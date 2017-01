ADVERTISEMENT

Près de 22 ans après que sa mère, la défunte princesse Diana de Galles, pose sur les marches d'une auberge de Londres, le prince Harry a suivi ses pas.

Jeudi, le prince de 32 ans s'est arrêté à l'auberge de Willesden Green avant une course matinale avec The Running Charity, une troupe de course pour les jeunes sans-abri vulnérables à Londres.

Alors que le prince entre dans l'auberge, il est accueilli par un visage familier sur une photo bien visible sur le mur de l'auberge. La photo représente sa défunte mère placée dans l'escalier de l'établissement, les bras croisés, avec un groupe de jeunes autour d'elle. La photo a été prise en juin de 1995, quand la princesse a aidé à ouvrir l'auberge.

«Elle avait vraiment un lien avec les jeunes, elle était retournée à titre privé pour jouer à des jeux de ballon avec eux», a déclaré Martin Houghton-Brown, chef de la direction du groupe des auberges Depaul, au magazine People.

Avec le sourire, le prince a profité de l'occasion pour recréer la photo, les bras croisés, avec des membres de The Running Charity .