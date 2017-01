A&W offrira à son tour son menu déjeuner toute la journée

Bar Bounya Adresse: 234, avenue Laurier Ouest Ce que nous avons commandé: Börek au duo de viande hachée, raisins sultana, pistaches, pignons

Le Valois Adresse: 25, Place Simon-Valois Ce que nous avons commandé: Œufs pochés, yogourt entier brassé au muesli et érable, salade de fruits

Bistrot La Fabrique Adresse: 3609, rue Saint-Denis Ce que nous avons commandé: Muffin anglais maison avec canneberges, porc effiloché, compote d’abricot, cheddar, œuf à la coque et foie gras

Au Pain Perdu Adresse: 4489, rue de la Roche Ce que nous avons commandé: omelette du jour aux champignons et jambon, deux oeufs avec bacon et fruits

Fabergé 514 Adresse: 25, avenue Fairmount Ouest Ce que nous avons commandé: Patates maison mélangées avec des poivrons et des oignons caramélisés, fromage en grains, recouvertes de sauce hollandaise. Surmontées d’un œuf

Griffintown Adresse: 1378, rue Notre-Dame Ouest Ce que nous avons commandé: Pain doré: Brioche, vanille cannelle et Bourbon, fruits frais, sirop d’érable, coulis de fruits rouges et crème sure

La Petite Marche Adresse: 5035, rue Saint-Denis Ce que nous avons commandé: Omelette québécoise : jambon, fromage, oignons et échalotes, nappée de sauce tomate

Lawrence Adresse: 5201, boulevard Saint-Laurent Ce que nous avons commandé: Pain doré avec pommes et compote

Le Cartet Adresse: 106, rue McGill Ce que nous avons commandé: Œufs brouillés avec champignons café et shiitake et chorizo, servi sur brioche, accompagné de pommes de terre cuites dans la graisse de canard, jus de citron et épices, et d’un assortiment de fruits frais

Les Affamés café traiteur Adresse: 4137, rue Sainte-Catherine Est Ce que nous avons commandé: Bisket au cheddar, oeufs, confit de canard, bacon à l'érable

Les Folies Adresse: 701, avenue du Mont-Royal Est Ce que nous avons commandé: La Voisine de Poutine : patates déjeuner, fromage en grain, sauce hollandaise et un oeuf poché

Maamm Bolduc Adresse: 4351, avenue de Lorimier Ce que nous avons commandé: Oeufs bénédictine florentine, épinards, fromage feta et tomates

Maison Boulud Adresse: Ritz-Carlton Montreal - 1228, rue Sherbrooke Ouest Ce que nous avons commandé: Sélection de granolas, viandes, céréales, yogourt, fromages, confitures, saumon fumée, fruits et viennoiseries

Maison Publique Adresse: 4720, rue Marquette Ce que nous avons commandé: Le menu change constamment, nous avons aimé les huevos rancheros, servis avec deux œufs, lentilles, avocats, oignons, coriandre et chili

Tapas 24 Adresse: 420, Notre-Dame Ouest Ce que nous avons commandé: Saumon fûmé, casserole d'oeufs et saucisses, fruits, sandwich

Restaurant Mesón Adresse: 345, rue Villeray Ce que nous avons commandé: Crab cake avec sauce hollandaise

Olive et Gourmando Adresse: 351, rue Saint-Paul Ouest Ce que nous avons commandé: “ «Poached egg on your face» : Salade d’oeufs pochés au fromage Comté, speck, tomates rôties, sriracha et fines herbes

Quai No.4 Adresse: 2800, rue Masson Ce que nous avons commandé: Poutine déjeuner : croquettes de pommes de terre, confit de canard, bacon, sauce mornay et un œuf poché

Café Régine Adresse: 1840, rue Beaubien Est Ce que nous avons commandé: Grano: Yogourt pressé, compote maison, granola abricot-macadam-chocolat blanc, miel au gingembre.