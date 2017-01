ADVERTISEMENT

Si la suite du film favori des fashionistas Le Diable s’habille en Prada se fait toujours attendre, elle sera peut-être devancée par sa version théâtrale assortie de morceaux composés par nul autre qu’Elton John.

Le producteur Kevin McCollum a affirmé jeudi que le célèbre chanteur qui a notamment participé à la composition de succès de Broadway comme The Lion King et Aida, s’occupera de la musique et Paul Rudnick de l’adaptation écrite.

Aucune échéance n’a été révélée pour l’instant.

L’œuvre à succès de Lauren Weisberger Le Diable s’habille en Prada qui se base sur la propre expérience de l’auteure comme assistante de la rédactrice en chef du magazine Vogue américain, Anna Wintour, a été popularisée avec le film dans lequel Meryl Streep et Anne Hathaway y interprètent les rôles principaux.

Tous les fans sont en liesse sur les réseaux sociaux depuis.

Avec The Associated Press