt en journée la Sûreté du Québec.

La SQ fait le point en fin d'après-midi sur l'enquête.

L'attaque a fait cinq blessés graves et 13 autres personnes ont aussi subi des blessures moins sévères.

Des vigiles sont prévues dans plusieurs villes canadiennes dont Québec, Montréal, Ottawa et Halifax. Le premier ministre Philippe Couillard assistera à celle organisée lundi soir à l'Église Notre-Dame-de-Foy, située à un coin de rue du Centre culturel islamique de Québec. Le gouverneur général du Canada, David Johnston, assistera pour sa part à celle organisée sur la Colline du Parlement à Ottawa.

