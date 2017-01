ADVERTISEMENT

Cet article a initialement été publié sur le webzine Mode de vie & compagnie de la Fondation David Suzuki.

Bisous tout doux pour la Saint-Valentin!

Fabriquez votre propre baume à lèvres; plusieurs d’entre nous l’utilisent quotidiennement. Cette recette simple et efficace ne contient aucun des 12 ingrédients à éviter dans les produits de beauté; elle est donc saine autant pour vous que pour la planète.



Pourquoi fabriquer un baume à lèvres?

Le pétrolatum (aussi appelé gelée de pétrole ou Vaseline), utilisé dans plusieurs baumes pour les lèvres, produits capillaires, savons et produits pour le soin de la peau, est l’un de nos 12 ingrédients à éviter dans les produits de beauté. Il agit comme barrière pour emprisonner l’humidité dans la peau. Il est aussi un produit pétrochimique parfois contaminé par des hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérigènes. L’Union européenne juge que c’est un produit cancérigène et restreint son utilisation dans les produits cosmétiques.

Protégez vos lèvres de ces composés nocifs! Fabriquez une plus grande quantité et offrez-les en cadeau pour la Saint-Valentin ou pour souligner d’autres occasions.

(Remarque : les personnes allergiques aux noix peuvent réagir négativement au beurre de karité, car le beurre est fait à partir des noix de l’arbre à karité. Dans ce cas-ci, utilisez plutôt le beurre de cacao).



Recette de baume pour les lèvres

Temps requis : cinq (5) minutes

Durée de conservation : environ six (6) mois

Formule sécuritaire pour les enfants!

5 ml (1 c. à café) beurre de karité ou beurre de cacao, bio et équitable

15 ml (1 c. à table) huile d’avocat

15 ml (1 c. à table) cire d’abeilles local (râpée ou en pastille) ou cire de soya

Facultatif : 5 gouttes d’huile essentielle (p. ex., menthe poivrée, lime ou pamplemousse) avec ou non 1 goutte d’huile de vitamine E.

Verser environ 50 ml (1/5 t.) d’eau dans une petite casserole et chauffer à feu doux. Combiner les trois premiers ingrédients dans un petit bol métallique. Créer un bain-marie en déposant le bol sur la casserole d’eau. Mélanger les ingrédients jusqu’à ce qu’ils soient devenus liquides. Retirer du feu. Ajouter des ingrédients facultatifs. Mélanger. Laisser refroidir. Conserver dans un contenant hermétique. Choisir des contenants réutilisables en fer blanc, en verre ou des tubes de papier et ainsi éviter les contenants de plastique.

Propriété des ingrédients (disponibles dans les magasins de produits de santé et dans la plupart des épiceries) :

• Beurre de karité : Contient de la vitamine A et D (revitalisants de la peau), de la vitamine E (composé oxygéné) et de la vitamine F (permet à la peau de garder une apparence jeune et souple). Protège aussi la peau des dommages causés par le soleil (FPS de 3 à 6) et le vent.

• Beurre de cacao : un antioxydant et un émollient, fait de fèves de cacao (un gras végétal); aide à hydrater la peau et la rendre soyeuse en emprisonnant l’humidité.

• Huile d’avocat : pleine de bêta-carotène, de vitamines C et E (FPS de 4 à 15).

• Cire d’abeille : agit comme un agent liant, n’obstrue pas les pores, sûre pour tous les types de peau. (Végétalien? Essayez plutôt la cire de soya).

• Vitamine E (aussi connue sous le nom d’acétate d’alpha-tocophérol) : un puissant antioxydant qui combat les radicaux libres et les dommages causés par l’oxydation; aide aussi à hydrater et adoucir la peau.

Lorsque vous aurez essayé cette technique au bain-marie pour liquéfier les huiles et la cire, essayez d’autres recettes de baume pour les lèvres ou, encore mieux, créez votre propre baume!

Document traduit par Maryse Lafontaine.



À voir également:

Close  Les rouges à lèvres non conventionnels sur  

Rouge à lèvres Liquid Velvet (nuance Envy), de Ciaté London, 23 $, sephora.ca.

Gigi Hadid

Rouge à lèvres vinyle sublimateur de couleur Rouge Interdit (nuance Noir Révélateur), de Givenchy, 38 $, sephora.ca.

Rouge à lèvres Apocalips matte (nuance Teal), de Illamasqua, 39,95 $, illamasqua.com.

Jennifer Lopez

Jessica Stam

Rouge à lèvres Studded Kiss (nuance Plan 9), de Kat Von D, 26 $, sephora.ca.

Kylie Jenner

Lady Gaga

Lady Gaga

Lupita Nyong'o

Nicki Minaj

Rihanna

Solange Knowles



Teinte mate crémeuse pour les lèvres Tarteist (nuance Yaassss), de Tarte, 24 $, sephora.ca.

Crayon à lèvres One Second Vivid (nuance Yellow Bird), de Touch In Sol, 18 $, sephora.ca.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter