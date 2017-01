ADVERTISEMENT

Le président mexicain Enrique Pena Nieto et son homologue américain Donald Trump ont convenu de ne plus parler en public du mur que le second veut ériger à la frontière, a indiqué la présidence mexicaine dans un communiqué vendredi.

Les deux présidents, qui se sont entretenus par téléphone durant une heure, ont reconnu "des différences claires" au sujet du mur à la frontière et ont convenu "pour le moment" de ne plus en parler "publiquement", indique le communiqué.

