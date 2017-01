Un restaurant de la rue Sainte-Catherine dans Hochelaga-Maisonneuve, le Lapin blanc, a été la cible de vandalisme dans la nuit de jeudi à vendredi.

Quelques minutes après la fermeture de l’établissement, une caméra de surveillance a capté un individu cagoulé qui traçait un graffiti peu élogieux.

Pour le propriétaire, Stéphane Allard, il ne fait pas de doute qu’il s’agit d’un acte anti-gentrification planifié.

« On voit quatre individus passer avec un sac à dos. On voit ensuite une personne masquée faire un graffiti haineux », explique M. Allard, qui estime avoir perdu une journée complète de travail.

«C’est frustrant parce qu’on n’est pas des gens riches […] On a de la misère à payer nos loyers, on travaille très dur, c’est pas un quartier facile, on vend des bières à 3 $ et on a un menu entre 6 $ et 10 $. Je ne vois pas en quoi on fait partie de la gentrification.» - Stéphane Allard, propriétaire du Lapin blanc