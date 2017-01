ADVERTISEMENT

Une mère australienne a mis au monde un garçon né avec le double de la grosseur d’un bébé régulier.

Natashia Corrigan de Melbourne a accouché mardi de Brian Junior et il pesait 13,4 livres! Mais ce qui est encore plus impressionnant c’est qu’elle lui a donné naissance naturellement.

« Je pense que je suis un peu sous le choc, a déclaré la maman surpassée, puisque l’accouchement était naturel, mais je n’ai eu que des gaz (comme complication) alors j’étais un peu sous le choc de cela. »

Mme Corrigan affirme qu'elle a eu besoin de personnel supplémentaire dans la salle d’accouchement parce qu’il était « un peu difficile de faire sortir » le bébé en raison de sa grande taille.

La nouvelle maman a raconté à Seven Network que son partenaire Brian Liddle et elle s’étaient fait dire que son petit garçon serait légèrement plus lourd que la moyenne, mais les deux ne s’attendaient pas à ce que son poids batte des records. Selon News.com, Brian Junior est possiblement le plus grand bébé né dans l’état de Victoria.

Mais en dépit de sa taille surprenante, Mme Corrigan ne pourrait pas être plus heureuse. En fait, elle admet qu’elle a toujours voulu « un petit bébé joufflu ».

« Je rêvais d’un petit bébé joufflu, et maintenant j’en ai un gros », a-t-elle dit à Global.

Brian Junior est pour l'instant le plus grand bébé de 2017. Mais en dépit de ses impressionantes 13,4 livres, il ne surpasse pas le bébé le plus lourd de l’année dernière. En 2016, une femme indienne de 19 ans avait mis au monde une petite fille pesant 15 livres! Ouch…

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.