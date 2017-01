Parfait pour glisser sous le sapin, cette carte à 50$ offre 60$ en valeur de billet de ski et est valide dans plus de 50 stations de ski du Québec. http://boutique.maneige.com/produits/carte-boni-20-50.html?___store=default

Véritable outil de mise en forme, cette montre s’adapte à vos sports d’hiver et d’été et vous suit dans toute circonstance pour devenir votre coach personnel. https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/f%C4%93nix/bracelets/c10002-bBRAND473-p1.html

Si vous en avez assez de geler des pieds, ou d’entendre quelqu’un s’en plaindre… ce type d’investissement vous garantira du confort dans les plus froides journées d’hiver. Deux grandes marques, plusieurs variantes: Sidas et Hotronic. http://www.sidassport.com/en/our-products/winter-sports/nano-set-pack-84-2.html http://hotronic.com/products/fw/index.html

Parce que c’est bien plus agréable quand on a quelqu’un pour nous conseiller et nous guider! Des stations comme le Mont Édouard (Saguenay) et Val d’Irène (Gaspésie) ont développé des sorties guidées pour contribuer à faire connaitre le ski hors-piste. http://montedouard.com/station-de-haute-route/ http://www.valdi.ski/#!cours-zone-blanche/c1ta6