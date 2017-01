Un avion militaire s'est écrasé près de Moose Jaw

Le vol MH17 de Malaysia Airlines, avec 298 personnes à bord (283 passagers et 15 membres d’équipage), effectuait un vol d’Amsterdam vers Kuala Lumpur, et il s’est écrasé dans l’est de l’Ukraine le 17 juillet 2014. Il n’y a eu aucun survivant, ce qui en fait l’une des pires tragédies de l’histoire de l’aviation civile. Le Boeing 777-200ER a été abattu par un missile sol-air Buk. Le gouvernement ukrainien et les rebelles pro-russes dans la région orientale du pays se sont mutuellement accusés d’avoir abattu l’appareil.

Le vol 655 d’Iran Air; un Airbus A300, effectuait un vol de Téhéran à Dubaï via Bandar Abbas, le 3 juillet 1988, et il a été abattu dans le golf Persique par l’US Navy, tuant 290 (274 passagers et 16 membres d’équipage) à bord.

Le vol 007 de Korean Air Lines reliant l’aéroport JFK de New York et l’aéroport Gimpo, Séoul, en Corée du Sud. Le Boeing 747-230B a été abattu par un chasseur soviétique Su-15TM le 1er septembre 1983, près de l’île Sakhaline, tuant 269 personnes (246 passagers et 23 membres d’équipage) à bord.

Du 21 au 23 septembre 1993, trois appareils civils Tupolev (un de type Tu-134 et deux de type Tu-154) Transair Georgia ont été abattus par des missiles tirés par des rebelles à Soukhoumi, en Abkhazie, en Géorgie, tuant 136 personnes au total. Le premier de type Tu-134 abattu par un missile sol-air tuant 33 passager et cinq membres d'équipage le 21 septembre reliait Sotchi à Soukhoumi. Le lendemain 22 septembre un deuxième avion de Transair Georgia a été ciblé alors qu'il effectuait un vol de Tbilisi (capitale de la Géorgie) à Soukhoumi tuant 108 personnes parmi les 138 passagers. Le 23 septembre le troisième aéronef est touché par un mortier et a causé la mort d'un membre d'équipage.

Le vol 114 de Libyan Arab Airlines est entré dans l’espace aérien contrôlé par Israël au-dessus de la péninsule du Sinaï en raison du mauvais temps et d’une défaillance de l’équipement, alors qu’il effectuait un vol de Tripoli vers Le Caire via Benghazi, le 21 février 1973. Le Boeing 727-224 a été intercepté par deux avions de chasse F4 Phantom II israéliens. Comme il a refusé d’atterrir, il a été abattu, tuant 108 passagers et membres d’équipage à bord et en blessant cinq autres.

Les deux vols 825 et 827 d’Air Rhodésie, le premier un Vickers Viscount 782D et l'autre Vickers Viscount simple, reliaient Kariba à Salisbury (actuelle Harare), ont été abattu à 5 mois d'intervalle: 3 septembre 1978 et le 12 février 1979 par des guérilleros de l’Armée révolutionnaire populaire du Zimbabwe (ZIPRA) en utilisant des missiles Strela 2. Dans le premier vol, 48 morts dont 4 membre de l'équipage et 10 autre exterminé sur le site du crash par les ZIPRA et sur le deuxième vol 59 passagers et membres d’équipage. Un total de 107 victimes.

Le vol 1611 d’Air France un Sud-Aviation SE 210 Caravelle, a été abattu et s’est écrasé alors qu’il effectuait un vol d'Ajaccio (en Corse) vers Nice, le 11 septembre 1968, tuant les 95 personnes (89 passagers et six membres d’équipage) à bord. À l’origine, la cause de l’accident était un incendie à l’arrière de la cabine, mais en 2011, il a été allégué que c’était un missile qui avait été mal tiré par l’armée française.

Le vol 870 d’Aerolinee Itavia s’est écrasé dans la mer Tyrrhénienne près de l'île Ustica, le 27 juin 1980, tuant les 81 personnes à bord (77 passagers et quatre membres d'équipage) pendant un vol reliant Bologne à Palerme (en Italie). Le 23 janvier 2013, le plus haut tribunal pénal de l’Italie a estimé, en raison de l’"abondance" de preuves claires, que le vol avait été abattu par un missile de l'Otan égaré. Le tribunal a ainsi confirmé l’ordonnance du tribunal d’instance inférieure selon laquelle le gouvernement italien devait payer une indemnité.

L’appareil Tu-154 effectuait un vol de Tel-Aviv en Israël, à Novossibirsk, en Russie, et il s’est écrasé dans la mer Noire, le 4 octobre 2001, tuant 78 personnes à bord, dont 66 passagers et 12 membres d’équipage. Selon le rapport, il a été frappé par un missile sol-air S-200 tiré par l’armée ukrainienne.