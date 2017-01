Qui a dit que la politique et l'amour étaient deux choses bien distinctes? En tout cas la jeune auteure de cette lettre n'est pas de cet avis: elle a décidé de rompre avec son petit ami (un certain "Dave") parce qu'il supportait le candidat américain John McCain lors de l'élection présidentielle américaine de 2008. "Je savais que tu étais limité mais pas attardé", écrit-elle, avant de se permettre quelques commentaires sur la taille du pénis de son partenaire

"Voilà le cadeau que j'ai reçu de toi...L'amour. Il ne meurt jamais et ne s'estompera jamais. Nous nous reverrons un jour au paradis et nous nous aimerons comme s'il n'y avait pas eu d'interruption." En lisant cette lettre, on se demande pourquoi son auteur a décidé de rompre. (source)

Petite traduction de la lettre: "Ok, tu as choisi de garder des photos de nu de ton ex dans ton portable, mais tu ne devrais peut-être pas les mettre en fond d'écran et garder ledit portable ouvert pendant que tu prends ta douche! Je vais me promener et tu ferais mieux d'avoir foutu le camp de mon appartement quand je serai revenue. Tu est un p#@% de c@~%§... Elle est super grosse! WTF?!"