Telus donne le numéro d'une femme à son ex-copain harceleur

La compagnie Telus attribue à une « erreur humaine » le fait que l'un de ses employés a donné accès au compte de téléphone d'une femme de Hamilton à son ex-petit ami, qui la harcelait, a appris CBC.

Ce dernier est accusé notamment de voies de fait armées et de violation de sa probation, après avoir agressé et poursuivi la mère en voiture plus tôt en janvier, selon la police.

L’accusé aurait demandé à une autre femme de se faire passer auprès de Telus pour la victime alléguée afin d’obtenir son nouveau numéro de téléphone cellulaire.

Telus est complice de mon agression. Ils ont été négligents.

- Victime alléguée

L’accusé faisait déjà l’objet d’une ordonnance des tribunaux l’empêchant de s’approcher d’elle.

Week-end d'enfer La victime alléguée affirme qu'après avoir eu accès à son numéro de téléphone, son ex-copain l'a harcelée à coups d'appels et de messages. Il aurait aussi fracassé l'une des vitres de sa voiture pour ensuite l'agresser chez elle alors que ses enfants était à la maison. Puis, le 16 janvier, après qu'elle eut porté plainte à la police, il aurait tenté de la bloquer en voiture à une intersection alors qu'elle conduisait avec ses enfants à bord. Elle se serait tout de suite dirigée vers le poste de police. Voyant une autopatrouille, l'accusé aurait paniqué, grillé un feu rouge et fait un accident, menant à son arrestation.

Les aveux de Telus

Le fournisseur de téléphonie cellulaire admet que son agent du service à la clientèle n’a pas suivi les procédures en place.

Le porte-parole Richard Gilhooley dit que l’employé en question « voulait bien faire », soutenant qu’il avait été trompé par un « imposteur doué ».

La victime alléguée se demande toutefois comment l’agent a pu croire qu’il avait affaire à la véritable cliente, alors que l’autre femme au bout du fil, qui prétendait avoir perdu son sac à main, n’arrivait pas à fournir le NIP de son compte ni son numéro de téléphone.

« Ce ne sont pas des indices suffisants [pour dire non]? », lance-t-elle.

L’employé n’aurait demandé à l’imposteur que l’adresse et le courriel liés au compte. Normalement, il aurait dû enjoindre la supposée cliente à se présenter à un kiosque Telus pour vérifier son identité, grâce à une pièce d’identité avec photo, explique M. Gilhooley.

La compagnie promet d'indemniser la cliente, sans donner plus de détails.