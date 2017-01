Usain Bolt perd la médaille d'or du relais de Pékin

La toute nouvelle gamme suisse de vêtements On Running se retrouve à la boutique Courir. Pour femmes : veste 300 $, camisole 85 $, pantalon 210 $.

La gamme On Running pour hommes : veste 300 $, t-shirt 100 $, pantalon 210 $.

La boutique Endurance propose un choix de soutien-gorge adaptés à la course, entre 50 $ et 65 $ selon le modèle.

Autrefois connu sous le nom Fillion Sports, Chaussures Fillion se spécialise désormais dans la vente de chaussures urbaines et athlétiques à Québec et dans l’Est du Québec.

Le nouveau modèle Vazee Rush v2 de New Balance est disponible chez Chaussures Fillion, 120 $.

La nouvelle gamme québécoise pour hommes et femmes Idos42.2 se détaille entre 75 $ (camisole) et 113 $.

Spécialisée en course à pied et triathlon, La Boutique du Lac regroupe les marques sportives recherchées, telles que Peak Performance, Gore, Sole, Oakley et plusieurs autres.