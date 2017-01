Melania Trump mange des diamants en couverture de Vanity Fair Mexique

ADVERTISEMENT

Melania Trump qui mange des diamants à la façon de spaghetti. Non, vous ne rêvez pas. C'est la couverture du magazine Vanity Fair pour son édition de février au Mexique. Oui, au Mexique, le pays avec lequel son époux, le 45e président des États-Unis, est en friction puisqu'il n'abandonne pas son idée de construire un mur de séparation et de le faire payer (quelle que soit la méthode) aux Mexicains.

En couverture du magazine, la première dame se prépare à engloutir des rivières de diamants. Colliers, bracelets, bagues. Un festin 24 carats.

Melania Trump, en portada de febrero. Un reportaje que desvela cómo fue el pasado de esta intrigante primera dama. https://t.co/WP298EtGug pic.twitter.com/ZUNOvkYaEI — Vanity Fair México (@VanityFairMX) 26 janvier 2017

Plus loin, dans les pages du magazine, la première dame s'apprête à boire les bijoux façon «smoothie» et est présentée comme la prochaine Jackie Kennedy.

Cette série de photo on ne peut plus bling-bling est signée Douglas Friedman qui a déjà photographié Hillary Clinton pour New York Magazine et bien des personnalités pour Vanity Fair, Harper's Bazaar et InStyle.