10 boutiques de mode qui se distinguent partout au Québec

Les centres commerciaux vous ennuient ? Marre des chaînes de magasins impersonnelles proposant toujours du pareil au même ? Visitez plutôt les boutiques indépendantes, empreintes de style et d’une signature qui leur est propre. Partout au Québec, ces boutiques proposent une garde-robe féminine et sélectionnée avec soin, par des gens passionnés de la mode.

Voici dix boutiques qui ne manquent assurément pas de style et dont les nouvelles collections 2017 ont déjà envahi le plancher !

À Montréal

La garde-robe bien pensée d’Unicorn

Où magasiner les marques montréalaises dans le Mile-End ? Chez Unicorn, bien sûr ! Figure de proue sur le boulevard Saint-Laurent, Unicorn est un nom bien connu chez les adeptes de mode, créative et abordable. C’est que la boutique regroupe les créations de plusieurs designers locaux, des plus connus jusqu’aux petits nouveaux. On s’y habille de la tête aux pieds, en se créant un look des plus personnalisés. Et on n’en ressort jamais les mains vides.

5135, boulevard Saint-Laurent, Montréal, www.boutiqueunicorn.com

La créativité de Général 54

À l’origine un magasin général et une friperie, la boutique Général 54 a fait le virage il y a huit ans vers la mode locale et indépendante. Elle est la seule boutique au pays à offrir l’ensemble de la collection de la designer Jennifer Glasgow, qui est aussi la copropriétaire des lieux. Le magasin propose également sa ligne maison de tricots classiques, intitulée Lacroix, lancée en 2014. Aux côtés de la collection de Jennifer, la boutique met de l’avant les créations d’une quarantaine d’autres designers canadiens de vêtements et d’accessoires, en plus d’offrir toujours de judicieux conseils.

5145, boulevard Saint-Laurent, Montréal, www.general54.ca

La branchée Billie Boutique

Dans un décor moderne et glamour, digne des boutiques de Manhattan, Billie nous invite non seulement à y entrer, mais aussi à changer toute notre garde-robe ! C’est que toute la sélection, des robes griffées aux accessoires branchés, nous font de l’œil. Ici, ce sont les griffes internationales qui sont prisées par une clientèle qui affectionne assurément la mode, le luxe et les voyages. Et qui apprécie le service des plus professionnels de la propriétaire et de son équipe. Psitt ! Billie habille aussi la progéniture de ses clientes avec la boutique Billie le Kid, ouverte depuis un an.

1012, avenue Laurier Ouest, Montréal, www.billieboutique.com

Éditions de robes déroule le tapis rouge

À la recherche d’une robe pour un cocktail, pour un gala ou pour un congrès ? Peu importe l’occasion, la designer Julie Pesant saura vous vêtir d’une de ses confections des plus élégantes. Chacune de ses collections est spécialement réfléchie pour satisfaire toutes les silhouettes, suivant toujours la signature épurée et architecturale de la maison. On y retrouve aussi la collection créée en collaboration avec la styliste Annie Horth (il ne reste que quelques exemplaires, faites vite !) et on attend avec impatience la collection printanière qui devrait débarquer sous peu.

178, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal, www.editionsderobes.com

À Québec

Oclan depuis plus de 30 ans

Enseigne emblématique dans le quartier Petit Champlain, la boutique Oclan attire les amoureux de la mode depuis trois décennies. Une clientèle mixte, locale et fidèle, mais aussi de nombreux touristes et des gens de passage qui ont déjà vu ou entendu le fameux slogan anticonformiste « Fuck la mode » qui est la marque de la maison. Au fil des ans, le propriétaire et styliste Jean-François Renaud a vu évoluer les habitudes de ses clients, leur dénichant toujours des styles avant-gardistes et des marques raffinées, pour elle et lui. 52, boulevard Champlain, Québec, www.oclan.net

Le minimalisme chic de Swell & Ginger

Ouverte en 2013, la petite boutique Swell & Ginger de la rue Saint-Joseph a rapidement fait sa place en affirmant son style épuré. Son esthétisme à la fois minimaliste, féminin et un brin sophistiqué est définitivement à l’image des collections qu’elle propose autant entre ses quatre murs que sur sa boutique en ligne qui compte beaucoup d’adeptes. C'est un walk-in chaleureux, comme le décrit la propriétaire, Annie Boisjoli. Flairant les marques et tendances qui sauront ravir sa clientèle féminine, cette dernière propose des nouveautés à toutes les semaines, en optant toujours pour des marques d’importation de qualité. On aime la présentation méticuleuse de ce joli walk-in qui nous donne envie d’y rester des heures!

765-A, rue Saint-Joseph Est, Québec, www.swellandginger.com

Jupon Pressé s’est refait une beauté

« As-tu pris ta robe au Jupon ? » Voilà une question qui nous est familière à Québec. C’est que le paradis de la petite robe coquette se trouve sur la rue Saint-Jean. Bienvenue chez Jupon Pressé ! Les deux gentilles propriétaires sélectionnent chaque saison les plus belles robes tout-aller et les tenues féminines des marques québécoises comme Betina Lou, Noémiah, Cœur de Loup, Eve Gravel, Jennifer Glasgow et plusieurs autres, sans oublier les marques internationales Yumi et compagnie. Bonne nouvelle : la petite boutique a fait peau neuve ces derniers jours. Fraîchement rénovée, elle affiche sur ses murs la tendance végétale du moment tout en conservant sa féminité. Psitt ! Les nouveautés sont déjà arrivées en magasin : lingerie de dentelle, robes à poches et chemisiers pastels nous font de l’œil. 790, rue Saint-Jean, Québec, www.juponpresse.com

L’approche personnalisée de Jax n Joe

Parmi les designers qui ont leur atelier-boutique à Québec, la boutique Jax n Joe retient notre attention. Et surtout la charmante créatrice de mode Gabrielle Desgagné, avec qui toutes les clientes deviennent copine pendant qu’elle coud leur vêtement. Sa collection ultra féminine et sensuelle est appréciée des femmes professionnelles de Québec, qui ont rapidement adopté le legging de cuir en guise d’uniforme de travail. Pour les 5 à 7, les hauts de dentelle à décolleté plongeant font aussi sensation. Vous partez dans le Sud cet hiver ? Jax n Joe vient tout juste de lancer une mini-collection « resort », composée de trois pièces de dentelle déclinées en différentes teintes. Du chic dans sa valise !

1670, avenue Jules-Verne, suite 116, Québec, www.jaxnjoe.com

Ailleurs au Québec :

L’univers girly de Kitsch

À Sherbrooke, la boutique Kitsch est l’adresse chouchou des fashionistas de toute la région. Depuis sept ans, les deux jeunes copropriétaires, graduées en commercialisation de la mode, s’amusent à dénicher les marques émergentes qui feront jaser, suivant les styles indie, rock ou vintage, et destinées aux jeunes femmes de 18 à 30 ans. En nouveauté ce mois-ci : les collections de lingerie (dont la québécoise Sokoloff) et de maillots sauront ravir les plus coquines et les voyageuses. 113, rue Frontenac, Sherbrooke, www.boutiquekitsch.com

Les sélections de MaBoutique MonStyle

Il y a du beau et du griffé à La Malbaie. Toutes les modeuses de Charlevoix (et même celles de passage) connaissent Marie-Josée Lavoie et MaBoutique MonStyle dont elle est la propriétaire depuis presque cinq ans. Passionnée de la mode et des médias sociaux, elle repère les styles les plus tendance, tirés des marques d’ici et d’ailleurs : Eve Gravel, Matt & Nat, Kendall + Kylie, Vero Moda, Ted Baker, etc. Sa mignonne petite boutique, baignant dans un décor blanc et lumineux, est digne des métropoles de la mode, attirant des clientes de tout le Québec.

172, rue Saint-Étienne, La Malbaie, www.maboutiquemonstyle.com





