La neige, le grésil et les bourrasques rendent les conditions routières difficiles dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.

Sur la Côte-Nord, la route 138 est fermée sur 350 kilomètres, entre Tadoussac et Port-Cartier.

Toutes les écoles sont fermées dans ces régions.

Au Nouveau-Brunswick, plus de 119 000 abonnés sont privés d'électricité en raison du verglas et des rafales à plus de 100 km/h.

