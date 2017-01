Le mannequin a raconté sur Twitter une histoire choquante qui lui était arrivée. En voyage à New York, elle et son mari John Legend ont été accueillis par des photographes, dont un qui a fait des commentaires racistes.

Anne Hathaway est en pourparlers pour rejoindre Rebel Wilson au casting du prochain reboot de la comédie de 1988 'Le plus escroc des deux'.

Les deux ex se sont croisés à un concert au Madison Square Garden, mercredi 18 janvier.

Le musicien rêve de collaborer avec la femme de Jay-Z.

L'actrice s'est confiée sur son opération chirurgicale.

La star a encore beaucoup d'espoir quant à leur futur ensemble.

LES POTINS DE LA SEMAINE DU 13 JANVIER 2017

Angelina Jolie veut redorer son image à Hollywood! En plein divorce avec Brad Pitt, l'actrice ne se sent pas soutenue.

Le mannequin a voulu mettre les choses au clair.

Le rappeur veut rencontrer les individus qui ont agressé son épouse.

Le sportif espère pouvoir retrouver son amour d'antan.

Fadi Fawaz essaierait de lancer sa propre carrière dans le showbizz.

Son ex-femme a obtenu une ordonnance restrictive.

POTINS DE LA SEMAINE DU 6 JANVIER 2016

La chef d’antenne du TVA Nouvelles, Sophie Thibault, s’est tournée vers Facebook jeudi pour mettre une chose au clair: elle n’est pas une reptilienne. Quoi?! Eh bien! Toute l’histoire commence avec une vidéo conspirationniste partagée sur Facebook et YouTube par un certain Éric Enipél. Ça n’a pas pris de temps pour que ça se rende aux oreilles de la principale intéressée qui a expliqué avec humour qu’elle a bien vu la vidéo et qu’elle n’y accorde aucune importance.

La chanteuse américaine Janet Jackson, âgée de 50 ans, a donné naissance mardi à son premier enfant, un garçon prénommé Eissa, selon un représentant de l'artiste cité par le magazine People. "Janet Jackson et son mari Wissam Al Mana sont ravis d'accueillir leur fils Eissa Al Mana", a indiqué ce représentant, ajoutant que l'accouchement s'était déroulé sans problème.

Si vous étiez une célébrité et que vous aviez votre propre calendrier sexy (imaginons), n'aimeriez-vous pas que votre date d'anniversaire soit signalée aux milliers de fans qui l’épinglent au mur de leur chambre? Kylie Jenner, la cadette du clan Kardashian, y tient. Mais quelqu'un a fait une boulette cette année... Dans l'édition 2017 du calendrier olé-olé de Kylie, le jour où la jeune femme fête ses 20 ans est indiqué. Mais, 10 jours trop tard... Oui. Quelqu'un s'est trompé sur la date d'anniversaire de son propre calendrier.

Si les rumeurs d'un divorce entre Kim Kardashian et Kanye West circulaient déjà abondamment, la célèbre tombeuse vient de causer bien du tracas à ses fans. Le nom «West» a temporairement disparu de son nom d'utilisateur Instagram, comme le note cette internaute.

Justin Bieber n'est peut-être pas vraiment fait pour élever un animal. Après avoir successivement adopté puis abandonné un chien, un singe et un hamster, le chanteur canadien a récidivé avec un deuxième chien, son chow-chow Todd. Pour expliquer les raisons de cette nouvelle séparation, Justin Bieber aurait indiqué qu'il n'avait plus le temps de s'occuper de Todd à cause de son agenda surchargé, le même motif que pour les trois premiers abandons.

POTINS DE LA SEMAINE DU 6 JANVIER 2017

Qu'il s'agisse de donner une leçon de "féminisme" moderne en posant nue sur un cheval ou encore de faire un spectacle dénudé dans le clip de Blurred Lines, Emily Ratajkowski trouve toujours le moyen de divulguer sa belle plastique aux yeux du grand public.

Il semblerait que l'actrice Sarah Michelle Gellar ne sait pas différencier ses vedettes des années 80!

À défaut de la désormais traditionnelle carte de Noël Kardashian, Kylie Jenner a su réconforter ses fans en leur offrant un clip (très) sensuel comme cadeau de Noël.

C'est qu'on le croquerait bien ce petit bout-là. Pink a accouché. La chanteuse a annoncé mercredi 28 décembre avoir donné naissance à un petit garçon le 26 décembre dernier.

Des photos publiées sur les comptes Instagram du rappeur Drake et de la chanteuse Jennifer Lopez semblent prouver que les deux célébrités forment un couple.

Un tweet provenant du compte de Sony Music a annoncé la mort de la chanteuse Britney Spears, mettant la twittosphère en émoi. Heureusement, il ne s'agissait que d'un canular: l'interprète de Baby, One More Time est bel et bien en vie.

Posh a décidé d'engager Mel C pour sa soirée du nouvel an.

Les choses deviennent de plus en plus sérieuses entre Chris et Krista.

Le site TMZ a réussi à se procurer son certificat de décès.

L'acteur a fait une nouvelle demande au juge. Il accuse maintenant Angelina Jolie d'avoir mis en scène la vie privée de leurs enfants.

L'état de santé de l'animateur s'est dégradé.

L'actrice de «Pretty Little Liars» s'est exprimée à propos du piratage de son téléphone.

POTINS DE LA SEMAINE DU 16 DÉCEMBRE 2016

La starlette loue une de ses propriétés à son frère Rob Kardashian et Blac Chyna.

Le chanteur misait de l'argent dans l'espoir de joindre les deux bouts.

L'acteur Alan Thicke est mort à l'âge de 69 ans.

Le chanteur a comparé le sexe avec le top model à une scène tirée de «Fifty Shades of Grey».

La jeune femme rêvait de devenir chanteuse.

Le beau blond ne pense pas être l'époux idéal!

POTINS DE LA SEMAINE DU 9 DÉCEMBRE 2016

La belle barbadienne a nié avoir critiqué Queen B.

La chanteuse et son époux Erik Anders Lang ont divorcé!

Le chanteur envisage de demander sa belle en mariage.

Pour la première fois le top model a évoqué sa maladie.

Le chanteur vient d'accueillir son huitième enfant.

Le rappeur a fait sa première apparition publique depuis sa sortie de l'hôpital.

LES POTINS DE LA SEMAINE DU 2 DÉCEMBRE 2016

Dans son nouveau documentaire, Leah Remini a fait des révélations surprenantes au sujet des méthodes de recrutement de l'acteur.

La star n'a pas toujours confiance en elle, mais elle s'est rassurée comme elle pouvait avant de défiler pour la célèbre marque de lingerie.

La star sème le doute...

Les deux stars de téléréalité ont décidé de se redonner une chance.

Sa vision du mariage a totalement changé.

L'actrice doit être chez elle aux alentours de 10 heures du soir pour être en forme pour sa fille.

LES POTINS DE LA SEMAINE DU 2 DÉCEMBRE 2016

Sa relation avec ses fans est de plus en plus tendue.

La chanteuse aurait menacé de quitter le pays de l'oncle Sam suite à l'élection du milliardaire.

La chanteuse fréquenterait le footballeur Alex Olade-Chamberlain.

La chanteuse était furieuse qu'on lui refuse l'accès au carré VIP.

Le rappeur a besoin de repos.

La vidéo a fuité sur la toile.

POTINS DE LA SEMAINE DU 18 NOVEMBRE 2016

La fiancée de Rob Kardashian dévoile (encore) un cliché de Dream!

L'acteur a dit avoir su que Blake Lively était la femme de sa vie après avoir passé une nuit avec elle.

Le chanteur aurait demande a une agence de mannequin de recruter des filles, qu'il a invité à l'after-party de son concert.

La star a perdu son bébé après avoir été attaquée par des chiens.

Les fans de l'acteur préféraient la personne qui se faisait passer pour lui sur Twitter.

Les deux britanniques allaient à l'école ensemble.

POTINS DE LA SEMAINE DU 11 NOVEMBRE 2016

Comme beaucoup de stars, l'actrice s'est exprimée sur la victoire de Trump aux élections présidentielles.

Le mannequin n'a jamais aimé leur musique.

Le père de l'acteur est décédé.

L'acteur britannique aurait jeté son dévolu sur le top model Jourdan Dunn.

L'actrice devait «agir» pour le bien de sa famille.

L'actrice séjourne actuellement chez le petit frère du prince William à Londres.

POTINS DE LA SEMAINE DU 4 NOVEMBRE 2016

Queen B, comme on la surnomme, a dit tout le bien qu'elle pensait de l'interprète de « Hello ».

Exit Amber Heard. Johnny Depp retourne vers Vanessa...

La chanteuse s'est roulée par terre devant des amateurs d'art à une exposition.

Elle voulait se marier avec lui en 2017...

Après son braquage, la star a dû repenser toute sa sécurité.

L'actrice a été menacée par un producteur influent.

POTINS DE LA SEMAINE DU 4 NOVEMBRE 2016

L'homme pourrait écoper d'une peine de prison à perpétuité.

La jeune femme est saine et sauve.

Entre la chanteuse et l'homme d'affaires tout serait fini.

Beyoncé se contente de « tolérer » Kim.

L'acteur a retrouvé l'amour.

Les fans n'auront pas attendu très longtemps avant de découvrir le visage de son troisième enfant.

La chanteuse a avoué qu'elle aimait les relations conventionnelles.

Le site E! News a révélé que l'acteur et son épouse attendaient un deuxième enfant.

L'ancienne membre des Spice Girls veut se consacrer à l'éducation de sa fille.

Le chanteur américain s'est confié sur ce qui l'aide à se sentir mieux.

Les deux rappeurs semblent être en froid.

Le top model a répondu à ses détracteurs après avoir été accusée de ne pas porter sa fille comme il faut.

POTINS DE LA SEMAINE DU 14 OCTOBRE 2016

L'acteur a cru que Camila refuserait de l'épouser.

L'actrice aurait préféré garder les détails de sa première fois privés.

Après l'avoir insulté, l'ex de Zayn Malik n'a aucun regret...

En plein divorce, Brad Pitt et Angelina Jolie se disputent toujours la garde de leurs six enfants.

Le nouveau petit-ami de l'actrice américaine lui a offert une boîte de nuit!

La star a révélé être toujours prête à recevoir «son homme» chez elle.

POTINS DE LA SEMAINE DU 14 OCTOBRE 2016

Daniel Radcliffe dit au Telegraph qu'il n'a pas dépensé beaucoup de sa fortune de 100 millions de dollars.

Emily Blunt dit au magazine InStyle qu'elle avait des problèmes d'élocution quand elle était plus jeune.

Britney Spears a toujours un gros coup de cœur pour Brad Pitt et elle n'arrive pas à retenir sa joie en disant qu'il est célibataire maintenant.

Son mari Ozzy est venu la surprendre en direct à la télé.

Extrêmement déprimé, le chanteur avoue qu'il pourrait replonger dans la drogue à tout moment...

C'est confirmé Asthon Kutcher et son épouse Mila Kunis attendent un petit garçon, leur deuxième enfant.

POTINS DE LA SEMAINE DU 7 OCTOBRE 2017

Il lui a embrassé les fesses!

POTINS DE LA SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE 2016

La série à succès des studios HBO a raflé tous les prix!

C'est officiel: la chanteuse montera sur scène lors de la prochaine mi-temps du Super Bowl.

Entre Sofia et Justin: c'est fini!

Selon une source, Jennifer Aniston pense que le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie est un coup du karma.

POTINS DE LA SEMAINE DU 16 SEPTEMBRE 2016

La chanteuse a acheté le centre de réhabilitation dans lequel elle a été soignée il y quelques années.

L'actrice Amanda Seyfried va épouser son petit-ami Thomas Sadoski!

Victime de menace de mort, l'actrice a supprimé les commentaires sur sa page Instagram!

L'actrice a admis qu'elle et son ex petit-ami Nicholas Hoult était toujours très proche.

L'ex-star de téléréalité est trop occupée pour se préoccuper de sa vie amoureuse.

Le producteur du boysband regrette le fait qu'aucun de ses petits protégés ne lui ait demandé conseil à propos de leur projet en solo.

L'acteur a fait plaisir à ses fans en rendant son compte Instagram public.

POTINS DE LA SEMAINE DU 9 SEPTEMBRE 2016

Le coiffeur de la star a confisqué le téléphone portable d'une fan qui aurait tenté de photographier la rappeuse.

L'actrice a finalement tourné la page après sa rupture avec l'homme d'affaire russe.

La chanteuse de 24 ans a commencé à fréquenter le champion de MMA Luke Rockhold.

C'est fini entre la chanteuse et l'acteur... Ça aura duré un été!

L'acteur a failli tout perdre à cause de sa dépendance à l'alcool.

L'ex danseuse exotique affirme passer des « nuits blanches » depuis qu'elle a eu un plan à trois.

Les deux stars pourraient passer à la vitesse supérieure plus vite qu'on le pense.

POTINS DE LA SEMAINE DU 2 SEPTEMBRE 2016

La bomba latina et son toyboy ont rompu!

La chanteuse s'est évanouie lorsqu'elle participait au célèbre carnaval de Notting Hill!

La chanteuse a été exemptée de son devoir de membre du jury.

Jouer une femme enceinte n'a pas du tout donné envie à l'actrice de tomber enceinte.

Le chanteur a été mort de honte lorsque sa carte a été refusée alors qu'il tentait de s'acheter un sandwich.

Le fils ainé de David et Victoria Beckham et la jeune actrice ont rompu.

Le top model de 42 ans envisagerait de dire oui à son toyboy en Grèce!

POTINS DE LA SEMAINE DU 26 AOÛT 2016

Eugenie Bouchard pourrait retourner sur les bancs d’école. La star de tennis québécoise a publié dimanche sur Instagram quelques clichés qui semblent indiquer qu’elle est inscrite à Yale, la prestigieuse université privée américaine située au Connecticut.

Julianne Hough et Nina Dobrev, comédiennes et modèles, posent en tenue d'Éve pendant leurs vacances aux côtés de Milissa Sears. Elles ont fait tomber le bas allongées à la tombée de la nuit, au moment de la pleine lune, sur un bateau en Idaho.

Marie-Claude Savard vient de nous dévoiler une photo sur Instagram de son ventre arrondi pendant ses vacances. Sa petite fille, qui se nommera Charlotte, montrera le bout de son nez en octobre prochain.

C'est fini entre Coeur de pirate et Laura Jane Grace, la chanteuse transgenre du groupe Against Me!. L'artiste québécoise a révélé sur Twitter qu'elle n'est plus en couple. «Pour que les médias arrêtent d'en parler, je suis à nouveau célibataire.»

«Tu essaies tellement... Puis un jour tu te vois sur une photo et tu te dis "mon dieu, je suis horrible". J'ai subi des interventions que je regrette, mais heureusement c'était des interventions qui étaient temporaires, qui finissent par disparaître. C'est une bonne chose parce que ça ne m'a pas toujours réussi», estime l'actrice âgée de 52 ans.

À Rio ce dimanche, le Jamaïcain a passé une soirée enflammée dans une boîte de nuit pour fêter ses 30 ans. Autre petit cadeau qu’il s’est offert: une soirée avec une jeune brésilienne de 20 ans nommée Jady Duarte.

Halle Berry a fêté ses 50 ans dimanche 14 août 2016. Et pour l'occasion, la star a posté cette photo d'elle dans une robe transparente en dentelle, magnifique, bras ouvert, prête à embrasser une nouvelle décennie.

Dans un statut sur Facebook, la chanteuse québécoise Marie-Mai dévoile son ventre arrondi mercredi. Voici un aperçu dans son futur bébé avec David Laflèche. « Maman lion, bébé chaton… Ma toute petite #GirlPower », écrit la chanteuse dans son statut.

Le garçon en question est Fraser Roodbol, du band montréalais No Aloha!

« Si mon chum se déguise en fille ça fais-tu de moi une Coeur de pirate? Lol! », a publié la chanteuse sur son compte Facebook. Coeur de Pirate a rapidement répliqué sur les réseaux sociaux: «Je peux dealer avec les trolls pour vrai, mais quand ça vient d'une personnalité publique je trouve ça inacceptable.»

Crystal Miller, qui a vécu une union conjugale de 7 années avec le chanteur Claude Dubois, s’est fiancée vendredi dernier avec un autre chanteur. « Blanche-Neige a trouvé son prince », a mentionné celle qui s’est fait demander la main par Philippe Berghella de La Voix. Après la naissance de leur premier enfant, le jeune couple semble prêt pour les grandes noces !

« C’était comique de prendre un sosie pour la pub télé de mon show Maripier, mais là je la trouve moins drôle. », pouvait-on lire au-dessus d'une publication Facebook, sur la page officielle de Maripier Morin. Maripier a d'ailleurs publié une vidéo où elle réitère qu’elle est déçue de ne pas être sur l’affiche et que son papa a eu de la peine en voyant qu’elle n’y était pas en vedette…

LES POTINS DE LA SEMAINE DU 15 AOÛT 2016

Angelike Falbo, la finaliste de l’équipe d’Isabelle Boulay de La Voix en 2015, fêtait récemment ses 18 ans, en grand, au Le Cinq, sur de la Montagne à Montréal! Arrivée en limousine, accompagnée par sa maman, son frère et son manager, Angelike était attendue par un spectacle de feu, suivi d’un magicien autour d’un bon souper avec ses invités sur la terrasse du Bistro Le Cinq. La fête s’est poursuivie à l’intérieur du chic club de la rue de le Montagne jusqu’aux petites heures du matin, avec spectacle de voltigeuse, cupcakes et champagne. Une soirée des plus glamour. Elle a pu entendre en primeur un remix de son premier single I Found Love, à paraître ce mois-ci, par le duo de DJ’s internationaux Delirious & Alex K. Angelike sera en prestation le vendredi 12 août prochain lors du spectacle Le Diva Den de Fierté Montréal. Son album très attendu devrait paraître à la fin de l’année! Découvrez tout ça sur Hollywood PQ!

Dans un article de la Presse +, l’animatrice décrit en détail l’étendue des menaces et messages harcelants et misogynes qu’elle reçoit chaque semaine sur ses diverses plateformes sociales. Sous la plume de Hugo Pilon Larose, l’article de la Presse+ fait état des nombreuses façons dont les personnalités féminines québécoises sont cyberharcelées. Pénélope McQuade confie au journaliste que plus de 20% des messages qu’elle reçoit sont « sexistes, dégradants ou carrément violents ». Il était donc très important pour elle de dénoncer cette situation dont plusieurs personnes sont malheureusement victimes : « Nous sommes tous confrontés sur les réseaux sociaux à des commentaires agressifs et méchants. […] Ce qui se passe en ligne existe aussi dans la société. Comme bien des filles, il m’est aussi arrivé de me faire mettre la main aux fesses par un patron ou de me faire suivre dans une ruelle. C’est la réalité des femmes. », peut-on lire sur la Presse+. Pénélope McQuade explique dans l’article comment les commentaires sexistes et misogynes en ligne sont souvent transposés dans la réalité. Elle déplore également que malgré sa forte expérience en animation, elle n’avait pas le même salaire que Jean-Luc Mongrain, son collègue masculin… Comme quoi l’égalité des sexes a encore son petit bout de chemin à faire! À découvrir sur Hollywood PQ!

Pam, pam, pam, pammmm! « De joyeux lurons @nicolasouellet @nicolas.drolet @gabmrtin #gabetnico » Direction Manoir du Lac Delage à Stoneham, Coeur de pirate et sa petite famille ont festoyé le week-end dernier! La raison? Sa petite soeur Gabrielle se mariait! « Baby sister is married and I can’t get over it », confiait la belle sur Instagram avec émotions. À découvrir sur Hollywood PQ!

Jasmin Roy a manqué une belle occasion de se taire, lui qui a milité toute sa vie pour faire valoir l’ouverture d’esprit et l’acceptation de la communauté LGBT! Lors de son entrevue à RDI Matin, Jasmin Roy a été amené à discuter de l’acronyme LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres), qui inclut aussi parfois LGBTQ pour inclure les personnes queers. Questionné sur le sujet, Jasmin y est allé avec honnêteté: « Je pense qu’il faut s’arrêter à LGBT. “Q”, c’est queer, pis moi j’ai toujours eu un malaise avec ce mot-là parce qu’il est empreint de préjugés. Et je ne pense pas qu’on va pouvoir s’identifier avec des mots obscènes comme “queer”, parce que ça veut dire “étrange”, “weird”, pis moi j’ai toujours eu un malaise avec ce mot-là. », confie Jasmin. « Même Harvey Milk dans les années 1970 préfère le mot gai à « queer ». La nouvelle génération a probablement besoin de s’identifier à sa façon, donc peut-être qu’on arrive avec ce mot-là, mais moi je me distance de tout ça. », ajoute-t-il. On vous rappelle que le mot « queer » désigne les personnes qui rejettent la division binaire traditionnelle (homme-femme, hétérosexuel-homosexuel) des genres et des sexualités… ce n’est pas donc la même chose que les personnes qui sont homosexuelles (attirées par le même sexe)! Évidemment, cette sortie médiatique n’a pas manqué de faire réagir la toile, tout comme la communauté LGBTQ… c’est donc pourquoi Jasmin a tenu à faire ses excuses via la page Facebook officielle de Fierté Montréal. À découvrir sur Hollywood PQ!

HEIN!!! Deux ex-académiciens de la MÊME cuvée ont trouvé l’amour… c’est fou! Eh oui, Brigitte Boisjoli et Jean-Philippe Audet, qui ont vécu ensemble la folie de Star Académie 2009, sont désormais en couple! Amis depuis des années déjà, les deux chanteurs ont vu leur belle amitié se développer en amour… il y a quelques mois seulement: « Il est guitariste dans mon band, il est aussi le directeur musical de ma tournée. On a passé beaucoup de temps ensemble en tournée. À force de faire de la route ensemble, l’amitié s’est transformée en amour. […] Quand on est avec les autres musiciens, je suis la chum de fille de JP, et inversement. Quand on est à la maison, on redevient des amoureux. On a trouvé une sorte d’équilibre. C’est quand même une relation qui part de loin. On connaît le passé de chacun, la période de découverte de l’autre est déjà faite pour nous. », confie la belle au magazine Échos Vedettes. Ça plane pour Brigitte, qui connaît présentement un beau succès tant dans sa vie personnelle que professionnelle: en plus de sa tournée pour son album hommage à Patsy Cline, ainsi que ses spectacles avec David Thibault, Brigitte travaille à un album de reprises de chansons de Luc Plamondon. D’ailleurs, ne la manquez pas ce dimanche en show à l’International de Montgolfières de St-Jean sur le Richelieu (19h30, scène Loto-Québec). Pssssst! Brigitte nous présentait son (ex)amoureux Yan sur le tapis rouge de l’ADISQ 2014. À découvrir sur Hollywood PQ!

Eh ben, eh ben! Travis Cormier et Éric Lapointe franchissent une nouvelle étape dans leur relation : ils sont maintenant colocataires! C’est le 7 Jours qui nous apprenait la nouvelle dans leur édition de cette semaine! Comme le jeune chanteur originaire du Nouveau-Brunswick doit souvent voyager entre sa province natale et Montréal, son ex-coach lui a proposé de rester chez lui. C’est pas mal fin ça! « Si on m’avait dit il y a quelques mois que j’allais vivre avec en colocation avec Éric, je ne l’aurais pas cru. C’est un réel plaisir de cohabiter avec lui. Il arrive que nous fassions de la musique jusqu’à tard dans la nuit, et il me guide aussi à travers la ville. », Cormier confie à l’équipe du 7 jours. On se demande qui prépare le café et sort les Cheerios le matin?! C’est sûr qu’ils font des échanges de bijoux au quotidien! À lire sur Hollywood PQ!

Elle s’est pointée le bout du nez! La cigogne est passée: le mannequin Bar Refaeli a mis au monde son tout premier enfant, une belle petite puce de 7,01 livres. La petite Liv est née le 11 août à l’hôpital Ichilov de Tel Aviv, en Israël. « You can come out now .. I’m ready. And heavy. », confiait la belle sur Instagram! Félicitations à Bar et Adi Ezra, qui se sont mariés en septembre dernier! À découvrir sur Hollywood PQ!

Iiiiiiiiii, comme elle est jolie! Enceinte pour la première fois, Katherine Heigl a dévoilé son adorable ventre rebondi à la soirée CBS, CW, Showtime Summer TCA Party à Hollywood! Accompagnée de son mari Josh Kelley, l’actrice qui était présente à l’événement pour faire la promotion de la série Doubt, était pétante de beauté! « Had the most wonderful day talking about my new show @doubtcbs. Can’t wait for you all to see it! Thank you to my amazing man @joshbkelley for coming with me and showering me with love and support! 💞💞💞 » Même s’il s’agit de sa première grossesse, l’actrice de Grey’s Anatomy est déjà maman des petites Naleigh et Adalaide. À découvrir sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 12 AOÛT 2016

Ça semble être officiel (et Éric Duhaime était dans le champ) : ce serait l’ancien chef du Parti québécois qui aurait engagé le détective Claude Viens et l’entreprise Garda pour faire suivre Julie Snyder à la trace. La nouvelle a été diffusée par Cogeco Nouvelles qui affirme que selon leurs sources, Pierre Karl Péladeau est bel et bien « John Doe ». Vous pouvez écouter le reportage de Julie-Christine Gagnon sur le site web de Cogeco. De nombreuses rumeurs ont circulé concernant la véritable identité de John Doe et plusieurs avaient de sérieux doutes sur la culpabilité de PKP. La Presse cite que l’avocat de Julie Snyder, Me Picher-Messier, n’a pas voulu commenter cette dernière nouvelle, alors qu’il avait nettement démenti les allégations de Duhaime concernant la culpabilité de l’ex-épouse du nouvel amoureux de Julie Snyder. Tiens, tiens… À découvrir sur Hollywood PQ!

Internet veut vraiment mettre la main sur les photos non censurées de l’acteur et plusieurs ont passé la nuit sur Twitter à essayer de trouver les clichés originaux. Orlando Bloom est en vacances en Italie avec sa nouvelle flamme, la belle Katy Perry, et il a décidé de faire un peu de sport dans sa tenue d’Adam. Why not?! Si vous voulez voir ses bijoux de famille non censurés, c’est par ici… Disons que les clichés ont de quoi faire jaser! Bloom et Perry ont annoncé qu’ils sortaient ensemble en mai 2016. À découvrir sur Hollywood PQ!

Jessica Chastain est à Montréal depuis peu, puisqu’elle vient tout juste de terminer sa première journée de tournage pour le prochain film de Xavier Dolan, The Death And Life of John F. Donavan. L’actrice a envoyé un message vraiment sweet au réalisateur via son Instagram, en partageant une photo du duo accompagnée de ce message. « My on set crush @xavierdolan #thedeathandlifeofjohnfdonovan So much love for this beautiful man and his exceptional talent. Day 1 complete! » Non, mais ça doit être le fun d’être aussi apprécié par ses collègues! On pourra donc spotter Kit Harington ET la belle rousse dans les rues de Montréal cette semaine. Gardez l’œil ouvert! À découvrir sur Hollywood PQ!

Oula, chaud les yeux! Lea Michele feelait coquine et elle a laissé sa garde-robe haute couture chez elle pour poser dans sa tenue d’Eve pour la plus récente édition du Women’s Health UK. ea y va pour la totale, casse son image de petite fille parfaite et pose totalement nue pour le magazine! La belle brunette célibataire nous dévoile au passage son tatouage en l’honneur de son ex-amoureux Cory Monteith, « Finn », bien lové sur sa fesse gauche! Voyez plus de photos ici.

Coeur de pirate et Laura Jane Grace sont désormais inséparables! « Sup », confie Béatrice Martin, en publiant sa toute première photo aux côtés de son amoureuse (où elle n’est pas en show) sur Instagram alors que les girls sont à Wicker Park, à Chicago. Quant à Laura Jane, elle semble totalement en amour elle aussi, puisque la chanteuse d’Against Me! a partagé un adorable dessin d’une fan sur ses réseaux sociaux: « This drawing that@pvnkle made of me and@beatricepirate makes me smile uncontrollably every time I look at it » À voir sur Hollywood PQ!

Pam, pam, pam, pammmmmm! Dites bonjour à la nouvelle madame Diaz!!! Premièrement: est-ce qu’ils peuvent être plus fab sur leur photo de mariage? Ça sent le bonheur à plein nez! On est siiiiii heureux de vous apprendre que notre belle amie Myriam Lamontagne a dit « Oui, je le veux! » à son amoureux de longue date, le joueur de hockey Raphael Diaz (Canadien de Montréal, 2011-2014), le 16 juillet dernier. Le couple, qui préparait le grand jour depuis un an déjà, a célébré son amour en Suisse, à Vitznau, sur le lac de Lucerne; l’un des endroits les plus reconnus en Suisse pour les mariages! « On s’est mariés dans une chapelle privée sur une petite colline, en plein coeur des montagnes, confie Myriam à HollywoodPQ! C’était au-delà de mes espérances, un véritable conte de fées! On a choisi de faire ça intime, avec une soixantaine d’invités, comme ça, on a vraiment pu passer du temps de qualité avec tout le monde! » Pour leur lune de miel, les nouveaux mariés ont mis le cap vers une petite île privée des Maldives, lors de dix journées de bonheur total dans un décor enchanteur… jalousiiiiie! « On était dans une sorte de petite cabane sur pilotis, baignée par le lagon! C’était vraiment paradisiaque, plus beau que Bora-Bora! Je n’arrive pas encore à y croire. » Puisque Raphael vient de signer pour cinq ans avec l’équipe Zoug de la Suisse, le couple s’est déniché un nouvel appartement dans lequel il emménagera au cours du mois! On souhaite bonne chance à Myriam pour apprendre l’allemand, tellement pas évident comme langue… et FÉLICITATIONS aux amoureux pour le mariage!!! « J’ai marié l’homme des rêves… regardez-le!!! », conclut Myriam en riant! On le regarde, on le regarde… pis il est TRÈS hot!!! Les nouveaux mariés préparent un deuxième party de mariage, au Québec cette fois-ci, avec la famille et les amis de la belle, qu’on a connue à Loft Story back in the days! À découvrir sur Hollywood PQ!

Mary­­ Kills People risque de beaucoup faire jaser! L’actrice tiendra la vedette dans une nouvelle série diffusée sur la chaîne Global, qui raconte l’histoire de Mary (Caroline Dhavernas) une urgentologue de profession qui sur son temps libre, aide clandestinement les gens à mettre fin à leurs jours. Un sujet qui est très d’actualité qui risque de faire jaser. En entrevue au Journal de Montréal, l’auteure s’est confiée à la journaliste Vanessa Guimond à propos de son rôle. «Mon personnage, en raison de choses qu’elle a vécues, est très sensible à la cause des gens qui en ont assez de souffrir et qui choisissent de mourir, précise-t-elle. Elle les aide dans leur décision, même si c’est complètement illégal de le faire. » La série est présentement tournée à Toronto. On a très hâte d’en voir les premières images! À lire sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 29 JUILLET 2016

La chanteuse lui a adressé ces mots touchants après avoir entendu la voix cristalline du jeune homme qui l’imite à la perfection. «Samuel, ton talent est aussi grand que ta voix. Je suis très touchée que mes chansons aient voyagé jusqu’à toi. J’espère que nous aurons un jour l’occasion de nous rencontrer et je te souhaite de réaliser tous tes rêves. Continue de chanter comme tu le fais : quand la musique vient du cœur, elle traverse toutes les frontières.» Quel beau message de la part de la chanteuse! Les vidéos de Samuel ont fait carrément le tour du monde. Vous pouvez écouter sa performance incroyable en en suivant le lien. À découvrir sur Hollywood PQ!

Laurie Doucet a pris une petite pause de ses obligations au Beach Club, puis elle est allée relaxer dans son Saguenay natal! « Une fois au chalet.. 🙌🏼👆🏻🌤🍍🐥 », confie la belle, alors qu’elle patauge avec les canards dans le lac! Il semble que malgré ses petites vacances octroyées loin de la ville, Laurie ne soit pas capable de se séparer totalement du Buonanotte… la voici en compagnie d’un beau brun qui travaille avec elle au restaurant! « Quand l’Italie rencontre le Saguenay Lac-St-Jean 🕶🍇💜😈#4daysoff #goodwines #justlove #family#goodfriendsgoodtimes » À découvrir sur Hollywood PQ!

Ariana Grande est nouvellement un coeur à prendre… des intéressés? Ariana et son copain de la dernière année, le danseur de sa tournée Ricky Alvarez (tiens… il vient de perdre son travail aussi…), ont décidé de prendre des chemins différents. Si on se fie au compte Twitter de la chanteuse, il semble bien qu’Ariana ait besoin de changement… et le changement semble rimer avec « supprimer », si l’on regarde son compte Instagram, puisque la brunette s’est débarrassée de toutes ses photos de couple! Aoutch… ça fait mal pour l'égo. À découvrir sur Hollywood PQ!

Triste nouvelle pour la chanteuse Lulu Hughes: elle est atteinte d’une forme grave de cancer du sein. Guy A Lepage a annoncé la nouvelle sur son Twitter hier, lançant du même coup un appel à tous pour venir en grand nombre à un spectacle-bénéfice nommé Friends for Lulu et qui met en vedette les Porn Flakes accompagnés une brochette d’artistes québécois dont Eric Lapointe, Guy A Lepage, Dan Bigras, Kevin Parent, Martin Deschamps, Luce Dufault et bien plus. Le concert aura lieu le lundi 29 août au Club Soda. Nous sommes de tout cœur avec Lulu qui devra affronter cette terrible maladie, mais qui sera au moins, entourée de toutes ces personnes qui l’aiment et la soutiennent. On ne lâche pas! À découvrir sur Hollywood PQ!

Ouiiiii! Elle porte la vie en elle, à nouveau! Après la petite Marie-Félix, voilà que Marie-Élaine Thibert attend à nouveau la cigogne! Eh oui, la petite Marie-Félix, aujourd’hui âgée de trois ans et demi, sera grande sœur en février prochain, puisque la chanteuse mettra au monde son deuxième enfant: «Nous avons tout de suite annoncé la nouvelle à nos proches. Mon chum aura 46 ans en septembre prochain. Il m’avait déjà dit que c’était son âge limite pour avoir un autre enfant. La vie a donc bien fait les choses. Nous avons fait un voyage à Nashville et ça nous a permis de nous retrouver en tant que couple. À notre retour, je suis tombée enceinte. Depuis, mon chum prétend qu’il doit éviter de me regarder, de peur que je tombe enceinte…», confie Marie-Élaine au magazine La Semaine. À découvrir sur Hollywood PQ!

La venue au monde du petit Émile… la chanteuse Marie-Pier Perreault s’en souviendra longtemps! « J’ai le bonheur de vous annoncer que le 17 juillet dernier, j’ai vécu la plus belle chose qui soit, mais tout de même douloureuse, donner la vie. Émile est né au lendemain de la fête de son papa à minuit bien sonné. Malheureusement, il est arrivé un peu trop tôt (35 semaines). Nous sommes donc à l’hôpital depuis, afin nous occuper de lui et pour nous assurer qu’il va bien. Il se devait d’être surveillé. Nous avons fait trois hôpitaux depuis. Nous tenons à remercier les équipes qui nous ont supportés dans cette épreuve difficile, mais tout de même enrichissante. La vie a changé lors de cette journée. Nous sommes maintenant une famille. ❤️ », confie la chanteuse sur sa page Facebook officielle, au sujet de la naissance de son tout premier enfant, un mois avant la date fixée par la cigogne. Félicitations aux amoureux et courage… on vous envoie plein d’amour et de pensées positives! À découvrir sur Hollywood PQ!

Le conte de fées se poursuit pour Stéphanie St-Jean! La grande gagnante de la toute dernière saison de La Voix travaille présentement à son tout premier album solo, qui devrait avoir des sonorités soul et gospel, à l’image de ce qu’on a vu de la chanteuse au petit écran! En entrevue pour le magazine Échos Vedettes, Stéphanie confie d’ailleurs qu’en plus de péter le feu, elle est nouvellement en couple: « Quand je suis en amour, je suis totalement en amour, et actuellement, mon petit coeur est en amour. C’est un Québécois, un artiste. Ça fait un petit bout, mais tout va très tranquillement. Ma vie va tellement vite que je suis contente, que dans cet aspect-là, ça se passe plus doucement. » OHHH! Cachottière, va! Si vous savez qui est le nouvel homme de la belle, envoyez-nous ça à Shoote ton scoop! À découvrir sur Hollywood PQ!

LES POTINS DE LA SEMAINE DU 22 JUILLET 2016

C’est toute une garnotte ça! La mannequin pour Victoria Secret a dit « oui, je le veux » à son chum milliardaire Evan Spiegel, le fondateur et CEO de la très populaire application Snapchat. Le couple se fréquentait depuis maintenant deux ans. Ce sera le premier mariage pour Spiegel, 26 ans, et le second pour Kerr, 33 ans. La belle brunette était auparavant mariée avec Orlando Bloom et ils ont un fils ensemble. On souhaite un heureux mariage et une longue vie aux fiancés! À découvrir sur Hollywood PQ!

Il va y avoir du LOVE à Radio-Can à l’automne prochain! On savait déjà que Valerie Roberts participait à la deuxième saison de Les Dieux de la danse (exténuée, elle partage ses photos de pratiques sur Instagram), mais on ne savait pas ENCORE qui allait être son partenaire! En entrevue hier soir aux Échangistes, la belle de CODE F. a dévoilé qu’elle participera avec son mari Martin Juneau dans la toute nouvelle saison de Les Dieux de la danse: « On a reçu l’appel, on était à Rome mon chum et moi: première journée, ce sont nos vacances et on est en train de prendre un petit cocktail. Le téléphone sonne: « Oui, on aimerait vous inviter aux Dieux de la danse! » J’ai dit à mon chum: « Pffff! Oublie ça! Jamaiiiiis. On ne fait pas ça nous autres, c’est sûr! » Et avec le temps, on s’est dit « Pourquoi pas, c’est une belle aventure! » C’est sûr qu’on n’aura jamais le réflexe de prendre un cours de danse sociale, alors on s’est dit que ce serait une belle activité! » Le couple travaille d’ailleurs sur un projet télé qui verra le jour à l’automne prochain… on a hâte de savoir de quoi il s’agit! À découvrir sur Hollywood PQ!

Wow, un billet vraiment touchant. À lire! La talentueuse animatrice radio pour Rythme FM nous a habitué à ses textes touchants, mais surtout remplis de vérité, comme lorsqu’elle s’était confiée sur le fait qu’elle n’aura jamais d’enfants. Elle a partagé hier l’un de ses billets les plus intimes à ce jour, le moment où elle a « touché le fond du baril » et a décidé de suivre une thérapie. « On est en 2008. Nous sommes 15 dans un Monastère à Montréal. Et je suis en thérapie. Big time. Je suis arrivée en fin d’après-midi. Une journée de merde, où j’ai angoissé à partir du moment où je me suis levée. Où j’ai quitté mon chum sur le seuil de la porte de notre jolie maison en pleurant et en lui souhaitant une bonne semaine entre deux hoquets. Où je suis partie en tremblant, avec ma trop grosse valise (qui a besoin d’autant de vêtements pour une semaine de thérapie?), au volant de ma voiture, en écoutant du Jack Johnson à tue-tête pour ne pas penser. Avoir peur oui, mais avancer quand même. C’est ce que j’ai fait, en suivant les indications pour me rendre en un seul morceau. », peut-on lire sur le site web de Julie Bélanger. « […] mais je savais que j’avais besoin d’aide. Je savais que le vin que mon chum et moi on se tapait à chaque soir était devenue une bouée, une façon de ne pas sombrer, le seul moyen de décompresser après le stress imposé à chaque jour, de souffler enfin calmement. Ça n’avait plus de sens. Je ne me reconnaissais plus. Je pleurais à un rien, je m’enrageais à un rien, j’avais la fleur de peau écorchée vive. Je devais absolument faire quelque chose. » Ces extraits sont tirés de son billet que vous devez absolument lire dans son intégralité sur le site web de l’animatrice. Malheureusement, en 2016, il existe encore un énorme tabou sur la maladie mentale. Avoir une personnalité québécoise comme Julie Bélanger qui ose se confier sur sa thérapie et ses aspects positifs pourrait pousser ces personnes qui se sentent perdues, incomprises, à trouver de l’aide et surtout, à s’en sortir. Chapeau, Julie! À découvrir sur Hollywood PQ!

Le « Petit Jérémy » a eu gain de cause. Dénouement dans cette affaire qui a soulevé bien des passions, mais surtout des opinions : Mike Ward devra payer la somme de 35 000$ à Jérémy Gabriel et 7 000$ à la mère de celui-ci pour avoir « outrepassé les limites de son droit à la liberté d’expression de façon intentionnelle et avoir fait preuve d’une discrimination injustifiée à l’endroit de Jérémy Gabriel pendant son spectacle. », peut-on lire dans un article sur La Presse, sous la plume de Louis-Samuel Perron. Les propos qu’a tenu Mike Ward durant son spectacle à propos de Jérémy, comme quoi il était laite, avait un subwoofer sur la tête et une p’tite bouche qui ne ferme pas, auraient causé de la souffrance et des pensés suicidaires à ce dernier. L’avocat de Mike Ward, Julius Grey, n’est pas s’accord avec ce verdict et compte bien aller en appel. Une affaire à suivre! À découvrir sur Hollywood PQ!

… et il a 37 ANS! Tiens, tiens, tiens… le coureur de jupons songe à se caser pour de vrai de vrai ET à fonder une famille! Entre deux chins de sushis, Philippe Bond y est allé de confidences pour le moins juteuses à l’animateur Patrice Bélanger lors de son entrevue à l’émission Sucré, salé: « Pour vrai, je veux des enfants et je suis rendu à une étape où… ça doit faire deux ans que je n’ai pas mis les pieds dans un bar, ça ne me tente plus, je n’ai plus de fun à aller dans les bars. […] Je te dis, moi c’est sûr, tu me réinviteras si tu veux, c’est sûr qu’avant 40 ans j’ai un enfant… ah pis même, je peux le dire, c’est sûr qu’avant 38 ans j’ai un enfant! » Surpris, Patrice a répondu tout de go: « Pardonnn? » «… Pas un enfant, mais qu’au moins ma conjointe soit enceinte. », a ajouté Philippe, nerveusement, le sourire aux lèvres. Bon… donc, Philippe est en couple et il devrait bientôt nous annoncer qu’il va être papa pour la toute première fois! À suivre… À découvrir sur Hollywood PQ!

Le King nous présente sa douce! L’auteur-compositeur King Melrose file le parfait amour avec sa copine Émilie depuis quelques mois déjà! Sur Instagram, le chanteur nous a enfin présenté celle qui fait battre son cœur: « J’ai enfin profité de l’été avec ma douce @emilpomerleau . merci à @capitaineoli et jojo ☀️🌊🍾 #imontheboat #sunnyday #lovers #yankees » Psssst! Y’a tu juste nous qui tripons sur sa tune Tentation?! Si tum’ dis oui, j’dis pas non, dis-moi c’est quoi ton petit nom… À découvrir sur Hollywood PQ!

Fitfiiiiou! Jours de canicule? Pas de stress! Valérie Carpentier est allée rendre une petite visite au salon Privé de David D’Amours et elle a craqué pour une nouvelle tête: bebye blond platine, bonjour gris cendré! « 💇@privepardaviddamours #grayhair#grayblonde », confie la chanteuse qui travaille toujours à la confection de son deuxième opus, sur Instagram. Psssst! Val porte TELLEMENT un collier tattoo ou chocker en plastique style années 1990 qu’on recevait en cadeau avec notre magazine Cool! du mois, dans le temps!!! À découvrir sur Hollywood PQ!

Chooouuuu Manson, Choooooouuuuuuuuuuuuu! Décidément, Manson ne feel pas ces temps-ci! Après une performance so-so à Montréal au Centre Bell le jour avant, selon une collègue qui était sur place (il a même quitté la scène pendant 15 minutes, awkward…), le chanteur et musicien controversé a carrément décidé d’annuler son show hier soir au Centre Vidéotron de Québec. C’est pas fin ça! Les amateurs qui ont payé pour des billets pouvaient se faire rembourser au Centre Vidéotron… sauf s’ils assistaient au show de Slipknot. La tournée est censée reprendre demain, à Syracuse dans l’état de New York. Malheureusement, beaucoup de fans ont été déçus ici, dans la province. On les comprend! À découvrir sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 22 JUILLET 2016

Ayoye! Des guêpes, ça joue dur! Dany Turcotte nous a donné une petite frousse en partageant un cliché de lui, reposant dans un lit d’hôpital: à peine ses vacances entamées que voilà qu’il est pris de malchance! « 6 piqûres de guêpes et 8 d’infirmières! Sous observation, je désenfle tranquillement! 🐝🐝🐝🐝🐝🐝 », confie-t-il sur Facebook. Bon repos et prompt rétablissement au fou du roi de Tout le monde en parle! À lire sur Hollywood PQ!

Ok… ça c’est cute et touchant! Victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en pleine nuit, alors qu’elle était en voyage le 1er juillet dernier, Josée Boudreault donne aujourd’hui de ses nouvelles à ses fans via sa page Facebook officielle: « Merci pour vos messages, ils me font vraiment chaud au coeur. Je veux vous dire que je vais bien. Je travaille fort pour retrouver le langage et l’écriture, mais au moins j’ai toute ma tête. », confie la populaire animatrice à la caméra, à l’aide carton pré-écrit. « Banana split. Pneus d’hiver. Prout, prout, crotte… enfin, presque toute ma tête. Mais merci encore! », ajoute Josée, le sourire aux lèvres! Courage et prompt rétablissement! On t’aime aussi! À découvrir sur Hollywood PQ!

Ahhhhhhh, ça c’est HAWT! L’alerte au nouveau couple est passée au ROUGE pompier! Il y a étincelle entre deux des acteurs des plus HOT du moment: Caroline Dhavernas (Blue Moon) et Maxime Le Flaguais (Les pays d’en haut) seraient en amour, rapporte le magazine Échos Vedettes. Spottés ensemble à l’ouverture de foire Papier 16, puis à la première de l’humoriste Fabien Cloutier… les deux jeunes gens n’ont pas manqué de passer inaperçu aussi dans la vidéo de la nouvelle campagne de sensibilisation du Cancer testiculaire Canada (chaud, chaud, chaud leur danse collée)! On a hâte de voir leur première VRAIE apparition en tant que couple sur un tapis rouge, ensemble! Allez les amoureux, n’soyez pas gênés! À découvrir sur Hollywood PQ!

Woooo, la bonne nouvelle de la journée! Noémie Yelle multiplie les rôles enlevants ces derniers temps: deuxième saison de Féminin/Féminin, stripteaseuse dans St-Nickel puis infirmière dans Unité 9! Oui, la comédienne vient tout juste de dévoiler la nouvelle sur sa page Facebook officielle: « Je peux enfin vous le dire: je jouerai le rôle de la nouvelle infirmière dans UNITÉ 9! Je suis si contente de faire partie de cette grande émission. Je serai aussi du spécial de 3 épisodes de LES BEAUX MALAISES! » Tout comme Sophie Prégent, Noémie rejoindra donc le clan des nouveaux personnages qui intégreront la prison de Lietteville! On a bien hâte de voir ça. « C’est un honneur pour moi de faire mon entrée dans cette grande émission aux côtés de si grandes actrices! Je me sens choyée. », confie-elle à HollywoodPQ avec excitation. Noémie en profite aussi pour nous mettre à jour pour la série Les beaux malaises! À découvrir sur Hollywood PQ!

Hey! On la connaît, elle! SPOTTED: Dennis Quaid a été aperçu au bar Atwater Cocktail Club, dans le quartier St-Henri, à Montréal! Qui était sa date? La mannequin montréalaise Santa Auzina, qu’on a d’ailleurs croisé plusieurs fois sur les tapis rouges de premières (et qui a fait une brève apparition dans le film After the Ball): « Everything matches with pink • Nice to have Dennis Quaid at ACC tonight• #peach #pink#theatwatercocktailclub #foiegwa #acc#sthenri », confie l’établissement sur Instagram. Dennis Quaid est présentement en tournage à Montréal pour la deuxième saison de The Art of More, avec Kate Bosworth! À découvrir sur Hollywood PQ!

Awwww, cuuuute! Dites bonjour à la petite Abigail London Muriel Cohen!!! Elisabetta Fantone et son mari Patrice Cohen sont parents pour la toute première fois: eh oui, la petite Abigail s’est pointée le bout du nez le 8 juillet dernier, à Miami, lors d’un accouchement naturel dans l’eau! « C’était l’expérience la plus paisible, émouvante, surréaliste et gratifiante de ma vie. J’ai sincèrement été bénie avec une merveilleuse grossesse. J’ai vécu les neuf derniers mois avec un surplus d’énergie et de bonheur en attente de mon petit ange. J’ai eu un accouchement complètement naturel dans l’eau, dans le silence en toute tranquillité, dans une maison de naissance avec la supervision de mes sages-femmes et mon mari. J’ai voulu faire tout le travail par moi-même pour être complètement en contrôle de mon corps et donner à ma fille une transition sereine vers le monde extérieur. Il n’y a pas assez de mots pour décrire cet amour que je ressens pour elle. Je la regarde et je ne veux pas cligner des yeux pour ne rien manquer. J’ai hâte de lui faire découvrir le monde. Mon mari et moi sommes si comblés. On est aux anges! C’est la plus belle chose au monde. », confie Elisabetta à HollywoodPQ. Wow… le bonheur à la puissance mille! Toutes nos félicitations et on vous envoie plein d’amour! À découvrir sur Hollywood PQ!

C’est simple: blondes have more fun! N’est-ce pas, Vanessa Pilon? « Ice ice baby. Merci@roxane_brunelle de chez @privepardaviddamours. 💙#channelingmyinnerjustinbieber#buzzcut #buzzcutfeed#girlswithshavedhair#girlswithshavedheads », confie la belle sur Instagram. L’animatrice, qui travaille présentement à la toute première saison de Switch tes fripes à VRAK, est passée au populaire salon Privé de David D’amours. Aimez-vous la nouvelle tête de la nouvelle porte-parole du Festival Mode & Design de Montréal? À découvrir sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 8 JUILLET 2016

Un joueur du bleu-blanc-rouge + une animatrice QC = love, love, love! Voici le nouveau couple HOT de l’heure! Ok… on dit nouveau, mais leur romance ne date d’aujourd’hui: « Tbt d’une journée de golf ensoleillée ! ☀️😍🏌#throwbackthursday#tbt #sunsetlovers #golf #green #golfing#sunny #lovers #fun », partage l’ex-animatrice de MusiquePlus. Izabelle Desjardins sur Instagram, aux côtés de son nouvel homme. Non mais, avouez qu’ils sont totalement adorables… « Quand la princesse rencontre LE prince. When you finally found THE one. Je t’aime. #love #jetaime #bestfriend#bestlover #monamoureuxamoi #mylove » Iza a vraiment trouvé son prince charmant, qui arrive sur son beau grand cheval (ok, c’est elle qui a le cheval blanc, mais détail). En plus, elle est fan de son chum! Go habs, go (go 51, go). Pssst! Eh oui, les deux jeunes gens avaient été spottés ensemble au show des Rolling Stones, en juillet 2015... tout est bien qui finit bien. À finir sur Hollywood PQ!

Oh babyyyyyyy! Le tout premier enfant de Marie-Claude Savard sera... roulement de tambours… une petite princesse! Eh oui, Showbizz.net nous apprend aujourd’hui que l’animatrice d’ENERGIE a dévoilé en entrevue à Varda Étienne à Sucré salé le sexe de son futur enfant. Pour quel nom le couple formé de Jean-Martin Brisson et Marie-Claude a-t-il craqué? La petite puce, qui verra le jour en octobre prochain, s’appellera Charlotte (en l’honneur de sa grand-maman). Cute! À lire sur Hollywood PQ!

Awwwwww, trop mignonne! Eh oui, c’est une petite princesse… et elle s’appelle Jasmine! Le comédien Émile Mailhiot (Yamaska) et sa femme Mylène Langevin sont parents pour la toute première fois! « Mon matin de fête 💜 », confie Mylène sur Instagram. Félicitations aux amoureux, on vous envoie plein d’amour, de bonheur et de santé pour la petite puce! À découvrir sur Hollywood PQ!

Maripier Morin fête aujourd’hui ses 30 ans… BONNE FÊTE! Pour marquer le coup, la belle a décidé de faire une bonne action et elle a mis aux enchères sa magnifique robe Proenza Schouler qu’elle avait porté au Gala Artis en avril dernier! « J’ai décidé que pour la journée de mes 30 ans, j’allais mettre ma robe du gala Artis au enchères pour la fondation Prusty 4 kids. Soyez généreux!!! Tous les détails sont dans le lien dans ma bio! 🎉🎉🎉 — So i decided that for my 30th bday i would auction this amazing @proenzaschouler dress I wore at the Qc tv award for the Prusty 4 Kids foundation!! Be generous, it’s such a great cause!! All the details are on the link in my bio!! » Voici le lien pour miser sur la robe, tous les profits iront à la fondation Prusty 4 Kids! Pssst! Marie-Mai célèbre aussi sa fête aujourd’hui!!! À voir sur Hollywood PQ!

Oh yeah, une job de feu pour Marina Bastarache! La belle de CODE F. vient de décrocher l’animation de la nouvelle émission très attendue de MusiquePlus à l’automne prochain, Célibataires et nus. Oui… cela veut donc dire qu’elle sera la seule personne habillée sur le plateau de tournage! Célibataires et nus Québec est le dating show ultime, une téléréalité osée où la nudité sera plus qu’un élément de curiosité pour les téléspectateurs, mais aussi un point déterminant dans les comportements qu’auront nos participants entre eux devant les caméras (rassurez-vous, les parties intimes des candidats seront brouillées à la diffusion… mais les moments malaisants, eux, seront bien présents!) Avis aux intéressés, les hommes et les femmes âgés de plus de 18 ans qui souhaitent participer à l’aventure peuvent toujours s’inscrire juste ici. En tout cas, si jamais vous trouvez l’amour à cette émission, ça fait une bonne histoire à raconter à vos collègues autour de la machine à café! Psssst! En tout cas, Marina va en voir de toutes les couleurs (et de toutes les formes) dans les prochains mois… À lire sur Hollywood PQ!

Awwww, cute! Ils se sont dit « Oui, je le veux! », le 27 février dernier, puis Denis Fortin (animateur à Rythme FM) et Andréanne Caron-Labonté sont partis en lune de miel sous le chaud soleil d’Italie. Aujourd’hui, le couple est plus qu’heureux de pouvoir annoncer au monde entier qu’il accueillera bientôt au monde une petite fille dans la famille, un grand bonheur bien mérité pour les amoureux qui ont vu leurs jours assombris, avec la nouvelle d’une fausse couche à l’hiver dernier. « Une semaine avant le mariage, presque tout s’est écroulé. J’avais juste le goût de me mettre en petite boule et de pleurer. J’ai dû lâcher prise. Une chance que Denis était là pour me remonter le moral. Ça nous a rapprochés énormément. » confie Andréanne Caron-Labonté au magazine Échos Vedettes. Félicitations au couple et on vous souhaite tout le bonheur du monde! À découvrir sur Hollywood PQ!

Ben là, sérieusement? Déjà?!Pourtant, ils ont célébré le 4 juillet ensemble…? Tout porte à croire que le cute couple formé de Lea Michele et Robert Buckley n’est plus. Selon plusieurs médias américains, la star de 29 ans en vedette dans la série Scream Queens et l’acteur de One Tree Hill auraient rompu après deux mois de fréquentation. La raison? Il semble que les deux principaux intéressés se soient aperçus qu’ils fittaient plus en tant qu’amis que lovers! À découvrir sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 1ER JUILLET 2016

Ça fait plusieurs jours qu’on tournicotte autour du compte Instagram de Claude Bégin (pour le lancement de son plus récent vidéoclip et parce qu’il a abouti en seconde position de notre Top 25 des plus beaux Québécois). Mine de rien, on a presque plus regardé sa blonde que lui. Il faut dire que la mannequin québécoise Clodelle Lemay est absolument splendide… et qu’elle ressemble comme deux gouttes d’eau à la top modèle américaine Gigi Hadid. Faque on a décidé de faire un petit jeu. C’est simple; vous avez juste à regarder les photos qu’on vous présente et décider s’il s’agit de Clodelle ou de Gigi avant d’aller voir les réponse en bas de la page. GO! À lire sur Hollywood PQ!

Le couple du moment est, sans contredit, celui formé de Taylor Swift et de l’acteur britannique Tom Hiddleston. Ça fait moins de deux semaines que les tourtereaux sont sortis publiquement et, déjà, la rencontre de la belle-famille s’impose. C’est que Tom Hiddleston et ses 35 ans doivent avoir hâte de fonder une famille… Pour vrai, on dit n’importe quoi. On n’arrive juste pas à s’expliquer pourquoi tout va si vite entre ces deux là. À noter que, selon les informations dont on dispose, ils se sont rencontrés pour la première fois au MET gala, le 1e mai dernier. Le scénario le plus crédible serait que, comme toutes les femmes de la planète, Taylor Swift a passé beaucoup de temps à se dire que, si jamais elle tombait sur l’interprète de Loki, elle allait lui mettre le grappin dessus coûte que coûte, Calvin Harris dans les pattes ou pas. Bref, on a beau spéculer, on ne saura jamais le fond de l’histoire; aussi bien profiter des paparazzis et observer ce qu’ils font de loin. En ce moment, TayTay et Tom (TayTom? Tomlor?) se trouvent dans le Suffolk en Angleterre. Le couple a été aperçu sur la plage en compagnie de la famille de monsieur dont sa maman, Diana Hiddleston (voir en galerie plus bas). Gageons qu’elle tripe sur sa nouvelle brue… La question demeure; à ce rythme-là, on attend les fiançailles pour quelle date? À découvrir sur Hollywood PQ!

C’est grâce à l’émission Les échangistes d’ICI Radio-Canada qu’on a pu avoir un tout petit aperçu de l’arrivée de Victorine « La Lionne » Maltère-Ruisselet, épouse d’Ovide Ruisselet (interprété par Michel Charette) dans la prochaine saison de Les pays d’en-haut. Interprétée par la comédienne Sonia Vachon (Complexe G), La Lionne risque fort d’avoir tout un caractère… et Sonia est PAR-FAITE pour ce genre de rôle. À découvrir sur Hollywood PQ!

Si on veut être particulièrement honnêtes, on n’aurait jamais pensé écrire ce genre de nouvelle. On ne pensait pas que Stéphane Gendron était un homme avec des feels de ce type-là… On vous rappelle qu’il s’agit d’un homme qui disait rouler sur des chats avec sa voiture. Est-ce que le fait d’être devenu grand-papa (Sa fille, Virginie Chaloux-Gendron a accouché de son premier bébé en décembre dernier) est en train de l’adoucir? Difficile à dire… Chose certaine, Stéphane Gendron a été incapable de retenir ses sanglots pendant son émission de radio du 27 juin dernier. Alors qu’il parlait de la période festive des bals de finissants, le controversé animateur et ex maire de Huntingdon explique avec émotion que sa plus jeune vient de terminer le secondaire et que c’est un moment de rétrospective pour les parents. Il dit être fier d’avoir emmené ses enfants plus loin qu’il n’a été lui-même. Il ajoute que son enfance a lui a été plutôt difficile: « Moi, quand je entrais chez nous, c’est une volée qui m’attendait. » À écouter sur Hollywood PQ!

Dans une vie de couple, il y a de beaux moments et des moments plus difficiles, et l’union de Patricia Paquin et Louis-François Marcotte ne fait pas exception à la règle. C’est sous l’œil insistant des projecteurs que le couple de l’animatrice et du réputé chef a survécu à plusieurs tempêtes. Après huit ans de vie commune, Patricia et Louis-François célébraient hier leur deuxième anniversaire de mariage. « Comme le dit Christian Bobin :”Le bonheur, ce n’est pas une note séparée, c’est la joie que deux notes ont à rebondir l’une contre l’autre.” Moi je rajoute, que tous ensemble, ça fait une belle harmonie. #‎2ièmeanniversairedemariage‬ », peut-on lire sur la page Facebook officielle de Patricia Paquin. Vraiment, toutes nos félicitations… À découvrir sur Hollywood PQ!

Sweet! Un nouveau papa québécois! La St-Jean restera extrêmement significative pour l’auteur-compositeur-interprète montréalais Alexandre Désilets! Eh oui, le chanteur est devenu papa pour la toute première fois dans la nuit du 21 au 22 juin dernier: « Soundcheck avec la gang! Ce soir je célèbre la naissance de mon fils! À ce soir! #fnqc #fetenationale », confiait-il sur Twitter. Le petit Luke est maintenant entré dans la famille! Adorable. À découvrir sur Hollywood PQ!

OMG! Notre idole de jeunesse attend un petit BÉBÉ!!! Trop cuuuuuute. La comédienne et animatrice de Rouge Fm le week-end a annoncé la bonne nouvelle à ses fans sur Instagram: « Je suis enceinte !!! Victoria aura une petite soeur à la fin de l’année 😍 » HI HI, on avait rencontré la petite Victoria il y a deux ans et elle était complémentent adorable! Félicitations à Jessica et son mari Guillaume pour cette belle nouvelle de grossesse et plein de bonheur à la petite famille. Psssst! Juste pour être certains que vous l’ayez dans la tête: « Si tu appelles au secours, sans jamais perdre un instant, Les intrépides accourent, on est toujours présents. Et si tu as des ennuis, en deux temps trois mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présents! » À découvrir sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 24 JUIN 2016

Cuuuuute! Gros plan sur le joli ventre rebondi d’Annabelle Oliva, qu’on a connu dans la toute première édition de Mixmania! « Proud of my belly #belly#proud #preggo #pregnant #style#mommy #waiting #babyboy #baby#momwithstyle #choker #flowers#sunnyday #happy #working #montreal#tired #wednesday #glow #souvenir#big #morefollowers #goodvibes#positive #gettingbig #nolan#26weekspregnant #fashionista 👪👪👪👪 », confie la belle sur Instagram. Enceinte de 26 semaines, Annabelle Oliva et son mari, Michael, auront un petit garçon qu’ils appelleront Nolan, en septembre prochain. La chambre du petit est d’ailleurs déjà prête! « Ready for you my love #baby#boy #love #maternity #room #crib#momtobe #5months #pregnant #happy#family 😍😍😍😍😍 » À lire sur Hollywood PQ!

Les Carpool Karaoke de James Corden sont tout simplement géniaux! Après Adele, Jennifer Lopez et Demi Lovato, James invite nulle autre que Selena Gomez à chiller avec lui dans son automobile… Petite variante? When you’re ready come and get it, na- na na na naaaaa! Selena chante Come & Get It en pleines montagnes russes dans un parc d’attractions et c’est totalement décoiffant: James pisse dans ses culottes alors que Selena n’a pas la frousse du tout!!! Psssst! Pauvres madames du McDo qui ont quasiment une crise cardiaque en voyant Selena dans le char… et la honte dans la figure de Selena lorsque James demande expressément à ce qu’on lui apporte une boisson avec les paroles de ses chansons dessus! À lire sur Hollywood PQ!

Ça faisait trois ans que Katerine-Lune Rollet (celle qui jouait Sophie Bonin-Jutras dans Watatatow) animait Montréalité sur les ondes de MAtv quand elle a été congédiée. L’événement est survenu tout récemment et a fait l’objet d’un article dans le journal La Presse dans lequel Hugo Dumas rapporte les propos publiés par l’animatrice sur Facebook: « Je perds donc ma job pour quelqu’un de plus basané ou bridé que moi. Hum. Je suis tout à fait d’accord que notre télévision est beaucoup trop blanche et qu’il faut bouger, mais c’est toujours un peu plate quand c’est toi qui écopes. (…) Les choses vont vraiment changer au Québec quand c’est une Coréenne qui va animer Le banquier et qu’un Pakistanais musulman lira le bulletin de nouvelles de fin de soirée. » Évidemment, le choix des mots a causé quelques réactions, mais reste qu’on ne peut que comprendre le sentiment derrière les propos de l’animatrice. La station de télé est actuellement (et jusqu’à la mi-juillet) en processus pour remplacer Katerine-Lune. En attendant, on vous invite à visiter son blogue de foodie… ça fera au moins ça. À découvrir sur Hollywood PQ!

On ne pourrait pas être plus heureux qu’en ce moment, quand on lit dans le Journal de Montréal, qu’Antoine Bertrand est en pleine forme. Il faut dire que depuis l’infarctus qu’il a subi pendant le tournage de Les pays d’en haut, on se demandait comment allait sa convalescence. Eh bien tout est bien qui finit bien puisque l’acteur est de retour au travail, mais cette fois, sur le plateau du film Votez Bougon. Antoine Bertrand est « souriant, vif d’esprit et blagueur (comme toujours) », peut-on lire dans le journal, et il est heureux de reprendre le rôle de Junior Bougon. Le tournage du film Votez Bougon doit se poursuivre jusqu’en juillet et prendre l’affiche le 16 décembre 2016. Ça arrive vite! À lire sur Hollywood PQ!

Le groupe indie-pop canadien Tegan and Sara fera la toute première couverture double (recto-verso) du nouveau magazine papier bilingue lstw. L’équipe de lstw s’est rendue à Los Angeles en avril dernier pour interviewer celles qui figureront en Une du magazine. La publication pancanadienne annuelle verra le jour à l’automne 2016. Elle est le fruit du travail de collaboratrices engagées des quatre coins du pays et de nombreuses rencontres avec des figures marquantes lesbiennes. Partant du principe qu’il est plus que nécessaire de continuer à démocratiser les communautés LGBT+ (lesbiennes, gais, bis, trans) et à leur donner plus de visibilité, le magazine lstw vise à mettre de l’avant des modèles positifs canadiens et à faire rayonner la culture lesbienne comme jamais auparavant. Dans l’esprit de partager un contenu approfondi, innovateur et intimiste, lstw fait le pari d’un projet unique en son genre pour nos communautés: une publication bilingue, à l’image de notre diversité et qui pourra trouver écho à travers le pays autant qu’au-delà de nos frontières. À lire sur Hollywood PQ!

Simon Olivier Fecteau est aujourd’hui un coeur à prendre! Eh oui, c’est avec tristesse que l’on apprend que Simon Olivier n’est plus avec sa copine de la dernière année, avec qui il faisait vie commune. Hier soir, Simon Olivier Fecteau se bourrait la fraise du côté de l’ouverture VIP du tout premier Chocolats Favoris à Montréal! Simon était d’ailleurs très fébrile lorsqu’il nous parlait qu’il allait réaliser la revue humoristique de l’année lors de la prochaine édition du Bye Bye, diffusée le 31 décembre à 23 h sur ICI Radio-Canada Télé. Psssst! Non, Simon Olivier n’est pas revenue avec son ex India Desjardins… la belle sort avec Olivier le Pharmachien et le trio s’entend suuuuuuper bien! À découvrir sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 17JUIN 2016

Ohhhhhhhhhh! L’alerte au nouveau couple a sonnée! La belle qu’on a connu à Occupation Double en 2004 à un nouvel homme dans sa vie! Eh oui, nos sources nous rapportent que Bérengère Thériault est nouvellement en couple avec Sébastien Trudel, alias la tête bouclée du duo Les Justiciers Masqués! Longue vie aux amoureux!

Les dernières semaines de pré-production de La galère sur scène ont été dignes des meilleurs épisodes de la télésérie dont elle s’inspire. Le défi est colossal d’adapter un univers télévisuel pour la scène, ce qui a eu pour effet de causer des retards dans l’échéancier. Malgré cela, le stress accumulé a contraint Hélène Florent (Stéphanie) à accepter à regret de donner suite aux recommandations de son entourage et de se retirer temporairement de la production. Maman depuis novembre dernier, elle a récemment été confrontée à la difficile réalité de la conciliation travail-famille et ce temps de recul lui permettra de se ressourcer et de concentrer sur sa famille, pour revenir en force par la suite. En conséquence, l’auteure Renée-Claude Brazeau, le metteur en scène André Robitaille, de même que les autres comédiennes et membres de l’équipe, saluent l’arrivée de la comédienne Marilyse Bourke (Km/h, O’) pour défendre temporairement le rôle de Stéphanie. La comédienne est, depuis mardi dernier, au travail et répète avec Anne Casabonne, Brigitte Lafleur et Geneviève Rochette. À lire sur Hollywood PQ!

Est-ce que c’est ça qu’on appelle l’effet papillon? Orlando n’aura pas été qu’un massacre puisque l’événement aura été un catalyseur d’affranchissement et d’affirmation de soi pour des milliers de personnes… dont Coeur de pirate qui a fait son coming out, hier, mais ce n’était pas tout. À l’heure d’écrire ces lignes, ça fait 19 heures que Béatrice Martin a publié la photo suivante de son mari, Alex Peyrat, en compagnie de leur fille Romy. Le message qui accompagne la photo est plutôt clair… « Pour toujours reconnaissante pour @alexpeyrat qui est le meilleur des papas pour Romy et qui a été le premier à voir les changements chez moi. Il a toujours supporté ce que je fais et ce que je suis. Nous avons eu un parcours unique et je sais que nous serons toujours là l’un pour l’autre. » Pour tous ceux qui ne sont pas certains de ce qu’ils viennent de lire, Coeur de pirate a bel et bien confirmé sa séparation d’avec le tatoueur français à un fan via Twitter. Et dire qu’ils allaient se remarier prochainement… Est-ce que LE cœur de pirate serait à prendre? À découvrir sur Hollywood PQ!

Tiens… on avait presque oublié que Lea Michele et Robert Buckley étaient nouvellement en couple! On ne s’habitue pas à les voir ensemble, vous? « So much love for this amazing group of women, their patience with me has been unbelievable. Big thanks to all of the #Dimension404 cast and crew. », confie Robert sur Instagram. Mais lààààà, tout s’explique! Lea et Robert tournent présentement dans la nouvelle série de Hulu, Dimension 404. Les lovers ont d’ailleurs partagé leurs premiers clichés en tant que couple via leurs réseaux sociaux, nous donnant un bref aperçu du tournage de la série: « Just us and our very subdued director 😂 #oldemoneyboyz#Dimension404 🎬📽 » À découvrir sur Hollywood PQ!

Alors, qui a hâte au 17 février 2017? QUI? Pour nous faire patienter à la sortie du film Fifty Shades Darker, la chanteuse/actrice Rita Ora a décidé de nous partager un cliché des coulisses des tournages de la suite très attendue des romans érotiques de E.L. James. « These girls. ❤️ #Fiftyshades », confie Rita sur Instagram. Moment très cute entre Anastasia Steele (Dakota Johnson), Kate Kavanagh (Eloise Mumford) et Mia (Rita Ora). D’ailleurs, Rita a l’air de bien s’entendre avec Dakota! « I love her #Fiftyshades » À lire sur Hollywood PQ!

C’était par un beau jeudi après-midi ensoleillé, Simon Olivier Fecteau et India Desjardins se baladaient au parc Lafontaine quand, tout à coup, ils ont croisé un canard mal en point (il avait des difficultés respiratoires). Ne reculant devant rien, les deux artistes québécois ont décidé de dédier leur journée au sauvetage dudit canard… mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. « On a tenté de sauver un canard aujourd’hui… Sans succès. Il avait du mal à respirer… N’étant pas experts en la matière, on a appelé la ville, la SPCA, le nichoir, un truc de protection de la faune (vraiment compliqué de trouver un organisme!!!). La SPCA nous a dit de leur apporter pour le sauver. On l’a attrapé, remplis d’espoir et on a traversé la ville. Lorsque nous sommes arrivés, le canard était mort. La vétérinaire sur place l’a examiné, il avait une obstruction causé par un déchet, du pain ou une gomme (elle avait du mal à identifier l’objet). Nous avons appris que les oiseaux sont difficiles à sauver… On nous dira peut-être qu’on n’a pas de vie de s’être attardés pendant quatre heures de notre vie sur le sort d’un pauvre canard… Et pourtant, on a le coeur en miettes. Conseils de la SPCA pour le bien-être des canards et autres animaux dans les parcs: ne pas donner de pain (ils sont capables de se nourrir avec la nature), éviter de leur jeter des objets, jeter les déchets (et la gomme) dans la poubelle, évitez d’attraper les bébés pour les apporter chez vous (aussi absurde que ça puisse paraître, on a appris que c’est fréquent…) », explique India Desjardins sur sa page Facebook. On retient de toute cette aventure qu’il ne faut pas donner à manger aux canards… et qu’on pourrait faire attention à ce qu’on relâche comme déchets dans la nature. RIP canard… À découvrir sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 10 JUIN 2016

Maxim Martin y est allé de plusieurs discours contre la cruauté envers ces derniers jours. C’est que l’humoriste a été fort touché (pour ne pas dire scandalisé) par l’histoire de Mario, un husky qui a été criblé de balles de plomb et enterré vivant. « C’est vraiment le genre de nouvelle qui me met en tabarnac!!! Un trou-de-cul a demandé à son voisin de tuer son chien pour lui. Ce dernier lui a tiré dessus avec une carabine à plomb et l’a enterré vivant. Le chien qui s’appelle Mario et qui est mon nouveau héro, a réussi à se sauver et à été récupéré par Kathleen Marcotte et son refuge – L’Arche de Kathleen (j’adore le nom) dans la région de Portneuf. D’ailleurs, je quitte demain pour la Côte-Nord donc je vais passer dans le coin. Je pose la question, est-ce possible d’aller le visiter pour lui souhaiter le meilleur des rétablissement? » Ça, c’était mardi matin. Eh bien, chose promise, chose due, parce qu’aujourd’hui on peut visionner une capsule vidéo de la rencontre entre Mario et Maxim. Pour vrai, on veut vraiment qu’il l’adopte; ils sont faits l’un pour l’autre! À lire sur Hollywood PQ!

Awwwww! Un peu de rose bonbon dans une journée ça fait tellement de bien! Heureusement pour nous, Elisabetta Fantone est une vraie soie et elle avait très envie de partager ce nouveau moment de bonheur avec nous. Elle nous a donc envoyé une panoplie de photos de l’événement toutes plus sweet les unes que les autres (voir en galerie plus bas). Pour résumer, la comédienne attend une petite fille (son premier bébé) qui viendra au monde en juillet. Le 23 mai dernier se déroulait donc son premier (de deux) showers de bébé, celui dans le coin de Montréal. Évidemment, plusieurs amis célèbres de l’actrice étaient sur place dont Kim Rusk, Amélie B. Simard, Marie-Annick Boisvert et l’animateur Pierre-Olivier Beaudoin. Dimanche dernier, le 5 juin, avait lieu le shower de bébé numéro 2, en Floride cette fois-ci. On espère avoir encore plein de photos parfaites! Psssst! Pour revoir les images du mariage d’Elisabetta avec son conjoint Patrice, c’est par ici. À lire sur Hollywood PQ!

Tiens, tiens, tiens… Y aurait-il de l’amour dans l’air au palais de Kensington? À ce qu’on raconte, le prince Harry et la chanteuse Ellie Goulding auraient été aperçus en train de s’embrasser le 28 mai dernier au Audi Polo Challenge. L’affaire c’est que les deux jeunes gens se connaissent depuis bien longtemps (depuis le mariage de William et Kate en 2011) et sont devenus de très bons amis au fil du temps. Vue la situation familiale et politique du prince, se déclarer en couple avec un pop star, ce n’est pas simple. Il faudra attendre que ce soit très, TRÈS sérieux ou demander à Ellie Goulding lors de son passage au Centre Bell de Montréal le 18 juin prochain (pour lequel on fait tirer une paire de billets d’ailleurs). En attendant, on regarde des photo des Invictus Games de 2014 et on les trouve cute. On vous a aussi préparé une galerie photos juste du prince Harry parce que, avouons-le, il est pas mal sexy comme prince.) À lire sur Hollywood PQ!

C’est à vous de jouer lecteurs! C’est à vous de vous faire votre propre idée sur la polémique du jour. Une poursuite vient d’être entamée par Martin Harrington et Thomas Leonard, les auteurs de la chanson Amazing de Matt Cardle. Les deux hommes soutiennent qu’Ed Sheeran a complètement copié ladite chanson avec son hit Photograph et ils réclâment 20 millions de dollars. En toute honnêteté, on voit de quoi ils parlent dans le refrain, mais on a vraiment de la difficulté à croire qu’Ed Sheeran est capable d’un tel coup bas. En plus, il vient de vendre les droits de la chanson pour la trame sonore du film Me Before You (c’est un gros paquet de pognon ce genre d’entente). Ça serait vraiment effronté de sa part si c’était grossièrement plagié. On se demande surtout si c’est possible de copier du matériel musical subconsciemment… Apparemment, oui. Bref, votre avis? À lire sur Hollywood PQ!

Il aura fallu moins de deux ans pour qu’Éric Lapointe décide de se retirer du projet l’Exit. Annoncé en décembre 2014, le partenariat entre le rockeur et les autres propriétaires du bar (dont Gabriel Julien d’Occupation Double) a pris fin récemment. Éric Lapointe a annoncé au magazine Échos Vedettes qu’il avait vendu ses parts qu’il n’existait plus aucune filiation entre lui et l’établissement ouvert en février 2015. Le chanteur et coach de La Voix a précisé qu’il souhaitait prendre ses distances de l’univers des bars. Ça nous semble sage comme décision… À lire sur Hollywood PQ!

Eh bien voilà une anecdote qu’on peut qualifier d’absurde. L’humoriste et animateur Phil Roy nous a tous prouvé à quel point il est habile de ses mains. En mode travaux manuels, Phil est récemment allé se procurer une scie… On le laisse vous raconter la suite: « Je veux me fabriquer un rack à épices avec une vieille palette de bois. (Si en 2016 t’as RIEN chez toi qui est fait de vieilles palettes de bois, je suis désolé de te dire que t’es pas dans le vent… t’as sûrement encore un compte sur Caramail…). Bref, je vais au Canadian Tire pour m’acheter une scie, pour scier ma palette. Jusque là, tout va bien. Je paye ma scie et en la reprenant, le protecteur tombe pis je me plante les dents de ma scie DIRECT dans la paume. Non seulement j’ai crié (plus de peur que de douleur) mais en arrière de moi à la caisse, c’était un ambulancier… Qui m’a fait monter dans l’ambulance pour me soigner… Sous le regard du gérant du canadian Tire. ‪#‎lepireadulte‬ -RénoPHIL. » Le pire adulte, on ne sait pas, mais le pire menuisier, ça se pourrait. Ça aura l’avantage de mettre du piquant dans la construction du dit rack à épices puisqu’il devra le faire d’une seule main! À découvrir sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 3 JUIN 2016

Qu’est-ce qui se passe quand on unit les forces d’un acteur faisant partie d’un film récompensé à Cannes et un réalisateur nommé aux Oscars? On ne le sait pas exactement… mais ça doit probablement ressembler au premier long métrage d’Yan England, Running. Dans une entrevue accordée au magazine 7 Jours, Antoine Olivier Pilon a confié qu’il s’agit d’un tournage éprouvant: « (…) Disons que j’en ai sué un coup! En même temps, c’était un plaisir de faire partie de cette distribution et de travailler avec Yan England, qui est un grand réalisateur. » À noter que Running (qui pourrait bien encore changer de titre) a été tourné en novembre et décembre 2015, et qu’il met également en vedette Sophie Nélisse, Robert Naylor, David Boutin, Lou-Pascal Tremblay et Patrice Godin. Running doit sortir en salle à la fin de l’année ou le début de l’année prochaine. À lire sur Hollywood PQ!

Et un projet de plus pour la pop/rock star Marie-Mai! La connaissant, elle n’avait sûrement pas trop l’intention de se reposer à l’automne. Celle qui a accepté de revenir sur les fauteuils rouges de La Voix Junior tiendra également la vedette d’un concert très spécial. Toujours prête à aider (surtout quand il s’agit d’enfants), Marie-Mai a accepté l’offre de la Fondation Maman Dion et tiendra la vedette lors de son spectacle-bénéfice annuel, celui du 17 septembre prochain au Complexe JC Perreault, apprend-t-on dans le Journal de Montréal. Les billets (dont tous les profits vont à la Fondation Maman Dion) seront mis en vente aujourd’hui même, le 1 juin, à midi sur le site officiel de l’organisme. À découvrir sur Hollywood PQ!

Ah! Chouette nouvelle dans le showbiz! L’humoriste québécois (et super sympa) Billy Tellier sera papa en octobre 2016! Sa conjointe, Élyse Demers, et lui attendent leur premier bébé. Tel que mentionné dans le Journal de Montréal, Billy a fait l’annonce en direct à la radio lors de son émission Debout les comiques diffusée sur les ondes de CKOI. Félicitations aux amoureux! Tous les détails sur Hollywood PQ!

Digne des grandes photos de stars hollywoodienne, c’est une Maripier Morin très sensuelle et sexy qui figure sur ce cliché du photographe montréalais Le Pigeon. « @maripiermorin et le soleil de St Lambert », écrit-il comme description de l’image. Disons juste que le soleil de St-Lambert partage la vedette avec la lune… On vous invite fortement à aller faire un tour du côté de ses pages Facebook et Instagram qui regorgent de petits trésors, des images d’artistes comme on ne les voit que très rarement (Karelle Tremblay, Klo Pelgag, Yann Perreau entre autres). À lire sur Hollywood PQ!

Le truc de cruise douteux d’Alexandre Barrette. C’est aujourd’hui, mesdames, qu’on apprend une information importante à propos d’Alexandre Barrette: le gars n’a aucune idée quand on le cruise. Voyez-vous, l’humoriste a publié une anecdote savoureuse sur sa page Facebook officielle: « Depuis que je suis adulte, je me suis fait «cruiser» genre 4 fois dans ma vie. Hier j’ai rendu service à un ami et j’ai promené ses 2 chiens saucisses (2 petites atrocités canines) Je me suis fait cruiser 27 fois en 15 minutes. Si t’es un jeune homme de 14 ans et que tu lis ceci. Et que tu veux coucher avec des filles plus tard. Ne développe pas ton charme. Ne développe pas ta shape. Ne développe pas ton sens de l’humour. Tu vas à ton animalerie. Tu dis, donne moi tes 2 chiens les plus laids de ton inventaire stp. Je vais te prendre 2 chiens saucisses. Bonne journée! Alex » Pffffff! Se faire cruiser quatre fois dans sa vie! Il s’est fait cruiser plus que ça juste sur notre page Instagram et il n’y avait même pas de chien laid sur la photo… À découvrir sur Hollywood PQ!

L’animateur radio et télé Dominic Arpin est un homme articulé, poli et brillant. Yep! Et il sait user de ses qualités quand vient le temps de remettre un critique à sa place: « Ce matin dans LaPresse+, le chroniqueur média Mario Girard s’amuse à dresser un bilan de la saison de radio de la dernière année en utilisant la fameuse technique de l’alphabet. A pour Arthur, B pour Boucar, C pour Classique. Vous comprenez le principe. J’ai toutefois avalé mon café de travers rendu à la lettre D en constatant que le chroniqueur s’en prenait à l’émission du matin à Énergie en la qualifiant de « dépassée ». Je le cite : « on va se le dire, les émissions d’humour (matin et retour) des deux grandes radios « jeune public », CKOI et Énergie, sont dépassées. Sommes-nous allés au bout de quelque chose? Je le crois sincèrement. On est mûr pour des états généraux sur la question.» Minute! J’ai-tu bien lu? Je laisserai à la concurrence le soin de se défendre, mais il est clair que Mario Girard n’a pas écouté l’émission du matin que j’anime avec Maxim Martin et Anaïs Favron à ÉNERGIE 94.3 depuis un sacré bout de temps! Tiens, prenez juste ce matin. En 3 heures et demie de show, nous avons débattu de la pertinence des emballages de cigarettes neutres, des données de Statistiques Canada sur les familles dont les deux parents sont au travail, des méfaits du jeûne avec le nutritionniste Bernard Lavallée, Maxim Martin est revenu sur la maltraitance des animaux, nous avons parlé du Bye Bye avec le réalisateur Simon-Olivier Fecteau, etc. On est loin des jokes de pet que sous-entend M. Girard dans ses cinq lignes d’analyses étoffées. M’excuse, mais les états généraux, ils ont déjà eu lieu! Qu’on se comprenne bien, je n’ai rien contre la critique de notre show, au contraire, mais encore faut-il qu’elle s’appuie sur une écoute réelle. C’est comme si je dénonçais le contenu de LaPresse+ sans même avoir téléchargé l’application. Ça fait suer. Au nom de tous les chroniqueurs, recherchistes et co-animateurs qui travaillent fort chaque jour pour faire d’Énergie le matin un show d’actualité décoincé, je voulais juste rectifier les faits. Et inviter M. Girard à syntoniser le 94,3 une fois de temps en temps. D’un coup qu’il aimerait! Allez, je vous embrasse. On se retrouve demain à 5h30! » Rien à ajouter là-dessus! #Cassé À lire sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 27 MAI 2016

Noooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!! Tragédie! La populaire émission jeunesse Vrak Attak ne reviendra pas la saison prochaine. Animée par Pascal Morissette, Nicolas Ouellet et Vanessa Pilon, c’est cette dernière qui a annoncé la triste nouvelle sur Facebook: « Cette finale, ça devait être un au revoir de fin de saison. C’est plutôt devenu des adieux. Après le tournage de notre 74ème émission, nous avons appris qu’il n’y aurait jamais de 75ème épisode, pour‪ #‎VrakAttak‬. Malgré le choc et la déception, l’équipe tenait à saluer convenablement les jeunes, à quitter dignement les ondes, afin que notre départ, même forcé, soit à l’image de cet épique trip télévisuel qu’aura été Vrak Attak. Parce que Vrak Attak, ce n’était pas seulement une émission de télé: pour nous, c’était une vraie gang d’amis, un laboratoire où nos idées les plus folles pouvaient devenir réalité. Grâce au talent incroyable de l’équipe et à sa rigueur, grâce à un producteur et à un diffuseur qui nous faisaient confiance, nous avons créé, collectivement, 74 épisodes remplis d’authenticité et de fun sincère, tout ça dans l’espoir de transmettre aux jeunes les valeurs, la joie, les aspirations, et la passion qui animaient toute notre gang. Nous aimions les jeunes qui regardaient notre émission, et ils nous le rendaient. Fois mille. Ces deux dernières années, j’ai surtout eu la chance d’évoluer au sein d’une équipe tellement, tellement talentueuse, pleine de fougue, de générosité, et de créativité. J’ai été entourée de magnifiques humains. Quand ce genre de magie opère, la seule option est d’offrir la meilleure version de soi-même. Grâce à eux, j’ai vaincu mes plus grandes peurs, de ma peur des hauteurs à ma peur de chanter en public. Je me suis dépassée, j’ai appris à être moi-même, à me montrer vulnérable, à l’écran comme dans la vie. Jamais dans ma vie professionnelle, je ne me suis sentie autant acceptée, respectée, aimée. J’ai rarement autant ri, aussi. Je ressors de tout ça tellement grandie, et tellement plus forte. Vrak Attak aura été un point tournant dans ma vie, et je resterai marquée à jamais par cette folle, belle et grande aventure. (…) » Après l’annulation de KARV l’anti.gala, on apprend également que les émissions L’appart du 5e et Camping de l’ours sont également retirées des ondes. Plein de love à toute l’équipe! À découvrir sur Hollywood PQ!

Marc Hervieux devrait recevoir une note plus que salée de 240 000$ en impôts et pénalités, rapporte Le Journal de Montréal. Le chanteur serait en guerre contre Revenu Québec, une situation qui l’épuiserait moralement, pour une déclaration d’impôt remise en retard en 2014 où il conteste les frais d’une somme de 120 000$ (il doit un montant équivalent en impôt). Le chanteur a tenu à expliquer son côté de la médaille sur sa page Facebook officielle: « Bonjour chers amis, j’ai aujourd’hui un drôle de message à vous transmettre puisque je pense que la nouvelle arrivera bientôt, mais je voulais saisir l’occasion de vous en parler le premier… Ce n’est pas mon choix, je comprends que puisque je suis un personnage public, ce genre de situation peut se retrouver dans les médias. Je sais aussi que tout le monde à droit à son opinion, mais svp comme toujours sur ma page, je souhaite les commentaires respectueux. Si vous souhaitez faire des commentaires “pas fins” pour moi ou pour notre système… c’est mieux sur votre mur personnel!!! J’ai eu un moment difficile dans ma vie comme nous en avons tous. Il y a quelques années, ma blonde et moi avons eu un passage de tempête dans notre vie de couple qui a résulté par une séparation temporaire… Vous n’en avez pas entendu parler, je n’ai que très rarement fait les revues ou journaux qui racontent ces histoires… J’ai été bien bouleversé de cette situation mais quel couple sur 20 ans de vie commune ne passe pas au travers des hauts et des bas. J’ai été beaucoup plus affecté que je ne le pensais par tout ça et j’ai été pas mal brouillon dans mes affaires personnelles, je veux dire ici toute la paperasse. Nous avons passé à travers tout ça et nous sommes de retour ensemble depuis et toute cette histoire est derrière nous maintenant. Voilà le reste… j’ai fini par ramasser tout ce que j’avais laisser trainer de papiers, de factures et autres et j’ai pu finalement faire les rapports d’impôt de ces années et les remettre en retard, c’est à dire l’automne passé. Aux montants de base s’ajoutent des intérêts, c’est normal mais avant les intérêts il y a des pénalités… et je crois vraiment que ces montant sont exagérés… mais encore une fois je dois me rendre à l’évidence que notre système est bizarrement fait la-dessus. J’ai fait preuve de bonne volonté en envoyant tout ce que j’ai pu depuis janvier et je continue. Je suis chanceux et choyé, je gagne bien ma vie et je suis bien entouré, ce qui me permet de passer au travers rapidement. En fait, la situation sera réglée cette semaine puisque les montants restants seront payés en entier (pénalités et intérêts compris!), donc toute cette situation sera derrière moi. Mais pour s’assurer d’être payé, le ministère du revenu a décidé de prendre une hypothèque légale sur ma maison, donc en cas de vente, il prendrait l’argent qui leur est dû si je ne règlais pas. La semaine passée, j’ai parlé avec un journaliste du journal de Montréal qui m’a appelé puisqu’il avait vu cette hypothèque. Je lui ai expliqué la situation et on devait se reparler… Je lui ai reparlé aujourd’hui pour lui dire que la situation sera réglée cette semaine et que le dossier sera clos. Je pense que finalement, lui et ses patrons vont décider de publier cette histoire à ce moment ci de l’affaire. Je veux simplement vous dire que je ne suis pas d’accord. Je lui avais proposé d’en parler plus tard quand tout serait réglé, surtout pour m’entretenir de la façon dont notre système fonctionne et du fait que je me considère vraiment chanceux d’avoir les ressources et le caractère pour passer à travers une telle situation, ce qui n’est pas le cas pour tous. Je sais que bien des gens seraient mal pris devant ce genre de problème et même complètement démunis et découragés. Je ne comprends surtout pas qu’on veuille en faire une nouvelle. Moi, j’aurais vraiment souhaité en faire un dossier, parler avec plein de gens qui ont vécu ou vivent ce genre de situation ou l’on ne voit pas facilement la façon de s’en sortir si on n’a pas de ressources. En tout cas, voilà, je suis chanceux de pouvoir me dire que c’est comme de l’histoire ancienne pour moi bien qu’elle sera surement présente pour quelques jours dans nos esprits. Je n’ai rien d’autre à dire que c’est pas cool mais que j’ai passé au travers. J’ai surtout envie de dire que des gens vivent de bien plus grands problèmes que ce que j’ai vécu. Que des gens font face à la maladie, à l’injustice, à la violence verbale et physique entre autre. Que des gens vivent avec des enfants handicapés, des gens en fin de vie, des malades chroniques et sont complètement laissés à eux même par le gouvernement ou sont que très peu aidés. Je pense sincèrement que si les efforts de notre société et de notre gouvernement étaient aussi grands et agressifs pour aider les pauvres, les démunis, les malades et autres plutôt qu’à récupérer l’argent des contribuables, ça irait vraiment bien!!! Quand je parle de contribuables, je parle évidemment de ceux qui comme des milliers et des millions payent les impôts, peut-être quelques fois en retard, mais les payent alors avec des pénalités et des intérêts si grands qu’ils ne se sentiront pas coupables de l’avoir fait en retard puisqu’ils auront donné beaucoup plus que ce qu’ils devaient à la base. Je ne parle pas évidemment de tous ceux qui travaillent à chaque jour à bien abuser du système, à saisir chaque occasion de frauder, de remplir leurs poches de l’argent qui ne leur appartient pas sans aucun remord… de toute façon les procédures sont si longues que dans certains cas il ne se rendent même pas jusqu’au procès… J’ai une pensé pour tous ceux et celles qui sont découragés de la situation dans laquelle ils vivent, en se demandant comment faire pour payer l’épicerie qui ne cesse d’augmenter, le loyer, l’électricité et vous savez tout le reste… Mes amis je suis privilégié mais je me dis qu’il faut vraiment se questionner pour que cesse l’abus, la corruption de bandits à cravates, faudrait vraiment que ça cesse. Vive la vie!!! (merci Jean-Raymond, c’est entre autre en lisant ton histoire l’autre jour que je me suis dis, pourquoi pas en parler) P.s.: anecdote… Quand nous avons eu notre 3e fille, Caro a cessé de travailler à l’extérieur et est restée à la maison pour nos enfants. Elle n’a pas produit de rapport d’impôt pour les années ou elle ne travaillait pas, ne pensant pas avoir à déclarer son “zéro revenu” et puisqu’elle faisait partie des personnes à charge sur mon rapport d’impôt à moi… Nous avons reçu un avis de non production, oups, nous avons fait les rapports manquants… et bien pour “zéro revenu” il y avait une pénalité de presque 5000.00$ par année de non production… ce fut payé… (et si nous étions restés séparés, elle aurait donc eu une belle dette de 10 000$! pour aucun revenu) » « Merci pour les centaines de messages et commentaires, c’est très gentil. Je veux simplement dire que je ne vais pas plus en rajouter publiquement, que je vais faire comme je pensais faire à la base et comme tous citoyens, juste régler la situation sans en faire un roman dans les journaux. Merci encore de tout votre support. Je vais prendre soin de la chose la plus importante que j’ai, ma belle famille que j’aime tant. Je vous souhaite tous une très belle journée. Il n’y a pas de hasard… Aujourd’hui je suis en répétition pour le téléthon enfants soleil, j’ai à l’instant une pensée pour toutes ces familles qui vivent avec un enfant malade, ça c’est un vrai problème. Vive la vie!!! » À voir sur Hollywood PQ!

Comme on est SURPRIS… NOT! Après quinze mois de mariage, Amber Heard en a déjà assez du beau pirate maboule! Dans les documents de divorce remplis par la belle, l’actrice cite les fameux « différends irréconciliables » comme cause de leur rupture, rapporte TMZ. Amber et Johnny s’étaient dit « Oui, je le veux! », à deux reprises, en début d’année en 2015! Leur relation avait fait pas mal jasé, puisque l’acteur de 52 ans s’était séparé de sa flamme de toujours, Vanessa Paradis, pour être aux côtés de la comédienne de 30 ans. Johnny risque de rester avec un goût amer dans la bouche quant au mariage… et ne plus jamais vouloir retenter l’expérience! À découvrir sur Hollywood PQ!

Dans une vie de couple, il y a des étapes à franchir: la première date, le premier baiser, déménager ensemble, le chien, le mariage, le bébé… Clairement, Kevin Bazinet et Alicia Moffet sont sur la bonne voie. Non seulement ils ont emménagé ensemble et partagent une complicité hors du commun, il viennent également d’adopter un bébé chien. Il s’agit d’une petite Teckel nommée Tinkerbell (hommage à Paris Hilton?). Sommet du cute, Tinkerbell a déjà son propre compte Instagram où on peut suivre ses aventures de mini chien. Ça va faire de la grosse compétition à Monsieur Bourdon ça! Bon, maintenant que le préambule est terminé, on peut vous montrer une photo et on souhaite attirer (subtilement… NOT!) votre attention vers un détail de la photo. Dans le coin inférieur droit de l’image, on est fous ou bien c’est une bague de fiançailles???? Auraient-ils franchi deux étapes plutôt qu’une!? Ça reste à vérifier… Ne vous en faites pas, on mène l’enquête! MISE À JOUR: L’attachée de presse du couple nous confirme qu’il s’agit plutôt d’un simple cadeau. Kevin Bazinet et Alicia Moffet ne sont pas fiancés… encore… À lire sur Hollywood PQ!

Une chanteuse + un batteur = love, love, LOVE! Si vous avez aperçu Andréanne A. Malette très souvent aux shows de Marie-Mai pendant les derniers mois, ce n’est pas une coïncidence: la belle a craqué pour le drummeur de la reine de la pop, Maxime Lalanne! « Je suis très heureuse en amour, ça fait déjà quelques mois que je partage ma vie avec le musicien Maxime Lalanne », a confié Andréanne au Échos Vedettes, sur la tapis rouge de l’ouverture VIP de La Ronde la semaine dernière. Cuuute, ça va inspirer plein de chansons d’amour pour son deuxième album, ça! Andréanne A. Malette pis sa guit en tête-à-tête autour du feu avec vos amis pis vos guimauves, ça vous tente? C’est possible! Tout l’été, Andréanne se promènera sur les routes du Québec pour sa tournée Feu de camp: pendant 1h30, l’auteure-compositrice-interprète donnera un spectacle intime autour d’un feu de camp, au camping ou même dans votre cour, et vous interprétera ses plus grands succès! Ça c’est très cool. Pssst! Si vous ne lui replacez toujours pas la binette, Maxime sortait avec Maxim Roy l’an dernier… les « Maxime au carré » tsé! À découvrir sur Hollywood PQ!

Mais lààààààà… il est ben trop CHOU!!!! Les gens, on vous présente Adam! Adam, les gens. Voilà, les présentations sont faites! « Le voici, le voilà !! Notre petit Adam tenait à vous dire bonjour et merci pour tous vos bons mots. Toute la petite famille se porte à merveille et profite pleinement de chaque moment si précieux que leur procure cette nouvelle vie. Au plaisir de vous voir bientôt. Adam & Émilie XXxx », confie la chanteuse sur sa page Facebook officielle. Émilie Lévesque a donc donné naissance à Adam le 11 mai dernier et le petit homme pesait 7 livres et 11 oz à sa naissance, rapporte le magazine Échos Vedettes. Émilie et son copain Maxim Fontaine sont déjà parents du petit Édouard. Félicitations à la petite famille! À découvrir sur Hollywood PQ!

Aurélie Laflamme est célibataire! Enfin, son interprète, la jolie Marianne! Le coeur de Marianne Verville est à prendre! Eh oui, la comédienne s’est récemment séparée avec son chum et ami d’enfance Gilbert, avec qui elle sortait depuis début 2015 (on les avait d’ailleurs croisés au Cocktail d’ouverture de la Coupe Rogers). Alors, des intéressés? À découvrir sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 20 MAI 2016

Hello, c’est bleuuuuu! Christyna Boudreault prend une petite pause de ses entraînements intensifs de compétition de fitness et profite des beautés de la Barbade! « I love monkey 🐒❤😍Green monkey reserve with my love. Amazing day!! 😍👫💑#barbados #wildlife #greenmonkey u wanna se my adventure follow me on snap: x_tyna 😉 » À lire sur Hollywood PQ!

C’est officiel de chez officiel: Jean-Marc Couture et Laurie Doucet ne sont plus en couple! C’est donc pourquoi Laurie a une nouvelle coloc depuis peu… « Ça fait environ un mois que nous ne sommes plus ensemble. Nos vies ont pris des chemins différents et cela a provoqué notre rupture. Nous nous étions éloignés depuis un bon bout. Mon coeur et ma tête sont investis à 100% dans mon album, sur lequel je travaille en ce moment, alors que Laurie a aussi des projets de son côtés. La vie va vite, mais nous avons passé tellement de bons moments ensemble que nous allons sûrement demeurer amis. », a confié le chanteur au 7 Jours. Le deuxième album de Jean-Marc devrait sortir sur les tablettes à l’automne prochain! À lire sur Hollywood PQ!

Baby bump, bonjour! La Brésilienne de 30 ans, grande gagnante de la toute dernière saison d’Occupation Double, attend un petit garçon qu’elle appellera Leo! Enceinte de 24 semaines, rayonnante de beauté et heureuse à la puissance mille, Cintia de Sa a partagé des clichés de son joli ventre rebondi sur Instagram: « Good Morniiiinnnngggg!!! Voilà my Baby Bump- 24 semaines!!! 😍❤️ Bébé Leo est Fort, Grand et en Santé!! Pis il as commencer “kicker fort” Maman!! 😳 hahaha d’apres moi, il aura une Fort personalité comme sa maman Lollll 😁 iam Blessed! Merci mon Bon Dieu! Jne pourrais pas être plus heureuse💙👶🏻 love you Son! #babyleo #leolove#waintingforyouson #babybump #24weeks#pregnancy #love » À lire sur Hollywood PQ!

Matching tattoos, oui merci! Cheers! Thelma et Louise, alias Anik Jean et Jessie Huard (la fille de Patrick), ont fait un petit tour chez leur tatoueur préféré afin d’immortaliser à jamais leur amitié! « Still in the “Thelma &Louise” day!!! Getting ink together @jessiexhuardand I ❤️❤️💋 », confie la chanteuse sur Instagram. Les voilà unies à jamais avec le tatouage significatif: « Partners in crime »! « Partners in crime avec ma belle-fille et depuis longtemps je voulais son nom gravé à jamais sur ma peau ❤️ » À découvrir sur Hollywood PQ!

Finie l’époque de Ramdam! Avec 25 ans de carrière derrière la cravate, Noémie Yelle avait envie de relever de nouveaux défis et de jouer un personnage qui lui demanderait plus d’implication physique. Son souhait a été exaucé puisqu’elle incarnera prochainement Nicole Martel, une strip-teaseuse de Sudbury en Ontario, dans la production originale d’Unis TV, St-Nickel. Évidemment, se préparer pour un rôle aussi audacieux et loin de sa réalité quotidienne, ça exige de s’adonner à quelques activités inhabituelles et inusitées: « Je suis beaucoup allée aux danseuses chez Paré à Montréal, à Ottawa et à Sudbury », avoue la comédienne qui tient un premier rôle de fiction pour la toute première fois à la télévision. Ce sera la première fois aussi que Noémie Yelle campera le rôle d’une mère au petit écran, elle qui a déjà trois enfants dans la vie. « Il m’a fallu beaucoup de préparation physique: un entraînement intensif et une alimentation stricte pour perdre mes 50 lbs de grossesse. J’ai pris des cours de pole dancing et de danse. Il ne faut pas oublier que ça exige une préparation mentale aussi parce que je suis vraiment pudique. Danser lascivement devant cinquante figurants en sous-vêtements, ayoye! » Le moins que l’on puisse dire, c’est que le rôle coloré et éclaté de Nicole Martel, frôle parfois la folie, mais offre une bonne dose d’humour. Pour ceux qui veulent voir ça de leurs propres yeux, l’irrévérencieuse série St-Nickel sera diffusée les mardis à 22 heures dès le 24 mai sur les ondes de la chaîne Unis TV. Noémie Yelle y partage la vedette avec l’actrice Isabelle Blais qu’on adore! À découvrir sur Hollywood PQ!

Alerte au nouveau couple! Bye bye Ti-gars, Kylie Jenner a un nouvel homme dans sa vie! De qui s’agit-il? Du rappeur PartyNextDoor (eh la la…). Kylie et PND ont été aperçus alors qu’ils quittaient une soirée en amoureux, au TCL Chinese Theatre à Hollywood, le 18 mai dernier. En tout cas, Kylie n’a pas perdu de temps pour se rematcher, après sa rupture avec son boyfriend et fiancé de longue date Tyga! DÉJÀ une nouvelle maison??! Kylie était tannée de sa maison de Calabasas de 2,7 millions de dollars alors elle vient de débourser 6 millions de piasses pour une plus grande baraque! La jeune femme de 18 ans vient donc d’obtenir les clés d’un somptueux manoir situé à Hidden Hills… Jetez un coup d’oeil en galerie pour toutes les photos de sa nouvelle demeure!

LES POTINS DE LA SEMAINE DU 20 MAI 2016

Alerte au (mini) baby bump!!! Cuuuute. Y’a définitivement un petit bébé là-dedans! L’animatrice a dévoilé un cliché de son joli ventre rebondi sur Instagram, après avoir dévoilé en primeur à Éric et les fantastiques qu’elle attendait son premier enfant: « Pour le moment j’ai l’air d’avoir bu trop de bière mais dans 5 mois ce sera un beau bébé rose! Merci@salvaileric de m’avoir tiré les vers du nez @energie943 #bonheur#nouveaubébé 🍼💃🏻🙏🏻👌 » Marie-Claude Savard et son amoureux Jean-Martin Brisson seront donc parents en octobre prochain! Marie-Claude a déjà presque quatre mois de grossesse de réalisés et elle connaîtra le 16 juin prochain le sexe de son enfant… vous pouvez d’ailleurs voir juste ici son annonce hier en studio.

Coudonc… est-ce que Jean Airoldi a cassé un miroir dans les dernières années pour avoir autant de malchance en amour? Pour Jean Airoldi et la coordonnatrice au marketing du club de hockey le Phœnix de Sherbrooke, Stéphanie Waeterloos, c’est fini! Jean a annoncé la triste nouvelle au Échos Vedettes sur le tapis rouge du nouveau spectacle de LUZIA, la semaine dernière. « Il est vrai que notre relation a été dévoilée au public, mais notre rupture n’a été soulignée nulle part. En ce qui me concerne, je suis célibataire depuis plusieurs mois. » On se rappelle que Jean et Stéphanie avaient fait leur première apparition publique ensemble sur le tapis rouge des prix Gémeaux l’an dernier! À voir sur Hollywood PQ!

La nudité fait vendre… en voilà le plus bel exemple! La photo tant attendue de Laurie Doucet est enfin dévoilée! La belle blonde d’Occupation Double nous a teasé il y a deux jours en dévoilant une photo d’elle plus que sexy (et nue) où elle faisait mention de la sortie imminente d’un nouveau projet! « Suite à ma publication d’une “fake naked picture”, je suis fière de vous dévoiler la photo finale et tant attendue. Très heureuse de représenter Sarcsm dans leur toute nouvelle collection. 💪🏼 Merci à tout le monde d’avoir contribué à l’énorme publicité que tout ça nous à donné! 😉 Reste qu’à vous procurer une casquette! 😈 ‪#‎trap‬ ‪#‎sarcsm‬ ‪#‎newbrand‬ ‪#‎proud‬‪#‎bedifferent‬ @sarcsm_clothing », confie Laurie sur Instagram. À voir sur Hollywood PQ!

Awwww, c’est BEAU l’amour!!! LE statut de la comédienne Debbie Lynch-White vient de passer de « en couple » à « fiancée »! La chanceuse? Sa blonde Marina, avec qui elle partage sa vie depuis un an! Eh oui, la comédienne a confirmé la bonne nouvelle à Pénélope McQuade aux Échangistes, mardi dernier, alors que l’animatrice la questionnait sur tous les changements survenus pendant la dernière année: « La vingtaine a été toute une crise (rires), mais les enfants, c’est vraiment pas dans le concret, mais… je ferme la porte moins violemment que je la fermais! Dans la vingtaine, je ne voulais pas être en couple, je ne voulais pas faire de compromis et je voulais ma liberté, voyager, travailler et faire ce qui me plaisait. Je me suis rendue compte au fil du temps que j’en veux encore aux couples en général, mais pas au mien, parce que j’ai trouvé LA meilleure! […] La vie a été assez bonne pour mettre Marina sur ma route! C’est un peu mon âme soeur, je ne me vois pas avec personne d’autre… j’imagine qu’elle meurt demain et ça se peut que je pleure. On se complète à un niveau que je pensais impossible dans la vie. On est une team. On prend soin l’une de l’autre. » Très cute! Félicitations aux amoureuses et on vous envoie plein d’amour! À découvrir sur Hollywood PQ!

Mais làààà… est-ce qu’il peut être plus cute???! Le petit homme d’Annie Peleltier fête ses quatre mois! Avouez qu’il est beau comme un coeur! « Mon petit bébé ARTHUR ❤️ qui a 4 mois aujourd’hui!!!! », confie la belle sur Facebook. Maman pour la première fois, Annie Pelletier semble plus heureuse que jamais avec son petit Arthur à ses côtés! En plus, elle l’initie très tôt à faire du bénévolat aux Olympiques spéciaux Québec… Hi hi! À découvrir sur Hollywood PQ!

Tiens… on se demandait justement cette semaine si ces deux-là étaient encore en couple! « #blessed#surprisedamour #29 #btd #familia ❤️❤️❤️ » Eh oui, Rémi-Pierre Paquin et Maude Sabbagh (la réalisatrice de CODE F.! La troisième saison est confirmée, avez-vous vu??!) filent le parfait amour! Cette semaine, le comédien a fêté en grand sa douce, alors qu’elle soufflait ses 29 bougies! À lire sur Hollywood PQ!

À la suite des incendies dévastateurs qui ont frappé la ville de Fort McMurray, les membres du groupe et les bénévoles de la Fondation Simple Plan ont été profondément touchés par ce drame humain. Simple Plan a donné un spectacle à Fort McMurray il y a quelques années et tous les membres du band gardent d’excellents souvenirs de leur passage dans la ville et des gens qui les ont accueillis si chaleureusement; c’est donc pourquoi ils tiennent à apporter leur contribution. La Fondation Simple Plan a choisi de faire un don de 10 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux sinistrés, qui vivent des moments extrêmement difficiles et doivent littéralement reconstruire leur vie. Les membres de Simple Plan invitent également leurs fans et tous ceux qui sympathisent avec les victimes à se joindre au vaste mouvement de solidarité qui mobilise tous les Canadiens. Pour faire un don, c’est par ici! À lire sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 6 MAI 2016

Pôpa va devoir ranger ses poubelles pour de bon cette fois! Eh oui, c’est avec tristesse (et un peu d’amertume) que Claude Meunier a appris la fin de son émission de fin de soirée, le Ti-Mé Show, à ICI Radio-Canada Télé. Le show n’a effectivement pas été renouvelé pour une troisième saison. La raison? Il semble que le Ti-Mé Show ne soit pas un produit « assez culturel » pour la chaîne, une blague faisant référence à Pierre Lapointe. C’est Claude, enfin Aimé Paré, qui a annoncé la mauvaise nouvelle à ses fans via la page Facebook de l’émission: « Malgré nos deux excellentes saisons et nos très bonnes cotes d’écoute (1er le vendredi soir à Radio -Canada) il n’y aura pas de 3e saison du Ti-Mé Show… Il faut croire que le Ti-Mé show n’est pas un produit “assez culturel” et ce malgré notre public hautement cultivé!! Cela ne m’empêchera pas de vous donner rendez-vous ailleurs, que ce soit sur scène, dans votre radio ou… dans un dépanneur près de chez vous!!!… Merci à nos milliers de fans et d’auditeurs. Un gros merci surtout à Louise Lantagne (ex. directrive de Radio Canada ) qui voyait en Ti-Mé et cie. un produit culturel…! A bientôt ailleurs (Salut mon homme!!…) Aimé Paré » Allez-vous vous ennuyer de Pôpa, Pogo et leurs rires gras?! À découvrir sur Hollywood PQ!

Être Xavier Dolan, c’est déjà pas mal cool en temps normal… mais là, ça commence à devenir sérieusement génial! En plus de passer la soirée du Met Gala avec sa nouvelle BFF Jessica Chastain, Xavier Dolan a eu le plaisir de chiller avec nuls autres que Katy Perry et Orlando Bloom. T’sais… t’es big ou tu l’es pas! Jessica Chastain, alias notre nouvelle rousse préférée qu’on souhaite ardemment croiser cet été à Montréal pendant le tournage de The Death and Life of John F. Donovan, a documenté la soirée en publiant une vidéo sur sa page Instagram. On peut donc apercevoir un Xavier Dolan totalement absorbé par le talent du chanteur de The Weeknd, puis on voit ensuite l’écrivain Derek Blasberg qui ne peut s’empêcher de chanter Can’t Feel My face et Katy Perry en arrière plan. C’est finalement en allant faire un tour sur le compte de Derek qu’on se rend compte que Jessica est bel et bien entourée de Katy et son boyfriend du moment, Orlando Bloom! Soirée magique, vous dites? Ne vous étonnez pas alors si le joli minois d’Orlando figure au générique de l’un des prochains films de Xavier… AH! À voir sur Hollywood PQ!

Les premières vacances avec bébé, on s’en souvient toute notre vie! La petite Jeanne fête ses quatre mois de vie. Le couple formé de Marilou et Alexandre Champagne a donc tenu à célébrer les premiers mois de leur vie de nouveaux parents en s’octroyant de petites vacances bien méritées au Mexique: « ☀️👶🏽Mexico☀👩🏽👙️ », confie Marilou sur Instagram. Marilou, qui a annoncé la création de sa marque de vêtements pour enfants récemment, a partagé des photos via sa page Instagram. Quant à Alex, il a publié de superbes clichés des paysages qui l’entourent sur sa page: « La légende raconte que ce bateau aurait servi aux premiers colons mexicains à s’implanter sur les rives de Pointe-Calumet, pour fonder le mythique Beach Club, temple du reggaeton et lieu de culte au Dieu des board shorts Billabong. » Même en voyage, en mode « déconnecté », Alex ne perd pas une occasion de faire une bonne blague! À voir sur Hollywood PQ!

Yann Perreau est un fier nouveau papa! L’auteur-compositeur-interprète nous partage son nouveau bonheur sur Instagram avec une tonne de clichés de son petit bonhomme, né le mois dernier! « Willie Jack Perreault né Sur le Chemin Côte Ste-Catherine âgé de 6 semaines en cie de maman, papa et des valeureux premiers répondants le soir du 21 mars 2016. Bonjour la police! » Fait cocasse, Yann a eu la surprise de voir sa conjointe Marie-Pier Veilleux accoucher dans leur voiture, en mars dernier! À voir sur Hollywood PQ!

L’heure est à la collaboration familiale chez les femmes Filiatrault (Lorain)! Alors qu’on apprenait que Denise Filiatrault faisait un retour sur grand écran aux côtés de sa fille Sophie Lorain pour C’est le coeur qui meurt en dernier, voilà qu’on apprend qu’elle a un projet avec son autre fille. En effet, Denise Filiatrault collabore actuellement à l’écriture de sa biographique avec Danièle Lorain. On ignore encore la date prévue de la sortie du livre, mais on sait que ça va marcher du feu de Dieu! À lire sur Hollywood PQ!

ourne la page… LITTÉRALEMENT! René Simard a fait un beau cadeau à ses fans hier soir à Trois-Rivières… mais aussi à sa soeur! Pour la première fois en presque 30 ans, René et Nathalie Simard se sont réunis sur scène pour chanter Tourne la page. « Grâce à toi, il y a des gens qui ont brisé le silence et je tenais encore à le dire et à te dire bravo, tu as changé beaucoup de choses pour le Québec », a confié René Simard, rempli d’émotions. Enfin…! Beau! À découvrir sur Hollywood PQ!

WHAT! Pas déjà!!! Kristen Stewart et sa girlfriend Soko viennent tout juste de rompre, si l’on en croit le Us Weekly. Les filles, qui semblaient en amour par-dessus la tête, affichaient leur amour au grand jour depuis les derniers mois! C’est triste… Kristen avait l’air heureuse avec la chanteuse! À lire sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 29 AVRIL 2016

Dread de Stéphanie St-Jean à vendre… LOL! Julien Tremblay se sentait coquin dimanche dernier et il a fait un mauvais coup sur le tapis rouge du Gala Artis. Qui a écopé de son sens de l’humour? Stéphanie St-Jean, la grande gagnante de la dernière saion de La Voix! Alors qu’elle était en pleine entrevue avec Maripier Morin, l’humoriste en a profité pour sortir ses ciseaux et lui couper une mèche de cheveux à l’improviste. Ni vu, ni connu? Julien Tremblay s’est empressé de partager son coup pendable sur sa page Facebook, en mettant même un lien vers une page Kijiji pour les intéressés qui voudraient se procurer ladite dread en question! Alors… vrai ou faux? Est-ce que c’est arrangé avec les vues? Il n’y a pas de photo de la mêche de cheveux (ni de prix de vente), alors on sent que tout ça n’était que pour le fun… À lire sur Hollywood PQ!

Les filles, alerte rouge: Zac Efron est célibataire! On répète, Zac Efron est CÉLIBATAIRE!!! Bon, maintenant que ce point est clair, passons aux choses sérieuses. Zac Efron et sa girlfriend des deux dernières années viennent de se séparer! On ne sait pas si c’est de la faute de la dame, mais il semble que Zac ait été pris d’une petite rage post-rupture et l’acteur a décidé de supprimer toutes les photos d’elle et lui sur sa page Instagram. Zac se change présentement les idées alors qu’il est en plein tournage du reboot de Baywatch! On comprend maintenant un peu mieux pourquoi il a eu autant de temps pour se faire des muscles… À lire sur Hollywood PQ!

En début d’année, V annonçait un tout magazine culinaire avec Giovanni Apollo et Clodine Desrochers sur ses ondes! Lors de la soirée VIP de foire Papier 16 la semaine dernière, on a eu la chance de piquer une petite jasette avec le trop sympa Félix-Antoine Tremblay, qui nous a dévoilé qu’il était présentement en plein tournage de la quotidienne de la chaîne, officiellement p’tit nouveau dans la team de feu d’Espace Découverte! « Je fais le nouveau show à V qui s’appelle Espace Découverte, aux côtés d’Apollo et Clodine Desrochers qui sont à la coanimation. C’est une quotidienne et je vais être chroniqueur deux fois par semaine. On est tournage présentement et ça va être diffusé à l’automne dès septembre! J’ai tellement hâte, car j’ai un beau mandat: je vais faire tout ce qui est un peu fou-fou! Apollo et Clodine sont ultra ferrés en cuisine, je ne peux pas vraiment leur en apprendre dans ce domaine, alors moi je vais être là pour faire des folies! Je vais essayer de trouver des recettes inusités, des trucs cuisine un peu ridicules, ça va être super… j’ai vraiment hâte! », nous confie le comédien. D’ailleurs, la saison 3 de Le chalet est confirmée, alors on se mourraiiiiiiiiiiiit de demander à Félix-Antoine s’il pouvait nous révéler des détails sur la série à venir!!! « J’ai très hâte de recommencer! On recommence d’ailleurs plus tôt cette année à tourner, à la fin août. On est très contents, car Pier-Luc Funk va être encore avec nous pour cette nouvelle saison… parce que à la fin de la saison 2, il s’est passé des événements qui font en sorte qu’il reste dans la gang. Comme les tournages commencent plus tôt, vous pouvez faire vos propres déductions que, peut-être, il va y avoir plus d’épisodes à la saison (rires)! On garde les doigts croisés! On envoie ça dans l’univers (rires)! » Iiiiiiiiiiiiiii, on suit définitivement ça pour vous! Psssst! Félix-Antoine nous a appris en plus qu’il allait faire Les dieux de la danse et il commencera les répétitions bientôt! À lire sur Hollywood PQ!

Éric Salvail souhaite bonne fête à sa maman. Dans le registre des petits moments cute de la journée, en voilà un pas pire du tout! « Aujourd’hui, c’est la fête de celle que j’aime le plus au monde, la plus belle en plus!! Ma mère Colette fête ses 75 ans!!! Bonne fête m’am Je t’aime ben gros!!! Pis je suis ben fier d’être ton fils!!! », confie Éric sur Facebook. Ils ont le même sourire! On l’aime fullllll nous aussi Colette! En plus, on l’a même déjà eu en entrevue 13 Questions HollywoodPQ, allez lire ça si vous êtes curieux… elle est pas mal fan de son fiston! À lire sur Hollywood PQ!

Il y a quelques jours, Kim Kardashian a surpris tout le monde en publiant des photos assez étranges merci sur ses réseaux sociaux. Non, elle n’était pas nue. Par contre, les gens n’ont pas très bien compris l’utilité des clichés en noir et blanc de Kim K, Kanye West et ses amis, tous pris en plans rapprochés, alors qu’elle était à un mariage à Miami. La star s’explique sur son site: « I don’t think I’ve ever gotten so many text messages from friends asking if I was drunk, LOL! Kanye and I went to our friend Dave Grutman‘s wedding in Miami, and it’s been a while since our friends have been together and all dressed up, so we were just feeling inspired and wanted to take fun pics. It was a different way to capture moments from the night. We were all so into snapping and coming up with different ideas. Even though Kanye doesn’t have an Instagram, he does the best job taking photos and choosing the right angles. » Un moyen différent de capturer des moments de la soirée? Heille… c’est sûr. On n’arrive même pas à discerner ce qui se trouve sur la majorité des photos (et l’identité des personnes). De bien beaux souvenirs tout ça… not. À voir sur Hollywood PQ!

Awwww, cuuute! Un tatouage symbolique pour célébrer leur amour! Jonathan Roberge a demandé sa belle Léa en mariage… en fait, le « King » a demandé la main de sa « Queen »! Résultat? Elle a dit OUI! Les amoureux sont passés chez le tatoueur pour officialiser les choses et sont repartis avec des nouveaux tatouages au doigt sacré. « Faque c’est ça qui est ça… On s’est fiancés! #kitshassumé#lategram Merci @bodkintattoo! », confie Jonathan sur Instagram. Félicitations! Plein de bonheur! À lire sur Hollywood PQ!

Awwww, ça c’est cute! Bébé numéro 2 est en route pour la chanteuse trop sympa Émilie Lévesque!!! Eh oui, la belle que l’on a connue à Star Académie en 2009 agrandit la famille! Après leur petit Édouard, son copain Maxim et elle attendent un deuxième fiston pour mai. Toutes nos félicitations et on vous envoie plein de bonheur! Pssst! Le deuxième album Ça tourne d’Émilie Lévesque est disponible sur iTunes! À découvrir sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 22 AVRIL 2016

Saluuuut belle petite poupoune! Nouvellement maman d’une belle petite puce, Chrissy Teigen vient de partager avec ses fans la toute première photo de sa fillette: « hi my lulu! », confie la star sur Instagram. Eh oui, John Legend et elle ont craqué pour le prénom Luna Simone pour leur nouveau-né: adorable, n’est-ce pas???! À découvrir sur Hollywood PQ!

Adam Levine et Behati Prinsloo attendent non seulement leur premier enfant ensemble (et Dieu sait qu’il va être beau!), mais en plus, on apprend aujourd’hui que le couple aura une petite FILLE!!! Gros plan sur le baby bump, allôôôôôô! Behati affiche ses nouvelles courbes de future maman sur Instagram, alors qu’elle est enceinte de cinq mois déjà. Bébé doit voir le jour en septembre prochain! En tout cas, avec une maman faisant partie de la crew ultime et select des Anges de Victoria’s Secret, cette petite risque d’avoir la mode bien ancrée dans son ADN (surtout qu’Adam est pas mal fringué lui aussi!). À découvrir sur Hollywood PQ!

Ça c’est une bonne nouvelle! Sabrina Bellemare de La Voix a offert à ses fans Facebook un update sur l’évolution de sa guérison en image, mais aussi en message: « Merci à tous, vos mots d’encouragement me font grand bien 💙💙💙 et bonne nouvelle, les antibiotiques fonctionnent 🙌🏼💊💊. Je vous épargne les photos d’il y a 3 jours, mais l’important est que la différence est marquante, Mon visage à retrouvé sa forme initiale … Merci encore » Elle ajoute: « Merci pour votre support, ça me touche extrêmement. Je trouve toutefois déplorable que même si c’est moi qui subit une attaque, je doive me justifier… Je n’ai jamais contacté aucun média (journal, blogue ou radio). Sur ma page FB personnelle, et en statut privé, j’ai bien inscrit quelque chose mardi passé, un jour après l’incident; c’était surtout pour expliquer la raison de mon retrait pendant quelques temps, et l’annulation de mes gigs de DJ. Je suis désolée que certains prennent mal le fait que je n’étais pas certaine de la race du chien, ou que j’ai inventé tout ça pour rester dans les médias. Je vous avoue que tout ce négatif là, ça me glisse sur le dos comme l’eau sur les plumes d’un canard. Je suis tellement heureuse que mon œil soit intact et que l’infection commence enfin a quitter mon visage, c’est ce qui prime pour moi. Le reste, rappelez vous que je n’ai AUCUN lien avec les articles que vous pouvez lire. Ils ont été en effet sensationnalisés. Mais croyez moi, si j’avais voulu être sensationnaliste, j’aurais posté une photo mercredi, le visage impossible a reconnaître, enflé … du moment juste avant l’opération lors de mon 2e séjour à l’urgence. Mais je ne l’ai pas fait, certains détails je trouve doivent rester privés. Merci à ceux qui comprennent ce fait si simple, mais SI important, surtout quand on est en convalescence. Merci aux fans, vous êtes vraiment comme un baume sur toute cette histoire fâcheuse et apeurante… » D’ailleurs, parlant de ça, on doit faire notre mea culpa. Lorsque Sabrina Bellemare précise que les médias ont publié de l’information personnelle en provenance de son compte Facebook privé, ça nous concerne. Pour ça, on est désolés; on a manqué de rigueur par rapport à la source de la nouvelle. Surtout que les retombées n’ont pas été que positives… Bref, toutes nos excuses. On est quand même plus qu’heureux d’apprendre que les choses se placent… et on peut revenir à l’essentiel: sa musique. À lire sur Hollywood PQ!

Signe qu’on a pris un coup de vieux? Lorsque notre crush ultime de jeunesse est papa pour la première fois! Awwww, notre coeur vient d’en prendre un sacré coup. Cuuuuuute x 1000! Dites bonjour au petit Odin Reign Carter!!! Nick Carter et sa femme Lauren ont accueilli au monde le petit homme le 19 avril dernier et ont dévoilé en primeur les photos à ET! Après 30 heures de travail, Odin Reign a vu le jour à la maison, lors d’un accouchement tout en douceur dans l’eau! Pssst! Une p’tite dernière pour la route… « Am I sexual, yeahhhhhhh ». Ok, bye. On s’en va écouter nos cassettes des Backstreet Boys pis raccrocher nos posters de Nick sur nos murs. À lire sur Hollywood PQ!

Il y a huit ans maintenant que Nitro (l’original) est sorti et, si on se souvient bien, son mandat était de prouver qu’on peut faire de bons films d’action au Québec. N’étant pas super fans du premier, on attendait de voir la bande-annonce de Nitro Rush (la suite) pour se faire une idée… On doit avouer que c’est mission accomplie. On est TRÈS curieux. L’histoire semble badass, la cinématographie est irréprochable, les scènes d’action semblent enlevantes et Guillaume Lemay-Thivierge est au sommet de sa forme. Il ne reste plus qu’à découvrir le plan de Max lors de la sortie en salles qui est prévue pour le 31 août 2016. À découvrir sur Hollywood PQ!

Nous offrons nos condoléances à Lucie et sa soeur Charlotte Laurier, qui sont en deuil. Les actrices traversent un moment difficile puisqu’elles viennent de perdre leur père, Raymond, qui était malade. Le père de famille laisse dans le deuil ses six autres enfants, tout comme son épouse, et toute sa famille, rapporte le magazine Échos Vedettes. À découvrir sur Hollywood PQ! RIP…

Cette histoire nous laisse un goût définitivement amer dans la bouche… C’est via Le Journal de Québec qu’on apprend que Jeff Fillion a décidé d’envoyer une lettre d’excuses directement à Alexandre Taillefer, à la suite de son tweet pour le moins controversé sur le décès de son fils. « Bonsoir M. Taillefer, Je tiens à m’excuser sur le champ pour mon tweet maladroit de dimanche soir. Je n’ai pas écouté l’entrevue à TLMEP dimanche soir. J’ai plutôt commenté l’article évolutif du Journal de Québec pendant l’émission qui concluait à ce moment précis que Amazon était en cause. En tweetant le texte, je visais la conclusion hâtive du journal sur un sujet complexe et dramatique. JAMAIS j’ai pensé vous viser avec ce commentaire. La journée de la tragédie, j’ai parlé amplement de comment vous deviez vous sentir. Je suis un père d’ados, JAMAIS je pourrais écrire les choses qui me sont reprochées. Ce tweet a été mal écrit, donc mal interprété. Ma faute! Dans votre tweet à mon endroit, vous me parlez de critiquer vos entreprises mais de ne pas toucher à votre fils. Je n’ai jamais visé votre fils. Je fais de l’opinion mais je ne suis pas une personne méchante. On a pas les mêmes idées sur le taxi ou autres, mais personnellement, j’ai absolument rien contre vous. Je tiens à m’excuser une deuxième fois pour cette confusion. Je vous souhaite le bonheur et la sérénité. De la part de ma famille et de moi même. Jeff Fillion » Avec ce texte, Jeff Fillion raconte qu’il n’a pas regardé Tout le monde en parle dimanche dernier et, qu’encore une fois, il a posé un jugement à deux sous sans savoir de quoi il en retournait réellement (et savoir de quoi il parlait). Le mal est fait. Jeff Fillion a été congédié par Bell Média. Fin de l’histoire? Alexandre Taillefer lui aurait envoyé un message avec les mots: « excuses acceptées ». À découvrir sur Hollywood PQ!

Moins d’une journée s’est écoulée depuis l’annonce du décès tragique de Prince (Prince Rogers Nelson) et, déjà, on en sait un peu plus sur les circonstances qui entourent sa mort. Quelques jours avant sa mort, le jet privé de Prince avait dû faire un atterrissage d’urgence à Moline en Illinois (à 48 minutes de vol de son domicile). Selon le rapport officiel fourni à la presse, Prince devait être traité d’urgence pour une mauvaise grippe. Selon ce qu’avance le site TMZ ce matin, un source révèle que la nature du traitement d’urgence était toute autre. En effet, il semble que le personnel médical ait plutôt dû lui administrer un « safe shot », une injection ayant pour objectif de contrer les effets des opiacés (morphine, héroïne, etc.). Par la suite, Prince et son équipe auraient décidé de quitter l’hôpital malgré la recommandation d’un médecin d’y rester pour 24 heures. Il serait resté à l’hôpital trois heures seulement. On apprend également que Prince aurait été retrouvé inconscient dans l’ascenseur de son studio d’enregistrement situé dans sa propriété. Le personnel de secours aurait tenté de le réanimer, mais sans succès. Finalement, TMZ affirme également que la rockstar aurait commencé à écrire ses mémoires tout juste un mois avant sa mort… Peut-être n’était-ce donc pas complètement inattendu. À lire sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 15 AVRIL 2016

Ce n’est pas nouveau, le Québec s’énarve (oui avec un « a ») un peu le poil des jambes lorsqu’il voit des décolletés à la télévision! On se souvient d’ailleurs que le décolleté de Marie-Mai avait quasiment créé une catastrophe nucléaire lors de son passage à En mode Salvail en 2014… C’est le cas même à l’étranger! On se souviendra de l’affaire Rita Ora à la BBC en 2015. Cette fois-ci, c’est Maripier Morin qui a créé une petite commotion sur les réseaux sociaux à la suite de son passage à l’émission Les Échangistes, hier soir. Même si l’émission animée par Pénélope McQuade est diffusée à 21h00, plusieurs internautes se sont sentis mal à l’aise en voyant sa tenue (qui était superbe, avouons-le!) et certains ont même confiés sur la page Facebook de l’émission qu’elle nuisait à la cause des femmes. Sérieux les gens??! Misère. « Je suis @lesechangistesce soir avec @penelopemcquade pour parler de @lavoixjunior et mon talk show Maripier! Beauty look par @jesslablanchequi à utilisé mes 2 produits chouchou le rouge à lèvres @revlon Ultra HD matte Lipstick en “Séduction” et le Mascara Dramatic definition!! À tout de suite!! 😘 look par @patrickvimbor Jumpsuit @mrselfportrait » Au moins, Maripier prend le tout avec un grain de sel! À voir sur Hollywood PQ!

Tous ceux qui croyaient que l’histoire d’amour entre Ryan Reynolds et Blake Lively n’allait pas durer peuvent mettre ça dans leur pipe. Apparemment, une source aurait annoncé à Entertainement Online que l’actrice de 42 ans était encore enceinte… Wow, wow, wow, minute! Blake Lively n’a pas 42 ans… elle en a 28! Ah! Oui, c’est qu’on a pris le même squelette que notre article sur la grossesse d’Eva Mendes qui attend aussi son deuxième bébé avec Ryan Gosling! On voit double aujourd’hui!!! On reprend: apparemment, une source aurait annoncé à People que l’actrice de 28 ans était encore enceinte, elle qui a donné naissance à la première petite fille du couple, James, en janvier 2015. Reste à déterminer qui sera la marraine… Il ne reste plus beaucoup de choix dans l’entourage du couple… À voir sur Hollywood PQ!

Eh voilà! Le chat sort du sac! Marie-Mai a un nouvel amoureux, c’est même elle qui le dit. Il s’agit (comme pratiquement tout le monde le sait) de David Laflèche, le directeur musical de La Voix. La belle a confirmé les nombreuses rumeurs en répondant aux questions de ses fans sur Twitter: Maintenant que c’est confirmé, on peut passer à un autre appel… ou jeter un œil à leurs photos de voyage dans la galerie juste en bas… parce qu’ils font TELLEMENT rêver avec leur visite des studios de The Voice US!! À découvrir sur Hollywood PQ!

Nouveau chapitre dans la vie d’Elisabetta Fantone: la peintre/actrice/mannequin attend son tout premier enfant! Ouiiiiiiiii! Gros plan sur le baby bump, non mais… qu’elle est jolie aux côtés de son mari Patrice, avec qui elle est depuis huit ans: un super cliché du photographe John Ciambrone! « Je ressens tellement d’amour pour ce petit être et je n’ai même pas encore fait sa connaissance. C’est vraiment quelque chose de merveilleux la sentir bouger. Je me compte très chanceuse et je remercie la vie de vivre une grossesse très paisible. Je me prépare pour une naissance complètement naturelle avec un sage femme. Je veux vivre cette expérience à fond. Il ne reste plus que trois mois avant sa naissance. Le temps passe si vite. On est tellement prêt d’être parents. J’ai hâte de lui faire découvrir le monde. 😍 », confie la belle à HollywoodPQ! Enceinte de six mois déjà, Elisabetta mettra au monde une petite fille en juillet prochain et le couple songe à l’appeler Abigail! Toutes nos félicitations aux amoureux et on leur envoie plein d’amour!!! À lire sur Hollywood PQ!

Bon là… branchez-vous! Fiancés, pas fiancés, bague de fiançailles au doigt, pas de bague, couple, pas en couple… Liam Hemswort et Miley Cyrus ont le don de nous donner mal à la tête! Petite nouveauté sur le couple: Liam Hemsworth a révélé en entrevue pour la télévision australienne qu’il n’était pas fiancé à la chanteuse pop Miley Cyrus! « Je ne suis pas fiancé, non », a-t-il tout simplement lâché! Alors, pourquoi Miley Cyrus fait-elle sa show off en montrant sur ses réseaux sociaux sa bague de fiançailles que Liam lui avait donné? Pour le simple fun de faire parler les gens? Malgré tout, Miley et Liam sont bien un item et sont inséparables! Fiançailles pas fiançailles, les stars sont bel et bien en couple! À lire sur Hollywood PQ!

Coeur de pirate n’a pas l’habitude de se confier publiquement. On connaît son art, sa voix, mais bien peu d’autres choses. Aujourd’hui, Béatrice Martin est sortie de son mutisme pour parler d’image corporelle et des enjeux qu’elle a vécus par rapport à son poids. C’est un long billet intitulé About flesh and bones qu’on ne voudrait pas déformer en traduisant l’intégralité du texte. C’est pourquoi on vous invite à aller le lire en version intégrale sur son blogue personnel, Golden Baby. On se permet quand même de vous traduire un extrait: « Je ne crois pas avoir déjà parlé de ça. Pas selon mes termes en tout cas. Je ne souhaite pas obtenir ce genre d’attention. Personnellement, je déteste parler de choses personnelles sur ce blogue. Je publie des images et des sources d’inspiration, des extraits de ma couverture médiatique (parfois), mais je crois qu’il est temps que je m’exprime à ce propos parce que c’est en train de me revenir. » Lorsque ce genre de problématique se produit, il est bien difficile de dire les mots justes. On a juste envie de dire à Coeur de pirate qu’elle est sublime, depuis toujours, et pour toujours. À découvrir sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 15 AVRIL 2016

Une autre semaine, une autre polémique sur les réseaux sociaux. Encore une fois, Guy A. Lepage n’a pas hésité à publier une opinion bien straight, au risque de fâcher Éric Duhaime, l’animateur controversé du FM93 à Québec. Il faut dire que le sujet de la discorde se passe dans la Vieille Capitale… et qu’il s’agit d’un geste violent et discriminatoire. Depuis quelques jours, on peut voir circuler une vidéo virale qui montre deux hommes qui attaquent violemment un autre homme, un Sikh torontois, dans la ville de Québec. Dégoûté, Guy A. Lepage a rapidement donné son avis sur la question via Twitter: « Honteux! Ostie de gang de petits morons sans envergure qui écoutent trop la radio de marde », pouvait-on lire sur sa page Twitter jusqu’à ce que le tweet soit retiré. Ne faisant ni une, ni deux, Éric Duhaime s’est emparé du tweet pour en faire ses choux gras et soulever la controverse. Sur sa page Facebook, il écrit: « Guy A Lepage continue de démontrer tout le mépris qu’il a envers la population de Québec et ses médias privés. Son commentaire est aussi cave qu’écrire “c’est la faute à TLMEP si un islamiste fait sauter une bombe”. La direction de Radio-Canada devrait le sanctionner. C’est assez de cracher sur ceux qui payent son salaire! » Il promettait d’ailleurs de parler de l’affaire (le tweet de Guy A. Lepage) dans son émission du midi… Non, mais pour vrai, c’est pas un peu déplacer le problème? On ne devrait pas plutôt se concentrer sur un problème flagrant de racisme? Psssssst! Parlant de Guy A., Tout le monde en parle a officiellement été renouvelée pour une 13e saison! À lire sur Hollywood PQ!

Après toutes ces années, Ramdam est toujours dans notre coeur et soulève toujours autant les passions! Maxime Desbiens Tremblay, Mariloup Wolfe et Hugo Dubé se sont déjà prononcés sur la possibilité d’une suite pour Ramdam et aujourd’hui, voilà que c’est au tour de Mirianne Brûlé, alias Sélina Laporte-Carpentier, de donner son opinion sur le sujet: « Beaucoup de gens m’écrivent ou me demandent dans la rue si Ramdam aura une suite; la réponse est que j’en ai aucune idée!!! Je n’ai pas d’informations à ce sujet. Ramdam c’est 8 saisons, 785 épisodes, tournés de 2001 à 2008. Ça fait donc 8 ans qu’on a fini et je m’en fais parler encore tous les jours; on peut dire que ça a marqué une génération! Merci à tous pour votre fidélité et vos bons commentaires sur la série. C’est une expérience très importante dans ma vie : -) », confie-t-elle sur Facebook. On vous rappelle qu’une pétition circule toujours pour le retour de Ramdam! Pssst! Mirianne est définitivement bien entourée! « Hier c’était le party de fin de tournage de 30 vies!! Une autre belle aventure qui se termine! Merci d’avoir été au rendez-vous! xxxx » À lire sur Hollywood PQ!

Nos artistes se donnent tout particulièrement pour plusieurs bonnes causes ces temps-ci! Aujourd’hui, on jette un œil à la visite de Jonas Tomalty et Carey Price dans une école de Kahnawake en collaboration avec la fondation evenko. « La fondation evenko pour le talent émergent est fière d’avoir remis le deuxième don d’instruments de musique dans le cadre de son initiative “de concert avec nos écoles” au centre autochtone Kahnawake Education Center. Dévoilé en présence du chanteur Jonas, de son guitariste Corey Diabo et du populaire gardien de but des Canadiens de Montréal Carey Price, ce généreux don servira entre autres à améliorer les programmes de musique de l’école secondaire Kahnawake Survival School et des écoles primaires Kaveri School et Karonhianonhnha School. » Ambassadrice et membre du conseil d’administration de la fondation evenko, l’animatrice Anne-Marie Withenshaw était sur place pour faire le don au nom de la fondation et animer l’événement: « La musique fait partie intégrante de toutes les célébrations autochtones et est présente au quotidien dans la culture et l’éducation autochtone. Je suis remplie de fierté à penser que les petits comme les plus grands du Kahnawake Education Center pourront profiter des nombreux instruments, et se remémorer “leur” moment avec Jonas, Corey et Carey. » En plus, on a la chance de pouvoir voir ça d’un peu plus près dans une capsule vidéo qui nous présente un Carey Price articulé et émotif… Ça a sûrement aussi un peu à voir avec son petit bébé à venir… En tout cas, c’est touchant. À lire sur Hollywood PQ!

Profession: humoriste. Oui, madame! Est-ce qu’on vous a déjà dit qu’on aimait Katherine Levac? Bon, on le répète! On l’aime d’amour. Cette fille est siiiii drôle. Quand Katherine Levac se fait demander de se faire passer pour Véronique Cloutier en entrevue, elle embarque à 100% dans le projet! Évidemment, le résultat est plus que cocasse… Le moment priceless de l’entrevue? Lorsqu’on sent l’excitation dans la voix de Kath, alias Véro, qui aimerait beaucoup trop un retour de La Fureur (avec Nadeige de Watatatow qui danse sur une pastille, LOL)!!! Cette entrevue d’Yves Parent est définitivement à mettre à votre planning aujourd’hui: « Après avoir charmé et mis en confiance Katherine en lui offrant un chat et un chien en figurines, elle a accepté de se prêter au jeu! », nous confie Yves en riant! On aurait aimé être là!

Pour 2016, on a un souhait: allez chanter au karaoké avec Maripier Morin!!! Pour la dernière de OffVlog, Pierre-Olivier Beaudoin a frappé FORT: l’animateur s’est inspiré des célèbres capsules en voiture de James Corden et a invité nulle autre que Maripier Morin à un Carpool Karaoke! Maripier Morin a toujours voulu être une chanteuse… mais malheureusement, comme elle le dit si bien, elle a les cordes vocales d’un « chat mort »! Heureusement, Maripier a plusieurs autres talents et, on doit l’avouer, elle assure lorsque vient le temps de divertir lors de ses performances en voiture aux côtés de PO! Fous rires assurés en écoutant C.O.B.R.A de Marie-Mai (elle sera assurément sa BFF lors de La Voix Junior, où Maripier sera la grande sœur des participants!) et La tribu de Dana de Manau (tiens, rapper, c’est dans les cordes de l’animatrice)! GIRL POWER! Après Adele, c’est au tour de Maripier Morin d’interpréter Wannabe des Spice Girls (elle nous dévoile même qui était SA Spice Girls préférée)! Les tunes qu’on apprend quand on est jeune… on reste tellement pognés avec les mauvaises paroles à VIE (LOL, on fait tellement ça nous aussi, fredonner et chanter au son)! Quel est l’hymne de Maripier Morin? « Je n’ai qu’une seule envie Me laisser tenter La victime est si belle Et le crime est si gai! » Maripier aime tellement la chanson Coeur de loup et la chante tellement partout que même son chum Brandon Prust la connaît par coeur maintenant! Good job PO, encore une vidéo tellement kick-ass! On en veut PLUS! Pssst! Maripier nous donne même des nouvelles de son nez cassé!!! À lire sur Hollywood PQ!

Rien de mieux qu’un petit détour par la cabane à sucre pour oublier que l’hiver n’est pas encore terminé! En plus, la neige est toute belle pour manger de la tire d’érable!!! Petite sortie en famille pour les nouveaux parents Crystal Miller et le chanteur Philippe Berghella! Hi hi, on craque toujours autant pour la petite bouille de Ruby Lou, alias sûrement le bébé le plus mignon de l’année. À lire sur Hollywood PQ!

Chop, Chop! Marie-Christine Proulx est allée faire un tour chez le coiffeur. La belle a fait un stop chez un incontournable montréalais, le Salon Privé de David D’amours, et a craqué pour la tendance capillaire du moment: un joli bob! « Parce que c’est le printemps… Un petit changement ça fait toujours du bien » C’était le printemps avant la bordée de neige… oui, oui! À lire sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 1ER AVRIL 2016

Cuuuute! On a définitivement hâte de les croiser sur un tapis rouge ces deux-là… Hier, Émily Bégin partageait sur Facebook qu’elle était fière de travailler au nouveau show de Yoan, qui aura lieu samedi prochain au Centre Bell, ainsi que le 8 avril au Centre Vidéotron de Québec: « Très heureuse de travailler sur le spectacle de Yoan!! 👍🏻😉 #miseenscène #centrebell#centrevideotron », confiait-elle, en partageant une photo de Yoan en pleines répétitions. En entrevue pour Canoe.ca, Émily n’a pas caché sa joie de faire partie de la nouvelle équipe qui met en scène le nouveau spectacle du chanteur de La Voix… puis, elle s’est aussi confiée sur ses amours! Nouvellement en couple avec le beau Guillaume Lemay-Thivierge, Émily raconte filer le parfait amour avec le comédien, et ce, même si les amoureux font face à plusieurs critiques de la part des internautes… « Guillaume et moi, au moment où on a fait cette annonce-là, on était en Gaspésie. Par respect pour la famille et pour tout ce qui entourait ça, on voulait garder ça pour nous le plus longtemps possible. Avec tout ce qui se passe de négatif sur les réseaux sociaux (…) sincèrement, Guillaume et moi on n’a rien regardé. On en a entendu parler, mais on ne veut pas s’impliquer là-dedans, parce que nous, on est dans le bonheur. » Émily fait ici bien sûr référence aux multiples commentaires #desgens sur les réseaux sociaux à la suite de l’annonce de leur amour sur Facebook, dans une vidéo humoristique d’Emmanuel Bilodeau (qui a été retirée depuis), alors qu’ils faisaient La Traversée de la Gaspésie: « Guillaume est tellement pas là-dedans (les commentaires négatifs), ce n’est pas quelque chose qui l’intéresse. On a une belle énergie, on est dans le bonheur. Les gens ont droit à leurs opinions. », confie la chanteuse/comédienne. Vivre et laisser vivre! Le bonheur, c’est précieux. À lire sur Hollywood PQ!

Wow! On est sous le choc! Ce trio de sœurs-là (Abeille Gélinas, Mitsou Gélinas et Noémie Gélinas) est vraiment à couper le souffle. Non, mais sont tu belles rien qu’un peu?! Bon, maintenant qu’on est revenus de leur génétique de rêve, on peut vous parler de Noémie Gélinas, massothérapeute, qui vient de lancer son tout premier livre: Massage du ventre et philosophie orientale pour tous. « Faites connaissance avec votre ventre dans toute sa richesse. S’inspirant de la médecine traditionnelle chinoise, qui conçoit le corps comme un «système d’énergie», ce livre vous fera découvrir les liens insoupçonnés qui existent entre vos organes, vos émotions et votre environnement. Grâce à des techniques de massage accessibles à tous, vous apprendrez à démystifier votre abdomen pour établir une connexion profonde avec vous-même. » On a pu voir Annie Dufresne et sa coupe garçonne, la maman du clan Gélinas, Yuki Rioux, et la belle binette de bébé Zayne. Évidemment, Massage du ventre et philosophie orientale pour tous est déjà disponible en librairies. À lire sur Hollywood PQ!

Le comédien Émile Mailhiot et sa femme Mylène Langevin attendent leur premier enfant pour 2016! Sur Instagram, la future maman Mylène se prépare tout doucement à connaître les joies de la maternité… et, en nous partageant des clichés de son quotidien, la belle nous dévoile aussi ses coups de coeur pendant sa grossesse, tout comme le nom qu’elle donnera à sa petite princesse une fois venue au monde: « Elle joue à la tag pis au twister, elle refuse que je déjeune ou que je dorme, et pourtant, j’en suis déjà éperdument amoureuse. Elle contrôle déjà toute ma vie et pourtant je lui donnerais la mienne n’importe quand. S’tu ça devenir mère? Elle va s’appeler Jasmine 💕 (ou Jayz, c’est selon) » La petite s’appellera Jasmine (des fans d’Aladin dans la salle?). Mylène a d’ailleurs rendu hommage à son homme pour la fin de Yamaska: adorable! « À cet homme qui partage ma vie; 7 belles années sont derrière toi. 7 années où tu as livré de remarquables performances. Tu en a fait pleurer, rire, chier et mis en colère plus d’un. Preuve de ton immense talent. Ce soir, c’était la dernière d’une belle série . Moi, ta number one fan, ta femme, je te dis bravo et j’attend avec impatience ton prochain rôle. À l’homme que j’ai épousé, je t’aime. xxx #yamaska#olibrabant4evernever » À lire sur Hollywood PQ!

Joie dans notre COEUR! La série totalement kick-ass, qui nous fait revenir à l’adolescence pendant un condensé de 30 minutes de bonheur, revient pour une troisième saison! Eh oui, c’est Félix-Antoine Tremblay, alias Frank, qui a confirmé la bonne nouvelle via sa page Facebook officielle cette semaine: « Ce soir c’est spécial parce que c’est le dernier épisode de la saison 2. Déjà. Merci tellement de me suivre, de m’écrire, de venir me voir pour me dire que vous aimez le Chalet! Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux et fier. Je peux dire que je me sens vraiment privilégie de faire partie de cette belle gang. Merci aussi d’accepter Frank comme il est. Merci d’être heureux pour lui d’avoir trouvé quelqu’un parce que tout le monde a droit à l’amour peu importe sa couleur. Je trouve que c’est beau, que vous êtes beaux. On se revoit pour la SAISON 3 (car oui c’est confirmé) avec pleins de belle surprises! Préparez vos boîtes de Kleenex 😉 et surtout… Bonne dernière! » Ouiiiiiii! Ça c’est une super nouvelle: encore PLUS des aventures de Sarah, Antoine, Charles, Lili, Frank, Catherine et tous les amis! À lire sur Hollywood PQ!

D’Occupation Double au Portugal à artiste maquilleuse… au monde de la fitness! Impressionnant! Sur Instagram, on peut dorénavant admirer la nouvelle shape de Christyna Boudreault, qui s’entraîne très fort afin de se tailler une place lors des concours de bikini fitness. Ses efforts auront porté fruits, puisque la plantureuse blonde vient de mettre la main sur la troisième place du concours de bikini Québec open de l’ouest dans la catégorie des moins de 35 ans: « 3er bikini classe C apq Québec open de l’ouest #apq #fitness #bikinifitness #fitnessgoddess #firstcompetition#teamrippedgoddess », explique-t-elle sur Instagram. Voyez plus de photos en galerie plus bas… À lire sur Hollywood PQ!

Jalousie Jalousie Jalousie JALOUSIE!!!!!!! Awwww, c’est troooooop beau!!! Ne cherchez pas les lovers Valérie Roberts et Martin Juneau cette semaine: ciaoooo bella, ils sont en lune de miel en Italiaaaa! « Ça? Oh c’est rien. C’est Vernazza, dans les Cinque Terre. C’est pas mal. (Je suis positif, hein@robertsval? ❤) », confie Martin sur Instagram. Après avoir vu Florence, Venise, Pise et Rome, Cinque Terre, c’est DÉFINITIVEMENT sur notre bucket list de choses à faire avant de mourir!!! T’sais… « Je n’ai jamais dit le mot “incroyable” aussi souvent. 😍 », confie Valérie sur sa page Facebook officielle. près s’être dit « Oui, je le veux! » à Las Vegas en janvier dernier, l’animatrice et le populaire chef se sont envolés vers l’Italie pour célébrer en grand leur amour! On répète, jalousie… les chanceux! « Rome, tu nous as fait tripper avec ton Panthéon (et @martin_juneau a capoté sur tes habits aux couleurs primaires). Ciao! On prend les routes de la Toscane. 🍷🍝🌄 » Voyez les photos de leur carnet de voyage plus bas en galerie… ils sont ADORABLES! À lire sur Hollywood PQ!

Les lovers Gabriella et Thierry Doucet joignent leurs forces lors d’une nouvelle capsule! Le duo amoureux répond aux questions de leurs fans lors d’une nouvelle FAQ qu’ils ont appelé « Sommes-nous en couple? » (c’est pas encore clair, il faut croire, LOL). « NOUVELLE VIDÉO AVEC MA COPINE Gabriella ! OUI OUI enfin une nouvelle vidéo ! Bon visionnement! Peace ❤✌ », confie Thierry sur Facebook. Psssst! Gabriella vient tout juste de dévoiler le clip pour The Story Of Oak aussi: « J’ai écrit cette chanson en racontant un moment parfait que vivent deux personnes ensemble. Nous avons filmé ces images en vivant ce pur bonheur. The Story Of Oak se retrouve sur mon album portant le même nom. Voici le lien : ) » À lire sur Hollywood PQ!

Non mais… A-DO-RA-BLE! Il fait gris dehors? Pas remarqué…! Faut dire qu’avec ce cliché sous les yeux, difficile de ne pas sourire: la petite famille de l’animateur Jean-Philippe Wauthier est tout simplement parfaite, alors qu’elle vit un petit moment de bonheur du quotidien. « famille

POTINS DE LA SEMAINE DU 25 MARS 2016

Oh yeah! On est VRAIMENT contents pour Mathieu Baron qui sera en charge de l’animation d’une émission de Canal Vie prochainement. Après ses talents d’acteur dans Unité 9 et dans 30 Vies, on pourra enfin voir une autre facette de lui dans « la plus grande compétition de rénovation » de l’histoire de la chaîne, Tous pour un chalet!. Le concept est simple (et très intriguant): « Six duos du public seront prêts à tout pour rénover un chalet dans le but ultime de le gagner. Chaque semaine, les candidats risqueront l’élimination et tenteront de remporter des défis pour obtenir des privilèges. En plus de rénover un chalet en piteux état où tout doit être transformé, ils devront travailler en équipe avec les autres participants. Nuits fraîches, moustiques, manque d’intimité : ils vivront dans des conditions rudimentaires pendant la période du tournage. À la fin de cette grande aventure, un duo remportera le chalet entièrement rénové et meublé, ainsi qu’un terrain situé à Notre-Dame-de-Lourdes, sur le bord de la rivière L’Assomption. » Nous aussi on veut un chalet, bon! Surtout dans ce coin-là! Si vous êtes intéressées à participer à l’émission, vous pouvez vous rendre aux auditions, le samedi 9 avril au RONA L’Entrepôt à Anjou et le dimanche 10 avril au RONA L’Entrepôt de Trois-Rivières. Tous les détails sont disponibles sur le site officiel de Canal Vie. La première saison de Tous pour un chalet! (quelque chose nous dit qu’il pourrait y en avoir plus qu’une…) sera diffusée à l’automne 2016. À découvrir sur Hollywood PQ!

Qu’on se le dise, La Voix soulève les passions... peut-être un peu trop. Comme d’habitude, sur les réseaux sociaux, ça va un petit peu trop loin. C’est sans doute ce qui a poussé Ariane Moffatt à mettre les pendules à l’heure après l’élimination de Tim Brink: « Bonjour à tous, Depuis dimanche, j’ai reçu beaucoup de messages très colériques sur les réseaux sociaux. J’ai tenté de m’en tenir loin parce qu’ils me blessent et que l’opinion du public m’importe énormément. Depuis le début de La Voix, j’exerce mon rôle de coach (et non de juge) avec le plus d’intégrité, de sensibilité et d’objectivité possible. Dimanche, j’ai monté des numéros pour 3 candidats que j’aime, que je respecte et que j’ai choisi dans mon équipe pour leur immense talent. Je suis heureuse d’avoir conçu avec eux des numéros forts, à leur image. Une fois ceci fait avec tout mon coeur, dimanche, je devais aussi noter les numéros de ces 3 candidats en fonction de mes goûts, de mes valeurs artistiques et du potentiel que je voyais pour chacun d’eux dans cette compétition. Je constate que plusieurs d’entre vous sont en désaccord avec ma vision. J’en suis désolée mais est-ce que ça mérite d’être ainsi si violemment critiquée? J’avoue que je ne me doutais pas que la perception du public serait si différente de la mienne mais j’assume mon choix fait dans le respect des règles et en toute bonne foi. Allez, on continue, il nous reste plein de belle musique à faire ensemble. Sincèrement, Ariane. » De son côté, Tim Brink semble bien en paix avec son élimination. Il en parle d’ailleurs également sur sa page Facebook: « I am not hurt, I am not sad. It’s one of the best times I’ve ever had. You took me from known to known even more and for that I thank you and walk through the door. With my head held high, I smile and I say, I look forward to seeing you some sunny day. When we can shake hands and see all our time as something that was beautiful for you and for I. » Tout est bien qui finit bien? On passe à autre chose? Il va y avoir huit autres éliminations dimanche prochain… À découvrir sur Hollywood PQ!

Excitation!!! C’est sur Facebook que la chanteuse nous a annoncé la nouvelle de sa première grossesse et c’est aussi via ce réseaux social que la belle nous confirme le sexe de son tout premier enfant! Alors, fille ou garçon? « Bonjour Émile ❤ » À la suite de son échographie, Marie-Pier Perreault nous annonce donc qu’un petit bonhomme fera bientôt partie de la vie de la chanteuse, tout comme de son amoureux Raymond! Le couple a craqué pour le prénom Émile pour leur futur bambin, cute! Plein de bonheur aux futurs parents! À lire sur Hollywood PQ!

Tristesse… la romance entre Karine Vanasse et Samian n’aura été que de courte durée…! Très discrète sur ses amours, on apprenait en octobre dernier que l’actrice de Blue Moon avait retrouvé l’amour dans les bras de son compagnon de jeu, le chanteur/comédien Samian. La belle semblait d’ailleurs plus épanouie que jamais, alors qu’elle faisait l’éloge de son nouvel amour sur Instagram: « Devant lui je me surprends à oser avoir le courage d’être celle que je suis. Profondément. Entièrement… C’est un privilège d’être la femme à tes côtes @samian_photographie // Serene. Totally myself in front of him. And next to him. 📷 @samian_photographie » C’est le coeur gros qu’on apprend aujourd’hui dans les pages du Échos Vedettes que Karine et Samian ont décidé de prendre des chemins séparés, confirme l’agente de l’actrice au magazine. Karine Vanasse et Samian avaient fait leur première apparition publique ensemble lors du tapis rouge de l’ADISQ 2015: le premier gala: Karine était venue supporter son homme, qui était en nomination dans la catégorie Hip Hop pour son album Enfant de la terre! À lire sur Hollywood PQ!

Si vous vous demandiez ce qui est arrivé avec la Baby Spice qui imitait Ginger Spice dans votre jeune temps… Eh bien, on vous le dit MAINTENANT: la chanteuse Ève attend des JUMEAUX! Fans de baby bump, on doit avouer que le sien est pas mal sur la coche: « 34 semaines/jumeaux. Bon weekend! », confie la belle blonde sur Facebook. Déjà maman d’un petit garçon et d’une fillette, Ève agrandit sa petite famille avec la venue au monde de ses jumeaux! Toutes nos félicitations! Psssst! Eve travaille maintenant chez V, comme conseillère publicitaire. À lire sur Hollywood PQ!

Ce n’est plus un secret pour personne: Katy Perry et Orlando Bloom fricotent ensemble! Pis solidement à part de t’ça! Accumulant les apparitions publiques ensemble, le petit couple chéri a été spotté en train de faire du necking sur la plage de Malibu: HOOOOOT! Plus aucun doute, la belle Katy a oublié John Mayer et l’a définitivement remplacé avec le beau pirate des Caraïbes! Alors, trouvez-vous qu’ils font un beau couple? À découvrir sur Hollywood PQ!

Le gagnant d’America’s Next Top Model a épaté le juryde Dancing With The Stars en début de semaine. Le plus incroyable, c’est que le mannequin est sourd! Comme il n’entend pratiquement rien et qu’il ne pouvait pas sentir les vibrations de la musique, il a du se fier à sa partenaire, Peta Murgatroyd, pour se guider. Le résultat est spectaculaire! À découvrir sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 25 MARS 2016

Marjo a plaidé coupable hier matin à des accusations de conduite avec facultés affaiblies et conduite dangereuse au palais de justice de Saint-Jérôme. Le 25 décembre 2014, en après-midi, la chanteuse avait percuté une voiture puis a continué son chemin sur l’autoroute 15 en direction nord («J’lâche pas, moi j’sais où j’men vas!»)! Malheureusement pour elle, Marjo s’est fait intercepter un peu plus loin sur la route par des agents de la Sûreté du Québec, qui se sont bien vite aperçus qu’elle « pétait la balloune »! Malgré les événements, Marjo n’est pas reconnue coupable de délit de fuite! Toutefois, elle s’est fait retirer son permis de conduire pour les deux prochaines années et doit payer une somme de 4 000$ comme amende. Avant cette bévue, la chanteuse n’avait pas de casier judiciaire. À lire sur Hollywood PQ!

L’alerte au nouveau couple est CONFIRMÉE! Kristen Stewart est out and about dans les rues de Paris avec sa nouvelle girlfriend SoKo (elle a vraiment pogné le jackpot elle, on se demande bien comment elles se sont rencontrées…): très cute, KStew ne se cache plus et vit maintenant son nouvel amour au grand jour! Le matin, la chanteuse SoKo est allée surprendre l’actrice à l’aéroport avec un gros bouquet de fleurs, de quoi coller un gigantesque sourire au visage de Kristen! À lire sur Hollywood PQ!

Oh saluuuuuut Nick Carter, éternel crush de jeunesse! Nul doute, Nick Carter va faire un HOT papa! Sa blonde Lauren est VRAIMENT chanceuse… SPOTTED: le beau Backstreet Boys a été aperçu hier après-midi à l’hôtel Hyatt de Montréal alors qu’il s’en allait rencontrer ses fans lors d’un petit brunch VIP! En tout cas, bruncher avec Nick… pas plate PENTOUTE! Nick Carter a surpris bien des gens cette semaine lorsqu’il a annulé toutes ses entrevues avec les médias montréalais afin de parler de son troisième album solo All American... La cause? Nick était malade! On n’en savait pas plus. Alors que plusieurs ont eu peur qu’il annule son show dans la métropole, Nick a rassuré tout le monde en publiant une photo drôle (et CUTE) sur Instagram, disant qu’il était prêt à s’éclater à Montréal! Alors, qui était au show hier au Métropolis de Montréal? Nick vous a-t-il montré ses nouveaux mouvements de bassin qu’il a appris à Dancing With the Stars récemment?! À lire sur Hollywood PQ!

Un baby La Voix!!!! Cute! Alexander Brown est nouvellement papa!!! Oui, le chanteur de La Voix, alias la bâton de dynamite qui évolue dans l’équipe d’Éric Lapointe, vient tout juste de réaliser un nouveau rêve: son amoureuse Marie-Lou a mis au monde son tout premier enfant! « Je ressens ce besoin viscéral de réussir ma vie et d’accomplir quelque chose de grand pour que ma famille soit fière de moi. Pour moi, être père c’est être présent et ne pas décevoir. […] La naissance de ma fille a changé tellement de choses! J’ai l’impression d’être devenu un homme une deuxième fois. », confie-t-il au 7 Jours. Le couple s’est marié le 6 septembre dernier! Alors, pour quel prénom le couple a-til craqué? JUNE! En l’honneur de June Carter, la femme de Johnny Cash! Écoute… tu es fan dans la vie ou tu ne l’es pas! À découvrir sur Hollywood PQ!

Depuis la naissance de son petit Bixente, Natasha St-Pier tient ses fans au courant de son état de santé dès qu’elle le peut… un moyen pour la chanteuse de faire le plein de doses massives d’amour pour passer à travers les dures épreuves qu’elle vit présentement. Cette semaine, Natasha nous parlait de l’opération à coeur ouvert de son bébé: « Depuis plusieurs mois je vous parle de mon petit garçon, il a été opéré et se porte bien. Il se remet lentement. Je pense même qu’il est sous le charme d’une infirmière😉 Vous en parler m’a permis de le rendre encore plus vivant et vos messages ont illuminé chaque petit moment où le doute aurait pu s’installer. Bisous, merci et courage à toutes les familles qui vivent des moments semblables. Et surtout merci aux médecins, infirmières, aides soignantes qui s’occupent très bien de mon bébé. » Courage! On lui envoie plein d’amour et d’ondes positives! À lire sur Hollywood PQ!

Christian Grey a laissé les menottes et fouets de côté un instant pour se concentrer sur sa vie de famille… et vous savez quoi? Il est à nouveau PAPA! Le sexe symbole Jamie Dornan et sa femme Amelia Warner sont nouvellement parents de bébé numéro 2! Malheureusement, pour le moment, peu d’informations sur ce nouveau hottie en devenir sont disponibles… alors on ne sait toujours pas si Jamie est papa d’un garçon ou d’une fille, ni le prénom du bébé! Mais ça ne saurait tarder. Jamie est Amelia sont déjà parents de la petite Dulcie, deux ans! L’acteur poursuit présentement les tournages de Fifty Shades of Darker à Vancouver, avec sa collègue Dakota Johnson… en espérant qu’il puisse prendre quelques jours de congé pour être avec sa petite famille! Jamie… peux-tu nous faire aussi des enfants? Merci. À découvrir sur Hollywood PQ!

Eh non, même si Scott et Kourtney Kardashian ont passé du bon temps ensemble (la preuve, leur Swap Faces sur Snapchat a fait pas mal jaser!), les ex-lovers ne sont pas revenus ensemble! Fidèle à lui-même, Scott s’est trouvé une jeune poulette: une mannequin de 20 ans! Et la toile s’affole déjà puisque tout le monde la compare à son ex-belle soeur, Kendall Jenner… alors, trouvez-vous? À découvrir sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 18 MARS 2016

Non mais… Patrick Hivon, il est tu beau rien qu’un peu!!! En plus, il a tellement l’air sweet. OK, maintenant que c’est dit, passons aux choses sérieuses… Croisé sur le tapis rouge du nouveau film de Louis Bélanger, Les mauvaises herbes, Patrick a confié au Échos Vedettes qu’il était au repos forcé! Quoi? En tout cas, rien ne laissait paraître cette information dans son sourire, lors de la première… mais bon, c’est clair que lorsque tu poses aux côtés de Macha Grenon, t’as pas le choix de sourire! En fait, le comédien s’est cassé une côte le mois dernier lors d’une représentation de la pièce Un tramway nommé désir: « C’est arrivé alors que je faisais une cascade. Je suis tombé sur le dos, sur le genou de quelqu’un d’autre, et je me suis fêlé une côte. J’ai ensuite joué quatre jours comme ça, mais je me suis retrouvé dans l’obligation de tout arrêter. Je ne peux plus faire de sports ni travailler. Tout ce que je peux faire, c’est marcher. J’en ai encore pour un mois avant que mes os soient bien ressoudés. » Nul doute, Patrick se donne pour ses rôles! On pourra voir le comédien en avril prochain dans la pièce Je préfère qu’on reste ami, au Rideau Vert (il devrait être rétabli d’ici-là). Pssst! Quelqu’un se porte volontaire pour aller prendre soin de lui?… NOUS. À lire sur Hollywood PQ!

Quand un ange de Victoria’s Secret attend un enfant avec un sexe symbole de la chanson, on peut clairement dire que ce futur bébé va être cute (allô les bons gènes). Après deux ans de mariage, le sexy Adam Levine et sa blonde top modèle Behati Prinsloo attendent leur tout premier enfant! Selon le Us Weekly, Behati est déjà enceinte de trois ou quatre mois… alors ça ne devrait pas tarder avant que l’on voit un joli baby bump sur les photos Instagram du mannequin! Le couple souhaite avoir une grande famille… c’est parti mon kiki! À lire sur Hollywood PQ!

Bon… fack on a notre mec du jour… et notre chick du jour! « Perdue sur une île. 😎😏🙋🏼☀️#bottleservice #rhumspicy #crazytrip » Direction Mexicooooo! Début mars rime avec spring break pour Laurie Doucet. La belle a donc fait ses valises et s’est envolée vers Cancún pour relaxer un peu au soleil et parfaire son tan avant l’arrivée du printemps: « Profiter du moment. 🙌🏼#perfectmoment #amazingview #alone🌴 » Toujours en amour avec Jean-Marc Couture, les amoureux ont confié au magazine Échos Vedettes qu’ils filaient le parfait bonheur et que la vie à deux allait pour le mieux: « On a notre petite maison. Moi, j’ai mon cabanon. Quand elle est tannée de m’entendre, je vais dans mon cabanon, qui est mon studio d’enregistrement (rires)! », confie Jean-Marc, qui travaille d’ailleurs à son deuxième album, qui devrait voir le jour en automne prochain. Pas de trace de l’amoureux en vacances toutefois, Laurie semble avoir pris le large avec une copine! À découvrir sur Hollywood PQ!

Ceux qui attendent avec impatience leur rendez-vous hebdomadaire avec L’amour est dans le pré auront bientôt une émission de plus à ajouter à leur grille horaire. Eh oui, TVA vient d’annoncer deux nouveautés printanières dont l’une attire particulièrement notre attention: Arrive en campagne! Pour les curieux, voici de quoi l’émission aura l’air: « Des citadins découvrent l’agriculture en famille! Dès le 19 mai, des familles urbaines partageront le quotidien de familles rurales installées sur une ferme. L’instant de 24 heures, ces citadins apprendront toutes les facettes d’une production agricole en mettant la main à la pâte! Animé par le chef Stefano Faita, Arrive en campagne nous mènera à la découverte des fermes du Québec et à la rencontre de deux familles, de deux mondes. Les 10 émissions de 30 minutes de ce magazine agro-alimentaire mettront en vedette une production agricole et une région différente à chaque semaine. À la fin du séjour, les familles se réuniront avec l’animateur pour un repas festif cuisiné avec l’aliment vedette de l’émission. » Ok, on a troqué l’amour pour de la bouffe! C’est la variante… À lire sur Hollywood PQ!

Mélanie Pilon vient de décrocher un nouveau rôle! Eh oui, très bientôt, vous pourrez voir l’ex-IPL totalement kick-ass d’Unité 9 au petit écran dans la série Mémoires vives: « Après une année plutôt calme, j’ai appris aujourd’hui que je vais faire partie de la prochaine saison de Mémoires vives. Mon personnage est vraiment intéressant à jouer. C’est une femme qui viendra brouiller les cartes. », a-t-elle confié au 7 Jours. Bon, ça pique notre curiosité ça. Va falloir faire du rattrapage et nous mettre à date dans la série!!! Psssst! Après avoir été participantes du Trophée Roses des Sables 2015, Mélanie Pilon et sa coéquipière Francesca Chamberland seront de l’aventure du Trophée Roses des Andes 2016! À lire sur Hollywood PQ!

Tiens… il n’y a pas que Laurie Doucet qui ait mis le large pendant la spring break. Non, non! Le charmant couple formé d’Andrée Watters et Sylvain Cossette profite présentement des doux rayons de soleil de la Californie: « Salut Soleil ☀️☀️#poolsidechillin #BeverlyHills », confie Andrée Watters sur sa page Facebook officielle. En plus, le MÉGA fan de hockey qu’est mister Cossette a eu le bonheur d’aller voir une game en direct de LA: « Hockey night pour les lovers ‪#‎gohabsgo‬🔵⚪🔴 en direct de L.A. Keep the faith » À lire sur Hollywood PQ!

LES POTINS DE LA SEMAINE DU 4 MARS 2016

Qu’est-ce qui est plus cool que d’aller voir Céline Dion à Las Vegas? Aller voir Céline à Vegas avec sa bande d’amis, accompagné de Marie Lamontagne d’Unité 9!!! Le week-end dernier, Éric Salvail s’est envolé vers le Nevada pour vivre à 100% la folie Céliiiiiiiiiine: « Peux pas vous dire le magnifique weekend passé à Las Vegas!!! Des amis de En mode Salvail Party avec Guylaine Tremblay Show One du Cirque du Soleil qui est un show à voir absolument!! C’est malade!!! Et hier, on a eu la chance de rencontrer Céline, de la voir en show et apprécier son immense talent de performer!!! J’ai chanté et dansé ma vie!! On a viré le Caesars Palace à l’envers!!!! Tout un show!! Céline était en forme!!! Merci à l’équipe de Celine Dion qui nous a accueilli en grand!!! », confie le populaire animateur sur sa page Facebook officielle. Y’a pas à dire, Éric a trippé comme un fou! À voir sur Hollywood PQ!

Ahhhh! C’est joliiiii. Février gris? Chop, chop! Crystal Miller avait définitivement besoin d’un peu de changement en ce début d’année et elle s’est empressée de faire un petit arrêt chez sa coiffeuse. Résultat? Bonjour toupet! Vous aimez le look de la nouvelle maman?

uand trois de nos idoles de jeunesse se rencontrent, ça fait des flammèches!!! Vendredi dernier, Britney a eu le bonheur d’avoir la visite de deux Backstreet Boys en chair et en os à son show de Las Vegas: Kevin Richardson et A.J. McLean: « Huge confession… biggest @backstreetboys fan! Tonight was truly a dream for me. #Vegas #PieceOfMe », confie Britney sur Instagram, collée à A.J. Tiens, c’est Justin Timberlake qui doit avoir un petit pincement au coeur… on la croyait plus du genre à triper sur les *NSYNC…! La chanteuse a même fait monter sur scène A.J. pendant son numéro « Freakshow », lors de show Piece of Me au Planet Hollywood Resort & Casino de Las Vegas! À découvrir sur Hollywood PQ!

Après la nouvelle tête, le piercing! « Hi LA SEE YOU TONIGHT AT EL REY 🙋🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴 », confie la chanteuse sur Instagram. SPOTTED: avez-vous remarqué le p’tit nouveau de Coeur de pirate? Oui, oui! La chanteuse vient de craquer pour un piercing au septum! Enfin… on ne sait pas encore si c’est un vrai ou si c’est seulement décoratif (comme Vanessa Pilon), mais c’est très hot! Et tendance! À découvrir sur Hollywood PQ!

« Holà Sayulita!🍍🌶 » Siiiiiiii! Marie-Mai a mis le large vers la chaleur et le soleil de Mexicoooo: « La face d’une fille qui mangera toutes les tortillas, toutes. », confie l’auteure-compositrice-interprète sur Instagram! Nul doute, la nouvelle coach de La Voix Junior reviendra avec une tan d’enfer et ses batteries rechargées au max pour entamer sa résidence au Capitole de Québec, du 10 au 20 mars prochain: « On se retrouve dans 10 jours au Capitole!!! Qui sera là? », lance la chanteuse sur Facebook! Top chrono, le décompte est commencé! D’ici ce temps, HAVE FUN. Chanceuse! À lire sur Hollywood PQ! À découvrir sur Hollywood PQ!

À go, on échange: SWITCH! « #KenGi swap — post@balmain », confie Kendall Jenner sur Instagram. Petite virée à Paris, Kendall et Gigi Hadid ont défilé aujourd’hui même pour Balmain lors de la Paris Fashion Week 2016 et elles ont fait carrément le BUZZ alors qu’elles se sont présentées avec une nouvelle couleur de cheveux! À lire sur Hollywood PQ!

L’alerte au couple vient de passer au ROUGE:Amanda Seyfried a un nouvel homme dans sa vie… pis il est pas mal cute à part de t’ça! Six mois après sa rupture avec le très geek Justin Long, Amanda Seyfried a retrouvé l’amour dans les bras de son partenaire de jeu Thomas Sadoski, avec qui elle tourne présentement The Last Word. Les amoureux étaient déjà amis dans le passé, puisqu’ils ont joué dans The Way We Get By ensemble l’année dernière à Broadway… Il faut croire qu’ils ont vécu un coup de foudre à retardement, puisque le comédien a mis fin à son mariage de huit ans avec sa femme Kimberly Hope pour être avec Amanda. On ne peut échapper au destin! Trouvez-vous qu’ils font un beau couple? À découvrir sur Hollywood PQ!

WOW! Jenna Shapiro est pétante de beauté. « My angel 👼🏼 » La nouvelle maman nous partage un superbe cliché sur Instagram avant/après accouchement, maintenant accompagnée de bébé Charles! Super concept! Ce petit homme va définitivement briser des coeurs! Vous trouvez qu’il ressemble plus à son papa, Benoît Gagnon, ou à sa maman? À lire sur Hollywood PQ!

Kristen Stewart a une nouvelle flamme! L’actrice de Twilight semble de nouveau amoureuse et c’est pour une chanteuse française qu’elle a le béguin! Maintenant qu’elle est séparée de son assistante Alicia Cargile, les rumeurs sur sa vie amoureuse vont bon train à Hollywood! Le chat sort du sac… Tout comme avec son ex, Kristen ne cache pas son amour pour la chanteuse SoKo, alors que les deux jeunes femmes ont été photographiées très proches l’une de l’autre dans les rues de Los Angeles mercredi dernier, après avoir savouré un p’tit lunch au Cafe Gratitude. Voilà qui devrait ravir la communauté gaie: Kstew est en amour à nouveau avec une femme! Très cute! À voir sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 26 FÉVRIER 2016

Ok… on CRAQUE! La petite Florence Marcotte est beaucoup trop cute! Le 21 février, Florence Marcotte, alias princesse d’un jour, a enfilé une jolie robe et elle s’est fait baptiser en même temps que son cousin! Pour l’occasion, Patricia Paquin a ressorti sa robe de mariage, qu’elle a fait modifier par son ami styliste, et c’est la petite puce qui l’a portée! « Hier, nous avons célébré le baptême de notre petite Florence et de son cousin Samuel (Le fils du frère de Louis-François) Pour l’occasion, mon ami et styliste Réjean Desrochers a transformé ma robe de mariée en robe de baptême. Florence avait l’air d’une petite princesse. Merci aussi a parrain Carlos pour le succulent repas (Ferreira Café) et à sa marraine Sabrine pour son aide précieuse. Louis-François et moi sommes privilégiés d’avoir une famille sur qui on peut toujours compter et des amis exceptionnels xxx » Une bien belle famille et de bien beaux moments! À lire sur Hollywood PQ!

Sophie Turner a soufflé ses 20 bougies à Montréal. Eh oui, pas mal cool, hein! L’actrice de Game of Thrones, en ville pour les reshoots de X-Men: Apocalypse, a fêté son anniversaire dans la métropole, avec ses potes mutants! Invités à la soirée? Michael Fassbender, James McAvoy, Olivia Munn, le réalisateur Bryan Singer, Gracie Parker et plusieurs autres chanceux! « H A P P Y B I R T H D A Y S O P H I E!!!!! Cake on cake on cake 🎂🎉🎁 @gg_parker @sophiet », partage Olivia Munn sur Instagram. À lire sur Hollywood PQ!

On dirait bien que la maman de trois petits mousses (la naissance de son petit dernier remonte en mai dernier) avait encore de l’amour à donner. Noémie Yelle a fait de la place dans son foyer pour accueillir un nouveau membre: il se nomme Lionel, il a plein de pwel et il est franchement mignon! Ben oui, c’est un chat… Mais vous savez à quel point on aime les petits animaux de stars! On n’a pas pu résister… Gageons que ses enfants, Léo, Mila et Laurier sont aux oiseaux! À lire sur Hollywood PQ!

Chanel numéro 27, c’est elle! Chanel Leszczynski a fait pas mal jaser d’elle dans les derniers mois, pour ses altercations musclées avec son chum, l’attaquant du Canadien de Montréal Alex Galchenyuk! Aujourd’hui, Chanel a accepté de se dévoiler pour la première fois depuis les événements, et c’est SUMMUM qu’elle a choisi pour se livrer! Le magazine est disponible dès maintenant en magasin! Voyez plus de photos en galerie plus bas… À lire sur Hollywood PQ!

Yo! Long time no see Amanda. Amanda Bynes fait son grand retour sur les réseaux sociaux en nous partageant un cliché de sa nouvelle tête! Eh oui, l’actrice semblait avoir pris un break de Twitter depuis décembre dernier, mais elle est de retour… pour le mieux? « Hi everyone! I got a haircut! What do you think? » Voilà, elle a craqué un carré long et les cheveux blond platine! Vous aimez? À lire sur Hollywood PQ!

Rien de mieux qu’un petit voyage sous le soleil pour recharger ses batteries! Et en plus, quand ça implique du surf, alias le hobby préféré de la danseuse, Marina Bastarache est toujours partante… « Morning Surf session ✔ Real Coconut water ✔ Unfortunate Sun burn ✔ Amazing friends @jadbm ✔ Happy hour on the beach✔ PURA VIDA 🙌🏻☀🏄🏼👙✌🏻🌺🐝 Avec sa BFF, Marina a mis le cap vers l’Amérique centrale et a passé une semaine de rêve au Costa Rica. Jalousie, vraiment! « Waterfalls 💦 ‪#‎montezuma‬ ‪#‎costarica‬ ‪#‎nanaetpauline‬ ‪#‎cliffjumping‬‪#‎bikinilife‬ ‪#‎junearoundtheworld‬ @juneswimwear ‪#‎thisiscostarica‬‪#‎puravida‬ ‪#‎humpday‬ @jadbm » ‪#‎nanaetpauline‬ » À lire sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 19 FÉVRIER 2016

Le joueur du Canadien Andrei Markov est nouvellement sur Instagram depuis quatre jours, le saviez-vous? Mais ce n’est pas pour ça qu’il fait parler de lui aujourd’hui… Il semble aussi très heureux avec sa nouvelle blonde Sonya, avec qui il a d’ailleurs passé la St-Valentin. Mais ce n’est pas pour ça qu’il fait parler de lui aujourd’hui… Le problème? Carolina Montes, l’ex-blonde de Markov, s’est lâchée lousse sur Instagram, commentant que son ancien amoureux l’avait trompée et avait mis enceinte une groupie. Opelaye… Carolina ajoute même qu’ « au moins, elle, elle n’a pas à tomber enceinte pour forcer un homme à l’aimer. »` La page Instagram de Carolina est maintenant devenue privée… mais le site 25Stanley a eu le temps de faire une copie juste avant le changement! Après l’affaire de violence conjuguale entre Alex Galchenyuk et Chanel Leszczynski, on peut dire que les potins hors glace sont définitivement plus intéressants que la game cette saison!

Ça, c’est clairement pas un bon sentiment! La belle (et toujours très gentille) Cynthia Sauro (Loft Story 5) a été victime d’un vol par effraction à son domicile, le 15 février dernier. On doit dire que la liste des items volés nous faire sentir plutôt mal pour Dominic Paquet… « Hier on est entré chez moi pour voler ma télé et quelques DVD dont tous mes shows d’humour sauf celui de Dominic Paquet (je sais pas si je suis contente qu’il ait été sauvé ou si je trouve ça chien lol). …On a aussi volé mes chips, mes clémentines, ma viande froide, mes tranches single de Kraft et mon pot de beurre de peanut… (WTF!) C’est vraiment troublant le feeling de ne plus se sentir en sécurité et de pas pouvoir se faire de lunch… Vaut mieux en rire. PS. Simba et Nala ne sont officiellement pas des chats de garde. » À lire sur Hollywood PQ!

BOOM! La jolie Lucy Hale vient de passer du côté du clan des blondinettes! La belle de la série Pretty Little Liars a partagé sa nouvelle tête sur ses réseaux sociaux pas plus tard qu’hier et a déclenché l’admiration chez ses fans! Lucy est définitivement prête pour le printemps avec cette tête. C’est joliiiiiii, vous aimez? À lire sur Hollywood PQ!

The show must go on… comme on dit… Céline Dion est de retour au travail! Un mois après le décès de son mari, la populaire chanteuse est de retour en studio, à Las Vegas: « Yes she is back, we are making beautiful music together, “music the soul to the Universe”, bravo my friend, love your courage. studio #atthepalm #Vegas », confie le producteur de disques Humberto Gatica. Le nouvel album de Céline Dion, auquel collabore Grand Corps Malade et Jean-Jacques Goldman, doit sortir dans les bacs au printemps prochain! Psssst! Sa somptueuse demeure de 24 000 pieds carrés de l’île Gagnon à Laval a été vendue pour la modique somme de 25 millions de dollars! À lire sur Hollywood PQ!

Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau attendent avec impatience la venue au monde de leur tout premier enfant! Alors que leur petite puce est presque prête à se pointer le bout du nez dans notre joli monde, le couple, lui, finalise les derniers préparatifs avant la venue de bébé: « On est prêt. 😁👶🍼♥ », a partagé le couple sur Facebook, avec une photo de sa toute nouvelle collection de couches lavables. Marie-Ève attend la naissance de sa fille (et de lui voir la binette) pour choisir un prénom! La petite est prévue pour le 13 mars prochain (fiouuuuuu, ce n’est PAS un vendredi 13!)… on est aussi impatients qu’eux!!! À lire sur Hollywood PQ!

Ça nous a pris une couple de jours, mais on a fini par trouver une des stars de X-Men: Apocalypse! Ça fais des semaines qu’on vous dit qu’ils reviennent à Montréal pour procéder à de nouveaux tournages. Eh bien, en voilà une autre preuve! On constate que la belle rouquine Sophie Turner (elle interprète Jean Grey dans X-Men) a commencé à sérieusement s’adapter aux habitudes saines de l’hiver québécois. Quand il neige, on s’habille en mou! Manteau de poil avec des oreilles, joggings gris et runnings shoes à velcro; on sait que ce n’est pas du tout glamour, mais c’est TELLEMENT confo! On est fiers de toi Sophie! Tu seras probablement fin prête pour les tournages du prochain X-Men qui sont prévus en 2017. Psssst! Si vous voyez d’autres stars de la franchise qui explorent les bancs de neige montréalais, ne vous gênez pas pour nous envoyer vos photos! À lire sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 12 FÉVRIER 2016

Eh bien, dis donc! Il en avait des choses à dire ce matin ce cher Hugo Dumas! En plus de nous apprendre l’annulation de Les jeunes loups et Signé M à TVA, le chroniqueur culturel de La presse a également révélé LA rumeur qui court actuellement à Radio-Canada; il semblerait que Jean-Philippe Wauthier soit celui qui reprendra les rennes du gala des prix Gémeaux 2016 en compagnie d’Éric Salvail. « Et pourquoi Véro ne retourne-t-elle pas distribuer des trophées avec Éric Salvail ? Parce qu’elle concentre ses énergies sur la confection de l’émission qui marquera son retour au petit écran en 2016-2017. En entrevue dans divers médias, elle a souvent répété qu’elle ne reprendrait pas son poste de maîtresse de cérémonie », ajoute Hugo Dumas. La confirmation de la rumeur devrait arriver dans les prochains jours. À lire sur Hollywood PQ!

C’est joliiiii! Anne Hathaway vient de craquer pour le blond: « Be honest. Did I unwittingly dress like a fashion scarecrow this morning? » Rien de mieux qu’un petit changement de tête pour être d’attaque pour février! Surtout quand on attend un enfant et qu’on a hâte comme tout de lui voir la binette! À lire sur Hollywood PQ!

Sutton Foster se joint à la nouvelle saison de Gilmore Girls. Une p’tite nouvelle à Stars Hollow! Hein… où, quand, quoi, comment! Tadaaaaam: ENFIN, de la chair fraîche! Après toutes les confirmations de retour des anciens de Gilmore Gilmore (tous les hommes de Rory sont de retour à Stars Hollow), voilà qu’on est bien contents d’apprendre l’arrivée de la toute première nouvelle actrice qui se joint au revival de la série. Alors, de qui on parle? De Sutton Foster, qu’on connaît grâce à la série Younger (oui, oui, avec Hilary Duff)! Pour l’instant, on ne sait pas encore quel rôle jouera l’actrice de 40 ans… mais la mama de la série, Lauren Graham, s’est fait un plaisir d’accueillir l’actrice dans la gang sur Twitter! Pssst! Avec quel ex de Rory va-t-elle sortir, croyez-vous? À découvrir sur Hollywood PQ!

C’est parti mon kiki! De retour de son congé de maternité, Chéli Sauvé-Castonguay est non seulement prête à recommencer le travail, mais vous devriez commencer à lui revoir la binette toute souriante dans vos télévisions à Entrée principale à ICI Radio-Canada Télé (tous les jours 16h): « Heureuse d’être de retour @entreeprincipale ps: merci @pajarcanada pour ce fabuleux manteau ♥♥ l’hiver est tellement plus amusant!! » Bon retour Chéli, tu nous manquais!!! Pssst! Chéli et son mari Matthew ont accueilli la petite Makéa en novembre dernier! À lire sur Hollywood PQ!

Ohhhhh ouiiii! C’est définitivement la journée des bonnes nouvelles et on ne s’en plaindra pas le moins du monde! Après la venue au monde de la petite Juliette Langlois de l’animateur Patrick Langlois, voilà que la chanteuse Marie-Pier Perreault nous confie son bonheur sur sa page Facebook officielle: « Raymond et moi sommes très heureux de vous annoncer que nous serons parents en août prochain. Il y a un petit bébé de presque 13 semaines dans mon bedon. Nous sommes tellement heureux! Je suis une personne comblée, mais surtout choyée de pouvoir devenir une maman aux côtés d’un homme extraordinaire! ❤ » Awwwww! On est tellement heureux pour eux!!! Fille ou garçon, ce bébé va définitivement être comblé avec des parents comme eux! À lire sur Hollywood PQ!

Après Virginie Chaloux, Marie-Pier Perreault et Patrick Langlois, c’est au tour de la blondinette de Glee de nous présenter son petit homme. Non mais, regardez comme il a l’air bien sur sa maman, le petit Owen Bartlett Hubbell! « Owen Bartlett Hubbell 7 lbs 3oz born 2.11.16…I can’t tell you how amazing an experience to go from a cesarean and having a VBAC…but I did it with the loving help of my husband, Dr and family :) and of course this little guy 💙💙 », confie Heather Morris sur Instagram. Heather et son amoureux Taylor Hubbel sont déjà parents du petit Elijah, qui a vu le jour en septembre 2013. À lire sur Hollywood PQ!

Connaissez-vous Martin Shkreli? C’est l’ennemi numéro un des États-Unis en ce moment: l’homme qui a boosté les prix du médicament Daraprim passant de 13,50$ à 750$ (ça représente 5 000%) le comprimé. Une manœuvre d’affaire pour le moins polémique. C’est aussi le gars qui a acheté le seul et unique exemplaire de l’album Once Upon a Time in Shaolin du Wu-Tang Clan et qui, depuis, refuse de le faire entendre au monde… D’après son entrevue avec le magazine Web VICE, il ne sait pas encore ce qu’il va faire avec l’album en question, le faire entendre au monde ou le détruire. À lire sur Hollywood PQ!

POTINS DE LA SEMAINE DU 12 FÉVRIER 2016

Nul doute, depuis qu’elle a rencontré son beau tatoueur, Coeur de pirate file le parfait amour! En 2012, Béatrice Martin et le tatoueur français Alex Peyrat se sont mariés, alors que la chanteuse était enceinte de son tout premier enfant, la petite Romy. Trois ans plus tard, leur couple est toujours aussi solide et les amoureux souhaitent même renouveler leurs voeux de mariage à l’automne prochain: « Côté musique, j’aime surtout les festivals. Il y en a plein ici. Et le SAT, la Société des arts technologiques, un centre artistique et de ­recherche. C’est d’ailleurs là qu’on va se marier, à l’automne. On est déjà mariés, mais avec deux témoins… On veut une vraie fête. », confie-t-elle au Paris Match. Coeur de pirate vient d’ailleurs de s’installer avec sa petite famille dans une jolie maison, sur le Plateau-Mont-Royal: un quartier très familial qui plaira à sa petite Romy. Après ses spectacles au Métropolis (23 mars) et au Grand théâtre de Québec (24 mars), la belle mettra le cap vers Paris pour la suite de sa tournée The 2016 Roses tour! À lire sur Hollywood PQ!

« Oh le saloooopardddd! » Rachid Badouri est aimé de tous, et ce, des deux côtés de l’océan! Alors que l’humoriste poursuit sa tournée pour son one man show Rechargé et qu’il développe de jour en jour un peu plus sa carrière en France, Rachid annonce aussi qu’il a de beaux projets dans sa vie personnelle! Marié depuis l’été 2011 à son amoureuse Julie, il semble que le couple ait des projets de bébé pour l’année à venir! Eh oui, selon le magazine Échos Vedettes, la fille de Rachid et Julie pourrait bientôt avoir un nouveau petit frère ou une nouvelle petite sœur puisque le couple songe à agrandir la famille! Ouiiii, très cute! Psssst! Si vous croisez par hasard Rachid, n’hésitez pas à lui crier votre amour pour lui: « Voici Rayan; un jeune fan que j’ai rencontré dans le métro et qui m’a fait rappeler que j’ai le plus beau métier du monde! #blessed #ilovemyfans ❤️ » À lire sur Hollywood PQ!

Que fait une superstar internationale pour célébrer son 39e anniversaire de naissance? Elle va jouer au bowling avec ses BFFs et son chum Gerard Piqué! Eh oui, comme le commun des mortels. « Strike! » En plus, Shakira est sortie au naturel, sans maquillage, pour sa petite soirée de fête: la beauté a partagé un cliché sur ses réseaux sociaux, nous dévoilant combien elle était parfaite en toute occasion! La question qui tue: Shakira a joué aux grosses ou aux petites boules? En tout cas, Gerard est pas pire aux quilles… À lire sur Hollywood PQ!

« Dans un an, tu vas te retrouver où? » L’univers de Marie-Mai sera le premier scruté à la loupe par Anouk Meunier et Jean-Philippe Dion, lors de la grande première d’Accès Illimité, le 7 février prochain (21 h30, TVA). Entre répétitions, concerts et moments d’émotions, voyez tout de sa résidence au Théâtre St-Denis: tout un marathon alors que l’auteure-compositrice-interprète a donné pas moins de 22 shows en 25 jours, dans un spectacle qu’elle a elle-même mis en scène. Véronique Cloutier, Guylaine Tremblay, Luc Langevin, Maripier Morin, Brandon Prust, Mitsou Gélinas, Denis Lévesque, René Simard, Normand Brathwaite, Les soeurs Boulay et plusieurs autres personnalités québécoises sont au programme dans la saison! À lire sur Hollywood PQ!

Parce que Jimmy Kimmel est, après tout, Jimmy Kimmel… il a encore trouvé une manière toute simple de créer un moment magique. C’est non seulement savoureux pour la fille qui a été choisie dans la rue pour passer deux minutes dans les bras de Channing Tatum, c’est aussi TRÈS amusant pour nous. Non, mais… imaginez si c’était vous…

2016 ne semble pas porter chance aux stars… Après deux ans de mariage, l’actrice de Charmed se sépare de son mari Davey Details. Rose McGowan, 42 ans, cite les fameux « différends irréconciliables » dans ses papiers de divorce, rapporte TMZ. Mariés depuis 2013, en couple depuis cinq ans, Rose et Davey n’ont pas eu d’enfant ensemble. L’actrice, dont la fortune est estimée à 18 millions de dollars (WTF!!!), a fait la demande express au juge de refuser toute demande de pension alimentaire de son ex-conjoint… À lire sur Hollywood PQ!

Parce qu’on a tous besoin d’un Huntzberger dans nos vies… Matt Czuchry, alias le tombeur de ces dames Logan Huntzberger, va faire son grand retour à Stars Hollow! Eh oui, le retour de l’acteur de 38 ans dans la série culte vient d’être officialisé, alors préparez-vous à revoir le sourire plus que parfait de l’acteur dans la suite programmée par Netflix. En plus, cette nouvelle confirme que Logan est encore dans le portrait et on se demande bien avec qui Rory sort aujourd’hui… A-t-elle un nouveau chum ou est-elle revenue avec un des ses trois ex?! Pour l’instant, Alexis Bledel, Lauren Graham, Scott Patterson, Kelly Bishop, Keiko Agena, Sean Gunn et Yanic Truesdale sont confirmés pour ces quatre nouveaux épisodes qui dureront 90 minutes chacun. Malheureusement pour nous, Melissa McCarthy a annoncé sur Twitter qu’elle ne reprendra pas son rôle de Sookie St. James! Aucune date de sortie n’a encore été annoncée… patience!!! À lire sur Hollywood PQ!