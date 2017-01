ADVERTISEMENT

Kim Kardashian s'est faite discrète ces derniers temps, depuis l'agression à Paris. Finis les selfies toutes courbes dehors, elle préfère désormais des photos plus sages et le plus souvent en famille.

Ce cliché partagé par la star de la téléréalité signe peut-être son grand retour sur le devant de la scène? Allez savoir, mais une chose est sûre, les ongles percés de Kim K ne passent pas inaperçus, deviendront-ils la grande tendance de la saison ou du printemps prochain?

Un conseil pour la route, réfléchissez-y à deux fois, avec des griffes ainsi accessoirisées, la vie quotidienne risque très vite de devenir compliquée. Une préoccupation qui ne devrait pas trop atteindre Kim K.





