Finis les cheveux longs très, très longs pour Stéphanie, la jeune femme a décidé de plonger pour une coupe au carré aux épaules appelée la "clavicote" pour un look plus féminin, glamour et tendance. Découvrez cette métamorphose impressionnante dans la vidéo ci-dessus.

Trois raisons nous font adorer la coupe à hauteur de clavicule. D’abord, le style est flatteur pour tout le monde, ensuite il permet de garder de la longueur sans disparaître derrière vos cheveux et finalement, c’est toujours possible de garder vos cheveux en queue de cheval.

Des exemples de stars qui ont plu dans la dernière année