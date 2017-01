Les candidates Miss Univers sans maquillage

ADVERTISEMENT

Ce dimanche soir, les 86 plus belles femmes du monde seront apprêtées et sublimées pour participer au concours Miss Univers. Chirurgie, faux cils et maquillage à gogo, tous les artifices y sont permis dans cette compétition.

Tout au long de leur préparation à Manille aux Philippines, les candidates ont passé leur temps à se faire pomponner pour les shootings photos et autres défilés. Rares étaient les moments où elles n'étaient pas prêtes à se montrer en public.

Mais depuis 2015, où toutes les candidates se sont affichées sur les réseaux sociaux sans maquillage, la tendance du naturel est lancée dans la compétition. Cette année, 14 des 86 jeunes femmes installées au Conrad Hotel ont participé à un shooting 100 % "no makeup". Chaque cliché se concentre sur les visages des miss, ombrés par quelques feuillages.