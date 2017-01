ADVERTISEMENT

La chanteuse Natasha St-Pierre était connue pour ses longs cheveux bruns et ses airs angéliques. Mais voilà qu’elle a changé de tête.

Elle a choisi un look plus structuré : une coupe au carré avec une longue frange. Le tout dans une teinte plus foncée.

Ne trouvez-vous pas qu’elle a des airs de femme fatale à la Velma dans la comédie musicale Chicago interprétée par Catherine Zeta-Jones.

Ou encore de Uma Thurman dans Pulp Fiction :