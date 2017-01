«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

ADVERTISEMENT

Le nom de Florence Longpré, autant que celui de sa célébrissime Gaby Gravel de Like-moi, est sur toutes les lèvres depuis un an. La comédienne, qu’on peut aussi voir dans Mémoires vives et bientôt dans Les pays d’en haut, est également auteure, et signe la pièce Sylvie aime Maurice, qui tiendra l’affiche du Théâtre La Licorne en mars. Ce dimanche, elle ira faire un brin de jasette à Tout le monde en parle et donnera peut-être, pourquoi pas, quelques conseils beauté et maquillage à Guy A.Lepage et Dany Turcotte…

Caroline Néron et Éric Lapointe seront également au rendez-vous pour exhiber la collection de bijoux qu’ils lançaient en duo mardi, et qui sera en vente la semaine prochaine, tout comme Karine Vanasse et Podz, pour parler de la minisérie Cardinal, diffusée à CTV et Super Écran. Le chercheur Yoshua Bengio sera aussi sur le plateau pour causer d’intelligence artificielle.

Enfin, Alexandre Taillefer, qui en avait ému plusieurs lors de son dernier passage à Tout le monde en parle en s’ouvrant en toute franchise sur le décès de son fils, s’arrêtera à nouveau à la même tribune, cette fois pour, dans la même veine, traiter de l’importance de la Semaine nationale de prévention du suicide, du 29 janvier au 4 février.

La semaine dernière, Tout le monde en parle a récolté un auditoire de 1 048 000 téléspectateurs, selon les données préliminaires de Numeris. Un excellent chiffre, qui prouve de surcroît que les Québécois étaient rivés en grand nombre à leur petit écran ce soir-là, puisqu’à TVA, au même moment, 1 850 000 personnes étaient concentrées sur Le Banquier et son spécial «ados», et la grande finale des Beaux malaises en a retenu 1 546 000. La soirée avait commencé doucement avec Vlog et ses 967 000 fidèles, alors que la rediffusion de L’heure bleue, à 22h, n’en a captivé que 407 000. À Radio-Canada, juste avant Tout le monde en parle, Découverte a intéressé 505 000 curieux et ICI Laflaque en a rameuté 560 000.

L’émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.

À VOIR AUSSI: