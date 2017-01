ADVERTISEMENT

Donald Trump a fait de Twitter son réseau social de prédilection, mais cette fois, il semblerait que le réseau se ligue contre lui. Pendant quelques heures, son compte personnel @realDonaldTrump a été directement associé à plusieurs noms d'oiseaux.

Dans la nuit du 25 au 26 janvier, de nombreux internautes ont en effet remarqué qu'en tapant "bigot" ("intolérant" en français), "asshole" ("trou du cul") ou encore "racist" dans la barre de recherche du réseau social, le premier compte proposé était le compte personnel du président.

Ok, who did this? pic.twitter.com/SaQfLi4OwW — Maxime Bourdeau (@MaximeBourdeau) 26 janvier 2017

"Ok, qui a fait ça?"

Donald Trump's account is the first thing when you search the word fascist, bigot, racist, or asshole on Twitter pic.twitter.com/BZ4cLiCqwi — Sam Stryker (@sbstryker) 26 janvier 2017

Le compte de Donald Trump est le premier qui apparait quand vous cherchez les mots fasciste, raciste, intolérant, ou trou du c** sur Twitter."

saw someone post this and had to check myself to see if it's real...



If you search for "asshole" on Twitter this comes up 😂😂😂😂 pic.twitter.com/xAg2XuMr3m — Jordan Uhl (@JordanUhl) 26 janvier 2017

Contacté par la version américaine de Buzzfeed, Twitter s'est refusé à tout commentaire. Mais l'explication se trouve sans doute dans l'algorithme utilisé par le réseau social. Depuis sa victoire le 8 novembre 2016, et a fortiori depuis son investiture, Donald Trump est fréquemment nommé sur le réseau social qu'il utilise lui-même quasi-quotidiennement.

Comme l'indique Buzzfeed, il a été mentionné plus de 42,7 millions de fois entre le 5 décembre et le 5 janvier. Et l'utilisation fréquente des mots "asshole", "worst" ou encore "raciste" associé au nom et/ou au compte de Donald Trump a sans doute influé sur la méthode de calculs mise en place par Twitter.

Donald Trump n'est cependant pas le seul à faire les frais des failles de l'algorithme. Hillary Clinton est ainsi directement associée au terme "corrupt" ("corrompue" en français).

To fellow journalists tweeting about this Twitter search thing, it does cut both ways: pic.twitter.com/mzMB5wnGGt — Biz Carson (@bizcarson) 26 janvier 2017

"Aux journalistes qui tweetent à propos de cette recherche Twitter, ça va dans les deux sens"

Quelques heures plus tard cependant, les mêmes mots clés ne renvoyaient plus vers les comptes de Donald Trump ou d'Hillary Clinton, sans doute à cause d'un nombre moins important de tweets utilisant les termes en question.

Voir aussi :