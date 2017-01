ADVERTISEMENT

S’il est encore possible de visiter (en vrai) les différents concessionnaires, de découvrir et de tester les plus récents modèles automobiles sur le marché, le Salon International de l'Auto de Montréal propose cette année à ses visiteurs de quitter le réel pour s’adonner au virtuel.

Au milieu des désormais traditionnelles attractions que sont les essais routiers de voitures électriques et autres concours, les expériences de réalité virtuelle ont en effet fleuri cette année au Salon. Grâce à cette technologie, les visiteurs ont ainsi l’opportunité de conduire virtuellement un véhicule d'exception, de visualiser l'auto de leur rêve sous plusieurs angles ou bien encore d’expérimenter une simulation de conduite.

Le Salon International de l'Auto de Montréal se déroule du 20 au 29 janvier 2017 au Palais des congrès, à Montréal.