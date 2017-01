Frais accessoires: les omnipraticiens s'entendent en partie avec Québec

La chicorée Des études suggèrent que l’inuline présente dans la chicorée aurait des effets bénéfiques sur le bon fonctionnement du foie. On retrouve également l’inuline dans les barres granola, les bananes, les artichauts, le blé et les légumes-racines.

Les amandes Les amandes sont riches en fibres et en graisses saines, bonnes pour le cholestérol, en plus d’être une bonne source de vitamine E, de magnésium et de fer. Considérez également les noix et les noix de cajou.