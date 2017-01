Frais accessoires: ce qui ne peut plus être facturé aux patients

ADVERTISEMENT

Dès aujourd'hui, les médecins affiliés à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) ne peuvent plus facturer de frais accessoires aux patients. Voici la liste des frais qui ont été interdits par le gouvernement du Québec.

ADMINISTRATION

Ouverture de dossier dans un cabinet de médecins participants

Copie de dossier, photocopie, copie de CD, transfert de dossier, télécopie aux fins de la dispensation d’un service assuré

Prescription d'absence temporaire du travail (sauf pour remplir un formulaire pour les assurances)

Retrait des points de suture

Résultats donnés par téléphone

Changement de pansements

PRÉLÈVEMENTS



La Presse canadienne

Prélèvements sanguins ou de tissus biologiques réalisés dans un cabinet de médecins participants

Test de dépistage du streptocoque

Test d’urine (bâtonnet)

Test de glycémie

Test réalisé en pharmacie pour la mesure de l’INR (anticoagulothérapie)

Prélèvement sanguin ou autre prélèvement biologique effectué par une infirmière en pharmacie

Peuvent encore être facturés : analyses et examens de laboratoires par un professionnel non rémunéré par la RAMQ, un maximum de 15 $ pour le transport des échantillons biologiques (avec sang) et de 5 $ pour les échantillons sans sang.

PROCÉDURES, EXAMENS

Examen physique réalisé par un médecin payé par la RAMQ

Vasectomie

Infiltration articulaire

Chirurgies assurées par la RAMQ

Procédures ou chirurgies cutanées avec ou sans anesthésiant (ex. : abcès, tumeur, kyste, plaie)

Endoscopie

Médicaments et agents anesthésiques utilisés lors de la dispensation d’un service médical ou chirurgical assuré

Azote liquide pour cautérisation de diverses lésions de peau (ex. : verrues)

Immobilisation « taping », plâtre et attelle

Pose d’un stérilet (le stérilet doit être acheté en pharmacie, sauf dans le cas d'une procédure d’interruption volontaire de grossesse)

Allergènes pour test de sensibilité

Injection d’allergène en cure de désensibilisation (l'allergène est acheté en pharmacie)

Infiltration facettaire intra-articulaire

Peuvent encore être facturés : plâtres de gamme, chirurgies esthétiques, examen physique réalisé par un médecin pour des fins d’emploi ou d’assurance

VACCINATION

Vaccination des enfants

Vaccination dans le cadre du Programme québécois d’immunisation

Peuvent encore être facturés : visite et vaccins du voyageur

IMAGERIE

Radiographie simple (thorax, os, colonne, tête) en laboratoire d’imagerie médicale

Mammographie

Échographie réalisée par un radiologiste

Échographie de guidance en cabinet

Peuvent encore être facturés : échographies réalisées par un médecin, autre qu’un radiologiste, scan, résonance magnétique

OPTOMÉTRIE ET OPHTALMOLOGIE

Gouttes oculaires de toute nature (mydriatique, anesthésiques)

Biométrie de l’œil, rétinophoto, échographie de l’œil, tomographie en cohérence optique, biopsie d’œil

Extraction de cataracte (conventionnelle ou laser)

*Les lentilles régulières et lentilles souples d’entrée de gamme sont dorénavant gratuites

Peuvent encore être facturées : photo de rétine, chirurgie de la cornée pour correction de problèmes de réfraction

DENTISTERIE

Anesthésie générale pour enfants avec problèmes majeurs de dentition

Agents anesthésiants pour la clientèle assurée, notamment les enfants de moins de 10 ans

Chirurgie maxillo-faciale; morphologie des mandibules pour chirurgie maxillo-faciale

Note : la majorité des soins dentaires reçus par la population ne sont pas des services assurés par le régime public. Dans ce cas, des frais accessoires peuvent être facturés.

Pas au privé L'abolition de ces frais accessoires ne s'applique pas aux médecins qui ne sont pas affiliés à la RAMQ.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter