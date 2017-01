Le porte-parole de la Maison-Blanche vient-il de tweeter son mot de passe?

Décidément, Twitter est un terrain miné pour Donald Trump et son équipe.

Alors que le nouveau président s'attire fréquemment les railleries pour ses bourdes sur le réseau social, celui qu'il a désigné comme porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, vient peut-être de tweeter par erreur le mot de passe de son compte.

C'est du moins l'hypothèse qu'ont avancée certains médias américains jeudi, après que Spicer a envoyé - puis rapidement supprimé - un tweet contenant une série de caractères mystérieux ressemblant étrangement à un mot de passe.

Did the White House Press Secretary just tweet his password? I don't know about y'all but I feel safe https://t.co/ulRm31iVC0 pic.twitter.com/zokfVvWVnQ

— Anna Massoglia (@annalecta) 26 janvier 2017