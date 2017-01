Comment expliquer le succès québécois en cinéma?

Après quatorze ans d’absence, André Turpin (Un crabe dans la tête) reprend enfin la caméra avec une production chorale, presque expérimentale, où se mêlent destins croisés et figures féminines. Sophie Nélisse, Mylène Mackay et Lise Roy font partie de la distribution. Au cinéma le 22 janvier 2016.

Avant sa sortie au Québec, le nouveau film du talentueux Denis Côté (Vic + Flo ont vu un ours) sera présenté en compétition officielle à la prestigieuse Berlinale. Toujours aussi friand d’atmosphères décalées, le cinéaste offre à l’acteur James Hyndman un rôle inattendu. Au cinéma le 4 mars 2016.

Attention, le troisième film d’Anne Émond (Les êtres chers, Nuit #1) n’est pas un biopic sur Nelly Arcan, mais plutôt une réflexion sur les œuvres littéraires de l’écrivaine qui s’est suicidée en 2009. En décryptant les aléas de plusieurs «formes» féminines, la cinéaste explore les différentes facettes de l’identité humaine. Au cinéma en 2016.

Quelles sont nos racines? À travers les interrogations d’un jeune québécois d’origine turque, le réalisateur Onur Karaman fouille dans les sentiments de solitude et d’aliénation. Avec Émile Schneider, Roy Dupuis et Julie Deslauriers. Au cinéma en 2016.

Notre fameux conte populaire aura droit cette année à une adaptation très ambitieuse de Jean-Philippe Duval (Dédé à travers les brumes). À la manière d’un western fantastique, le réalisateur d’Unité 9 narre les péripéties d’une bande de bûcherons perdus dans les bois, forcés de faire un pacte avec le diable afin de retourner en canot volant auprès de leurs familles. Au cinéma le 26 février 2016.

Max (Guillaume Lemay-Thivierge) réussit tout juste à s’enfuir de sa prison et le voilà déjà appelé pour une nouvelle aventure. Cette fois, notre héros tout en muscles doit sauver son fils empêtré dans une sale affaire liée au grand banditisme. Bagarres et cascades constituent ce deuxième chapitre bourré d’action toujours dirigé par Alain Desrochers. Au cinéma en 2016.

Louis Bélanger (Route 132) nous livre une comédie dramatique sur l’amitié coscenarisée avec son complice Alexie Martin. L’histoire fait le portrait sur un acteur de théâtre endetté jusqu’au cou qui décide d’aller se réfugier dans la campagne pour éviter ses créanciers. Sur place, il fait la connaissance des figures aussi étranges les unes que les autres. Signalons la présence d’un fermier cultivateur de cannabis. Au cinéma le 11 mars 2016.

Le premier long métrage de Dominic Goyer raconte la quête filiale d’un garçon à la recherche de son père biologique qu’il n’a jamais connu. Filmée comme un thriller, l’œuvre mettant en vedette Marc Paquet, Sylvie de Morais, Élise Guilbault et Marc Béland a été présentée à Montréal lors du dernier Festival du nouveau cinéma. Au cinéma en avril 2016.

Un long plan-séquence de plus de 90 minutes, tourné dans les rues de Montréal, Podz (Miraculum) tente l’impossible dans cette adaptation urbaine et violente de la pièce éponyme écrite par le metteur en scène et comédien, Alexandre Goyette. Ce dernier endosse pour l’occasion les habits du personnage principal victime d’un monde impitoyable. Au cinéma au printemps 2016.

Cette suite que l’on doit à Jean-François Pouliot (La grande séduction, La guerre des tuques 3D) se situe cinq ans quelques années après le premier épisode qui avait eu un gros succès en salles avec 4,8 millions de dollars de recette au box-office. On retrouve les deux membres de la fratrie interprétée par Guillaume ¬Lemay-Thivierge et Paul Doucet. Quant au personnage de Claude Legault, il est remplacé par Patrice Robitaille. Au cinéma en juillet 2016.

Même si le casting quatre étoile est composé des plus grosses pointures françaises du moment (Marion Cotillard, Vincent Cassel, Nathalie Baye et Léa Seydoux), le nouvel opus de Xavier Dolan (Mommy) est une coproduction franco-québécoise tournée à Montréal sous la forme d’un hui clos. Inspiré de la pièce de théâtre du dramaturge Jean-Luc Lagarce, le sixième long métrage s’attarde sur un jeune écrivain malade du sida qui retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Au cinéma en 2016.

Les destins de deux maghrébins convergent momentanément pour faire resurgir un passé dont ils se croyaient débarrassés. Une fiction de Bachir Bensaddek. Au cinéma en 2016.

Révélée en 2013 avec Sarah préfère la course, Chloé Robichaud réalise selon les mots de la production une «fresque politique et humaine sur l’identité; une réflexion sur l’image des femmes et hommes de pouvoir». En plus de Macha Grenon, Yves Jacques, Alexandre Landry et Rémy Girard, on pourra compter sur la présence de la comédienne de renom Emily VanCamp. Au cinéma en 2016.

Sept ans après le magnifique Ce qu’il faut pour vivre (lauréat en 2009 du Jutra du meilleur film), Benoit Pilon retourne dans le Grand Nord au Nunavut. Devant sa caméra, Marie-Josée Croz, Natar Ungalaaq et François Papineau se donnent la réplique au cœur d’une intrigue glaciale. Au cinéma en 2016.

La région de l’arctique est l’opportunité pour Kim Nguyen (Rebelle) de filmer les éléments tout en se focalisant sur la relation d’un couple en pleine remise en cause sentimentale. Au cinéma en 2016.

Ils sont flics. Ils sont père et fils. Ils se détestent. Ils vont devoir faire équipe. Bienvenue dans la nouvelle comédie populaire d’Émile Gaudreault. Au cinéma en 2016.

Après une énième commotion, le joueur de hockey Doug Glatt doit oublier son rêve des ligues majeures et se contenter d'une carrière de vendeur d'assurance. Mais Doug ne peut résister aux sirènes des Highlanders, et met tout en branle pour retrouver sa gloire d'antan. Liev Schreiber, Elisha Cuthbert, Sean William Scott et Marc-André Grondin sont réunis dans cette suite sportive signée Jay Baruchel. Au cinéma en 2016.

Depuis qu’il s’est fait remarquer aux Oscars en 2013 grâce à son court métrage, l’acteur et réalisateur Yan England a travaillé fort pour la réalisation de son premier long, un drame psychologique ancré dans le milieu scolaire. À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, brillant, et doté d’un talent sportif naturel. Mais la pression qu’il subit le poussera jusque dans ses derniers retranchements. Au cinéma en 2016.

L’itinérance chez les ados et ses terribles répercussions est le thème majeur du premier film de fiction de Samuel Matteau. Librement adapté du livre Haine-moi! de Paul Rousseau, cette proposition réaliste a été entièrement tourné dans la ville de Québec. Au cinéma en 2016.

Un autre premier long métrage au compteur, celui de Stéphan Beaudoin. L’œuvre aux relents philosophiques nietzschéens est ancrée dans la vie en collectivité des années 1970. On y découvre la quête de sens pour un jeune homme ouvert aux nouvelles expériences sensorielles. Au cinéma en 2016.