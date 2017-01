Trump promet une enquête majeure sur les fraudes électorales

Donald Trump a annoncé mercredi qu'il allait demander une "enquête majeure" sur les fraudes qui auraient, selon lui, entaché l'élection présidentielle qu'il a remportée le 8 novembre.

"Je vais demander une enquête majeure sur la FRAUDE ELECTORALE, y compris ceux enregistrés pour voter dans deux Etats, ceux qui sont illégaux et... même ceux enregistrés sur les listes électorales et qui sont morts", écrit Donald Trump sur son compte Twitter.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 janvier 2017