Les personnes nées en 1957 et en 2017 sont des coqs de feu. Elles sont dignes de confiance, ponctuelles et responsables, selon China Highlights. Les coqs de feu sont aussi des leaders nés, très organisés et tout aussi honnêtes. Il arrive toutefois qu’ils blessent des personnes sans le vouloir en étant trop francs ou trop directs.

Les coqs sont compatibles avec les personnes nées durant l’année du buffle et du serpent, car ils pensent de la même façon et sont tout aussi déterminés à atteindre leurs buts dans la vie. Leurs habitudes sont également complémentaires. Les coqs sont toutefois incompatibles avec les personnes nées au cours de l’année du rat, du lapin, du cheval et du chien, en raison de divergences au niveau de l’attitude et des opinions.