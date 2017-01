ADVERTISEMENT

Jeudi 26 janvier au soir, Sid Lee Collective, en collaboration avec Folio Montréal et Flanelle Magazine, invitait le gratin de la mode de Montréal au lancement du Flanelle Book, un répertoire de photographies de mode qui célèbre la créativité collective de 14 photographes et de 30 stylistes et maquilleuses sur le thème de l'Unité.

Notre photographe a immortalisé des styles lookés au coeur de cette soirée au Musée d'art contemporain de Montréal.

On a pu découvrir les photographies de Maxyme G. Delisle, Neil Mota, Mathieu Fortin, Martin Laporte, John Londono, Oumayma B. Tanfous et Allison Staton, sur les mixs musicaux de la belle DJ Ryan Playground et de KROY.

Tous les bénéfices de la vente du Flanelle Book seront reversés à la Fondation du MAC qui vise à préserver l'art contemporain québécois, canadien et international à Montréal.

Pour voir les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous

Close  Lancement du Flanelle Book sur  





























































































































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée