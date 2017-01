ADVERTISEMENT

Des jumelles de neuf ans de Quincy en Illinois font les manchettes après que des photos d’eux sont devenues virales.

Oui, elles sont adorables, mais elles forment aussi un rare duo de «jumelles chromosomiques».







«Nous sommes des jumelles chromosomiques, Kalani (à gauche) est pâle avec les yeux bleux et Jarani (à droite) est plus foncée avec des yeux bruns», a expliqué Whitney Meyer sur Facebook l’année dernière. Les deux bébés sont nés en avril 2016.

«Au début, quand elles sont nées, je voulais le croire, mais c’est si rare que je ne pensais pas que ça arriverait à mes jumelles! Mais elles sont à l’évidence des jumelles biraciales!», a déclaré Mme Meyer en entrevue lundi à KHQA.







En 2015, un autre duo de jumelles au Royaume-Uni avait fait le tour de la Toile après que des gens les ont prises pour des amies.

Lucy et Maria Aylmer de Gloucester sont nées d’un couple d’origines différentes.

«Personne ne croit jamais que nous sommes jumelles parce que je suis blanche et Maria est noire. Même quand nous nous habillons pareil, nous n’avons toujours pas l’air de sœurs, et encore moins de jumelles. Lorsque nous avons rencontrons des amis pour la première fois, ils ne croient jamais que nous étions sœurs jumelles. On s'est même déjà fait demander de montrer notre certificat de naissance pour prouver qu’on était bel et bien des jumelles», a confié Lucy à ITV News.

Mais les jumeaux et jumelles comme Lucy et Maria sont-ils si rares? Selon la BBC, pour les couples d’origines mixtes qui attendent des jumeaux, il y a une chance sur 500 que les bébés naissent avec des teints différents.

«Notre couleur de peau est déterminée par un certain nombre de gènes différents – au moins 20 variantes, je dirais même probablement un peu plus que ça», a déclaré le généticien de l’Université d’Édimbourg, le Dr. Jim Wilson.

«Certaines d’entre elles sont connues et certaines ne le sont pas encore, et à chacun de ces gènes qui influencent la couleur de notre peau, il y a généralement deux variantes ou plus. L’une d’entre elle produit une peau plus foncée et l’autre un teint plus pâle.»

Et bien que Kalani et Jarani partagent les mêmes gènes, elles ne partagent pas les mêmes habitudes pour l’instant.

Mme Meyer affirme que Kalani est énergique et rampe, alors que sa sœur jumelle n’a pas encore expérimenté la chose. Mais elles sont toutes les deux adorables.

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l'anglais.