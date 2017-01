Le gouvernement Trudeau veut resserrer les règles de financement des partis

ADVERTISEMENT

Le gouvernement libéral à Ottawa s'apprête à déposer un projet de loi pour encadrer davantage les activités de financement des partis politiques.

Des sources au gouvernement fédéral révèlent qu'un pareil projet de loi sera déposé au retour des parlementaires aux Communes. Les députés rentrent lundi à Ottawa. Mais on ignore quand au juste la nouvelle ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould, déposera le projet de loi.

L'exercice vise manifestement à répondre aux critiques que s'est attiré Justin Trudeau l'automne dernier alors qu'on apprenait qu'il a participé à des dîners privés où l'assiette se vendait l'équivalent de la contribution annuelle maximale à un parti politique.

Ainsi, en mai dernier, à Toronto, des membres de la communauté chinoise ont versé 1500 $ au Parti libéral du Canada (PLC) pour dîner avec le premier ministre.

L'opposition a fait ses choux gras de cette affaire lorsqu'elle a été révélée. Tout au long de l'automne, M. Trudeau a été bombardé de questions sur la possible influence que ces dîners privés auraient sur les décisions de son gouvernement.

Il s'est toujours défendu d'être influencé davantage par un Canadien qui paie pareille somme pour le voir en privé que par un Canadien qui ne paie rien pour le croiser dans une assemblée publique ou le temps d'un égoportrait sur la rue.

En révélant son intention de déposer un projet de loi, le gouvernement Trudeau semble admettre que ses arguments n'ont pas convaincu les critiques.

Le nouveau projet de loi, selon les sources gouvernementales, pourra être peaufiné avec l'aide des partis d'opposition. Pour l'instant, on aurait l'intention de limiter les activités de financement à des lieux publics et ces activités devraient être annoncées d'avance. Le projet de loi viserait les ministres, les chefs de partis et tout candidat au leadership d'un parti.

Le député conservateur et candidat à la chefferie de son parti Andrew Scheer accuse les libéraux de vouloir ainsi noyer le poisson.

"C'est la même chose que Kathleen Wynne a fait en Ontario, (comme si) le problème était avec tous les partis. Non. Le problème est avec les ministres, avec le gouvernement. Alors ce n'est pas une solution nécessaire", a dit M. Scheer à propos de l'éventualité que les changements à la loi sur le financement couvrent aussi les partis d'opposition.

Du côté du Nouveau Parti démocratique, on s'apprêtait à déposer un projet de loi d'initiative parlementaire pour, justement, mieux encadrer les activités de financement.

Le chef du NPD, Thomas Mulcair, se montre donc sceptique devant ce nouveau développement. Il a ainsi demandé si les libéraux ont l'intention de rembourser l'argent amassé dans les activités privées de financement passées. "Ou est-ce que ce n'est qu'un jeu cynique pour faire oublier que les libéraux ne font que s'aider eux-mêmes?", a-t-il ironisé.

