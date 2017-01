Les leçons de vie de «La la Land» vérifiées par la science

ADVERTISEMENT

Mia et Sebastian s'aiment, chantent et dansent. Mais ce n'est pas seulement la performance d'Emma Stone et de Ryan Gosling qui vaut au film autant de nominations que Titanic, de récompenses aux Golden Globes et d'intérêt.

Derrière cette histoire d'amour banale - celle de l'actrice qui rêve de percer et du musicien de jazz raté-, les questions de la persévérance, de l'équilibre du couple et du mythe de l'amour de notre vie sont abordées avec finesse et vérité. En témoignent les découvertes de la recherche en psychologie, La La Land a bien des choses à nous apprendre.

ATTENTION SPOILERS. Si vous n'avez pas vu "La la Land", sachez que dans cet article, plusieurs éléments de l'intrigue sont révélés. Pour réaliser ses rêves, il faut y croire et persévérer

L'exemple de La la Land: Mia est serveuse et passe son temps à servir du café à des stars de cinéma. Sebastian rêve d'ouvrir son propre club de jazz et doit se contenter de jouer une musique qu'il n'aime pas dans un petit club de Los Angeles. Tous les deux, à force de persévérance, vont réussir à réaliser leur rêve.

La leçon de vie: Comme le disait Cendrillon, "il faut y croire quand même". Bien sûr, tout le monde ne va pas devenir une star hollywoodienne parce qu'il en rêve le soir en s'endormant. Mais la persévérance n'est pas de l'énergie bêtement dépensée. Ce ne sont pas toujours les plus talentueux ni les plus beaux qui réussissent, en témoigne les multiples auditions ratées de Mia, mais ceux qui se montrent les plus tenaces.

Ce qu'en dit la science: Une étude publiée en octobre 2015 par des chercheurs israéliens de l'Université de Tel Aviv et publiée dans le Journal of Applied Psychology montre que les jeunes gens qui ont une vocation sont plus enclins à prendre des risques, à persévérer et à réussir à décrocher un travail dans leur domaine de prédilection. Cette étude qui a suivi 450 lycéens américains a aussi montré les adolescents qui cultivaient une passion pour un champ d'activité dans lequel ils voudraient faire carrière plus tard, ont plus de succès dans la suite de leur vie professionnelle.

Votre moitié doit être votre plus grand soutien (mais pas trop)

L'exemple de La la Land: Mia et Sebastian poursuivent tous les deux un rêve inaccessible. Ils traversent donc des moments de doutes et de profonde angoisse. Chacun doit, de son côté, affronter la peur de l'échec. Dans cette histoire, ils se soutiennent l'un l'autre mieux qu'aucun autre de leur proche. Quand l'un des deux commence à baisser les bras, à faire trop de compromis, l'autre est là pour le ramener dans le droit chemin. Ils arrivent à s'entraider, à se soutenir jusqu'à un certain point. Quand les attentes sont trop nombreuses, les déceptions et les malentendus s'enchaînent, leur couple éclate.

La leçon de vie: On ne réussit pas seul dans son coin, mais vous n'êtes pas non plus obligés de partager toutes les passions de votre conjoint. Sebastian est passionné par le jazz et Mia déteste ce genre de musique. On a besoin de l'autre. Mais l'admiration seule ne suffit pas pour qu'un couple fonctionne.

Ce qu'en dit la science: Un compagnon ou une compagne encourageant(e), en particulier face aux aléas de la vie, est important. Cependant, une étude de l'Université de l'Iowa qui a suivi 103 couples hétérosexuels pendant cinq ans a montré que tous les soutiens ne se valent pas au sein du couple. "L'idée qu'il suffit de soutenir plus son partenaire pour qu'un mariage fonctionne est un mythe", explique le principal auteur de cette étude. "Votre partenaire n'a pas à lire dans vos pensées. Les couples seront plus épanouis s'ils apprennent à dire 'voilà ce que je ressens et voilà ce que tu peux faire pour m'aider'".

On ne finit pas toujours avec l'amour de sa vie

L'exemple de La la Land: à la fin du film, Mia et Sebastian ne finissent pas ensemble. Ils sont heureux chacun de leur côté, sont enfin arrivés à réaliser leurs rêves, mais leur couple n'aura pas tenu.

La leçon de vie: une rupture, ce n'est jamais simple, d'autant plus quand on pense avoir trouvé la personne avec laquelle on veut vivre. Mais cela ne veut pas dire que sans notre "âme sœur", nous ne pouvons pas trouver le bonheur.

Ce qu'en dit la psychologie: La la Land nous rappelle qu'à nous cramponner à l'illusion des fins comme au cinéma, on se prive des épreuves qui nous guident vers des choix meilleurs ou au moins différents, assure Abby Rodman, psychothérapeute américaine. Les enseignements de "La La Land" sont simples: soyez honnête avec vous-même, réalisez vos rêves, mettez-vous en couple avec la bonne personne et acceptez que les choses ne se passent pas toujours comme elles étaient écrites dans le scénario".