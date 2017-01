Cassandra Hannagan via Getty Images

Vous n'aviez pas votre billet pour le spectacle de PJ Harvey le 15 avril 2017 au Métropolis? Pas de panique: Evenko vient tout juste d'annoncer une supplémentaire... la veille.

C'est le 14 avril prochain au Métropolis que les fans pourront aller voir leur idole livrer notamment les chansons de son dernier album The Hope Six Demolition Project.

En plus de passer à Montréal, l'artiste s'arrêtera à Toronto, Boston, Brooklyn (New York), Philadelphie, etc.

Les billets pour cette supplémentaire seront en vente dès le vendredi 27 janvier à 10h.

