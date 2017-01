Les 6 choses que vous devriez nettoyer tous les jours

L'éponge de la cuisine Pour éliminer les germes en un rien de temps, plongez votre éponge dans un mélange d’eau et de vinaigre blanc, tordez-la, puis faites-la cuire au four à micro-ondes pendant 60 secondes à forte intensité.

Les comptoirs de la cuisine et de la salle de bain Les comptoirs se salissent à la vitesse de l’éclair et on y trouve souvent plus de germes et de bactéries que partout ailleurs dans la maison. Assurez-vous de bien suspendre le chiffon que vous aurez utilisé pour les nettoyer après usage pour lui permettre de bien sécher, et ainsi prévenir l’apparition de moisissure.