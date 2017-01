«Juste la fin du monde» de Xavier Dolan nommé six foix aux César 2017

États-Unis. 2016. 91 min. Drame d'horreur de Anna Foerster avec Kate Beckinsale, Theo James, Charles Dance, Lara Pulver. Fuyant le monde des vampires, une guerrière invincible trouve refuge dans un couvent, où elle se retrouve menacée par le seigneur des loups-garous, qui cherche à l'éliminer pour réaliser son rêve de domination mondiale.

tats-Unis. 2016. 161 min. Drame historique de Martin Scorsese avec Andrew Garfield, Adam Driver, Yosuke Kubosuka, Tadanobu Asano, Issey Ogata, Liam Neeson, Shinya Tsukamoto, Ciaran Hinds. Au XVIIe siècle, les jésuites Sebastiao Rodriguez et Francisco Garrpe convainquent leur supérieur de les laisser partir au Japon à la recherche de leur mentor, le père Ferreira. Car les deux prêtres refusent de croire les divers rapports indiquant que ce dernier aurait renié sa foi et pris épouse après avoir échoué dans sa mission d'évangélisation. Mais peu après leur arrivée, les voyageurs sont témoins des cruelles méthodes du grand Inquisiteur pour obtenir l'apostasie des fidèles, la religion chrétienne ayant été sévèrement proscrite sur tout le territoire japonais. Pour éviter d'être arrêtés, Garrpe et Rodriguez prennent des chemins différents. Trahi par l'excentrique chrétien apostat qui leur servait de guide, ce dernier est livré au grand Inquisiteur. S'ensuit un procès au cours duquel le jeune jésuite voit ses convictions chrétiennes mises à rude épreuve. Après THE LAST TEMPTATION OF CHRIST et KUNDUN, cette adaptation forte et troublante du roman de Shusaku Endo marque un point d'orgue dans le volet spirituel de l'oeuvre de Scorsese. Passée une première partie un peu laborieuse, le film fascine par l'intelligence de ses questionnements religieux et moraux, et étonne par l'inhabituelle retenue de sa mise en scène.

États-Unis. 2016. 109 min. Drame fantastique de Juan Antonio Bayona avec Lewis MacDougall, Felicity Jones, Toby Kebbell, Liam Neeson, Sigourney Weaver, Geraldine Chaplin. À l'école, le petit Connor O'Malley est persécuté par des camarades de classe. À la maison, l'état de santé de sa mère célibataire, atteinte d'un cancer, se détériore rapidement. Au point où sa sévère grand-maman, qu'il n'aime pas, se propose de l'accueillir chez elle. Bouleversé par un cauchemar récurrent qui le réveille à toutes les nuits à la même heure, Connor résiste un soir à l'envie d'aller dormir. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un monstre gigantesque, taillé dans le bois et les branches d'un arbre centenaire. Celui-ci lui promet trois rendez-vous, durant chacun desquels il lui racontera une histoire susceptible, pense-t-il, d'apaiser son tourment. Au bout de ce processus, Connor devra en échange faire au monstre le récit exact du cauchemar qui trouble ses nuits. Le réalisateur de L'ORPHELINAT signe ici un mélodrame pleinement assumé, dont seuls les latins ont le secret. Le ton n'est pas toujours assuré et la première partie met un certain temps à trouver son rythme. Mais la beauté du film tient à la qualité exceptionnelle des effets spéciaux, qui confèrent au monstre une grâce et une humanité touchantes.

France. 2016. 108 min. Drame biographique de Stéphanie Di Giusto avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, Lily Rose Depp, François Damiens, Louis-Do de Lencquesaing. La mort de son père, prospecteur d'or français, oblige Marie-Louise Fuller à quitter l'Ouest américain pour aller rejoindre sa mère, une Américaine dévote vivant dans un couvent de Brooklyn. Guère tentée par la religion, la jeune femme rêve d'une carrière d'actrice et vole d'audition en audition avant de décrocher un petit rôle dans un numéro de music-hall, où elle se fait remarquer pour l'agilité avec laquelle elle fait tournoyer sa robe. Un déclic se produit. Marie-Louise sera danseuse et, sous le nom de scène de Loïe Fuller, développe un style unique de mouvements amples faisant voleter une robe de voile blanc. Agrémenté d'éclairages et d'un dispositif sophistiqués, son numéro fait fureur aux Folies Bergères, à Paris. Louis, un comte tombé amoureux d'elle en Amérique, vient bientôt la rejoindre. Les années passent, et la notoriété de Loïe Fuller ne se dément pas. Alors que sa santé décline, une jeune Américaine encore inconnue se joint à sa troupe. Il s'agit d'Isadora Duncan. S'éloignant de la biographie conventionnelle, la cinéaste a fait des choix judicieux afin d'évoquer la vie d'une créatrice adulée par Toulouse-Lautrec et Rodin. La réalisation manque parfois d'ampleur, mais on admire la reconstitution des chorégraphies de Fuller, encore foudroyantes de modernité un siècle plus tard. Et la composition admirable de Soko.

France. 2017. 92 min. Comédie policière de Émile Gaudreault avec Richard Berry, Waly Dia, Jacques Gamblin, Alice Belaïdi, Baptiste Lorber, Julie Ferrier, Rachid Badouri, Patrice Coquereau, Manuel Tadros, Yves Jacques. Le policier Jacques Laroche est une légende au sein de son unité, faisant de l'ombre à son fils Marc, également flic. En fait, les deux hommes se détestent cordialement. Jacques reproche à son fils de ne pas être à sa hauteur et de manquer de courage, alors que Marc trouve son père arrogant et prétentieux. Après deux ans sans se voir, ils se font proposer une mission en tandem: infiltrer un groupe de thérapie filiale au milieu des gorges du Verdon, auquel participe l'avocat Charles Perronet, et convaincre ce dernier de témoigner contre son client, un dangereux gangster. Mais les choses se corsent quand le caïd fait kidnapper l'un des policiers de l'escouade et menace de le tuer. Émile Gaudreault signe un remake français efficace de son grand succès DE PÈRE EN FLIC, en misant sur les forces de l'original, soit les dialogues (plus resserrés ici) et le clivage père-fils, plutôt que sur l'intrigue policière. Face à des Claude Berry et Waly Dia en verve, Jacques Gamblin et Rachid Badouri cabotinent, sans trop faire de dommages toutefois.

France. 2015. 99 min. Drame social de Audrey Estrougo avec Sophie Marceau, Suzanne Clément, Marie-Sohna Condé, Anne Le Ny, Alice Belaïdi, Marie Denarnaud, Carole Franck, Naidra Ayadi. Mathilde a plaidé coupable au crime qui lui était reproché, soit celui d'avoir aidé son amoureux à s'évader de prison. Alors que ce dernier est encore pourchassé par les autorités, l'enseignante de littérature de 48 ans est admise dans un centre de détention pour femmes à proximité de Paris. Dans l'attente de nouvelles de celui pour qui elle s'est sacrifiée, Mathilde, privée de communications avec l'extérieur, baisse la garde en demandant à une compagne apparemment bien disposée envers elle de passer quelques coups de fil. Tandis qu'elle s'acclimate au régime de violence qui sévit en prison, elle en découd tout particulièrement avec sa compagne de cellule, une Africaine qui fait régner la terreur. Mathilde n'est pas au bout de ses peines. Apprenant que son amoureux a causé la mort d'un homme avec l'arme qu'elle lui avait confié, la voilà complice de meurtre. La Québécoise Suzanne Clément tient un rôle secondaire marquant, néanmoins effacé, dans la seconde moitié de cette production française inégale, focalisée sur une Sophie Marceau sans maquillage. Le traitement naturaliste privilégié entend donner au film un fini documentaire, mais le scénario artificiel, aux messages peu subtils, empêche la magie d'opérer.

États-Unis. 2016. 127 min. Drame historique de Theodore Melfi avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons. États-Unis, début des années 1960. La NASA apprend que les Soviétiques viennent d'envoyer dans l'espace Youri Gagarine. À la tête du projet Mercury, Al Harrison est tellement absorbé par la mission Friendship 7, visant à envoyer l'astronaute John Glenn autour de la Terre, qu'il ne se rend pas compte du sort réservé à ses employées de race noire. Bien qu'elle supervise déjà le département des entrées de données, Dorothy Vaughn réclame vainement le titre de superviseure auprès de sa supérieure hiérarchique, qui la traite avec mépris. Malgré ses vastes connaissances, Mary Jackson se bat pour être admise en génie à l'université. Brillante mathématicienne, Katherine Johnson doit s'absenter de longs instants du bureau, afin de se rendre aux toilettes réservées aux femmes de couleur situées dans un autre pavillon. Solidaires, les trois scientifiques font preuve de détermination afin de faire reconnaître leurs droits et leurs compétences. Outre le fait de raconter de manière vivante une page d'histoire méconnue de la conquête de l'espace, ce drame historique de Theodore Melfi (ST. VINCENT) illustre avec efficacité le racisme systémique qui sévissait dans l'Amérique ségrégationniste. L'interprétation conquérante du formidable trio d'actrices ajoute humour et humanité à la réalisation pimpante.

Canada. 2016. 93 min. Comédie de Jean-François Pouliot avec Rémy Girard, Louison Danis, Hélène Bourgeois-Leclerc, Claude Laroche, Antoine Bertrand, Laurence Barrette, Patrice Coquereau, Gaston Lepage, Joseph Mesiano, Vincent Bilodeau. Invité à participer à un débat télévisé, Paul Bougon embrase les médias sociaux avec ses attaques bien senties contre le pouvoir en place et le député Gratien Therrien, vire-capot chronique. Encouragé par les membres de sa famille de petits magouilleurs, le prestataire de l'aide sociale se lance en politique en fondant le PEN (Parti de l'Écoeurement National), comptant sur la vente de cartes de membres et les dons illégaux pour s'enrichir rapidement. Laissée pour compte, sa compagne Rita part en vacances à Cuba, où elle s'éprend du jeune et beau Chico. Décidant de le ramener à Montréal, elle se met en ménage avec lui, après avoir rompu avec Paul. Lequel, grâce à l'appui des puissants hommes d'affaires de la province et aux conseils de l'expérimenté Therrien, est élu premier ministre du Québec. Cette adaptation décevante de la célèbre série télévisée présente une satire grossière et édentée des moeurs politiques québécoises, truffée de gags vulgaires faciles et répétitifs, mise en scène de manière compétente mais impersonnelle. Reste le plaisir de revoir, en grande forme, le tandem affreux, sale et méchant formé par Rémy Girard et Louison Danis.

États-Unis. 2016. 133 min. Science-fiction de Gareth Edwards avec Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Forest Whitaker. Jyn Erso, la fille d'un des architectes de l'Étoile de la Mort, est recrutée par l'Alliance des rebelles pour mettre la main sur les plans de cette nouvelle arme de destruction de l'Empire galactique. Pour ce faire, la jeune femme obtient l'aide du capitaine Cassian Andor et d'un groupe de mercenaires dépareillés. Mais le directeur Orson Krennic, responsable de la construction de l'Étoile, compte tout faire pour mener à bien sa mission, d'autant plus qu'il travaille sous les ordres du légendaire et redoutable Darth Vader. Précédant de peu l'action du quatrième épisode (A NEW HOPE), ce nouvel opus autonome de la saga STAR WARS joue habilement sur notre nostalgie et nos attentes. Malgré une durée excessive (certaines scènes de bataille tirent en longueur), la mise en scène épique et le troisième acte mémorable font de ce volet l'un des plus satisfaisants de la série.

Canada. 2016. 103 min. Documentaire de Étienne Desrosiers. De 1953 jusqu'à sa mort en 1998, Roger D'Astous a transformé le panorama architectural québécois. On doit à ce disciple de Frank Lloyd Right le Château Champlain, le Village olympique, ainsi que de nombreuses églises, édifices commerciaux et maisons de luxe. Étienne Desrosiers ("Miroirs d'été") brosse un portrait dense et respectueux d'un créateur trop peu connu, à travers des témoignages éclairants de proches et de collaborateurs. Non sans quelques longueurs, les documents d'archives s'entremêlent avec des images contemplatives des édifices imaginés par l'architecte.

France. 2016. 102 min. Drame de Thomas Lilti avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan, Félix Moati, Patrick Descamps, Christophe Odent. Le docteur Jean-Pierre Werner tire une grande fierté du rapport de proximité qu'il entretient avec ses patients, qu'il visite à domicile, rassure et écoute. Mais son monde s'écroule le jour où il apprend qu'il est atteint d'un cancer inopérable au cerveau. Pour alléger sa charge de travail entre deux traitements de chimiothérapie, son médecin lui envoie Nathalie Delezia, une ancienne infirmière qui vient de compléter son internat. D'abord peu collaboratif, Jean-Pierre finit par nouer une relation de plus en plus profonde avec cette nouvelle collègue. Mais leur bonne entente est rompue lorsque cette dernière prend la décision d'hospitaliser un vieil homme qu'il avait promis de soigner à domicile. Le réalisateur d'HIPPOCRATE pose un regard impressionniste sur la médecine de proximité, à travers un passionnant récit elliptique, aux accents tragiques jamais appuyés, défendu par les sensibles et nuancés François Cluzet et Marianne Denicourt. L'efficacité du film est toutefois compromise par une musique envahissante et quelques passages répétitifs.

Danemark. 2016. 80 min. Film d'animation de Jacob Ley. Julius, un garçon élevé à l'orphelinat, est convaincu que le père Noël l'a déposé là quand il était bébé. Lorsque ce dernier disparaît mystérieusement, le gamin est transporté dans son monde magique afin de résoudre l'énigme.

États-Unis. 2016. 97 min. Drame de David Frankel avec Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Michael Pena, Helen Mirren, Keira Knightley, Jacob Latimore, Naomie Harris, Ann Dowd, Kylie Rogers. Incapable de surmonter l'épreuve de la mort de sa fillette, Howard n'est plus que l'ombre de lui-même. Son agence de publicité new-yorkaise s'en va à vau-l'eau, au grand désarroi de ses associés Whit, Claire et Simon. Apprenant que le père endeuillé écrit des lettres à l'Amour, le Temps et la Mort, Whit a l'idée insolite d'engager trois comédiens pour répondre à ses missives en faisant jouer à chacun le rôle de ces concepts abstraits. Son but premier: redonner à Howard le goût à la vie. Son motif inavouable en dehors du cercle de ses complices: le compromettre pour ensuite le faire déclarer inapte. Or, le plan a des conséquences inattendues. Interprète de la Mort, Brigitte réconforte Simon, qui cache à tous son état de santé précaire. Dans la peau du Temps, Raffi suggère à Claire de ne pas trop attendre avant de fonder une famille. Enfin, Amy, l'incarnation de l'Amour, aide Whit, don Juan divorcé, à obtenir le pardon de sa petite fille en colère. Les ambitions métaphysiques et allégoriques de ce film de Noël se perdent dans un scénario fabriqué, manipulateur, moralement douteux et truffé de leçons de croissance personnelle. L'ensemble est toutefois relevé par la réalisation soignée et attentive de David Frankel (THE DEVIL WEARS PRADA) et une distribution quatre étoiles.

États-Unis. 2017. 105 min. Comédie de Josh Gordon et Will Speck avec T.J. Miller, Jason Bateman, Jennifer Aniston, Olivia Munn, Kate McKinnon, Courtney B. Vance, Vanessa Bayer, Karan Soni, Rob Corddry, Jillian Bell. Présidente de la firme de haute technologie fondée par son défunt père, Carol Vanstone annonce à son frère cadet Clay, responsable de la filiale de Chicago, qu'elle licenciera 40% du personnel d'ici la fin de l'exercice financier, soit dans moins de 24 heures. Pire, il n'y aura aucun bonus de fin d'année. Attaché à ses employés, malgré ses piètres qualités de gestionnaire, Clay mise sa dernière carte: faire signer un contrat au riche et influent Walter Davis. Or, ce dernier déplore le manque d'esprit d'équipe et de camaraderie au sein de la compagnie. Pour le détromper, Clay entreprend d'organiser un méga party de Noël dans les bureaux, malgré l'interdiction formelle de sa soeur. Et pour le seconder, il fait appel à Josh, son très compétent directeur technique, et Tracey, la plus brillante ingénieure de la firme. D'abord peu à l'aise devant les excès de certains convives, Walter se transforme en redoutable fêtard après avoir inhalé une grande quantité de cocaïne, provenant d'un ventilateur qui était censé propager de la neige artificielle. Ce troisième opus des coréalisateurs de BLADES OF GLORY et THE SWITCH déçoit. Dispersé, peu cohérent et bavard, l'ensemble repose sur un humour outrancier pas très inspiré et une mise en scène certes exubérante, mais seulement par intermittences. Il en va de même de l'interprétation, enthousiaste mais manquant d'unité.

États-Unis. 2016. 132 min. Drame politique de John Madden avec Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, Michael Stuhlbarg, Alison Pill, Jake Lacy. Elizabeth Sloane est une gagnante. Lobbyiste à Washington, elle mange à tous les râteliers et remporte tous ses combats. Mais une alarme intérieure se met à sonner lorsque le grand cabinet pour lequel elle travaille lui confie le mandat de défendre les intérêts de la National Rifle Association auprès du Congrès, afin de stopper un projet de loi visant un contrôle plus strict des armes à feu. Horripilée, Elizabeth claque la porte et entraîne son équipe chez un concurrent, où elle a pour défi de faire passer le projet de loi. Bien que convaincue du bon sens moral de son combat, Elizabeth recourt aux mêmes tactiques de mensonges et d'anticipation pour déjouer son adversaire, au mépris des sentiments de ceux et celles qui l'épaulent. Incapable de la mettre en échec, son adversaire conspire avec un sénateur afin de la faire traduire devant une commission d'enquête. Trahison, tordage de bras et grands numéros de poudre aux yeux sont au menu de cette production très divertissante et hautement cynique, qui entend soigner le mal par le mal. Sous la direction habile mais guère transcendante de John Madden (THE DEBT), Jessica Chastain semble s'amuser, bien qu'elle défende une vision assez misogyne du pouvoir au féminin.

Belgique. 2016. 106 min. Drame de Luc et Jean-Pierre Dardenne avec Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie Renier, Louka Minnella, Christelle Cornil, Nadège Ouedraogo, Olivier Gourmet, Fabrizio Rongione, Thomas Doret. Jenny, médecin généraliste dans une clinique sans rendez-vous de Lièges, entend sonner à la porte, une heure après la fermeture. Réfrénant l'élan de Julien, son stagiaire à qui elle fait la vie dure, elle décide de ne pas répondre. Le lendemain, Julien ne réapparaît pas au bureau. Et la police vient annoncer à Jenny la mort d'une jeune fille aperçue la veille devant sa clinique. Bouleversée, la jeune praticienne prête aux policiers les enregistrements de la caméra de surveillance, qui confirment ses pires craintes: une jeune Africaine effrayée, visiblement en fuite, a sonné à sa porte, une heure après la fermeture. L'identité du corps n'ayant pas été établie, Jenny, rongée par les remords, décide de mener sa propre enquête, durant ses visites à domicile, où elle montre la photo à l'un et l'autre patient. Mais personne, apparemment, ne connaît la défunte. Parallèlement, elle tente de convaincre Julien, qui a renoncé à la médecine, de revenir sur sa décision, à l'heure où elle-même fait le choix de refuser un meilleur travail dans un cabinet privé. La rigueur absolue, dans la simplicité la plus pure. Deux ans après 2 JOURS, 1 NUIT, les frères Dardenne nous arrivent avec un film de force égale. Différent toutefois dans son approche - caméra plus pudique, respiration moins haletante -, cette quête de vérité et de pénitence est portée par la composition parfaite d'Adèle Haenel (LES COMBATTANTS).

Canada. 2016. 93 min. Drame poétique de Charles-André Coderre et Yann-Manuel Hernandez avec Hubert Proulx, Victoria Diamond, Elisabeth Locas, Martin Dubreuil. Un boxeur québécois plaque tout pour partir à Las Vegas, où il rencontre une jeune femme qui l'accompagne dans un périple au coeur du désert de Death Valley. Quand l'aventure tourne au drame, l'ex-petite amie du voyageur vient à son secours. Issus du cinéma expérimental, les coréalisateurs proposent un voyage sensoriel recherché et exigeant, où les images désertiques grandioses, la musique entêtante et les effets sonores percutants s'interpénètrent dans un montage impressionniste. En dépit d'un récit ténu et parfois maladroitement improvisé, les interprètes habitent leurs personnages avec intensité.

Canada. 2016. 83 min. Drame de Alexis Fortier Gauthier, Francis Fortin et Maxim Rheault avec Martin Desgagné, Lysandre Ménard, Iannicko NíDoua, Fayolle Jean, Diane Jules, Didier Lucien. Libraire aux ambitions d'écrivain, Sébastien se lie d'amitié avec Joseph, célèbre auteur haïtien. Mais peu après, ce dernier meurt subitement en laissant derrière lui un manuscrit inédit. Sasha, la fille de Sébastien, est durement affectée par la disparition de Joseph. Elle décide d'entrer en contact avec Sidney, le fils du défunt. S'ensuit une relation amoureuse compliquée, placée sous le signe de la dissimulation et du secret. Ce drame modeste mais prenant a la particularité d'être divisé en trois parties signées par trois cinéastes débutants. Solide, malgré quelques invraisemblances, le récit est bien servi par une réalisation homogène. Les talentueux acteurs contribuent largement à l'efficacité de ce suspense feutré sur les limites de l'identité, de l'amour et de la création.

États-Unis. 2016. 104 min. Comédie sentimentale de Youssef Delara avec Shemar Moore, Nadine Velazquez, Kali Hawk. Au cours de la tournée de promotion de son dernier livre, un expert en relations humaines essuie les critiques d'une thérapeute, qui l'accuse de rabâcher des idées préconçues. Mais quand cette dernière le rencontre en personne, elle tombe sous son charme.

Brésil. 2016. 140 min. Drame social de Kleber Mendonça Filho avec Sonia Braga, Julia Bernat, Humberto Carrao, Paula De Renor, Maeve Jinkings, Buda Lira. Clara, la soixantaine, est harcelée par une société immobilière qui veut lui racheter son bel appartement, situé dans un immeuble en bord de mer, à Recife. Survivante d'un cancer du sein, l'ex-journaliste musicale, détentrice d'une impressionnante collection de vinyles, refuse de se laisser intimider. Pire: elle répugne à l'idée de faciliter le travail de ceux qui cherchent ni plus ni moins à embourgeoiser son paradis bohème. Ses voisins ont tous cédé sous la pression, mais elle tient bon, malgré les reproches de certains membres de son entourage, incluant ses enfants, inquiets de la voir habiter seule un bâtiment déserté. Alors que la guerre des nerfs s'intensifie, d'autres, heureusement, lui prêteront main-forte. Il y a tout lieu de se réjouir à l'idée que Sonia Braga, l'inoubliable interprète de DONA FLOR ET SES DEUX MARIS et de KISS OF THE SPIDER WOMAN, fasse un retour dans un premier rôle au grand écran. Or, ce film, propulsé par d'abondants dialogues et marqué par une approche rétro, n'est pas forcément à la hauteur de sa légende.

Grande-Bretagne. 2016. 110 min. Documentaire musical de Andrew Dominik. Quelques mois après la mort accidentelle de son fils, Nick Cave enregistre avec son groupe The Bad Seeds son album Skeleton Tree. Des répétitions aux passages en studio, en passant par les moments plus intimes et familiaux, le réalisateur capte ces moments uniques. Grâce à un noir et blanc velouté et une utilisation extrêmement intimiste de la 3D, Andrew Dominik (KILLING THEM SOFTLY) plonge au coeur d'un processus créatif marqué par le deuil, tout en se livrant à un exercice réflexif sur la création de son propre film. L'élégant Nick Cave se livre avec pudeur et sincérité, notamment dans le bouleversant dernier tiers.

Espagne. 2016. 121 min. Drame policier de Alberto Rodriguez avec Eduard Fernandez, Jose Coronado, Marta Etura, Carlos Santos, Alba Galocha. De retour en Espagne après un court exil à Paris, l'ancien agent secret Francisco Paese se fait offrir par le commissaire de police Luis Roldan un million de pesetas afin qu'il se charge de dissimuler la somme colossale que ce dernier a détournée du trésor public. Voyant dans ce mandat l'occasion de se venger du gouvernement qui l'a récemment trahi à la suite d'une opération visant le groupe terroriste basque ETA, Paese accepte l'offre. Bien vite, l'épouse de Roldan est arrêtée puis jetée en prison. Recherché, ce dernier part se terrer à Paris, sur les conseils de Paese. Puis, avec la complicité de son meilleur ami pilote d'avion et de sa nièce avocate, Paese détourne l'argent volé par son client vers Singapour. Roldan est désemparé. Et comprend enfin que Paese s'est servi de lui pour ourdir sa vengeance contre le gouvernement espagnol. À la manière de son rusé protagoniste, qui floua l'Espagne en 1995, le cinéaste s'amuse avec le spectateur. Comment? En lui annonçant d'entrée de jeu que son récit inspiré de faits vécus comporte... des mensonges. Dès lors, le spectateur se laisse entraîner dans ce jeu de «vrai ou faux» bien rythmé, fertile en rebondissements et mis en scène avec une sobre élégance.

Canada. 2016. 102 min. Documentaire de Francis Legault. Durant le temps des sucres, le poète Gilles Vigneault et le conteur Fred Pellerin se retrouvent à la campagne pour échanger sur leur passion pour le sirop d'érable et le peuple qui le produit. Leur conversation jette les bases d'une réflexion chorale, enrichie des témoignages d'acericulteurs professionnels et amateurs, d'un historien, d'une romancière, d'un comédien et d'un chef cuisinier. Les propos entrecroisés de ceux-ci dessinent une cartographie de la place fondamentale qu'occupe l'érable dans la mythologie québécoise, et éclairent son importance sociale, culturelle et politique dans le passé, le présent et l'avenir du pays. Cette allégorie poétique et identitaire sur les racines du Québec repose sur une métaphore puissante, toutefois exploitée de manière insistante et pas toujours subtile. En dépit d'une facture de reportage télé, la photographie soignée, ainsi que les témoignages vifs et articulés, nourrissent une méditation inquiète mais tonique sur le Québec de demain.

Canada. 2016. 78 min. Documentaire de Aude Leroux-Lévesque,Sébastien Rist. Inuit à l'aube de la vie adulte, Paulusie vit avec ses grands-parents et son père malade. Au nombre de ses désirs, il espère fonder une famille avec son amoureuse, Nikuusi. Si cette dernière souhaite quitter leur village pour poursuivre ses études, lui veut partir dans le but de voir du pays. Un jour, dans un accès de jalousie, Paulusie s'attaque violemment à Nikuusi ainsi qu'à l'homme qui lui parlait sur internet. Arrêté par la police, il est conduit à Amos. Libéré sous caution dans l'attente de son procès, le jeune homme vit de plus en plus mal avec le poids de la culpabilité et la crainte d'être emprisonné. Par son approche intimiste et contemplative, CHEZ LES GÉANTS pose un regard immensément juste et sensible sur une jeunesse rêveuse, aux prises avec les désillusions qui accompagnent l'entrée dans l'âge adulte. Au moyen d'une caméra à hauteur d'homme, les coréalisateurs inscrivent chaque plan dans la durée, de façon à laisser la vérité éclore.

France. 2016. 100 min. Drame de Mia Hansen-Love avec Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka, Édith Scob, Sarah Le Picard. Nathalie, 57 ans, enseigne la philosophie dans un lycée parisien. Mariée depuis 25 ans à Heinz, un confrère un peu rigide, elle a également deux enfants rendus à l'âge adulte. Entre deux visites à sa mère dépressive, qui l'appelle à tout bout de champ, elle entretient une belle amitié avec Fabien, un ancien étudiant qui la considère comme son mentor. Mais sa vie va bientôt basculer. Forcé par leur fille, son mari va lui annoncer qu'il la quitte pour sa maîtresse. Encore sous le choc de la séparation et des deuils qui l'accompagnent, Nathalie apprend que son contrat de rédaction est mis à mal par la nouvelle administration de sa maison d'édition. La mort de sa mère, survenue peu de temps après avoir été admise dans une maison de retraite, finit de plonger Nathalie dans un état second. Sans enfants, sans mari, sans mère, elle est enfin libre. Pour la première fois de sa vie. Fidèle à son habitude, Mia Hansen-Love (EDEN) offre ici une tranche de vie sensible, à pas feutrés, focalisée sur une Isabelle Huppert en grande forme. Le récit doux-amer charme et séduit, au premier regard. Mais au second, il manque un peu de mordant, le contexte politique n'arrivant pas à prendre pleinement sa place au coeur du film.

États-Unis. 2016. 126 min. Comédie dramatique de Warren Beatty avec Lily Collins, Alden Ehrenreich, Haley Bennett, Warren Beatty, Annette Bening, Matthew Broderick, Alec Baldwin, Ed Harris. Hollywood, 1958. Marla Mabrey débarque de sa Virginie natale, chaperonnée par sa mère. Moyennant un salaire généreux, la jeune baptiste est installée dans un bungalow confortable et passe ses journées au studio où, avec d'autres employées sous contrat avec le milliardaire Howard Hugues, elle espère passer l'audition du prochain film de ce dernier. Mais le vieil excentrique tarde à se faire voir, et engage les jeunes filles et ses chauffeurs dans un incessant va-et-vient. De guerre lasse, la mère de Marla retourne en Virginie, laissant sa fille entre les mains fiables de Frank Forbes, le dernier chauffeur entré au service de M. Hugues. Entre l'aspirante actrice et son jeune protecteur fiancé à une autre, la chimie opère. Mais leur amour naissant doit rester secret, sous peine de provoquer leur congédiement par le milliardaire qui, pendant ce temps, en découd avec les actionnaires mécontents de TWA, sa compagnie aérienne au bord de la faillite. Dix-huit ans après BULWORTH, le légendaire Warren Beatty revient à la réalisation avec cette production nostalgique et vieille école, marquée par une photographie soyeuse, quelques répliques mordantes et des compositions inspirées. En revanche, le rythme est terriblement pédestre, ce à quoi le montage du tac au tac tente de remédier, avec plus ou moins de succès.

France. 2016. 116 min. Drame de André Téchiné avec Kacey Mottet Klein, Corentin Fila, Sandrine Kiberlain, Alexis Loret, Mama Prassinos, Jean Fornerod. Damien et Thomas sont toujours à couteaux tirés. En classe ou dans la cour de récréation, les deux adolescents ne ratent jamais une occasion d'en venir aux coups. Mais cette agressivité cache chez Damien, garçon renfermé, une attirance sexuelle pour son camarade de classe, fils adoptif d'un couple de paysans modestes exploitant une ferme en montagne dans leur région du Midi-Pyrénées. Les choses se compliquent quand la mère de Damien, qui est médecin, prend comme patiente la mère de Thomas, laquelle, contre toute attente, est enceinte. Afin de ménager les forces de cette dernière, et pour aider Thomas à réussir son bac, elle invite le garçon à venir rester à la maison quelques mois. Forcé d'accepter la présence de celui qui le tourmente, à tous points de vue, Damien ronge son frein. La visite pour les Fêtes de son père, militaire en mission au Moyen-Orient, ainsi que les leçons de boxe prodiguées aux deux garçons par le voisin, vont toutefois faciliter leur rapprochement. André Téchiné brosse avec sensibilité le portrait de deux adolescents touchants et vrais. Si le troisième acte, marqué par un retournement annoncé, affaiblit l'ensemble, le récit sensible conserve sa pulsation, celle du rythme des saisons. Les dialogues de qualité font briller la distribution, et plus particulièrement Sandrine Kiberlain.

États-Unis. 2016. 115 min. Thriller de Tom Ford avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Isla Fisher, Armie Hammer, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon. Suzanne Morrow, galeriste à Los Angeles, a perdu le goût de son métier et pense à quitter son époux, un homme d'affaires en difficultés. C'est alors que son ex-mari Edward, écrivain et professeur d'anglais, lui envoie le manuscrit de son dernier roman. L'ouvrage, qui lui est dédié, porte le titre "Nocturnal Animal", surnom dont il l'avait affublée à l'époque. Il y raconte l'histoire d'Edward, un homme agressé avec sa femme et sa fille sur une route du Texas. À la lecture du roman, qui relate aussi l'enquête qui a suivi l'événement meurtrier, Suzanne est bouleversée par les souvenirs qu'il fait remonter à la surface, tout en ravivant son sentiment de culpabilité quant au rôle qu'elle a joué dans leur rupture. Sept ans après A SINGLE MAN, le grand couturier Tom Ford revient avec une proposition formelle tout aussi précieuse, au carrefour de l'enquête psychologique, sentimentale et criminelle. Habile et maladroit, parfois dans la même scène, le film, très bien interprété, comporte un dénouement ouvert qui promet de déstabiliser le spectateur en quête de réponses.

États-Unis. 2016. 107 min. Film d'animation de Ron Clements et John Musker. Il y a trois mille ans, le peuple polynésien parcourait les mers du sud à la découverte des îles où Maui, demi-dieu polymorphe du vent et de la mer, pêchait à l'aide de son hameçon magique. Tout cela s'arrêta il y a mille ans, le jour où ce dernier déroba un bijou à la déesse Te Fiti, mère de toutes les îles du Pacifique. Dès lors, l'océan se déchaîna et les Polynésiens devinrent des insulaires sédentaires. Alors qu'elle est encore toute petite, Moana, intrépide fille du chef Tui, reçoit de la mer le bijou de Te Fiti. Mais celui-ci porte malheur à son peuple, qui ne parvient plus à pêcher et ne récolte que des fruits pourris. Moana apprend alors de sa sage grand-mère que le bijou est en fait le coeur de Te Fiti, et qu'elle doit le lui rapporter afin de mettre fin à la malédiction. Au grand dam de Tui, l'adolescente part sur les mers en compagnie de Hei Hei, son fidèle coq simple d'esprit. En chemin, elle croise nul autre que Maui, qui se montre d'abord réticent à lui venir en aide. 14 ans après LILO & STITCH, les studios Disney offrent un nouveau récit d'aventures campé en Polynésie, cette fois inspiré de la mythologie océanienne. Porté par des chansons entraînantes et amusantes, ce somptueux film d'animation réserve des péripéties tour à tour loufoques et périlleuses, ainsi que des scènes marines d'une beauté à couper le souffle.

États-Unis. 2016. 92 min. Comédie de Mark Waters avec Billy Bob Thornton, Kathy Bates, Tony Cox, Brett Kelly, Christina Hendricks, Jenny Zigrino, Ryan Hansen. Au bout du rouleau, Willie Soke, perceur de coffres alcoolique et misanthrope, se laisse convaincre par Marcus, son ex-complice nain qui l'avait autrefois trahi, de participer à un nouveau casse. Il s'agit pour lui de se faire recruter comme père Noël bénévole dans un organisme de charité de Chicago, de façon à pouvoir le cambrioler de l'intérieur. Willie ignore toutefois que le cerveau derrière ce coup n'est nulle autre que sa mère Sunny, qu'il déteste cordialement. Tout en s'exécutant de mauvaise grâce, le criminel attire l'attention de Diane, la directrice du centre. Elle-même alcoolique, celle-ci s'efforce d'aider l'irrécupérable Willie. Lequel, toujours aussi lubrique, parvient plutôt à éveiller la sexualité débordante de sa patronne, par ailleurs cocufiée par son époux. Quelques jours avant le cambriolage, le perceur reçoit la visite impromptue de Thurman Merman, l'ex-garçon rondouillard qui le prenait jadis pour le vrai père Noël et qui, devenu adulte, continue à le considérer comme son père. Cette suite d'un film à succès de 2003 déçoit. Trop verbeux, le scénario fait un usage primaire de gags vulgaires et politiquement incorrects. La réalisation de Mark Waters (MEAN GIRLS) est quelconque, avec un montage parfois maladroit, et Billy Bob Thornton reprend son rôle iconique avec un évident manque d'enthousiasme.

États-Unis. 2016. 135 min. Drame psychologique de Kenneth Lonergan avec Casey Affleck, Lucas Hedges, Kyle Chandler, C.J. Wilson, Michelle Williams, Ben O'Brien, Gretchen Mol, Heather Burns. Quand il est imbibé d'alcool, Lee Chandler provoque invariablement une bagarre avec les autres clients du bar. Logé en demi-sous-sol dans l'immeuble où il travaille comme concierge, le quadragénaire paumé reçoit un matin un appel qui le bouleverse: son frère Joe est décédé prématurément, des suites d'un malaise cardiaque. De retour dans sa ville natale de Manchester, Lee console son neveu Patrick, 16 ans, avec lequel il a toujours entretenu une belle complicité. Mais en apprenant que son frère l'a nommé tuteur de l'adolescent, le concierge hésite à accepter cette responsabilité, qui l'obligerait à quitter Boston pour s'établir à Manchester, où il a vécu un terrible drame personnel quelques années plus tôt. Surmontant l'échec de l'inégal MARGARET, Kenneth Lonergan revient en forme avec un drame familial complexe, d'une grande vérité psychologique, dans le droit fil de son formidable YOU CAN COUNT ON ME. Sa réalisation attentive génère des moments tour à tour poignants, drôles et surprenants, portés par un Casey Affleck à la fois nuancé et vigoureux.

Canada. 2016. 87 min. Comédie de Maxime Desruisseaux avec Nick Theodorakis, Tobie Pelletier, Michel-Vital Blanchard, Denis Marchand, Jean-François Mercier. Une équipe de cinéma suit un détective à l'éthique discutable dans sa recherche en Gaspésie d'une jeune femme, disparue depuis cinq ans.

Lampedusa, à 120 kilomètres de la Sicile, abrite un petit port de pêche et 6000 habitants. L'île de 20 kilomètres carrés, dans l'archipel des Pélages, est également le point de chute de milliers de réfugiés africains. Lesquels sont repêchés, morts ou vivants, par la garde côtière italienne, sur un pied d'alerte permanent. En plus de montrer la vie des habitants, à travers notamment le quotidien du jeune Samuele, fils de pêcheur adepte du lance-pierres et sujet au mal de mer, ce documentaire met en lumière les opérations de sauvetage effectuées auprès des embarcations précaires et surpeuplées voguant sur les flots de la Méditerranée, et les efforts déployés par les autorités sanitaires et médicales pour sauver leurs passagers. Sans commentaire ni voix off pour guider le spectateur, ce documentaire empathique et jamais désespéré de Gianfranco Rosi (né en Érythrée) frappe fort en opposant deux réalités aveugles l'une à l'autre. Ce parti pris audacieux aurait pu atténuer le choc. Au contraire, il le décuple.

États-Unis. 2016. 120 min. Drame de Antonio Campos avec Rebecca Hall, Tracy Letts, J. Smith-Cameron, Michael C. Hall, Maria Dizzia, Timothy Simons, John Cullum. Floride, 1974. Christine Chubbuck crée pour une station de télévision locale des reportages appréciés par le public. Mais son patron, obsédé par les cotes d'écoute, exige d'elle et de ses confrères des topos plus juteux. Rien pour apaiser le stress de la perfectionniste et ambitieuse Christine, qui apprend qu'elle est atteinte d'une tumeur à un ovaire. Une opération la guérirait, mais elle ne pourrait plus avoir d'enfants. Cette éventualité ne sourit guère à cette célibataire qui n'a jamais connu l'amour, et qui vit encore avec sa mère. Sa chance pourrait cependant tourner quand un influent directeur de programmes se présente à la station, avec l'intention d'engager des journalistes pour le réseau national à Baltimore. Or, tout en cherchant à impressionner ce dernier, Christine multiplie les impairs. Trahie par sa réalisatrice, déçue par une sortie longtemps espérée avec le séduisant lecteur de nouvelles, la trentenaire en vient à poser un geste aussi spectaculaire que radical. Ce récit bavard mais prenant, sur l'ambition et les dérives de l'information-spectacle, est adapté du fait divers qui avait inspiré le scénario de NETWORK. Dans sa réalisation, Antonio Campos (l'inédit SIMON KILLER) forge un climat angoissant, par des mouvements de caméra expressifs. Très investie, Rebecca Hall est bouleversante dans le rôle-titre.

États-Unis. 2016. 124 min. Drame d'espionnage de Robert Zemeckis avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan, Matthew Goode, Jared Harris, Raffey Cassidy. Maroc, 1942. Le Canadien Max Vatan débarque à Casablanca afin d'y retrouver Marianne Beauséjour, résistante ayant infiltré la haute société vichyste. Se faisant passer pour des jeunes mariés, les deux espions se laissent prendre au jeu de l'amour en attendant le moment propice pour accomplir leur mission secrète: abattre l'ambassadeur allemand et ses gardes, lors d'une somptueuse réception. Rentré à Londres après le succès de l'opération, Max fait venir Marianne puis l'épouse. L'année suivante, le couple donne naissance à un enfant, dont elle s'occupe tandis que lui, haut gradé de l'armée britannique, enchaîne les missions secrètes et périlleuses. Mais l'univers de Max bascule lorsque son état major lui apprend que Marianne serait en réalité une espionne au service d'Hitler. Refusant d'y croire, l'officier se voit néanmoins obligé de tendre un piège à son épouse pour prouver qu'il a raison. Le réalisateur de FORREST GUMP et le scénariste de EASTERN PROMISES ont uni leurs forces pour cette production vieille école, qui rend hommage à CASABLANCA et NOTORIOUS. La tiédeur du traitement ne rend toutefois pas justice à l'effort consenti. Quelques défis techniques épatants et le jeu éclatant de Marion Cotillard donnent néanmoins du tonus à l'ensemble.

Canada. 2016. 100 min. Drame de Chloé Robichaud avec Macha Grenon, Emily VanCamp, Nathalie Doummar, Alexandre Landry, Serge Houde, Yves Jacques, Sophie Faucher, Rémy Girard. Besco, petite île de 170 000 habitants sur la côte de l'Atlantique, forme un État souverain. Mais sa dette considérable auprès de son voisin le Canada le rend vulnérable. Afin de régler un différend qui les oppose, une médiatrice, Emily, est dépêchée sur les lieux. L'enjeu du litige: les droits d'exploitation d'une compagnie minière privée. Guère impressionnée par les promesses d'emploi, encore moins par les redevances ridiculement basses, Danielle, présidente du petit pays, négocie fermement et pose des conditions inacceptables aux yeux du camp adverse. Celui-ci compte dans ses rangs une jeune députée, Félixe, heurtée dans ses idéaux par l'arrogance du sous-ministre, qui exerce un vil chantage sur le gouvernement de Besco. Emily, qui gère à distance une crise familiale, saura-t-elle trouver un terrain d'entente? Sous le couvert de l'allégorie, Chloé Robichaud (SARAH PRÉFÈRE LA COURSE) traite un sujet brûlant d'actualité, qui convoque le souvenir de GUIBORD S'EN VA-T-EN-GUERRE. À la différence que le scénario de PAYS s'articule autour d'une trinité forte (Macha Grenon, Emily VanCamp, Nathalie Doummar), toutes trois excellentes dans leur façon d'exprimer le doute individuel et collectif.

Canada. 2016. 86 min. Documentaire de Marie-Hélène Panisset. À partir de la nuit du 30 avril 1975, alors que les communistes du Nord-Vietnam envahissent le Sud jusqu'alors dirigé par un gouvernement démocratique, plusieurs habitants cherchent désespérément à fuir ce nouveau régime totalitaire. Par dizaines de milliers, ils s'entassent dans des embarcations de fortune, espérant échapper à la vigilance de leurs frères ennemis et rejoindre les côtes de Hong Kong, de la Malaisie, du Kenya, du Laos ou encore de la Thaïlande, premières escales d'un long voyage vers une terre d'accueil. Quarante ans plus tard, quelques-uns de ces "boat people" relatent leur périple hasardeux en mer, leur arrivée à la base militaire de Longue-Pointe, et les défis de leur intégration à la société québécoise. Bien qu'il porte un regard positif sur une tragédie à partir d'une belle diversité d'expériences humaines, ce documentaire enchaîne mollement et arbitrairement des entrevues d'intérêt inégal. Le montage nerveux heurte la lecture, tout comme les maladroites scènes de reconstitution.

États-Unis. 2016. 123 min. Drame biographique de Jeff Nichols avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Michael Shannon, Marton Csokas, Nick Kroll, Alano Miller. Virginie, 1958. Sa petite amie Mildred étant enceinte, Richard Loving la demande en mariage. Pour sceller son union, le jeune couple doit cependant se rendre à Washington. Car Richard est blanc et Mildred, noire. Ils sont issus du même milieu, mais la Virginie ne reconnaît pas le droit aux alliances mixtes. De retour chez eux, Richard et Mildred sont rapidement arrêtés et condamnés à un an de prison avec sursis, moyennant leur exil de la Virginie. Établie dans la capitale américaine, la famille, au fil des ans, s'élargit. Mais Mildred a le mal du pays. Sur la recommandation de sa soeur, elle écrit à Bobby Kennedy, ardent défenseur des droits civiques. Ce dernier leur obtient l'aide d'un groupe de défense, qui va porter la cause des Loving jusqu'en Cour Suprême. LOVING ressemble à ses deux héros. Effacés, ordinaires, passifs. Visiblement, Jeff Nichols a voulu se placer à la hauteur de ces deux pionniers de la lutte pour les droits civiques. Le parti pris l'honore, même si on peut reprocher au film son manque d'élan et de pulsation. Joel Edgerton et Ruth Negga sont néanmoins tous deux excellents.

Grande-Bretagne. 2016. 91 min. Drame musical de Rufus Norris avec Olivia Colman, Paul Thornley, Tom Hardy, Kate Fleetwood, Lynne Wilmot, Eloise Laurence, Anita Dobson. En 2006, le meurtre de cinq prostituées, en l'espace de six semaines, met sens dessus dessous la ville d'Ipswich, dans le comté de Suffolk. Sont particulièrement touchés les résidents de London Road, petite rue en arc, à l'ombre de monuments industriels, où plusieurs des victimes ont été aperçues pour la dernière fois. Lorsque le meurtrier Steve Wright est épinglé, London Road devient l'épicentre du drame. Car celui-ci habitait là, et sa maison, laissée à l'abandon, stigmatise maintenant le voisinage. Certains songent même à partir lorsque Dodge, un sexagénaire, et sa voisine Julie, mère célibataire, décident de mobiliser leur petite communauté. L'objectif? Redonner de la couleur et de la vie à leur tronçon en l'embellissant d'un coup de pinceau et de parterres de fleurs. En quelques semaines, la rue et ses habitants soudés retrouvent un air de fierté et de jeunesse. Assez pour faire oublier la misère humaine, toujours présente. Ce "film enchanté" comme ceux de Jacques Demy reprend mot à mot les témoignages des résidents de London Road. Le procédé apporte une dimension à la fois réaliste et décalée à cette délicate et attachante peinture de société. La caméra hypermobile et fluide, surtout dans le premier acte, donne élan et souffle au film, qui le maintient jusqu'à la fin.

États-Unis. 2016. 113 min. Drame de Ang Lee avec Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Vin Diesel, Steve Martin, Chris Tucker. Durant une courte permission auprès de sa famille au Texas, un héros de la guerre en Irak doit se prêter avec ses compagnons d'armes à un exercice de propagande patriotique, à l'occasion du spectacle de la mi-temps d'un match de football.

France. 2016. 131 min. Comédie dramatique de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert, Anne Consigny, Charles Berling, Laurent Lafitte, Jonas Bloquet, Christian Berkel, Judith Magre, Virginie Efira, Alice Isaaz. Violée dans sa maison par un homme cagoulé, Michelle renonce à porter plainte, pour des motifs liés à son passé familial, et mène sa propre enquête pour découvrir l'identité de l'agresseur. Bien vite, ses soupçons se portent sur un des employés de sa compagnie de multimedia, un jeune homme ambitieux qui remet toujours en question ses décisions. Michelle ne révèle son agression qu'à trois personnes: son ex-mari, un écrivain paumé qui lui a proposé un projet de jeu vidéo, son associée, qui est également sa meilleure amie, et l'époux de cette dernière, avec lequel elle a une liaison sans passion. Aux prises avec une mère qui veut marier un gigolo et un fils sans caractère qui croit à tort être le père de l'enfant de sa compagne manipulatrice, la femme d'affaires est à l'affût des rôdeurs. Tout comme son voisin d'en face, un trader marié qui mène des opérations de surveillance dans le quartier, et pour lequel Michelle éprouve une forte attirance sexuelle. Le réalisateur de BASIC INSTINCT a retrouvé dans un roman de Philippe Djian ses thèmes de prédilection (perversion sexuelle, femmes de pouvoir) et forgé un audacieux thriller mâtiné de comédie noire, aux revirements souvent insolites. Isabelle Huppert excelle dans un rôle complexe, qui fait écho à ceux qu'elle a tenus dans LA PIANISTE et MERCI POUR LE CHOCOLAT.

États-Unis. 2016. 116 min. Drame biographique de Ben Younger avec Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal, Ciaran Hinds, Ted Levine, Jordan Gelber, Christine Evangelista. Champion mondial de boxe, Vinny Pazienza frôle la mort dans un accident de la route. Faisant mentir les médecins, qui jugeaient impossible de le voir marcher de nouveau, l'athlète du Rhode Island entreprend de remonter dans le ring, avec l'aide de l'entraîneur Kevin Rooney.

États-Unis. 2016. 133 min. Drame fantastique de David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Colin Farrell, Ezra Miller, Samantha Morton, Ron Perlman, Carmen Ejogo. Spécialiste des animaux fantastiques, Newt Scamander débarque à New York en 1926, à la recherche d'un spécimen rare pour compléter sa collection. Par inadvertance, le sorcier anglais échange sa valise avec celle de l'ouvrier Jacob Kowalski. Lequel, en ouvrant le bagage, laisse s'échapper plusieurs bêtes étranges mais plutôt inoffensives. Blâmé par la présidente des sorciers américains pour avoir failli révéler l'existence de leur univers parallèle aux non-magiciens, Newt est également accusé par l'enquêteur Percival Graves d'avoir libéré un "obscurus", une force maléfique qui sème la mort et la destruction sur son passage. Sur le point d'être exécuté, le savant anglais parvient à s'évader, en compagnie de sa nouvelle alliée, l'ex-policière Tina Goldstein. Les fugitifs rejoignent alors Jacob et Queenie, la soeur clairvoyante de Tina, et partent ensemble à la chasse aux animaux fantastiques en cavale. Axé sur le rédacteur un peu lunaire (attachant Eddie Redmayne) d'un manuel scolaire utilisé par Harry Potter, cet antépisode mélange habilement situations drolatiques et sombres péripéties, sur fond d'éloge de la différence. Aux commandes, David Yates signe une réalisation spectaculaire et colorée, bien que sa caméra virevolte à outrance.

États-Unis. 2016. 102 min. Comédie sentimentale de Kelly Fremon Craig avec Hailee Steinfeld, Blake Jenner, Haley Lu Richardson, Kyra Sedgwick, Hayden Szeto, Woody Harrelson, Alexander Calvert, Eric Keenleyside. Jalouse de son grand frère Darian, à qui tout semble réussir, la petite Nadine se prépare à une vie malheureuse, marquée par la moquerie et le rejet. C'est alors que survient Krista, une gentille fillette qui lui propose de jouer avec elle. À 17 ans, elles sont toujours les meilleures amies du monde. Jusqu'au jour où Krista s'éprend de Darian. Se sentant trahie, Nadine refuse de poursuivre sa relation d'amitié avec l'adolescente. Et plus que jamais, elle exprime sa haine envers son frère, sans réaliser que ce dernier est devenu le véritable chef de famille depuis le décès de leur père quatre ans plus tôt. Nadine se tourne alors vers Erwin, un élève de sa classe gentil et doté de talents insoupçonnés, mais plutôt maladroit dans sa manière de s'exprimer. Refusant de voir que ce dernier est amoureux d'elle, la jeune fille fantasme sur le beau Nick, sans oser l'aborder. Sans réinventer la roue, la nouvelle venue Kelly Fremon Craig signe une comédie adolescente de bonne tenue, assortie d'un récit d'apprentissage tour à tour léger et émouvant. Discrète, sans réelle ambition stylistique, la réalisation s'avère néanmoins vivante et rythmée. Avec vigueur, humour et sensibilité, Hailee Steinfeld (TRUE GRIT) porte le film sur ses épaules.

États-Unis. 2016. 130 min. Drame de guerre de Mario Van Peebles avec Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane, Matt Lanter, James Remar, Brian Presley. En 1945, le USS Indianapolis, navire américain qui transporte le matériel nécessaire à la fabrication d'une bombe atomique, est coulé dans la mer des Philippines par un sous-marin japonais. Les survivants, avec à leur tête le capitaine McVay, attendent les secours.

Norvège. 2013. 100 min. Aventures de Mikkel Braenne Sandemose avec Pal Sverre Valheim Hagen, Nicolai Cleve Broch, Bjorn Sundquist, Sofia Helin. Malgré les moqueries de ses pairs, un archéologue part avec ses enfants et deux autres scientifiques en expédition dans le nord de la Norvège, à la recherche du Ragnarok, célèbre monstre marin de la mythologie scandinave.

États-Unis. 2016. 91 min. Thriller de Farren Blackburn avec Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt, Charlie Heaton, David Cubitt. Une pédopsychiatre veuve, qui vit dans une maison isolée à la campagne avec son beau-fils handicapé, se convainc qu'elle est hantée par le fantôme d'un jeune patient orphelin qui avait mystérieusement disparu.

États-Unis. 2016. 111 min. Drame de moeurs de Barry Jenkins avec Alex Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Mahershala Ali, Naomie Harris, Andre Holland, Janelle Monáe, Shariff Earp. Chiron, huit ans, tente d'échapper à des enfants qui le poursuivent. Juan, le dealer de son quartier, lui vient en aide et, rapidement, le prend en affection. Avec sa petite amie Teresa, le revendeur fait de sa maison un refuge occasionnel pour le garçon négligé par sa mère célibataire. Laquelle s'abandonne peu à peu à l'emprise du cristal meth dont Juan fait le commerce. Huit années passent et Chiron, bon élève timide, est toujours persécuté par ses camarades de classe. L'état de sa mère s'est détérioré, mais son amitié avec son copain Kevin s'est renforcée et a pris un tournant sentimental. Peu après, le matamore de l'école ordonne à Kevin de lui flanquer une raclée. Par lâcheté, ce dernier s'exécute. L'incident a sur Chiron un impact dévastateur, qui fait dévier son destin. Huit années passeront avant que les deux adolescents devenus adultes se retrouvent. Le thème de la masculinité afro-américaine est illustré à travers l'expérience d'un spécimen émouvant, écartelé entre ce qu'il est et le rôle que la société lui réserve. Outre quelques effets de style, le film se distingue par la rigueur subtile de sa mise en scène, la simplicité de sa structure en trois temps et la richesse psychologique de son héros de peu de mots.

Grande-Bretagne. 2016. 87 min. Documentaire de Otto Bell. Aisholpan, nomade kazakhe âgée de 13†ans, rêve de devenir la première fille en 12 générations à pratiquer la chasse avec un aigle, une tradition mongole réservée aux hommes. Soutenue par son père et son grand-père, l'adolescente défie les anciens et entreprend d'escalader une falaise pour capturer un aiglon et l'apprivoiser, en prévision d'un grand concours annuel, qui l'opposera à 70†hommes. Ce beau documentaire animalier explore les réalités d'un monde en transition, via un récit féministe quelque peu aseptisé, conçu pour rallier petits et grands. Malgré quelques passages visiblement mis en scène et une musique parfois insistante, l'ensemble séduit, grâce à son portrait étonnant d'une héroïne inspirante et ses images d'une beauté à couper le souffle.

France. 2016. 105 min. Aventures de Safy Nebbou avec Raphaël Personnaz, Evgeniy Sidikhin. Le froid, le silence, la solitude. Tels sont les principaux attraits qui ont poussé Teddy, jeune Français, à s'installer dans une chaumière décatie, au bord du lac Baïkal. À des dizaines de kilomètres de la civilisation, ce spécialiste du multimédia, qui s'est arraché au rythme de production infernal de la grande ville, réapprend à ralentir et à regarder passer le temps. L'hiver rude et long, ainsi que la nature sauvage, lui envoient chaque jour leur lot de joies, mais aussi d'épreuves. L'une d'elles lui aurait coûté la vie, n'eût été l'aide inattendue d'Aleksei, un Russe taiseux qui vit en ermite dans les collines surplombant le lac. Dans la foulée, une amitié naît entre les deux hommes. Mais celle-ci doit demeurer secrète. Car Aleksei est recherché pour meurtre. Se soustraire à l'emprise du temps est un fantasme assez universellement partagé dans nos sociétés occidentales et urbaines. Le Français Safy Nebbou (L'EMPREINTE DE L'ANGE, L'AUTRE DUMAS) lui donne forme dans un film contemplatif et patient, ayant pour point focal un Raphaël Personnaz habité et les paysages grandioses du lac Baïkal gelé.

France. 2016. 119 min. Drame biographique de Roschdy Zem avec Omar Sy, James Thiérrée, Olivier Gourmet, Clotilde Hesme, Alice de Lencquesaing, Frédéric Pierrot. France, 1897. Clown blanc dans un cirque ambulant, Georges, alias Footit, a bien du mal à se réinventer. L'idée lui vient d'offrir à Katanga, un Noir qui fait sensation dans un numéro de cannibale en compagnie de son chimpanzé, de jouer l'Auguste dans un nouveau duo. Le succès est immédiat. Au point que Footit et Katanga, rebaptisé Chocolat, se font proposer un lucratif contrat par Joseph Oller, directeur du Nouveau Cirque à Paris. Dans la capitale, Chocolat mène la grande vie. Mais sa dépendance au jeu le place bientôt dans une fâcheuse posture. À la suite d'un contrôle policier, le sans-papier est jeté en prison. Dans sa cellule, il fraternise avec Victor, écrivain subversif haïtien, qui lui fait prendre conscience du racisme ambiant. Le sentiment d'être exploité et mal jugé met Chocolat en rogne. L'acteur-réalisateur Roschdy Zem (OMAR M'A TUER) joue la carte de l'émotion pour rendre attachante l'histoire de ce premier artiste noir en France. L'ensemble est mis en valeur par une réalisation soignée mais sage, une direction artistique minutieuse et une direction photo expressive. Omar Sy et James Thierrée forment un excellent duo.

France. 2015. 106 min. Drame de Mikhaël Hers avec Anders Danielsen Lie, Judith Chemla, Marie Rivière, Feodor Atkine, Dounia Sichov, Laure Calamy, Stéphanie Déhel, Trey Gerrald. Berlin, l'été. À sa sortie du boulot, un beau jour d'été, la jeune Sasha s'effondre et meurt subitement. En état de choc, son petit ami Lawrence, traducteur américain, accompagne les parents de la défunte et sa soeur cadette Zoé, venus de Paris, dans les différents rituels et responsabilités afférents. Quelques jours plus tard, ces derniers repartent, laissant Lawrence à son chagrin. Paris, l'été. Un an a passé depuis le décès de Sasha. Zoé vit séparée de son mari et partage la garde de leur enfant. À l'occasion d'une soirée donnée par une amie commune, elle retrouve Lawrence et passe la nuit à discuter avec lui, avant de prendre le train pour Annecy, où ses parents l'attendent dans leur maison de campagne. New York, l'été. Deux ans après la mort de Sasha, Lawrence est retourné vivre là d'où il vient. Au contact de sa soeur et de ses amis, il a le sentiment de revivre et planche sur l'écriture d'un second roman. Alors qu'il s'ouvre à nouveau à l'amour, Zoé vient lui rendre visite. La composition sensible et intériorisée d'Anders Danielsen Lie, découvert dans l'excellent OSLO, 31 AOÛT, constitue la principale force de cette sonate intime et universelle sur la mort et la résurrection, aux sens propre et figuré. Le Français Mikhaël Hers (l'inédit MEMORY LANE) imprime à son récit tout en nuance et en finesse un rythme de coeur qui bat.

États-Unis. 2016. 116 min. Science-fiction de Denis Villeneuve avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark O'Brien, Tzi Ma. Le monde entier retient son souffle lorsque des vaisseaux venus d'une autre planète apparaissent subitement dans douze sites différents du globe. Les autorités ne savent comment interpréter la présence de ces immenses ovnis de forme oblongue, suspendus à quelques mètres du sol. Afin d'établir le contact avec l'équipage de celui qui est dressé au-dessus d'une plaine du Montana, l'armée américaine fait appel à la docteure Louise Banks, linguiste réputée. À bord du vaisseau défiant les lois de la gravité, Louise et le mathématicien Ian Donnelly tentent de jeter les bases d'un dialogue avec les extraterrestres. Ceux-ci ont l'apparence de gigantesques pieuvres, qui s'expriment en vaporisant une encre volatile qui, en suspension dans l'air, forme des symboles complexes. Au fil des rencontres, une certaine compréhension mutuelle commence à poindre, jusqu'à ce qu'un mot mal choisi fasse grimper la tension entre les deux camps. Ces visiteurs sont-ils amicaux ou hostiles? Autour du monde, les avis sont partagés et la Chine, que le mystère rend nerveuse, leur lance un ultimatum. Le réalisateur d'INCENDIES exploite le plein sens du mot universel dans cette variation philosophique et onirique sur la rencontre de l'Autre, à prendre comme une invitation à la communication, par les idées et la parole, dans un monde plus prompt à réagir qu'à réfléchir. Au nombre des lignes de force, signalons la composition brillante d'Amy Adams.

États-Unis. 2016. 111 min. Comédie dramatique de David E. Talbert avec Danny Glover, Gabrielle Union, Nicole Ari Parker, Omar Epps, Kimberly Elise, Mo'nique. Décidé à accueillir sa grande famille pour le réveillon de Noël, un patriarche afro-américain, veuf depuis peu, met au défi ses enfants et leurs conjoints de ne pas se disputer durant les cinq jours qu'ils doivent passer ensemble.

États-Unis. 2016. 93 min. Film d'animation de Mike Mitchell. Durant plus de vingt ans, les Trolls ont échappé aux Bergens, des ogres maussades qui croient à tort qu'en mangeant ces petites créatures joyeuses au cheveux magiques, ils atteindront un bonheur fugace. Malgré les mises en garde de Branch, le seul Troll qui n'a pas le coeur à chanter, la princesse Poppy organise une grande fête avec feux d'artifices. Et comme le redoutait son pessimiste compagnon, les lueurs lointaines révèlent aux Bergens l'emplacement de leur cachette au fond de la forêt. Aussitôt, se pointe la méchante Chef, ex-conseillère en exil, qui capture une dizaine de Trolls pour les servir à manger à son nouveau roi. L'intrépide Poppy part aussitôt à la rescousse de ses amis, flanquée d'un Branch peu convaincu du succès de cette mission. Pourtant, la situation change à l'avantage des Trolls quand ils croisent le chemin de Bridget, une modeste domestique bergen, secrètement amoureuse de son souverain. Populaires dans les années 1960, les poupées Trolls font l'objet d'un divertissement familial coloré et émouvant - en dépit du caractère familier du récit -, dans lequel des chansons à succès sont judicieusement employées à des fins dramatiques ou comiques. S'agissant d'une production des studios Dreamworks, la réalisation et l'animation sont de qualité supérieure.

France. 2014. 67 min. Comédie de Ina Mihalache avec Ina Mihalache, Francis Van Litsenborgh, Christian Henrard, Pierre Siankowski. Parce qu'elle s'évanouit dans des moments de solitude aiguë, Solange, Parisienne dans la jeune vingtaine, doit désormais être accompagnée en permanence. Défilent dans son appartement, qu'elle ne quitte guère, son propriétaire, un ex, une amie journaliste, un fêtard, un pompier, une professeure de yoga ainsi que quelques autres connaissances. Insatisfaite de cette "thérapie", Solange a l'idée de confier à la caméra ses angoisses et ses réflexions sur le monde. Contre toute attente, ces capsules, diffusées sur Internet, connaissent un formidable succès. Ina Mihalache propose dans ce premier (court) long métrage une genèse fantaisiste de ses populaires capsules youtube "Solange te parle". Au fil d'une suite de saynètes prétextes à une réflexion pertinente sur la solitude, l'auteure réserve de jolies trouvailles mais aussi quelques lieux communs. Sa présence attachante à l'écran est un indéniable atout.

Canada. 2016. 96 min. Drame de Richard Angers avec Marc Messier, Émile Schneider, Lenni-Kim Lalande, Thomas Richer, Carl Vincent. Un soir, au détour d'une ruelle, un homme qui rentre de la chasse en voiture tombe par hasard sur une échauffourée mortelle, impliquant un adolescent de quatorze ans et son grand frère, âgé de dix-huit ans. Dans la panique qui s'ensuit, les deux jeunes prennent en otage ce témoin gênant et l'entraînent dans leur fuite improvisée, sur les routes de la Gaspésie. Chemin faisant, les ravisseurs et leur victime apprennent à se connaître et à se comprendre, tandis que les forces de police se rapprochent inexorablement d'eux. Ce drame psychologique sur fond de road movie explore des thèmes classiques (relations père-fils, transmission des valeurs, attachement à la terre) au fil d'un scénario bien construit mais prévisible. Une réalisation sensible et des images soignées rehaussent ce film lent et sans surprise, défendu par une distribution inégale, dominée par Émile Schneider.

France. 2016. 120 min. Drame sentimental de Nicole Garcia avec Marion Cotillard, Alex Brendemuhl, Louis Garrel, Brigitte Roüan, Victoire du Bois, Aloïse Sauvage. Gabrielle, aînée borderline d'une bonne famille française, est offerte à José, un ouvrier du bâtiment ayant fui l'Espagne de Franco, qui accepte de la marier tout en sachant qu'elle ne l'aime pas. Le couple élit domicile à La Ciotat, où José, grâce à la dot de Gabrielle, fonde sa petite entreprise de maçonnerie. La jeune épouse, qui refuse de partager le lit de son mari, lui laisse la liberté de trouver son plaisir ailleurs. Bienveillant à son égard, ce dernier l'envoie en cure pendant six semaines, afin qu'elle puisse guérir de ses calculs rénaux. Dans ce grand établissement thermal, Gabrielle rend quotidiennement visite à André, un soldat rentré d'Indochine, dont elle tombe éperdument amoureuse. Mais les jours de celui-ci, gravement atteint d'une maladie rénale, semblent comptés. Quinze ans plus tard, alors que le fils de José et Gabrielle s'apprête à passer le concours du Conservatoire de musique de Lyon, un incident déclenche le souvenir de cette histoire d'amour jamais soignée, jamais guérie. Après quelques opus malmenés par la critique (SELON CHARLIE, UN BALCON SUR LA MER), Nicole Garcia signe une adaptation sentie, sommes toute réussie, du roman de l'Italienne Milena Agus. MAL DE PIERRES possède tout ce qui fait le sel de l'oeuvre de la cinéaste, soit une exaltation des sentiments jumelée à une élégance froide, un peu calculée.

Australie. 2016. 139 min. Drame de guerre de Mel Gibson avec Andrew Garfield, Sam Worthington, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Luke Bracey, Vince Vaughn. Desmond T. Dess a vécu une enfance relativement paisible dans les montagnes de Blue Ridge en Virginie, auprès de son père, vétéran de 14-18, de sa mère dévote et de son grand frère. Mais à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, son destin dévie. D'abord, il rencontre Dorothy, une jeune infirmière dont il tombe amoureux. Puis, à l'instar de son frère et de milliers d'autres jeunes hommes, il s'enrôle dans l'armée. Mais pas à n'importe quel titre. Fidèle à ses convictions religieuses, il refuse de porter une arme et entend servir comme aide médical. Dès l'entraînement à Fort Jackson, son statut d'objecteur débouche sur un procès militaire que Desmond finit par gagner. Envoyé au front sur l'île d'Okinawa en 1945, il prouve sa valeur en ramenant, seul et un à un, plus de 70 hommes blessés. Mel Gibson (PASSION OF THE CHRIST) met ici en valeur ses deux obsessions: l'héroïsme et la dévotion. Dans la première partie, la musique emphatique et la sentimentalité candide servent à définir des enjeux limpides. La seconde, toute en contraste, donne en spectacle une violence insensée, soulignée par des ralentis et une mise en scène quasi immersive.

États-Unis. 2016. 108 min. Drame musical de Jim Jarmusch Michigan, 1963. Passionné de musique, James Osterberg grandit dans la caravane de ses parents à Ann Arbor, mettant rapidement ses talents de batteur au service d'un groupe, The Iguanas. En 1966, après avoir abandonné ses études, James découvre le blues à Chicago puis revient à Ann Harbor où, sous le pseudonyme Iggy Pop, forme The Dirty Shames, avec Dave Alexander et les frères Ron et Scott Asheton. L'année suivante à Detroit, le groupe, rebaptisé The Stooges, impose son rock provocateur et sauvage, aux côtés des MC5. Après un premier album enregistré à New York en 1969 et un second en 1970 à Los Angeles, la formation est larguée par sa compagnie de disques, déroutée par ses concerts décadents. C'est à Londres, avec l'aide de David Bowie, que les Stooges réalisent leur troisième album, avant de se séparer en 1974, en raison de problèmes de drogue et de désorganisation chronique. Conventionnel sur le fond, chiche en renseignements contextuels, ce documentaire de Jim Jarmusch sur son ami Iggy Pop a par contre du dynamisme à revendre. Le montage ludique fait alterner têtes parlantes, documents d'archives rares et séquences animées réussies. Le sens de l'humour et de la formule de l'attachant Iggy donnent toute sa saveur au film.

États-Unis. 2016. 115 min. Drame fantastique de Scott Derrickson avec Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Benedict Wong, Amy Landecker. Après un grave accident de la route, le docteur Stephen Strange se retrouve complètement privé de l'usage de ses mains. Ayant épuisé les ressources de la médecine occidentale, l'éminent neurochirurgien se rend au Népal, où une grande prêtresse mystique l'initie aux pouvoirs de l'invisible. Une fois guéri et converti aux forces occultes, Strange se joint à un groupe de sorciers luttant pour le bien, et combat à leurs côtés un de leurs anciens membres, Kaecilius, qui s'apprête à déchaîner les forces les plus sombres de l'univers. Marvel renouvelle sa formule par l'ajout d'éléments mystiques, un emploi inventif d'une imagerie à la INCEPTION et de nombreux effets psychédéliques sur une musique de Pink Floyd. Seul le dénouement vient briser le charme de ce qui est peut-être le film du genre le plus étonnant depuis THE AVENGERS.

États-Unis. 2016. 108 min. Drame réalisé et interprété par Ewan McGregor avec Jennifer Connelly, Dakota Fanning, David Strathairn, Peter Riegert, Uzo Aduba, Valorie Curry, Samantha Mathis, Molly Parker. Lors des retrouvailles des anciens élèves de sa classe, l'écrivain Nathan Zuckermann rencontre Lou Levov, qu'il n'a pas vu depuis quarante ans. Leur conversation dévie sur le frère cadet de Lou, Seymour, ex-champion de l'équipe de football qui, à la fin de ses études, a repris en main la fabrique de gants de leur père. Seymour vient de mourir et Lou entreprend de raconter à Nathan le calvaire qu'a été sa vie depuis la disparition de sa fille, au milieu des années 1960. Marié à une reine de beauté, l'homme d'affaires juif vouait un culte sans borne à leur adorable fille bègue, Merry. À l'époque, la télévision restituait sans relâche les images tragiques du Vietnam, et celles montrant comment s'organisait dans les rues la résistance contre cette guerre. Révoltée par l'attitude du gouvernement de Lyndon B. Johnson et par les valeurs conventionnelles de sa famille, Merry s'est radicalisée. Un matin, le bureau de poste de leur petite ville de Newark, au New Jersey, a été soufflé par une explosion, causant la mort d'un homme. Dans la foulée, l'adolescente avait disparu. L'acteur Ewan McGregor reproduit presque à la lettre le parcours de ce roman-fleuve de Philip Roth. Mais il manque de rendre à l'écran l'immense complexité du matériau de base et d'en sonder les grands courants souterrains. Avec pour résultat un film satisfaisant au plan dramaturgique, mais qui se contente d'astiquer sa surface aux lignes classiques.

Canada. 2016. 95 min. Comédie dramatique de Sean Garrity avec Jonas Chernick, Joey King, Emily Hampshire, Kevin Pollak, Jake Epstein. Depuis la mort de son épouse, Jonah s'occupe seul de sa fille Aurora, 15 ans. Endetté auprès d'un bookmaker, le chômeur et joueur compulsif de Winnipeg apprend que son adolescente perdra la vue prochainement. Incapable de rembourser son créancier qui exerce sur lui une pression menaçante, Jonah propose à Aurora de faire avec lui un pèlerinage à Churchill, au nord du Manitoba, où il affirme avoir contemplé des aurores boréales avec sa femme, autrefois. À contrecoeur, la jeune fille rebelle accepte, posant même ses conditions. Au fil du voyage, elle se laissera gagner par la tendresse de ce père imparfait qui, malgré tous ses mensonges, entend lui offrir un peu de beauté avant la tombée de la nuit. Malgré une prémisse connue et quelques situations plaquées, Sean Garrity (AFTER THE BALL) signe ici une oeuvre tendre et sincère sur l'apprentissage de la vulnérabilité. Les charismatiques Jonas Chernick et Joey King procurent au film une véritable force émotionnelle. Mis en scène de façon un peu sage, le récit culmine sur un superbe dénouement.

Brésil. 2015. 102 min. Drame musical de Sérgio Machado avec Lazaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira, Sandra Corveloni, Fernanda de Freitas, Graça Andrade. Laerte, violoniste de grand talent mais incapable de surmonter son trac, est recalé lors de son audition d'entrée à l'orchestre symphonique de Sao Paulo. Étranglé par les dettes, il accepte à contrecoeur d'enseigner la musique à des adolescents d'Heliopolis, la plus grande favela de la ville. Parmi les élèves indisciplinés, dont certains impliqués dans les trafics des gangs criminels, se distingue Samuel, un violoniste très doué, mais contraint de répéter à l'insu de son père autoritaire. Au fil des semaines, les musiciens de la favela acquièrent de plus en plus de dextérité et d'unité, grâce au travail acharné de Laerte. Toutefois, à l'approche du spectacle annuel de l'école, ce dernier se voit offrir une nouvelle chance d'obtenir un poste dans l'orchestre symphonique. Cette histoire vraie, qui rappelle celle de MUSIC OF THE HEART de Wes Craven, est racontée de manière classique, avec quelques passages mélodramatiques. Mais son éloquente sincérité transcende la routine. Attentive, parfois nerveuse, la réalisation tire profit de la touchante beauté de la musique classique et Lazaro Ramos est solide dans le rôle-titre.

États-Unis. 2016. 121 min. Thriller de Ron Howard avec Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Sidse Babett Knudsen, Irrfan Khan. Célèbre expert en symbologie, l'Américain Robert Langdon se réveille dans un hôpital de Florence, sans pouvoir se souvenir des circonstances qui l'y ont conduit. À son chevet, la docteure anglaise Sienna Brooks lui raconte qu'il a été blessé par balle à la tête, et prédit qu'il recouvrera la mémoire d'ici quelques jours. C'est alors qu'une policière à moto débarque et tente de l'exécuter. Avec l'aide de Sienna, Robert s'enfuit et, réfugié chez elle, avertit l'ambassade américaine. Dans les minutes qui suivent, le tandem doit à nouveau prendre la fuite, sous les feux de mystérieux assaillants. Mais que fait Robert à Florence, lui dont le plus récent souvenir le place à Cambridge, où il enseigne? Et qu'est-il advenu de son ami Ignazio Busoni, grand spécialiste de "L'enfer" de Dante avec qui il avait présumément rendez-vous? Alors que l'étau se resserre sur Robert et Sienna en déplacement perpétuel, se dessine un vaste complot à l'échelle mondiale impliquant un milliardaire idéaliste, des bandits à cravate et l'éclosion imminente du virus de la peste noire. Ce 3e épisode des aventures de Robert Langdon ne dépare pas vraiment la série inaugurée avec DA VINCI CODE et ANGELS & DEMONS. Mais une routine s'est installée. Les jeux de piste et de bas-les-masques dans les musées à ciel ouvert, ainsi que les poursuites rocambolesques à intervalles réguliers, rendent l'expérience un peu plus futile que les précédentes.

Corée du Sud. 2016. 145 min. Drame sentimental de Park Chan-wook avec Kim Tae-ri, Kim Min-hee, Ha Jung-woo, Cho Jin-woong, Moon So-ri. Corée, années 1930. L'orpheline Sookee est envoyée par sa protectrice, receleuse et marchande de nouveau-nés, chez un colonisateur japonais, Kouzuki, qui habite une immense et sombre demeure isolée. Sa mission: à titre de gouvernante, gagner la confiance de Hideko, la nièce du vieil homme, héritière d'une fortune colossale sur laquelle Le Comte espère mettre la main en l'épousant. Dès son arrivée, la jeune fille parvient à créer une complicité avec Hideko. Au fil des jours, l'amitié entre elles grandit, au point où Sookee songe à renoncer à son plan sinistre, qui implique l'internement de Hideko dans un asile psychiatrique sitôt les noces consommées. Mais Le Comte multiplie les visites et veille au grain. Lorsque le piège se referme, Sookee a la surprise de sa vie. Fidèle à lui-même, le réalisateur de OLD BOY et LADY VENGEANCE a concocté une intrigue sordide et fulgurante, à retournements multiples, dont les trois épisodes s'emboîtent comme des poupées gigognes. En vrai plasticien du cinéma, Park Chan-Wook fait vibrer chaque plan, chaque tableau. À l'image de leurs personnages, les deux interprètes féminines dominent.

France. 2015. 129 min. Comédie dramatique de Xavier Giannoli avec Catherine Frot, André Marcon, Denis M'Punga, Michel Fau, Christa Theret, Sylvain Dieuaide. Paris, années 1920. Le critique de musique Lucien Beaumont infiltre une soirée mondaine donnée par Marguerite Dumont, épouse d'un baron complaisant qu'elle a sauvé de la ruine. Au programme de cette réception destinée à recueillir des fonds pour les orphelins de guerre: un récital lyrique, auquel participe Hazel, une soprano fraîchement émoulue du conservatoire. Et la pièce de résistance: l'hôtesse elle-même, qui ignore à quel point elle chante faux et combien l'entendre sans rire est une pénitence. Épatés par sa naïveté mêlée de culot, Lucien et son comparse Kyril invitent Marguerite à se produire dans une farce anarchiste et dadaïste dont elle sera, à son insu, le dindon. Sourde aux injures de l'assistance et enhardie par cette toute première expérience devant un vrai public, l'aristocrate riche à craquer se met en tête de monter un spectacle à l'opéra. Au grand désespoir de son mari infidèle, qui craint de la voir se couvrir de ridicule. Catherine Frot est particulièrement émouvante dans la peau de cette femme vraie... qui sonne faux. Tout le film de Xavier Giannoli (QUAND J'ÉTAIS CHANTEUR), inspiré de l'histoire de Florence Foster Jenkins, repose sur ce riche paradoxe. Bien que lesté de quelques passages inutiles, le film se distingue par l'ambition de son scénario et l'élégance de sa mise en scène.

Canada. 2016. 105 min.Documentaire de Ilan Ziv. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, le Texan Mark Stroman ouvre le feu sur des citoyens américains musulmans et, dans sa haine aveugle, s'en prend également à un commerçant d'origine indienne. Rapidement arrêté, il est reconnu coupable de meurtres multiples. Dans le couloir de la mort, le patriote suprémaciste a accès à des livres sur la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah. Prenant conscience de l'horreur de ses gestes, Stroman exprime un repentir sincère devant la caméra d'Ilan Ziv. S'attachant au condamné résigné, le cinéaste canadien d'origine juive accepte d'être témoin à son exécution. Entretemps, le seul survivant de ces crimes haineux, le Bangladais Rais Bhuiyan, pardonne publiquement à son agresseur, au nom de l'Islam et de son message de miséricorde. Avec le soutien de Ziv et de ses avocats, ce dernier tente par tous les moyens légaux d'empêcher l'exécution de Stroman, fixée au 21 juillet 2011. À partir d'un drame humain riche et complexe, Ilan Ziv (EXILE - A MYTH UNEARTHED) livre un puissant plaidoyer contre la peine de mort et pour la fin du cycle de la haine. Sa réalisation vivante génère un réel suspense, fortifié par la présence attachante et vulnérable du condamné victime de son ignorance et de son impulsivité.

Canada. 2015. 78 min. Comédie dramatique de Vincent Biron avec Étienne Galloy, Constance Massicotte, Alexandre Lavigne, Simon Pigeon, Eric K. Boulianne, Normand Daoust. Experts en mauvais coups et canulars diffusés sur Internet, Martin et Jean-Sé ont besoin de quelqu'un possédant un cellulaire pour filmer leur nouvelle frasque dans un supermarché. Par chance, ils tombent sur Stefie. Docile, ce garçon un peu plus jeune qu'eux les suit et s'exécute, puis promet de leur envoyer la vidéo le soir même. Pour cet adolescent sans amis, doté d'un léger surpoids et portant un appareil dentaire, cette rencontre pourrait marquer un tournant. De fait, quelque temps après, les deux farceurs décident de l'intégrer dans leur petite bande, complétée par la jolie et imprévisible Léa, la copine de Martin. Mais lorsqu'une de leurs victimes menace de s'en prendre à cette dernière, c'est Stefie, et non Martin, qui vole à son secours. Enhardi par cet exploit, le garçon espère maintenant gagner le coeur de la jeune fille. À mi-chemin entre JACKASS et LES IDIOTS, ce premier long métrage de Vincent Biron exploite en surface un récent phénomène sociomédiatique, à travers un récit d'apprentissage mince et prévisible. Si l'humour ne vole pas haut, une sincérité attachante se dégage de l'exercice, efficacement réalisé, malgré un budget très modeste, et interprété avec conviction.

France. 2015. 92 min. Comédie de Mohamed Hamidi avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze, Hajar Masdouki, Julia Piaton. Dans le petit village de Boulayoune, en Algérie, on se moque souvent de Fatah, qui s'occupe de sa vache Jacqueline comme si elle était son enfant ou son amie. En fait, le paysan porte plus d'attention à cet animal qu'à sa femme et leurs deux filles. Pourtant, quand Fatah est invité à participer à un concours bovin au Salon de l'Agriculture de Paris, tous les villageois se réjouissent, allant même jusqu'à l'aider à payer la traversée en ferry. Mais arrivé à Marseille, où réside son beau-frère, Fatah et Jacqueline entreprennent de se rendre à Paris... à pied. Au cours de leur périple, ils rencontrent divers paysans français ainsi qu'un comte ruiné et fraîchement divorcé. Lequel, après les avoir hébergés dans son château, les aide à atteindre leur destination. LA VACHE réunit tous les ingrédients d'un feel-good movie efficace: réalisation claire et simple, participation d'acteurs populaires, bonne humeur généralisée. Agissant comme un puissant outil de réconciliation, le film distille sa chaleur humaine en affichant ses intentions de façon limpide. Dans le rôle principal, Fatsah Bouyamad est irrésistible.

États-Unis. 2016. 103 min. Comédie d'horreur réalisée et interprétée par Tyler Perry avec Bella Thorne, Yousef Erakat, Jimmy Tatro, Cassi Davis, Lexy Panterra. Le soir de l'Halloween, une matriarche afro-américaine repousse les attaques de tueurs en série, de zombies, de fantômes et de toutes sortes d'autres monstres.

Canada. 2016. 75 min. Documentaire de Saël Lacroix. Portrait d'André Montpetit, dit "Arthur", dessinateur québécois emblématique des années 1960, qui a disparu en coupant tous les liens avec son entourage. Aujourd'hui, ses anciens amis cherchent à éclairer à la fois son génie et son mystère. Saël Lacroix ("Le grand mélangement") pose un regard éclairant sur un artiste méconnu et son époque, tout en formulant une réflexion habile sur l'autodestruction. À travers des séquences animées, d'une beauté tragique, reproduisant une entrevue avec Montpetit, les anciens amis de ce dernier apportent des témoignages sentis, mais parfois redondants.

Israël. 2016. 87 min. Drame de Elite Zexer avec Lamis Ammar, Ruba Blal, Hitham Omari, Khadija Al Akel, Jalal Masrwa. Dans un hameau bédouin du sud d'Israël, Jalila prépare avec amertume le second mariage de son époux Suliman avec une femme plus jeune. Pendant les noces, elle découvre par hasard que sa fille aînée, Layla, vit une romance avec un garçon d'une autre tribu, rencontré à l'école. Sachant bien que Suliman, parti en lune de miel, n'acceptera jamais une telle union, elle interdit à Layla de revoir son amoureux clandestin. Mais la jeune femme désobéit à sa mère, misant sur la relation privilégiée qui la lie à son père pour le faire céder. Or, à son retour, Suliman se montre lui aussi inflexible, et pour éviter que cette situation ne se reproduise, décide séance tenante de promettre la main de Layla à un homme du village. Toutes deux désemparées, mère et fille se retrouvent pour la première fois dans le même camp, celui de la révolte. Tablant sur une photographie parfois saisissante, l'Israélienne Elite Zexer signe un premier film au récit certes peu original, mais qui traite sur un ton juste et subtil le thème de la condition féminine au Moyen-Orient. Dans la peau de femmes frustrées par le patriarcat, Lamis Ammar et Ruba Blal offrent des compositions pleines de finesse.

États-Unis. 2016. 99 min. Drame d'horreur de Mike Flanagan avec Elizabeth Reaser, Annalise Basso, Lulu Wilson, Henry Thomas, Parker Mack, Doug Jones, Kate Siegel. Los Angeles, 1967. Alice boucle ses fins de mois en offrant à une clientèle crédule des séances de spiritisme bidon. À la suggestion de sa fille et complice Paulina, la veuve au chômage achète une planche de Ouija afin d'appâter davantage de clients. Au cours d'une séance, Alice découvre avec stupéfaction que Doris, sa cadette, communique avec les esprits. Pour vrai! Cependant, le comportement de l'enfant se fait de plus en plus étrange. L'ayant surprise à écrire un journal en polonais, Paulina montre sa prose au frère Tom, le directeur de leur école. Après avoir fait traduire le journal, celui-ci conclut que Doris est sous l'emprise d'un esprit maléfique. Pis encore, la petite famille découvre que sa maison est hantée. Le frère Tom fera tout en son pouvoir pour les délivrer du mal. Il est rare qu'une suite s'avère plus réussie que son modèle. C'est pourtant le cas de cet antépisode de OUIJA, dont le scénario classique met l'accent sur le drame familial qui se joue. Ponctuée d'effets-chocs efficaces et d'éléments vintage, cette production élégante est défendue par une distribution convaincante.

États-Unis. 2016. 105 min. Comédie d'espionnage de Greg Mottola avec Zach Galifianakis, Isla Fisher, Jon Hamm, Gal Gadot, Patton Oswalt, Matt Walsh. Karen et Jeff Gaffney forment un couple de banlieusards sans histoire. Du moins, jusqu'à ce qu'ils découvrent que leurs nouveaux voisins, les Jones, mènent une double vie d'agents secrets. Les Gaffney se retrouvent alors inextricablement liés aux aventures des Jones, qui les entraînent malgré eux dans une opération d'envergure internationale, au cours de laquelle ils devront apprendre en accéléré les règles du monde de l'espionnage. Ce croisement entre NEIGHBORS et MR. AND MRS. SMITH repose sur une formule classique, qui procure quelques sourires mais peu de surprises. L'ensemble demeure néanmoins sympathique, grâce au charme des interprètes, à l'aise dans des rôles taillés sur mesure pour eux, et au rythme enlevé de la mise en scène de Greg Mottola (SUPERBAD, PAUL).

Canada. 2016. 108 min. Thriller de Nathan Morlando avec Sophie Nélisse, Josh Wiggins, Bill Paxton, Colm Feore, Vickie Papavs, Tara Nicodemo. L'adolescente Casey emménage avec son père policier dans une maison de ferme voisine de celle de Jonas, un garçon de son âge. Entre les deux jeunes, la chimie opère instantanément. Mais le père de Jonas voit d'un mauvais oeil ses absences à l'heure des corvées. Et celui de Casey interdit carrément leur relation. Pour bien se faire comprendre, le flic bat comme plâtre sa fille et agresse Jonas, qui s'était porté à sa défense. La plainte du garçon déposée au shérif est balayée du revers de la main, et son père refuse lui aussi de reconnaître la gravité de la situation. Convaincu que le père de Casey n'est pas net, Jonas s'introduit dans sa grange, et y découvre une grosse réserve de drogue. Caché dans la caisse arrière du camion de ce dernier, il l'accompagne jusqu'à un rendez-vous avec des motards. Le coup tourne mal, et Jonas s'enfuit avec le sac contenant le produit de la transaction. Le temps d'alerter Casey, une chasse-poursuite s'engage. Le scénario est à ce point pétri d'invraisemblances qu'on se demande comment la chose a pu passer inaperçue auprès de ses créateurs. Dans une intrigue menée tambour battant et possédant à l'occasion le don de surprendre, sont emmaillées des répliques pleines de clichés que les acteurs, assez mal dirigés, ont du mal à se mettre en bouche.

Canada. 2016. 70 min. Documentaire de Martin Fournier et Pierre-Luc Latulippe. Anciens patients de l'hôpital psychiatrique de Saint-Hyacinthe, les résidents du Manoir Gaulin s'apprêtent à quitter l'établissement, qui sera démoli pour faire place à un complexe immobilier.

États-Unis. 2016. 118 min. Drame policier de Edward Zwick avec Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Aldis Hodge, Holt McCallany, Robert Knepper. Ancien policier militaire, Jack Reacher est arrêté pour le meurtre de l'avocat de sa jeune successeure, le major Susan Turner, sur laquelle pèsent des accusations d'espionnage. Parvenant à s'évader avec cette dernière, Jack entreprend de prouver qu'ils ont été victimes d'une machination, ourdie par un gros fournisseur de l'armée soupçonné de malversations par Turner. Les choses se corsent quand le patron de la firme envoie un tueur aux trousses de Samantha Dayton, une adolescente qui pourrait être la fille du fugitif. Ce deuxième volet des aventures du personnage créé par le romancier britannique Lee Child poursuit dans la même veine. Soit celle du thriller policier générique aux enjeux interchangeables, au suspense intermittent et à la mise en scène impersonnelle. Tom Cruise est néanmoins solide, aux côtés de l'énergique et expressive Cobie Smulders.

Canada. 2016. 100 min. Thriller de Steve Kerr avec Julianne Côté, Paul Doucet, Anne-Marie Cadieux, Christian Bégin, Ève Duranceau. Hantée par un traumatisme d'enfance, Élyse, hygiéniste dentaire dans la vingtaine, est profondément troublée par l'intimité des rapports sexuels. Encore vierge, déçue par les hommes et charmée par une collègue de bureau, la technicienne, en pleine crise identitaire, entend à la radio Éric, un entrepreneur faisant la promotion d'un site internet favorisant les aventures extraconjugales. Intriguée, Élyse s'immisce peu à peu dans la vie de cet homme d'affaires, qui semble hanté par des angoisses aussi profondes que les siennes. Modeste mais soigné, ce thriller psychologique et érotique repose sur un scénario peu convaincant, mis en scène de manière efficace mais impersonnelle. De sorte qu'il se regarde sans ennui, ni passion. Dans les rôles principaux, Julianne Côté et Paul Doucet dominent une distribution solide, qui défend honorablement des personnages à la limite du cliché.

États-Unis. 2016. 87 min. Drame de Julio Quintana avec Lucas Quintana, Martin Sheen, Jacqueline Duprey, Aris Mejias, Hiram Delgado, Marian Pabon. Il y a 10 ans, une vague meurtrière emportait au fond de l'océan les corps de 46 élèves d'une petite école d'un village côtier de Porto Rico. Aujourd'hui, le traumatisme est encore profond parmi les habitants, les femmes refusant obstinément de faire des enfants, malgré les supplications du père Douglas. Entre tristesse et misère, Leo tente pour sa part de trouver sa voie, en s'occupant de sa mère éplorée. Mais la veille du départ de son meilleur ami, le jeune homme tombe dans la mer et se noie, pour ressusciter trois jours plus tard. Le mystère s'épaissit quand Léo se réveille avec un stigmate sur le pied, après avoir commencé à construire une structure à partir des débris de l'école. Cette fable christique sur la culpabilité des survivants emprunte à son producteur Terrence Malick son style sensible et spirituel, tout en délicatesse onirique et en naturalisme. Mais si l'arsenal formel impressionne, le récit, lui, plus allégorique que construit, laisse à désirer. Dans un rôle de prêtre, Martin Sheen fait preuve d'une présence remarquable.

France. 2015. 82 min. Film d'animation de Rémi Chayé. 1882, St-Petersbourg. Oloukine, grand explorateur russe, n'est jamais rentré de son expédition au Pôle Nord à bord du Davaï, un navire réputé insubmersible. Mais sa petite-fille Sacha n'a jamais perdu espoir de le retrouver. Ayant découvert un document démontrant qu'Oloukine a emprunté un chemin différent de celui passé au peigne fin par les équipes de secours, la jeune fille profite du bal donné par ses parents pour en informer le prince Tomsky, neveu du Tsar et conseiller scientifique. Mais celui-ci, déjà hostile à la famille de Sacha, rejette sa théorie du revers de la main et humilie publiquement le père de cette dernière. Déçue et isolée, la petite aristocrate s'échappe de la maison et prend seule la route vers le port d'Arkhangelsk, où une aubergiste au grand coeur lui offre le gîte et lui apprend le travail manuel. Un mois après son arrivée, Sacha convainc le capitaine Lund de reprendre les recherches à bord de son navire à coque renforcée. Et malgré les protestations de ce dernier, elle prend part à la périlleuse expédition. Avec ce premier long métrage, l'assistant-réalisateur de BRENDAN ET LE SECRET DES KELLS nous fait vibrer au rythme d'une odyssée initiatique fertile en rebondissements, parfois aussi simpliste et cousue de fil blanc. L'aspect savamment rétro, avec aplats de couleur et absence de traits de contour, est - paradoxalement - le fruit d'un admirable travail à l'ordinateur.

France. 2016. 89 min. Comédie de Fred Cavayé avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont, Karina Marimon, Christophe Favre. En réaction à son père, dépensier chronique, François Gautier a développé une pingrerie maladive. Ce qui vaut au violoniste de nombreuses inimitiés, tant parmi ses collègues que ses copropriétaires. Mais son attirance pour une violoncelliste timide, nouvellement admise au sein de l'orchestre, l'oblige à user d'imagination pour continuer à économiser sans paraître radin. La situation devient toutefois intenable quand il doit temporairement héberger chez lui sa fille, dont il ignorait l'existence, et qui le prend à tort pour le généreux bienfaiteur d'un orphelinat au Mexique. Le réalisateur des polars POUR ELLE et À BOUT PORTANT change radicalement de registre avec cette comédie légère et sans prétention, portée par un Dany Boon en forme et mise en scène de manière alerte, avec çà et là de petites touches de fantaisie. Bien amené, le dénouement touchant fait oublier les quelques facilités et simplifications du récit.

Yémen. 2014. 100 min. Drame social de Khadija Al-Salami avec Reham Mohammed, Ibrahim Al Ashmori, Sawadi Al Kainai, Adnan Al Khader, Munirah Al Atas, Rana Mohammed, Khaled Meshoar. Sanaa, capitale du Yémen. Un matin, une fille de dix ans s'enfuit de la maison et se réfugie dans l'enceinte du tribunal de la ville, où elle raconte à un juge les circonstances de son mariage forcé avec un fermier qui la maltraite. Après avoir entendu son histoire, le magistrat arrête l'époux et le père de la fillette pour les traduire en justice. D'abord surpris que l'on se mêle de leurs affaires familiales, le premier finit par avouer qu'il a eu des relations sexuelles avec la petite sans attendre sa puberté, alors que le second, au comble de la honte, révèle les motifs qui l'ont obligé à organiser ce mariage. S'inspirant d'une histoire vraie, la documentariste Khadija Al-Salami signe un premier film de fiction captivant, qui dénonce avec puissance des pratiques tribales fondées sur un code d'honneur arriéré. Assurée, la réalisation met en valeur de magnifiques décors naturels et des coutumes locales colorées. Dans le rôle-titre, la petite Reham Mohammed est formidable.

France. 2016. 84 min. Documentaire de François Ruffin. Fondateur et rédacteur en chef du journal engagé "Fakir", François Ruffin s'est donné pour mission de rétablir le dialogue entre le richissime Bernard Arnault, à la tête du groupe de luxe LVMH, et les travailleurs qu'il a licenciés au fil des ans. Dans le nord de la France, Ruffin rencontre Serge et Jocelyne Klur, d'anciens employés d'une usine de costumes Kenzo, délocalisée en Pologne sous les ordres d'Arnault. Voyant que les Klur vivent dans la plus grande pauvreté et que leurs dettes s'accumulent, le journaliste décide de faire entendre leur histoire lors d'une assemblée générale de LVMH. Expulsés de cette dernière, Ruffin et le couple de chômeurs ne se démontent pas, imaginant au contraire un plan tordu digne de Robin des Bois. À la manière d'un Michael Moore, Ruffin s'amuse et fait oeuvre sociale dans un documentaire jouissif, quoiqu'un peu anecdotique. À travers un filmage brut, le réalisateur bricole quelques idées de mise en scène ludiques. Mais il donne surtout la parole à une famille du nord de la France, qui se livre sans fard ni pudeur devant la caméra.

Canada. 2016. 92 min. Documentaire de Alexandre Chartrand. En septembre 2015, près d'un an après un référendum gagnant sur l'indépendance de la Catalogne, déclaré inconstitutionnel et illégal par le gouvernement espagnol, se tient une élection référendaire déclenchée par le président catalan Artur Mas. Ce témoignage sur le vif, clairement favorable au camp indépendantiste, comporte des séquences d'une grande beauté, sur fond de musique prenante, mais aussi des passages trop anecdotiques. Pire, l'absence de réelle mise en contexte et de présentation exhaustive des enjeux de la cause catalane enlève de la force aux images de ferveur populaire.

Canada. 2016. 90 min. Thriller réalisé et interprété par Christian de la Cortina avec Tyler Murree, Sergio Hernandez, Hayley Sales, Luc Morissette, Frank Baylis. Vincent gagne sa vie en convertissant des voitures d'époque en automobiles électriques. Or, parce qu'il ne possède pas la licence adéquate pour ses moteurs, toute sa marchandise est confisquée. Risquant de perdre sa jeune entreprise et la maison familiale, il retourne dans l'urgence au Michigan pour persuader les banques de lui accorder du financement. Découragé par leurs refus, Vincent tente de convaincre son ami d'enfance Bill, croisé par hasard, d'investir dans ses projets. Ce dernier décline l'offre, mais lui révèle sa propre façon de prospérer: cultiver des plants de marijuana. Dans un ultime effort pour sauver les meubles, Vincent demande à Bill de l'aider à établir sa propre plantation. Ce premier pas dans l'univers du crime l'entraîne dans une spirale dangereuse. Christian de la Cortina (TRANSIT) enchaîne sans surprises de banales mésaventures illustrant la perte de repères moraux chez un homme de bonne volonté. Une romance plaquée souffre de sous-développement aigu, mais la réalisation est proprement exécutée. Si de la Cortina joue de manière correcte, sans plus, Tyler Murree est assez savoureux dans la peau d'un truand.

États-Unis. 2016. 128 min. Thriller de Gavin O'Connor avec Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Cynthia Addai-Robinson, Jon Bernthal, John Lithgow, Jeffrey Tambor. Assis derrière son bureau, dans un petit cabinet de centre commercial, Christian Wolf a toutes les apparences d'un comptable agréé ordinaire. Or, ce surdoué pour les maths atteint du syndrome d'Asperger emploie ce décor modeste comme couverture à ses activités de blanchiment d'argent au profit d'organisations criminelles, pour lesquelles il agit également comme assassin. La présence discrète de cet individu inconnu des autorités sur des photos de filature éveille l'intérêt de Ray King, enquêteur pour le trésor public. Celui-ci exerce un chantage sur une jeune analyste du FBI afin qu'elle découvre son identité et sa localisation. Pendant ce temps, Wolf, chargé d'analyser la comptabilité d'une importante entreprise de robotique, découvre des irrégularités troublantes. Peu de temps après, lui-même et Dana Cummings, une comptable employée par la firme prise en défaut, sont pourchassés par des tueurs. Refusant d'abandonner la jeune femme à une mort certaine, Wolf lui sauve la vie in extremis et, par la même occasion, lui ouvre la porte de son jardin secret. Ce nouvel opus du réalisateur de WARRIOR se situe au carrefour du thriller haut de gamme (pour l'envergure de ses enjeux) et de la série B (pour ses développements machinaux). Surchargé et verbeux, le récit est néanmoins mis en valeur par une réalisation technique impeccable, dominée par la photographie vibrante de Seamus McGarvey (ANNA KARENINA).

Grande-Bretagne. 2016. 163 min. Drame de moeurs de Andrea Arnold avec Sasha Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough, Arielle Holmes, McCaul Lombardi, Will Patton. Dans le stationnement d'un supermarché, Star, mulâtre de 18 ans, fait la connaissance de Jake, doyen d'une équipe de jeunes mésadaptés sociaux qui vendent des abonnements de magazines dans les quartiers les mieux nantis des villes du Midwest. Invitée à se joindre à eux, la jeune fille rassemble son courage, livre à leur mère indigne les deux enfants de son petit ami drogué, puis s'en va retrouver Jake et son équipe. Accueillie chaleureusement, Star rencontre Krystal, la patronne de tout ce beau monde tenu de lui obéir. Jumelée à Jake, elle commence son entraînement dans les quartiers huppés de Kansas City. Mais la jeune fille rebelle ne se laisse pas facilement convaincre de mentir pour vendre. Lorsque trois messieurs l'invitent à les accompagner dans un barbecue, elle trouve l'occasion de faire monter les enchères. L'Écossaise Andrea Arnold (FISH TANK), la Dardenne du monde anglo-saxon, transporte sa caméra en Amérique profonde, territoire des Harmony Korine (GUMMO) et Kelly Reichardt (WENDY AND LUCY). Le résultat laisse mi-figue mi-raisin, tant le road-movie de près de trois heures préserve jalousement son secret. Les images sont cependant admirables.

Canada. 2016. 105 min. Drame psychologique de Yan England avec Antoine Olivier Pilon, Lou-Pascal Tremblay, Sophie Nélisse, Robert Naylor, Patrice Godin, David Boutin, Anthony Therrien, Guillaume Gauthier, Irdens Exantus. Le premier jour des classes marque les retrouvailles de Tim et Francis. Il marque aussi la reprise des persécutions, dont les deux adolescents timides sont victimes de la part d'une bande d'élèves dominée par le champion de la course de vitesse, Jeff. Un fossé se creuse entre les deux amis lorsque ce dernier accuse Francis d'être gay. Craignant d'être exposé s'il prend sa défense, Tim bat en retraite, mais tente rapidement de se racheter. Trop tard. Le désespoir de Francis a déjà atteint un point de non-retour. Bouleversé, Tim jure vengeance. Son plan: battre Jeff sur son propre terrain en joignant les rangs de l'équipe de course, qu'il avait quittée à la suite du décès de sa mère. Sous le regard bienveillant de son entraîneur et d'une compagne de classe gagnée à sa cause, Tim fait des progrès stupéfiants, qui compromettent la participation de Jeff au championnat provincial, où ce jeune athlète se voyait déjà. Lors d'un party, un incident embarrassant pour Tim, capté au moyen d'un téléphone, redonne l'avantage à son adversaire. Ce premier long métrage de Yan England (le court métrage "Henri", nommé aux oscars) se signale par un sens habile du suspense et une mise en scène énergique. Film à message, il comporte cependant certaines maladresses et invraisemblances. En revanche, Antoine Olivier Pilon est crédible dans un rôle difficile, tout en tourment et en vulnérabilité.

Canada. 2016. 97 min. Drame sentimental de Kim Nguyen avec Dane DeHaan, Tatiana Maslany, John Ralston, Joël Gagné, Johnny Issaluk. Roman et Lucy vivent dans l'Arctique canadien. Dans la vingtaine tous les deux, ils ont abouti là pour fuir un passé trouble, au sud. Leur histoire d'amour est rythmée par les caprices du travail, ainsi que par les humeurs compliquées de l'un et de l'autre. Lorsque Lucy annonce qu'elle doit partir étudier dans le sud, Roman se referme comme une huître. Cédant à son faible pour la bouteille, il s'isole et refuse de profiter des dernières semaines qui leur restent. Mais quand Roman est hospitalisé d'urgence à la suite d'une sévère intoxication, Lucy saisit l'occasion d'aller le rejoindre, puis de le convaincre de l'accompagner vers le Sud. Sans argent pour faire le voyage en avion, le couple prend la route à motoneige. Un long périple, qui les fait passer à travers des paysages majestueux et hostiles, où Lucy apprendra que Roman parle aux ours polaires, et où lui découvrira le secret inavouable qui l'a poussée à fuir le monde civilisé. On retrouve ici les notes poétiques et surréalistes qui faisaient le sel de REBELLE, du même réalisateur. Le souffle épique en moins, cela dit. La première partie est plutôt confuse et le film met du temps avant de prendre son envol. Il atteint la grâce dans sa dernière partie, surprenante, au carrefour du récit de voyage et du film d'horreur.

États-Unis. 2016. 92 min. Comédie de Steve Carr avec Griffin Gluck, Andrew Daly, Lauren Graham, Alexa Nisenson, Thomas Barbusca, Rob Riggle, Isabela Moner, Adam Pally, Jacob Hopkins. Avec la complicité de son meilleur ami, Rafe Katchadorian entreprend de tourner en dérision les règlements excessifs édictés par le directeur de sa nouvelle école, en vandalisant les lieux de nuit et en déréglant les sonneries ou les gicleurs. Sur le front familial cependant, le préadolescent doué pour la bande dessinée se montre plus conciliant. Car contrairement à sa petite soeur, il ne fait rien pour empêcher le mariage de sa mère avec un faux jeton narcissique, qui a pris en grippe le chien de la fillette au caractère bien trempé. Sensible dans son évocation du deuil, cette adaptation du roman jeunesse de James Patterson rate son coup sur le versant comique, qui se révèle puéril, dénué de cohérence et peuplé de personnages lourdement caricaturaux. En revanche, la réalisation de Steve Carr (ARE WE DONE YET?) s'avère vivante et colorée, intégrant l'animation de manière harmonieuse.

États-Unis. 2016. 112 min. Drame policier de Tate Taylor avec Emily Blunt, Luke Evans, Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Justin Theroux, Edgar Ramirez. Depuis le départ de son mari avec sa maîtresse il y a trois ans, Rachel a sombré dans l'alcoolisme. Hantée par la rupture et par son incapacité à avoir eu un enfant, la trentenaire a également perdu son emploi en relations publiques. Elle passe maintenant ses journées dans un train, à faire l'aller-retour entre Manhattan et la banlieue d'Ardsley. De la fenêtre du train, elle observe chaque jour son ancienne maison et la nouvelle famille de son ex, mais aussi leur voisine Megan et son mari, couple que Rachel trouve absolument parfait, et sur lequel elle fantasme ouvertement. Pourtant, un jour, après un autre "blackout", l'alcoolique se réveille chez elle, la tête ensanglantée et des bleus sur le corps. Peu après, la police vient sonner à sa porte pour l'interroger sur la disparition de Megan. Cette adaptation attendue du best-seller de Paula Hawkins est hélas inégale. Si dans la première partie, les auteurs explorent avec originalité la psyché et la souffrance féminines, la trame policière qui suit se révèle plus convenue, plombée par la réalisation maladroite de Tate Taylor (THE HELP). Dommage, car les trois actrices sont convaincantes et émouvantes.

États-Unis. 2016. 110 min. Drame biographique de Mick Jackson avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott, Mark Gatiss. À la fin des années 1990, l'historienne américaine Deborah Lipstadt, spécialiste de la Shoah, est poursuivie en diffamation, avec son éditeur Penguin, par l'auteur britannique David Irving. Fervent négationniste de l'Holocauste, celui-ci a consacré sa vie et son oeuvre à réhabiliter la réputation d'Adolf Hitler. Refusant les conseils d'un avocat, Irving tombe immédiatement dans le piège de la défense, qui recommande la tenue d'un procès sans jurés. Dirigée par Anthony Julius, conseiller de la princesse Diana dans son action en divorce contre le prince Charles, la défense met au point une stratégie sophistiquée, qui consiste à retourner l'accusation contre le plaignant. En d'autres mots: contraindre Irving à démontrer que ses théories sont idéologiquement dirigées, et par conséquent non valides historiquement. Mais cette défense offensive exclut la possibilité pour Deborah, et pour des survivants de l'Holocauste, de témoigner au procès. Le 11 avril 2000, celui-ci s'ouvre à Londres, dans un grand fracas médiatique. Il durera un an. En cette ère de fabrication d'opinions à la chaîne, Mick Jackson (THE BODYGUARD) défend la supériorité des faits dans ce drame judiciaire assez conventionnel dans sa forme, mais toujours captivant. L'intérêt provient moins de l'action au tribunal, assez procédurale, que du choc culturel assez comique subi par l'héroïne, très bien campée par Rachel Weisz.