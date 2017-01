ADVERTISEMENT

Quand vient le temps de montrer de la peau, le top modèle Ashley Graham n’a pas du tout de problème avec ça. Et elle n’en a pas plus à montrer ses petites imperfections.

Dans une photo publiée mercredi sur Intagram, elle apparaît en bikini sur une plage et montre fièrement la cellulite sur sa jambe droite en invitant tout le monde à aimer leur peau telle qu’elle est.

I workout. I do my best to eat well. I love the skin I'm in. And I'm not ashamed of a few lumps, bumps or cellulite.. and you shouldn't be either. #beautybeyondsize #lovetheskinyourein Une photo publiée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 25 Janv. 2017 à 18h41 PST

« Je m’entraîne. Je fais de mon mieux pour bien manger. Je suis bien dans ma peau. Et je n’ai pas honte de quelques trous, bosses ou de la cellulite… Et vous ne devriez pas non plus », a-t-elle écrit pour accompagner ladite photo alors qu’elle est à Manille, aux Philippines, pour animer les coulisses du concours Miss Univers 2016.

Mais ce n’est pas la première fois que le mannequin pour Addition Elle dévoile les petites marques sur ses jambes.

En juin dernier, elle avait publié un mignon cliché d’elle à vélo, cellulite bien en évidence, en invitant ses abonnés à arrêter de juger leur corps.