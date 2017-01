Préparez à l’avance des portions de noix et de petits fruits et placez-les sur votre pot de yogourt grec. Vous pouvez faire de même en préparant des crudités et des portions individuelles d’hoummous.

Combien de fois avez-vous ouvert la porte du frigo pour prendre de l’eau pour seulement être attiré par un délicieux morceau de gâteau? Évitez les tentations en prenant votre eau directement du robinet ou en vous munissant d’un distributeur d’eau.

La plupart des gens se demandent ce qu’ils ont dans leur frigo avant même de savoir s’ils ont vraiment faim, ou quelle quantité de nourriture il devrait consommer, selon le moment de leur prochain repas. Grave erreur! Posez-vous ces questions dans le bon ordre vous aidera à gérer votre alimentation en fonction des besoins de votre corps plutôt que de ce que vos yeux peuvent contempler.

Une étude de l’Université de Chester, au Royaume-Uni, a démontré que, lorsque nous avons le choix entre plusieurs articles, nous sommes plus susceptibles de choisir celui du milieu. Il en va de même pour la nourriture.

Être en mesure de voir un aliment vous donne nécessairement plus envie de le consommer. Éliminez la tentation en plaçant les aliments gras et sucrés dans des contenants opaques.

Entreposez vos fruits et légumes dans des contenants et emballages vous permettant de les conserver frais plus longtemps. Certains aliments peuvent être conservés de 2 à 4 fois plus longtemps de cette façon.

Quand vous avez une fringale, vous ne voulez pas éplucher une carotte quand vous pouvez simplement ouvrir un sac de croustilles. Nettoyez, épluchez et coupez vos fruits et légumes avant de les mettre au frais, puis placez-les à l’endroit où vous êtes le plus susceptible de les voir en ouvrant la porte de votre réfrigérateur.

Si votre réfrigérateur déborde de nourriture, vous serez plus tenté de vous diriger vers le garde-manger et d’en sortir la boîte de biscuits. Prenez l’habitude de faire le ménage de votre frigo une fois par mois afin d’éliminer les aliments périmés et éviter les débordements. Laissez un pouce d’espace entre chaque article et évitez d’empiler les aliments autant que possible.