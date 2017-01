Congelez votre graisse: la dernière mode en médecine esthétique

ADVERTISEMENT

Détruire la graisse en la réfrigérant, la réinjecter à d'autres endroits du corps ou privilégier les petites interventions rapides, telles sont quelques-unes des nouvelles tendances décrites par les chirurgiens et médecins esthétiques, réunis en Congrès à Paris à partir de jeudi.

- "Congeler" la graisse ...

Plus besoin d'aiguilles, d'incision ou d'anesthésie. Avec la cryolipolyse, ou "coolsculpting", on peut perdre sa graisse tout en feuilletant un magazine, affirment les médecins esthétiques promoteurs de cette technique.

La procédure, homologuée aux États-Unis depuis 2010, consiste à placer une partie du corps - par exemple les poignées d'amour - dans un appareil breveté, qui refroidit la zone à seulement quelques degrés au-dessus de zéro.

Le traitement réfrigérant entraîne la destruction des cellules graisseuses, qui sont ensuite éliminées naturellement par l'organisme. Les autres cellules, notamment musculaires, moins sensibles au froid, ne sont pas affectées.

"20% à 23% des cellules graisseuses de la zone exposée au froid pendant une heure vont disparaître", a affirmé à l'AFP Renato Saltz, chirurgien esthétique près de Salt Lake City (États-Unis) et président de la Société internationale de chirurgie esthétique (ISAPS).

Cette technique est rapide et indolore: "On vous installe dans la machine et vous ressortez une heure après, prêt à retourner au travail", a-t-il assuré.

Après une première phase de gonflement, les résultats sont visibles au bout de deux à trois semaines, a ajouté le chirurgien.

La liposuccion restait en 2015 la deuxième chirurgie esthétique la plus pratiquée dans le monde, avec 1,39 million d'interventions, selon les dernières données disponibles de l'ISAPS.

Mais les techniques non chirurgicales, dont celle utilisant le froid, pour se débarrasser de la graisse superflue connaissent une croissance rapide, avec déjà plus de 425.000 procédures en 2015 - dont 120.000 rien qu'aux Etats-Unis. "C'est l'une des procédures les plus populaires à l'heure actuelle", a souligné Renato Saltz.

Y compris auprès de la gent masculine: parmi la clientèle du Dr Saltz, plus du tiers des clients du "coolsculpting" sont des hommes, alors qu'ils ne représentent globalement que 15% du marché de la chirurgie esthétique.

- ... ou la réinjecter

Autre technique qui a le vent en poupe: le remodelage corporel, ou "body contouring", où la graisse retirée par liposuccion est ensuite réinjectée ailleurs, remplaçant ainsi les substances synthétiques utilisés jusqu'ici.

"Avant la graisse partait à la poubelle, maintenant, on l'utilise dans (...) beaucoup d'opérations", a observé Nolan Karp, chirurgien à New York et membre du conseil d'administration de l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS).

"On l'enlève des endroits ou on n'en veut pas" tels que le ventre et les cuisses, "et on l'injecte dans les endroits où on en veut", comme les fesses, la poitrine ou certains endroits du visage, a-t-il expliqué à l'AFP.

La technique n'est pas nouvelle, mais son amélioration récente a entraîné une explosion de la demande.

Auparavant, une bonne partie de la graisse injectée était réabsorbée par le corps et il fallait répéter la procédure plusieurs fois.

"On sait désormais comment préparer la graisse. On la centrifuge, on la nettoie, on en retire le sang et l'eau, puis on la réinjecte avec de très très petites seringues", a souligné le Dr Saltz.

De cette façon, l'effet des injections est plus durable et il n'y a pas le risque de rejet qu'il peut y avoir avec d'autres substances, puisqu'il s'agit de la propre graisse du patient.

- Techniques non-invasives

De façon générale, la tendance se déplace des interventions chirurgicales vers des procédures dites "non-invasives", qui n'exigent pas d'anesthésie, présentent moins de risques et permettent de récupérer plus vite.

Plus de 12 millions d'interventions esthétiques non chirurgicales ont ainsi eu lieu dans le monde en 2015, contre 9,6 millions d'opérations chirurgicales.

La demande bondit notamment pour les traitements laser de "rajeunissement" de la peau et les injections de toxines comme le Botox, qui paralysent les muscles pour "améliorer l'expression de votre visage", détaille Renato Saltz.

Close  Les traitements beauté des stars parfois étranges sur  

Le vampire’s lift de Kim Kardashian est un soin à base de plasma (extrait du sang), effectué avec un gros stylo DermaPen. Si la femme d’affaires n’avait pas pris son egoportrait pendant le traitement, faute de traces ultérieuses on en aurait moins parlé…

Nicole Kidman a déjà avoué avoir essayé le Botox, ainsi que les implants. Non, elle n’a pas aimé. Et on comprend pourquoi.

Symbole parfait de la California’s girl, Cameroun Diaz a néanmoins tâté du Botox. Mais en ce concerne les légères retouches à nez, elle assure que celles-ci ont été requises suite à quelques mésaventures en surf.

Selon la rumeur, feu Joan Rivers ne parvenait plus à souffler les bougies de son gâteau d’anniversaire à cause du Botox. Quoique croustillant, ce potin est insensé. Un bref regard permet de constater que ce sont surtout les pommettes de l’actrice qui ont bénéficié d’implants d’acide hyaluronique. Lequel ne paralyse rien du tout.

Égérie des produits Aveeno, l’actrice Jennifer Anniston affiche un look plus-que-naturel… exception faite d’un peu de Botox.

Les traits réguliers de Demi Moore auraient bénéficié d’un peu de Botox et d’un soupçon d’acide hyaluronique. Dur d’y voir clair sur cette photo parfaitement «photoshoppée».

Toute jeune, Angelina Jolie avait déjà des lèvres naturellement pulpeuses…

Quelques années plus tard, le maquillage, la coiffure, la maturité en plus et les kilos en moins ont suffit à faire de la jeune Angelina Jolie d’antan une sublime déesse.

Pareillement, la beauté de la jeune Marilyn Monroe était déjà patente. Mais si on regarde bien le nez de la future star…

… on peut se demander si une toute petite retouche ne lui aurait pas donné une courbe plus mutine.

L’ex-mannequin Dominique Bertrand n’a eu aucun scrupule à avouer une petite chirurgie aux paupières, ainsi qu’une pointe de Botox et de laser. «Je ne recherche pas tant un aspect de jeunesse qu’un petit coup de fraîcheur,» a-t-elle écrit dans son autobiographie Démaquillée.

On a prétendu que Céline Dion s’était fait refaire le nez pour faire démarrer sa carrière (!) et séduire René. Nonobstant la coiffure, le maquillage et la garde-robe, c’est plutôt la dentition de la jeune artiste qui a bénéficié de traitements d’orthodontie. Une nécessité comme le montre cette photo, issue de la pochette d’un disque (rare et oublié), enregistré en 1981.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée