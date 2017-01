Par ici les sorties: quoi faire ce week-end?

ADVERTISEMENT

Préparez-vous pour une grande fin de semaine remplie de festivités. Pour vous aider à décider ce que vous voulez faire, voici quelques suggestions de sorties.

CÉLÉBREZ L'HIVER AVEC ICE ON WHYTE

Le 14e festival Ice On Whyte se déroule du 26 au 29 janvier et du 2 au 5 février sur l’avenue Whyte située à Edmonton.Il sera possible d’admirer le travail de sculpteurs de glace de partout à travers le monde qui mettront leur expertise à profit pour confectionner la plus belle œuvre.Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, il sera également possible d’apprendre comment la population vivait autrefois en hiver sans toutes les nécessités modernes qu'on connaît.Cette activité s'ajoute aux ateliers de peintures ainsi qu'à des prestations musicales et de danse.

UNE SOIRÉE ACTIVE EN FRANÇAIS

C’est le moment d’enfiler vos bottes, semelles de glisse, de prendre votre ballet et de vous rendre à la 11e Soirée de curling en français, qui se déroule le 28 janvier au Shamrock Curling Club d'Edmonton.Cette année, la soirée connait un record de participation avec 32 équipes.

Si vous ne voulez pas jouer, il sera également possible d’encourager vos joueurs préférés et de manger de la poutine.

UNE DÉCOUVERTE MUSICALE

Une jeune artiste, que vous avez sans doute remarqué si vous étiez du côté de la place Churchill à la Saint-Jean Baptiste, sera en spectacle ce dimanche.Tayssa Hubert, originaire de Sherwood Park, montera sur la scène du DV8 Tavern d’Edmonton accompagné du guitariste Isaac.

UN ÉVÉNEMENT BILINGUE POUR SOULIGNER UNE LONGUE AMITIÉ

Saviez-vous que Calgary et la Ville de Québec sont partenaires depuis 61 ans?Malgré certains différents comme le projet Énergie Est et la distance, elles ont du moins un point en commun: l’hiver! C’est pour l’une de ses raisons que la métropole albertaine a décidé d’organiser pour la deuxième année l’événement bilingue Winterfête au même moment que Québec lance son carnaval.Elle utilise aussi cette occasion pour célébrer les racines francophones et métisses de la région.Au menu : prestations musicales avec accordéons, dignitaires, la présence de la mascotte Bow bonhomme, nourritures et un défilé de mode. Le festival débute en soirée le 27 janvier.

