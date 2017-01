L'évolution du look beauté d'Alicia Keys

ADVERTISEMENT

La chanteuse Alicia Keys a bien changé à travers les années. Elle qui portait fièrement des tresses et du maquillage éclaté est maintenant plus naturelle que jamais.

Rappelez-vous, en juin dernier, la chanteuse a décidé de laisser tomber le maquillage. Pourquoi ? Pour dénoncer les difficultés et la pression que les femmes vivent. « Ni mon visage, ni mon esprit, ni mon âme, ni mes pensées, ni mes rêves, ni mes difficultés, ni ma croissance émotionnelle. Rien », a-t-elle soutenu. Elle n’utiliserait plus de maquillage.

Si elle nous a fait douter de ce choix la semaine passée, alors qu’on l'a vue maquillée pour une séance de photos mode, elle ne semble pas prête à revenir au maquillage pour autant.

On a pu la voir lors de la « Women’s March », samedi dernier, avec un visage frais et des cheveux bouclés au naturel. On doit dire qu’on aime beaucoup ce look.

Voyez par vous-même à quel point la vedette a changé de look dans les dernières années :