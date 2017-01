ADVERTISEMENT

Philippe Couillard se défend d'avoir agi mollement dans le dossier de Pierre Paradis, qui a été démis de ses fonctions de ministre de l'Agriculture et exclu du caucus libéral, jeudi soir, en raison d'une enquête policière portant sur des gestes à caractère sexuels.

« C’est hier soir qu’on a eu confirmation qu’une enquête était en cours par la Sûreté du Québec et on a immédiatement agi », a dit le premier ministre du Québec lors d’un point de presse donné vendredi à Montréal.

M. Couillard s’est défendu d’avoir laissé circuler pendant une journée les informations selon lesquelles M. Paradis avait temporairement le Conseil des ministres en raison d’une commotion cérébrale.

« La commotion cérébrale, ce n’est pas qui en avons parlé; c’est M. Paradis qui en a parlé », s’est-il borné à ce sujet.

Lorsque les journalistes lui ont demandé pourquoi il n’avait pas rectifié le tir par rapport à cette information, fournie en fait par un porte-parole du Cabinet de M. Paradis, il a répondu : « C’est à M. Paradis de le faire. »

« Ce qu’on sait, c’est que, effectivement, apparemment, M. Paradis a eu un accident et est traité médicalement actuellement pour cette raison », a précisé le premier ministre.

« Mais je vais être bien clair : la raison pour laquelle on lui a demandé mercredi de se retirer dans un premier temps du Conseil des ministres, ce n’est pas pour cette raison. C’est à cause du fait qu’on avait, cette journée-là, reçu une lettre de la personne qui désire être entendue. Et à ce moment-là, on était dans un environnement qui était nouveau »

« Auparavant, on n'avait aucune information précise. Tout ce qu’on savait, c’est qu’il y avait eu un signalement, et qu’il devait être validé. C’est l’information qu’on nous a donnée. »

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, les policiers de la Sûreté du Québec ont averti le cabinet du premier ministre, le 19 janvier dernier, que Pierre Paradis faisait l'objet d'un « signalement ».

Le mardi 24 janvier, l'auteure de ce « signalement » a écrit au chef de cabinet du premier ministre pour l'informer des circonstances entourant sa plainte à la police. La plaignante serait une ex-employée.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a été confié au ministre Laurent Lessard, qui conserve également ses fonctions de ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

M. Paradis est le deuxième député libéral à être écarté de ses fonctions en raison d'une enquête policière. En octobre dernier, le député libéral montréalais Gerry Sklavounos a été exclu du caucus de son parti en raison d'allégations d'agressions sexuelles envers une jeune femme de Québec.

LIRE AUSSI:

» Le ministre Paradis sous enquête policière

Couillard montré du doigt pour sa gestion de crise

Réagissant aux allégations visant M. Paradis plsu tôt dans la journée, le Parti québécois et la Coalition avenir Québec avaient pressé M. Couillard de donner de plus amples explications concernant sa gestion de crise. Ils veulent savoir ce qui s'est passé entre le 19 et le 26 janvier.

Évoquant des « trous » dans la chronologie des événements, la députée péquiste Agnès Maltais invite le premier ministre à « faire preuve de transparence » et d'expliquer « ce qu'il a su, ce qui s'est passé et comment il a géré les choses » dans cet intervalle. « On demande la vérité », a-t-elle dit.

« Peut-être que tout est correct, mais on ne le sait pas », a-t-elle ajouté. « Ce jugement là, on ne peut pas le porter actuellement. »

Elle soutient tout de même que le premier ministre a préconisé « le contraire de la transparence » en laissant circuler que M. Paradis quittait le Conseil des ministres pour des raisons de santé. « C'est clair que le PM n’a pas été clair dans les derniers jours. Il a essayé de ménager son ministre ou le gouvernement », a-t-elle commenté.

Mme Maltais dit être surprise par des informations distillées par les médias, selon lesquelles la plainte serait passée de la police de Québec à la Sûreté du Québec, et que cette dernière aurait consultée le Directeur des poursuites criminelles et pénales avant de conclure qu'il y avait matière à enquête. « Ça nous paraît inhabituel », a-t-elle dit à ce sujet.

La députée péquiste demeure très prudente au sujet des allégations elles-mêmes. Elle dit être « fortement ébranlée » par la nouvelle, et souligne qu'il faut « beaucoup de courage » à une employée pour déposer une plainte contre un ministre.

Dans un communiqué, la caquiste Nathalie Roy abonde dans le même sens quant à la gestion de la crise. Selon elle, le bureau du premier ministre « s’accommodait très bien du fait que les médias rapportaient qu’une chute de cheval expliquait le départ de M. Paradis ».

« Sommes-nous devant une tentative de camouflage? Qui a voulu camoufler la vérité? », demande-t-elle.

« Si Philippe Couillard n’a pas été informé de la plainte visant M. Paradis dès le 19 janvier, acceptera-t-il le fait que son chef de cabinet a laissé circuler une information erronée pendant plusieurs heures? » ajoute pour sa part le député caquiste Simon Jolin-Barrette.

La députée de Québec solidaire Manon Massé a qualifié de « déplorable » cette situation.

« Pour moi, il y a une chose évidente, c’est quand, pour une deuxième fois dans ton Cabinet, dans des postes importants, il y a des hommes qui croient qu’ils ont cette latitude de pouvoir banaliser les relations avec les femmes à un tel point, que ce soit du harcèlement, de l’intimidation… c’est inacceptable », a-t-elle insisté, en entrevue avec Alain Gravel.

La nomination de Lessard saluée par l'UPA

L'Union des producteurs agricoles a rapidement manifesté sa satisfaction de voir Laurent Lessard prendre les commandes du ministère de l'Agriculture.

« Au-delà des circonstances, c'est une bonne nouvelle. M. Lessard connaît bien les dossiers agricoles, ayant occupé les fonctions de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation de 2007 à 2009 et de 2010 à 2011, a déclaré le président général de l'UPA, Marcel Groleau. Cela facilitera grandement les échanges dans un contexte où des décisions importantes doivent être prises rapidement, au premier chef, le dossier des taxes foncières agricoles. »

Laurent Lessard est aussi ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter