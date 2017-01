ADVERTISEMENT

Brandon Cook n'a cessé de répéter que Steven Butler n'avait jamais affronté d'adversaire de qualité au cours de la dernière semaine. Parions qu'il n'a pas révisé sa position.

Cook (18-0, 11 K.-O.) a mis un sérieux frein aux aspirations de Butler (18-1-1, 15 K.-O.) en lui passant un retentissant K.-O. en fin de septième round, conservant ainsi son titre de la North American Boxing Association (NABA) en plus de ravir la ceinture nord-américaine de l'International Boxing Federation (IBF) que détenait le Montréalais de 21 ans.

Un violent crochet de droite a terrassé Butler. Toujours debout, le Montréalais a ensuite encaissé un solide crochet de gauche qui l'a envoyé au plancher.

Debout avant la fin du compte de Marlon B. Wright, Butler n'a pas été en mesure de convaincre l'officiel qu'il était prêt à reprendre les hostilités. Officiellement, Cook a inscrit le K.-O. technique à 3:00 du septième.

Encore plus décevant pour Butler, les trois juges l'avaient en avance 58-56 après les six premiers rounds.

Le combat a pris fin dans le tumulte, alors que les partisans montréalais ont inondé le ring de détritus. Cook a même été atteint en plein visage par un seau à glace. Frustré, Butler est même allé bousculer Cook alors que le combat était terminé. Il faudra voir si la Régie des alcools, des courses et des jeux le sanctionnera.

"J'ai été atteint, puis Butler m'a bousculé en même temps. Je me suis retrouvé au sol et mon entraîneur est sauté dans le ring afin que je ne reçoive pas d'autres projectiles, s'est rappelé Cook, le visage rendu pourpre, après le combat.

"J'ai des sentiments partagés, a-t-il poursuivi. C'était la plus grande soirée de ma vie. C'était un excellent combat. J'ai placé un gros coup qui l'a ébranlé au sixième et j'ai poursuivi mes attaques. Je l'ai ensuite atteint d'une soilde droite et il a été blessé. Mais des événements comme ceux qu'on vient de vivre, c'est ridicule. Je comprends que ce ne sont pas tous les gens de Montréal ou du Québec qui ont participé à cela, mais de toute évidence, certains de ses partisans ont été fâchés par l'issue du combat.

"J'ai tout misé sur ce combat, a ajouté celui qui retournera dès mardi sur les chantiers de construction pour l'entreprise de portes et fenêtres pour laquelle il travaille. Qu'une chose comme ça se produise, c'est inacceptable."

Camille Estephan, le président d'Eye of the Tiger Management et promoteur de l'événement, était déçu et contrit au moment de rencontrer les médias.

"Je tiens à m'excuser auprès de Brandon Cook. C'est gênant ce qui s'est passé ici ce soir. Ce sont des gestes irresponsables et inexcusables."

S'il accepterait de revenir boxer à Montréal, Cook ne compte toutefois pas accorder de revanche à Butler.

"Je ne crois pas qu'il mérite une revanche, en raison de ces agissements, a-t-il commencé par dire. Je me battrais contre n'importe qui: c'est mon équipe qui décide ça. Mais c'est certain que je ne me battrai plus contre lui en raison de ce qui s'est passé. Si je reviens, je suis certain que je recevrai encore une bouteille à la tête. Il n'a pas des bons partisans."

Plusieurs spectateurs auraient été arrêtés à la suite de ces événements.

Il est surprenant que des bouteilles de verre soient toujours vendus au Centre Bell avec toutes les mesures de sécurité qui sont maintenant mises en place pour entrer dans l'amphithéâtre. À moins que ce soit des bouteilles entrÉes illégalement dans l'aréna. Les autorités du Centre Bell n'ont pas voulu commenter les événements après la soirée.

Bon début pour Butler

Butler, après avoir rencontré le médecin, a fait savoir par la responsable des communications d'EOTTM, Virginie Assaly, qu'il ne rencontrerait pas les médias.

"Il est déçu, il ne croyait pas que le combat avait été arrêté, l'a excusé Estephan. Mais je suis de l'avis que l'arbitre a bien fait de mettre fin au combat. (...) Au sixième, je regardais même dans le coin de Steven pour voir s'ils pensaient l'arrêter."

Butler avait pourtant bien amorcé le combat, remportant méthodiquement les deux premiers rounds en contrôlant le centre du ring et plaçant à répétition son jab. Mais Cook en avait également profité pour montrer que s'il en avait l'occasion, il placerait de bons coups.

Ce qu'il a fait au troisième: deux solides crochets des deux mains, puis deux droites au-dessus de la garde de Butler lui ont permis d'inscrire de précieux points.

Si Butler a connu un meilleur round au quatrième, il a cédé le terrain à son adversaire de 30 ans par la suite. Cook a remporté le cinquième à l'aide de solides combinaisons qui ont forcé Butler à se retrancher dans son coin. Au sixième, deux solides crochets de gauche ont laissé le Montréalais dans le pétrin. Butler a été chanceux de ne pas visiter le tapis à ce moment.

Butler semblait avoir repris ses esprits pour le septième, plaçant plusieurs coups qui, sans être spectaculaires, étaient efficaces. Tout s'est toutefois écroulé dans les 30 dernières secondes.

"On a pris un défi pour Steven en pensant qu'il était prêt. Il a gagné quelques rounds, mais on dirait qu'il a manqué d'énergie, a noté Estephan. Il faudra voir avec son équipe. Mais par le passé, des gars de notre écurie _ Bermane Stiverne, David Lemieux _ ont su remonter la pente pour devenir champions du monde."

