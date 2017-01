L'institut Angus Reid a sondé 1412 Canadiens entre le 26 et le 28 octobre 2015 à propos de l'héritage politique du premier ministre sortant Stephen Harper. Le sondage comportait une marge d'erreur de 2,6 pourcent, 19 fois sur 20. Une liste d'actions du gouvernement Harper entre 2006 et 2015 a été donnée aux répondants, qui ont dû sélectionner ses meilleurs accomplissements et ses échecs. La liste détaillée est disponible en ligne. Voici les résultats...