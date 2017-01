Une femme sur dix souffre lors de relations sexuelles

Trouvez ce qui fonctionne pour vous «Tout le monde est différent, alors il faut identifier ses forces», dit Vanessa Marin. Qu'est-ce que votre partenaire et vous aimez? Identifiez ce qui fonctionne déjà bien dans votre relation et travaillez sur ce qui peut être amélioré.

Ne laissez pas un petit malaise vous découragerParfois, la situation sera gênante. Et c'est normal. «La pornographie nous a conditionnés à l'idée que le sexe est censé être facile et parfait, dit la sexologue. Mais dans la vraie vie, c'est parfois gênant et salissant!» Essayer de combattre un malaise peut parfois l'amplifier, dit-elle. «Riez de vous-mêmes et continuez!»